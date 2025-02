Podwyżki dla pracowników sądów w 2025 roku. Nowe widełki wynagrodzeń. MS: nikt nie zarobi mniej niż 5 tys. zł

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że wprowadza w 2025 roku kompleksowy program podwyżek wynagrodzeń dla pracowników sądów powszechnych niebędących sędziami i referendarzami. W tej sprawie 17 lutego 2025 r. zostało podpisane porozumienie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Nikt w sądzie nie będzie zarabiał mniej niż 5000 złotych

– Naszym priorytetem jest to, by nikt w sądzie nie zarabiał mniej niż 5000 złotych. Dlatego odrywamy najniższe stawki od płacy minimalnej – nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której pracownik sądownictwa ma wynagrodzenie na poziomie ustawowego minimum – mówił wiceminister Arkadiusz Myrcha na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości.



Każdy urzędnik, asystent sędziego, kurator zawodowy, specjalista OZSS oraz pracownik obsługi otrzyma 5-procentowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego, z wyrównaniem do początku 1 stycznia 2025 r.



Poza obligatoryjną 5-procentową podwyżką wynagrodzeń (z dodatkiem za wysługę lat), resort zaplanował dodatkowe środki, które umożliwią dalsze podwyższenie płac asystentów sędziów, urzędników, w tym w szczególności bezpośrednio wspierających pion orzeczniczy, kuratorów zawodowych oraz pracowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.



– Staraliśmy się uwzględnić wszystkie dotychczasowe postulaty, tak by nikogo nie pominąć i rozwiązać przynajmniej część problemów – podkreślił wiceminister Myrcha.

Jakie podwyżki w sądach? Asystenci, kuratorzy, pracownicy OZSS, urzędnicy, pracownicy pomocniczy i obsługi

Najważniejsze założenia podziału środków finansowych:



1) Asystenci sędziów – nowe widełki wynagrodzenia zasadniczego (6 500 – 9 000 zł) oraz znaczące podwyższenie płac dla obecnie zatrudnionych.

2) Kuratorzy zawodowi i aplikanci kuratorscy – wzrost kwoty bazowej do 2 759,97 zł oraz dodatkowe zwiększenie mnożników kwoty bazowej w poszczególnych stopniach służbowych.

3) Specjaliści i kierownicy OZSS – znaczne podniesienie dolnych widełek płac (odpowiednio do 7 000 zł i 9 000 zł) i zwiększenie wynagrodzeń o ok. 9 %.

4) Urzędnicy sądowi – wzrost najniższej płacy zasadniczej do 5 500 zł (stanowiska samodzielne i wspomagające) oraz do 5 000 zł dla stażystów; dodatkowo przewidziano spłaszczenie szerokich obecnie widełek płacowych na stanowiskach wspierających pion orzeczniczy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zarabiających dotychczas najmniej.

5) Pracownicy pomocniczy i obsługi – wzrost najniższej płacy zasadniczej z 4 300 zł do 5 000 zł, a górnej granicy z 7 500 zł do 7 900 zł.

6) Dyrektorzy sądów – otrzymają 5% podwyżki w odniesieniu do dotychczasowych wynagrodzeń.

Porozumienie z ramienia Ministerstwa Sygnował wiceminister Arkadiusz Myrcha, a ze strony Związków Zawodowych podpisali je przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, Krajowego Zarządu KNSZZ „Ad Rem”, Ogólnokrajowego Związku Zawodowego „AR PRIM", Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego oraz Związku Zawodowego Pracowników Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.