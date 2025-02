MEN zbada, jak korzystać ze smartfonów w szkołach. Będzie zakaz?

W dniu 6 lutego br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk sejmowy nr 934), który wprowadza istotne zmiany w zakresie jawności wynagrodzeń. Zgodnie z jego założeniami – pracodawcy, na wniosek pracowników, mają być zobowiązani do ujawniania im średnich poziomów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach, jak również do informowania o wysokości proponowanego wynagrodzenia w ofertach pracy. Większością głosów – projekt ten, został skierowany do dalszych prac (a konkretnie – do rozpatrzenia przez Komisję Nadzwyczajną do zmian w kodyfikacjach).