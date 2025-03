Dla osób niepełnosprawnych wydarzeniem ostatniego tygodnia było wydanie wytycznych dla WZON i PZON co do wydawania stałych orzeczeń dla osób cierpiących na jedną z przeszło 200 chorób genetycznych. Wytyczne wydał Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Łukasz Krasoń. Wytyczne generalnie są adresowane dla dzieci i ich rodziców. Po otrzymaniu orzeczenia ważnego do ukończenia 16 roku życia, osoba niepełnosprawna wystąpi o orzeczenie "dla dorosłych" i ono także będzie miało charakter stały. Niestety (na dziś) posiadanie stałego orzeczenia o niepełnosprawności nie ma znaczenia dla świadczenia wspierającego.

Idea jest taka, aby dzieci obciążone chorobami genetycznymi miały raz wydawane orzeczenie stałe na okres do 16 roku życia. I potem - także stałe orzeczenie o niepełnosprawności - dożywotnio.

Po co ocena orzecznicza jak się nic nie zmienia? Tak zapytał Pełnomocnik i wydał wytyczne

W przypadku możliwości zmiany funkcjonowania osoby orzekanej, orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na czas w nim określony, w przeciwnym razie na okres do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Po upływie okresu, na jaki wydane zostało orzeczenie osoba winna być poddana kolejnej ocenie orzeczniczej ustalającej, czy w jej stanie funkcjonalnym nastąpiła progresja, regres, czy też nie.

W ustalaniu przewidywanego okresu trwania niepełnosprawności podstawowe znaczenie ma całościowa ocena rokownicza, która jest dokonywana przez skład orzekający w oparciu o analizę ustalonego i udokumentowanego stanu faktycznego. W funkcjonującym modelu niepełnosprawności poza naruszoną sprawnością organizmu, czyli kryterium medycznym, ocenie orzeczniczej podlega również skutek tego naruszenia i interakcja tak naruszonej sprawności organizmu ze środowiskiem w wymiarze społecznym i zawodowym. Przesłankę do podjęcia rozstrzygnięcia w zakresie okresu trwania niepełnosprawności stanowi więc ocena rokownicza biorąca pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zmiany w funkcjonowaniu osoby z naruszoną sprawnością organizmu ustalonego na dzień wydania orzeczenia.

Ważne Jeżeli ocena orzecznicza nie rokuje na wystąpienie zmian korzystnych lub niekorzystnych zmian w organizmie osoby niepełnosprawnej, to orzeczenie powinno mieć charakter stały.

Świadczenie wspierające dalej obowiązuje na 7 lat, choć nie wiadomo, czy to zgodne z Konstytucją RP

Ta logika prowadzi do wniosku, że podobnie powinno być z określaniem przez WZON poziomu potrzeby wsparcia przy świadczeniu wspierającym.

Od samego początku obowiązywania nowych przepisów o świadczeniu wspierającym do Sejmu, Senatu i rządu są kierowane petycje albo interpelacje z postulatem, aby wprowadzić osobą kategorię świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych, które maja stałe orzeczenie o niepełnosprawności.

1) Zasada "co 7 lat w WZON" jest niezgodna z Konstytucją, gdyż osoba niepełnosprawna ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas nieokreślony (dożywotnio). I prawa nabyte wynikające z tego dokumentu. A WZON ma prawo odebrania tych praw nabytych co 7 lat. Narusza to zasadę praw nabytych, zawartych w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o grupie inwalidzkiej wydawanych przez orzeczników ZUS na okres stały.

2) Zasada "Komisja co 7 lat w WZON" jest sprzeczna z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, która zalicza osoby posiadające orzeczenie ZUS o I grupie inwalidzkiej do stopnia znacznego niepełnosprawności, tym samym zalicza je do grupy najbardziej chorych – całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji i całkowicie niezdolnych do pracy.

3) Decyzje o potrzebie wsparcia wydawane na potrzeby świadczenia wspierającego powinny być wydawane na ten sam okres, co wydane orzeczenia o grupie inwalidzkiej i stopniu niepełnoprawności osoby ubiegającej się o świadczenie wspierające.

5) Osoby podsiadające orzeczenia ZUS i o stopniu o niepełnosprawności są pokrzywdzone przez zapisy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Co można zmienić w świadczeniu wspierającym?

System wsparcia osób niepełnosprawnych działałby bardzo prosto.

1) Decyzje o poziomie wsparcia przy orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności i

2) orzeczenia o grupie inwalidzkiej wydawane przez orzeczników ZUS na okres stały

- są wydane na ten sam okres co orzeczenia wydane przez ZUS o grupie inwalidzkiej.

W praktyce stałe świadczenie wspierające otrzymywałyby osoby niepełnosprawne otrzymujące dziś w WZON np. 90-100 punktów. Są możliwe dwa warianty modyfikacji systemu świadczenia wspierającego:

Wariant 1) Osoby nie rokujące na poprawę stanu zdrowia w ogóle nie stawałyby przed WZON i odpowiednimi komisjami - ocena stanu ich samodzielności byłaby oceniania przy okazji określania stopnia niepełnosprawności.

Wariant 2) Ocena stanu zdrowia przez WZON do poziomu potrzeby wsparcia odbywałaby się tylko raz.

Przykład 1 Możliwa zmiana systemu świadczenia wspierającego (Wariant 1): Osoba niepełnosprawna całkowicie niesamodzielna ma 100 punktów w WZON (poziom potrzeby wsparcia). Osoba niepełnosprawna nie ma fizycznego kontaktu z WZON. Decyzja WZON jest podejmowana na podstawie dokumentów przedstawionych przez opiekuna osoby niepełnosprawnej. I jest to przyznanie punktów co do samodzielności, nie na 7 lat (tak dziś), a jest to decyzja dożywotnia.

Przykład 1 Możliwa zmiana systemu świadczenia wspierającego (Wariant 2): Niepełnosprawność wynika z deficytu intelektualnego. Jest to poziom 95 punktów. WZON ma tylko jeden raz kontakt z osobą niepełnosprawną. Na tej podstawie jest wydawana decyzja dożywotnia określająca poziom potrzeby wsparcia.

Jakie są szanse na wdrożenie postulatów, aby świadczenie wspierające dla najbardziej poszkodowanych było na stałe?

Duże w odniesieniu do osób całkowicie niesamodzielnych (paraliż), definitywna utrata wzroku, słuchu i dotyczących trwałych deficytów intelektualnych. Co do innych przypadków strona rządowa upierając się przy 7-letnim terminie ważności świadczenia wspierającego wskazuje na postęp medycyny. Na postęp medycyny wskazuje Piotr Cieszewski, zastępca dyrektora w Biurze Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych: