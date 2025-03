Nie każda wdowa z rentą rodzinną załapie się na rentę wdowią. Dlaczego? ZUS: takie są przepisy ustawy; są limity wieku i inne warunki

Renta wdowia to możliwość pobierania dwóch świadczeń jednocześnie, przykładowo emerytury oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Korzystniejsze świadczenie ZUS wypłaci od lipca 2025 r. pełnej wysokości, a drugie w wymiarze 15 proc. Okazuje się jednak, że nie każda wdowa i każdy wdowiec, którym ZUS wydał decyzję o przyznaniu renty rodzinnej „załapie się” na dobrodziejstwo wynikające z renty wdowiej.

Renta wdowia 2025 nie dla każdej wdowy lub wdowca. ZUS wyjaśnia: tak jest w ustawie

Z prognoz ZUS-u wynika, że skali całego kraju nawet 1,2 mln wdów i wdowców będzie mogło skorzystać z nowych zasad ustalania łącznej wypłaty świadczeń. Żeby dostawać pieniądze z tytułu dwóch świadczeń, do spełnienia jest łącznie kilka warunków.



Przede wszystkim musisz mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłej żonie lub mężu, potwierdzone prawomocną decyzją ZUS-u. Jednak wiele osób, które spełniają łącznie wszystkie formalności i tak nie będzie uprawnionych do jednoczesnego pobierania dwóch świadczeń czyli istoty rozwiązania, które nazwano rentą wdowią. O kogo chodzi? Z tej okazji nie skorzystają kobiety, które owdowiały przed 55 rokiem życia oraz panowie, którzy stracili żony zanim skończyli 60 lat. Jak takie okoliczności tłumaczy ZUS?



- Żeby skutecznie ubiegać się o rentę wdowią oprócz spełnienia kilku innych kryteriów, trzeba mieć decyzję z ZUS-u o prawie do renty rodzinnej po współmałżonku. Pamiętajmy jednak, że warunki do renty rodzinnej, a warunki do renty wdowiej to nie jest to samo. Na przykład rentę rodzinną możemy przyznać wdowie w wieku 50 albo nawet wcześniej. Ale żebyśmy mogli wypłacać połączone świadczenia czyli to co nazywamy rentą wdowią, to kobiety muszą nabyć prawo do renty rodzinnej po ukończeniu 55 lat, a panowie po 60 roku życia – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS-u województwa opolskiego.



Od początku stycznia do 27 marca br. opolskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowały 17 950 wniosków o przyznanie renty wdowiej. Około 90 proc. wniosków o wypłatę łączonych świadczeń złożyły kobiety.



Odpowiedź na pytanie dlaczego owdowienie przed 55 lub 60 rokiem życia pozbawia prawda do renty wdowiej jest znowelizowanej stawie o emeryturach i rentach. Wynika z niej, że prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu (głównego świadczenia i renty wdowiej), mają osoby, które nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Stąd wniosek, że kobiety, które owdowieją, zanim skończą 55 lat, i mężczyźni, którzy owdowieją przed ukończeniem 60 lat, nie spełniają jednego z warunków wymaganych do ustalenia prawa do wypłaty renty wdowiej.

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki nie czekaj z wnioskiem ERWD na ostatnią chwilę

ZUS zastrzega, że pierwsze decyzje przyznające wypłatę dwóch świadczeń jednocześnie może wydać dopiero w lipcu. To samo dotyczy podwójnych przelewów na rachunki bankowe. Te Zakład będzie realizował najwcześniej od lipca 2025 r.

Jednocześnie ZUS apeluje do osób, które dokładnie przestudiowały kryteria w sprawie renty wdowiej i spełniają ustawowe warunki do składania formularza ERWD czyli „Wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną” już teraz.

Pomocą w ustaleniu czy spełniasz warunki do renty wdowiej oraz w jakiej wysokości mógłbyś otrzymywać łączone świadczenia jest ankieta oraz kalkulator łączenia świadczeń z rentą rodzinną. Dostępne są na stronie www.zus.pl.



O rentę rodzinną warto się starać, gdy suma twoich świadczeń ustalonych w zbiegu nie przekracza trzykrotności kwoty najniższej emerytury czyli progu 5636,73 zł (od 1 marca br. najniższa gwarantowana emerytura to 1878,91 zł). Do tego limitu wliczane są także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego