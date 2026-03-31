WSA: Zwolnienie z abonamentu RTV dotyczy wszystkich odbiorników abonenta - w domu i w siedzibie firmy

WSA: Zwolnienie z abonamentu RTV dotyczy wszystkich odbiorników abonenta - w domu i w siedzibie firmy

31 marca 2026, 17:35
Paweł Huczko
Sąd: Zwolnienie z abonamentu RTV dotyczy domu i miejsca prowadzenia działalności należących do tej samej osoby
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 23 stycznia 2025 r. uznał, że osoby zwolnione z abonamentu RTV nie muszą płacić opłat abonamentowych za posiadane przez nich odbiorniki radiowe i telewizyjne, zarówno znajdujące się w mieszkaniu, jak również w biurze, czy innym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez tą zwolnioną osobę.

Poczta Polska SA: zwolnienia z abonamentu RTV dotyczą tylko odbiorników w mieszkaniach a nie w miejscach prowadzenia biznesu

Przedmiotem skargi do WSA było postanowienie z 20 marca 2024 r., którym Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. (dalej: Dyrektor COF) utrzymał w mocy własne postanowienie z 30 stycznia 2024 r. o oddaleniu zarzutu nieistnienia obowiązku wniesionego przez skarżącego (przedsiębiorcę) w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego z 13 grudnia 2023 r. obejmującego opłaty abonamentowe (tzw. abonament RTV) za okres od stycznia 2019 r. do sierpnia 2023 r. Chodziło o opłaty abonamentowe za odbiorniki znajdujące się w biurze, w którym skarżący prowadził działalność gospodarczą.

Dyrektor COF w związku z brakiem realizacji należności z tytułu zaległych opłat abonamentowych przez skarżącego - przekazał do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy z dnia 13 grudnia 2023 r.

W piśmie z 3 stycznia 2024 r. skarżący wniósł zarzut nieistnienia obowiązku, podnosząc, że jest zwolniony z obowiązku regulowania opłat abonamentowych wobec spełnienia przesłanek z art 4 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Skarżący podniósł, że obecnie ma ukończone 77 lat, a nadto stwierdzono u niego upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich oraz nadwzroczność obu oczu, co uprawnia go do zwolnienia z opłat abonamentowych na podst. art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 u.o.a.

Zażalenie skarżącego nie zostało uwzględnione przez Dyrektora COF.

Weryfikując ponownie stanowisko w zakresie zarzutu nieistnienia obowiązku Dyrektor COF potwierdził, że pod adresem miejsca zamieszkania skarżącego znajduje się rejestracja odbiornika zgłoszona w ramach gospodarstwa domowego i pod ww. adresem obowiązuje zwolnienie od opłat abonamentowych z tytułu pierwszej grupy inwalidzkiej.

Nie było sporne, skarżący spełnia wskazane wyżej kryterium zwolnienia od opłat abonamentowych i złożył w placówce pocztowej oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania z tego zwolnienia.

Natomiast sporna była kwestia uprawnień do zwolnienia od opłat abonamentowych w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Dyrektora COF, przepisy zawarte w ustawie o opłatach abonamentowych odnoszą się do możliwości uzyskania zwolnienia od wnoszenia opłat abonamentowych w gospodarstwie domowym. Wskazano na art. 2 ust. 4 tej ustawy, zgodnie z którym opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5, zgodnie z którym osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność uiszczają tylko jedną opłatę z opłat, o której mowa w art. 3 ust. 1. niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Podmioty z wyłączeniem art. 2 ust. 5 ustawy o opłatach abonamentowych uiszczają opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z odbiornikami radiofonicznymi w samochodach służbowych włącznie.

Zdaniem Dyrektora COF, ustawodawca nie wprowadził w ustawie o opłatach abonamentowych przepisów, które uprawniałyby abonenta do uzyskania zwolnienia od wnoszenia opłat abonamentowych w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Skarga do sądu

W skardze na powyższe postanowienie, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, skarżący zarzucił m.in. naruszenie prawa materialnego (tj. art. 4 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 w zw. z art. 4 ust. 3 i w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o opłatach abonamentowych) poprzez uznanie, że przysługujące skarżącemu ustawowe zwolnienie od opłat abonamentowych nie obejmuje odbiorników zarejestrowanych w miejscu prowadzonej przez skarżącego indywidualnej działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy przepisy prawa nie różnicują uprawnienia osoby spełniającej przesłanki do skorzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych, od miejsca używania zarejestrowanego odbiornika RTV, tj. w ramach gospodarstwa domowego, czy w miejscu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, co skutkowało wydaniem zaskarżonego postanowienia,

Argumenty WSA w Gliwicach: zwolnienie dotyczy osoby i wszystkich odbiorników, które ta osoba posiada (także np. w biurze, czy innym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 23 stycznia 2025 r. przyznał rację skarżącemu i uchylił zaskarżone postanowienie Dyrektora COF.

