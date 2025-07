Krwiodawcy chcą zmian w dniach wolnych: Czy dwa dni wolnego po donacji muszą następować po sobie?

rozwiń >

Postulat zmiany przepisów dotyczących dni wolnych po donacji

Fundacja Dobre Państwo złożyła petycję w sprawie zmiany przepisów dotyczących dni wolnych przysługujących honorowym dawcom krwi. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznej służbie krwi, osoba oddająca krew ma prawo do dwóch dni wolnych: w dniu donacji oraz w następnym dniu roboczym.

Fundacja zaproponowała, by te dni nie były ściśle powiązane z terminem oddania krwi ani ze sobą nawzajem. Jak podkreślono w petycji, postulowane wolne miałyby charakter „nagrodowy” i mogłyby być wykorzystane jako dwa dowolne, ale kolejne dni robocze.

Posiedzenie Komisji do Spraw Petycji

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Petycji, podczas którego rozpatrywano tę propozycję. W pierwszej kolejności głos zabrał poseł przedstawiający petycję, po czym o opinię poproszono przedstawicielkę Ministerstwa Zdrowia, reprezentującą Departament Lecznictwa.

Ministerstwo Zdrowia: nie dla gratyfikacji oderwanej od donacji

„Ja bym zaczęła może tak przewrotnie od zwrócenia uwagi Państwu na taką końcówkę podsumowania i uzasadnienia dla tej petycji ‘dla osób które bezinteresownie oddają krew’. Tutaj o ten czynnik właśnie wymiar tego bezinteresownego altruistycznego honorowego nieodpłatnego krwiodawstwa cała rzecz będzie się rozbijać” – rozpoczęła swoją wypowiedź przedstawicielka resortu.

W dalszej części swojej opinii stanowczo odrzuciła zasadność proponowanej zmiany:

„Uzasadnieniem dla wprowadzenia tego drugiego dnia wolnego (…) było zapewnienie dawcy krwi odpowiedniego czasu na regenerację organizmu w związku z przeprowadzoną u niego donacją krwi. W związku z tym gdybyśmy mieli rozważać tą sytuację w kontekście tego, że jest to kolejny dzień, ale już roboczy, to tak naprawdę ta argumentacja nie znajduje uzasadnienia.”

Ryzyko przekroczenia granicy etycznej

Ostrzegła również przed niebezpiecznym precedensem:

„Przechodzilibyśmy do bardzo niebezpiecznego obszaru w dawstwie (…) który wiąże się właśnie z pozyskiwaniem przez dawcę jakiejś gratyfikacji, która bezpośrednio wykracza poza to (…) co on z samą donacją ponosi. A to z punktu widzenia prawa polskiego, prawa europejskiego, międzynarodowego, ale również standardów etycznych jest absolutnie niewskazane (…) bylibyśmy zdecydowanie na nie, jeżeli chodzi o taki postulat.”

Decyzja Komisji: petycja bez dalszego procedowania

Po tej wypowiedzi głos ponownie zabrał poseł nadzorujący rozpatrywanie petycji, który przychylił się do opinii Ministerstwa Zdrowia:

„To wyjaśnienie jest tutaj bardzo (…) konkretnie wyjaśnia tą sytuację, że jest możliwe wolne w tej chwili w dniu oddania krwi jak również w drugi dzień. (…) Wydaje się, że to trochę idzie za daleko. Tak więc (…) przekonuje mnie ta argumentacja, żeby nie uwzględnić żądania będącego przedmiotem petycji.”

Dni wolne pozostają bez zmian

W związku z brakiem sprzeciwu ze strony członków Komisji, podjęto decyzję o nieuwzględnieniu żądania petycji. Oznacza to, że obowiązujące obecnie przepisy pozostają bez zmian – dni wolne po oddaniu krwi muszą następować po sobie i są ściśle związane z samym aktem donacji i nie mogą być wykorzystywane dowolnie jako forma nagrody.

Trzy dni wolnego dla krwiodawców? Komisja kieruje sprawę do ministra zdrowia

Fundacja Dobre Państwo złożyła także inną petycję dotyczącą rozszerzenia uprawnień krwiodawców. Chodzi o petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2014 r. poz. 281 ze zm.) w zakresie uprawnień honorowych dawców krwi, nr BKSP-155-X-275/24. Zaproponowała w niej, aby zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych, obejmowało dzień, w którym krwiodawca oddaje krew, oraz w dwóch dniach następny.

Przewodnicząca Komisja do Spraw Petycji poseł Urszula Augustyn stwierdziła, że w tej prawie należy skierować zapytanie do Ministerstwa Zdrowia. " (...) warto by było jednak się zastanowić nad propozycjami zawartymi w tej petycji i mimo wszystko poprosić o analizę na przykład ministra zdrowia. Ja bym tutaj, jeśli pan poseł sprawozdawca się zgodzi i państwo posłowie z Komisji, rekomendowała, żebyśmy mimo wszystko poprosili ministra zdrowia o przeanalizowanie propozycji z tej petycji, czy ta propozycja jest… Tak jak mówię, bo, chcąc wyjść naprzeciw, czasem możemy po prostu przesadzić, więc żebyśmy nie przesadzili i nie zaszkodzili samej inicjatywie, warto przeprowadzić analizę. (...) Zobaczymy, co nam w odpowiedzi na analizę minister zdrowia przyśle" - powiedziała przewodnicząca Komisji.