Sąd stwierdził, że obowiązek zarejestrowania wynika z posiadania odbiornika RTV, przy czym rejestracja odbiornika oraz wynikająca z niej opłata abonamentowa przypisane są do abonenta. A w opisywanej sprawie nie było wątpliwości, że to skarżący jest posiadaczem wszystkich odbiorników rtv, zarówno tych w mieszkaniu, jak i w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Zdaniem WSA skarżący przedsiębiorca ma rację, że ustawodawca określając krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia z ponoszenia opłat abonamentowych, nie wskazał, iż dotyczy on wyłącznie odbiorników zarejestrowanych w ramach gospodarstwa domowego.

Przepisy art. 4 ust.1 pkt 2, 4 i 5 ustawy o opłatach abonamentowych stanowią ogólnie o osobie, spełniającej określone kryteria uprawniające do zwolnienia od opłaty abonamentowej za odbiorniki zarejestrowane zarówno pod adresem domowym, jak i w ramach prowadzonej, indywidualnej działalności gospodarczej.

Zdaniem sądu:
- z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej skarżący nie stał się odrębnym abonentem.
- wszystkie odbiorniki RTV ("domowe" i zlokalizowane w biurze) są przypisane do skarżącego, jako tego samego abonenta, gdyż to on prowadzi działalność gospodarczą i sam osobiście jest podmiotem praw i obowiązków z tego wynikających.

WSA w Gliwicach uznał, że wierzyciel (Dyrektor COF) nie ma racji, że zwolnienia odnoszą się wyłącznie do opłat abonamentowych wnoszonych w gospodarstwie domowym. Tym samym wierzyciel naruszył wskazane w skardze przepisy prawa materialnego, co miało wpływ na wynik sprawy.

Z tych powodów WSA w Gliwicach uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. z dnia 30 stycznia 2024 r., zobowiązując właściwy organ do uwzględnienia powyższej argumentacji.

Lista zwolnień z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest omówiona w poniższym artykule:

Podstawa prawna: ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 stycznia 2025 r. (sygn. I SA/Gl 623/24).

oprac. Paweł Huczko

Powiązane
Zapłacisz niższy PIT dzięki darowiznom kościelnym. Dla parafii, na budowę kościoła, cele charytatywne, dla mediów promujących kult religijny. Odliczenie z limitem albo bez
Zapłacisz niższy PIT dzięki darowiznom kościelnym. Dla parafii, na budowę kościoła, cele charytatywne, dla mediów promujących kult religijny. Odliczenie z limitem albo bez
Podatek od spadków i darowizn w 2026 roku: kwoty wolne, skale, stawki i grupy podatkowe, zwolnienie dla najbliższej rodziny
Podatek od spadków i darowizn w 2026 roku: kwoty wolne, skale, stawki i grupy podatkowe, zwolnienie dla najbliższej rodziny
Ulga rehabilitacyjna w PIT dla osób z niepełnosprawnością [lista wydatków do odliczenia]. Wyjaśnienia skarbówki: limity, warunki, dokumentacja
Ulga rehabilitacyjna w PIT dla osób z niepełnosprawnością [lista wydatków do odliczenia]. Wyjaśnienia skarbówki: limity, warunki, dokumentacja
Czy kobiety w Polsce stracą przywilej wcześniejszej emerytury? Jak wygląda wiek emerytalny kobiet i co może się zmienić
31 mar 2026

Czy kobiety w Polsce nadal będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat? Choć obowiązujące przepisy od lat pozostają bez zmian, w debacie publicznej coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość tego rozwiązania. Rząd uspokaja, że nie pracuje nad podwyższeniem wieku emerytalnego, ale jednocześnie analizuje nowe mechanizmy, które mogą realnie wpłynąć na moment zakończenia pracy przez miliony Polek.
Pokolenia X, Y, Z i boomersi razem w pracy. Polacy oceniają współpracę międzygeneracyjną
31 mar 2026

Już prawie dwie trzecie Polaków funkcjonuje zawodowo w otoczeniu co najmniej trzech pokoleń, a niemal połowa z nich ma w pracy przedstawicieli czterech generacji – wynika z badania SW Research.
Uczeń lub student może dorobić więcej do renty rodzinnej – zmiana limitów od marca 2026 r.
31 mar 2026

ZUS ma dobrą wiadomość dla uczniów i studentów, którzy pracują i jednocześnie pobierają rentę rodzinną. Od 1 marca 2026 r. obowiązują wyższe limity dorabiania, co oznacza, że młodzi mogą zarobić więcej bez ryzyka zmniejszenia świadczenia.
Księgi wieczyste i Krajowy Rejestr Sądowy w aplikacji mObywatel
31 mar 2026

System mObywatel staje się jeszcze bardziej funkcjonalny. Już dzisiaj (31 marca) w tej aplikacji pojawi się dostęp do elektronicznych dokumentów z Ksiąg Wieczystych, a dwa miesiące później (od 31 maja 2026 r.) użytkownicy zyskają wgląd w swoje powiązania w Krajowym Rejestrze Sądowym - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. To kolejny krok w cyfryzacji usług publicznych, który pozwoli załatwić formalności sądowe bez wychodzenia z domu.

REKLAMA

Do tego pracodawca nie może zmusić pracownika. Firmowe jajeczko to nie obowiązek
31 mar 2026

Zbliżają się święta, a wraz z nimi okres firmowych spotkań przedświątecznych. Czy udział w nich jest obowiązkowy? Dziś odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, jak jeszcze kilka lat temu, gdy dla każdego było jasno, że obowiązkiem pracownika jest dostosowanie się do szeregu wymagań stawianych przez pracodawcę.
Emerytury stażowe już w 2026? To koniec z pracą do 65. roku życia? Sprawdź, czy możesz rzucić pracę nawet 7 lat wcześniej
31 mar 2026

W 2026 roku marzenie o wcześniejszym odpoczynku po 35 lub 40 latach pracy zderza się z brutalną rzeczywistością. Choć projekty ustaw wciąż krążą między resortami, diabeł tkwi w szczegółach: wymogu "czystego stażu" bez okresów nieskładkowych oraz barierze emerytury minimalnej. Dlaczego Twoje studia mogą okazać się bezużyteczne przy stażówce i ile stracisz na wcześniejszym odejściu z rynku pracy?
Sankcja kredytu darmowego: dwa fałszywe światy. Co może zmienić wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r.
30 mar 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z artykułem autorstwa Macieja Rudke, dziennikarza Business Insider Polska, pt. „Chciał darmowego kredytu, dostał słony rachunek. Historia, która daje do myślenia”. Tekst ten wpisuje się w szerszą debatę dotyczącą sankcji kredytu darmowego, jednak – w mojej ocenie – przedstawia obraz niepełny, oparty na wybranych przykładach i uproszczonych wnioskach. W szczególności eksponuje jednostkowy przypadek przegranej sprawy, który nie oddaje ani rzeczywistej dynamiki rynku, ani rzeczywistej skali zjawiska. Celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie tej narracji o dane, kontekst oraz perspektywę praktyczną, wynikającą z obserwacji rynku i analizy liczbowej sporów dotyczących sankcji kredytu darmowego.
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji podjęła zaskakującą decyzję, przeszkodą okazały się wysokie koszty
30 mar 2026

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.

REKLAMA

7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni – 58 lat) – rząd potwierdził, że pracuje nad obniżeniem wieku emerytalnego
31 mar 2026

W odpowiedzi na interpelację poselską – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło, że zostało zobligowane do podjęcia prac nad „rozwiązaniem zgodnym z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego” – tj. nad opracowaniem stanowiska rządu dotyczącego projektów regulacji mających na celu wprowadzenie tzw. emerytur stażowych. W praktyce, wprowadzenie emerytur stażowych – umożliwiłoby przechodzenie na emeryturę nawet 7 lat wcześniej (kobietom już w wieku 53 lat, a mężczyznom odpowiednio – w wieku 58 lat).
Ranking oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec marca 2026 [tabela]
31 mar 2026

W marcu 2026 r. przybyło wiele złych informacji dla osób oszczędzających. Inflacja spowodowana konfliktem na Bliskim Wschodzie już zaczyna drenować nasze portfele, a żeby tego było mało w marcu oprocentowanie lokat dalej wyraźnie spadało. Niższe oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych w kwietniu zapowiedział już też Minister Finansów. Nawet wobec ogłoszonego przez rząd programu interwencyjnego (tzw. „CPN”) oszczędzający mogą mieć mieszane uczucia - pisze Bartosz Turek.
