REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 1300 zł co miesiąc dla wszystkich pełnoletnich bez kryterium dochodowego i majątkowego? W zamian likwidacja: 800+, zasiłków socjalnych, 13. i 14. emerytury. MF obliczyło koszty wdrożenia BDP

1300 zł co miesiąc dla wszystkich pełnoletnich bez kryterium dochodowego i majątkowego? W zamian likwidacja: 800+, zasiłków socjalnych, 13. i 14. emerytury. MF obliczyło koszty wdrożenia BDP

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 października 2026, 06:57
oprac. Paweł Huczko
1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego? Za to zniknąć muszą 800+, zasiłki socjalne, 13 i 14 emerytura. Ministerstwo Finansów policzyło koszty wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP)
1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego? Za to zniknąć muszą 800+, zasiłki socjalne, 13 i 14 emerytura. Ministerstwo Finansów policzyło koszty wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W odpowiedzi na interpelację poselską, Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, udzielił odpowiedzi na pytanie, czy jego resort pracuje nad wprowadzeniem w Polsce tzw. bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) i jakie byłby koszty dla budżetu państwa wypłaty każdemu dorosłemu obywatelowi 1300 zł tytułem BDP.

Bezwarunkowy dochód podstawowy - na czym polega ta koncepcja

Bezwarunkowy dochód podstawowy, to dość głośna (ale mało realna) koncepcja, zgodnie z którą budżet państwa wypłaca każdemu dorosłemu obywatelowi (bez względu na jego status majątkowy, rodzinny, zarobki czy inne okoliczności) stałą kwotę miesięcznie. Główną ideą BDP jest zapewnienie przez państwo każdemu dorosłemu minimum finansowe na pokrycie podstawowych egzystencjalnych potrzeb. A przy okazji zniknął by kosztowny system zasiłków socjalnych, czy rodzinnych. W ten sposób zlikwidowano by problem ubóstwa. Jednak krytycy tej koncepcji podkreślają olbrzymie koszty realizacji tej idei i to, że może ona zniechęcać ludzi do podejmowania aktywności zarobkowej.

Warto zauważyć, że w żadnym państwie świecie nie wdrożono powszechnie tej koncepcji. Jednak co jakiś czas słychać o pilotażach wdrożenia tej koncepcji na małą skalę (np. na niewielkim obszarze kraju).

O koncepcję bezwarunkowego dochodu podstawowego zapytał Ministra Finansów w lipcu 2025 r. jeden z posłów w interpelacji nr 10988.

Poseł zwrócił uwagę, że w Polsce temat jest poruszany od kilku lat i zapytał, czy obecny rząd planuje wprowadzenie tego rozwiązania. Poseł zasugerował, że obecnie w Polsce właściwą miesięczną kwotą BDP jest 1300 złotych.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Minister Finansów i Gospodarki: BDP pochłonie 75% dochodów budżetu państwa

Odpowiedzi na tę interpelację udzielił na początku sierpnia 2025 r. (z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki), Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Wiceminister Drop przekazał przede wszystkim, że Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Zauważył, że wprowadzenie BDP w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego obywatela Polski wiązałoby się z miesięcznym kosztem ok. 40 mld zł – rocznie blisko 480 mld zł. Taka kwota – jak wyjaśnił wiceminister - stanowiłaby ok. 75% zaplanowanych dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok), a także ponad 12% prognozowanego PKB.

Jak ocenia Ministerstwo Finansów: ewentualne wprowadzenie takiego świadczenia wiązałoby się prawdopodobnie z rezygnacją z innych, obecnie obowiązujących, świadczeń społecznych – takich jak świadczenia rodzinne, dodatkowe świadczenia emerytalne (tzw. 13-sta i 14-sta emerytura) czy zasiłki z pomocy społecznej.

Wiceminister Jurand Drop poinformował też, że łączny koszt wszystkich pieniężnych świadczeń społecznych o charakterze pozaubezpieczeniowym (w tym, m.in. świadczenia wychowawczego 800+) to obecnie niespełna 200 mld zł, czyli ponad dwukrotnie mniej niż prognozowany koszt wprowadzenia BDP.

Czy BDP ma w ogóle sens?

Ministerstwo Finansów dostrzega, że badania ekonomiczne nad bezwarunkowym dochodem podstawowym pokazują zarówno jego potencjalne korzyści, jak i wady. Dotychczasowe eksperymenty dowodzą, że BDP może pozytywnie wpływać na dobrostan psychiczny uczestników1, a jego negatywny wpływ na aktywność zawodową nie jest istotny. Ale - jak ocenia resort finansów - programy tego typu budzą obawy związane z wysokimi kosztami (nieefektywność) oraz potencjalnymi skutkami makroekonomicznymi, takimi jak inflacja czy zmiany na rynku pracy, które trudno oszacować bez pełnoskalowych badań. Bowiem większość dostępnych analiz opiera się na krótkoterminowych eksperymentach na niewielkich grupach, co ogranicza możliwość generalizacji wyników na całe społeczeństwo.

Nierozstrzygnięte - zdaniem MF - pozostają również kwestie finansowania BDP, jego długoterminowej stabilności oraz wpływu na istniejące polityki społeczne, w tym na dostępność usług publicznych. Dlatego też pozytywny efekt wprowadzenia BDP na poziom dobrobytu obywateli jest przez ekonomistów często podawany w wątpliwość (np. Daruich, D., & Fernández, R. (2024). Universal basic income: A dynamic assessment. American Economic Review, 114(1), 38-88).

Wiceminister Jurand Drop stwierdził także, że bezwarunkowy dochód podstawowy nie jest „rozwiązaniem z powodzeniem stosowanym w wielu rozwiniętych krajach Europy”. Obecnie wszelkie programy spełniające założenia BDP są jedynie eksperymentami na małą skalę i nie obowiązują powszechnie w państwach Unii Europejskiej.

Zobacz również:

FAQ - bezwarunkowy dochód podstawowy

Na czym polega bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP)?

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) zakłada, że budżet państwa wypłaca każdemu dorosłemu obywatelowi stałą kwotę miesięcznie, bez względu na status majątkowy, rodzinny, zarobki czy inne okoliczności.

REKLAMA

Czy Ministerstwo Finansów planuje obecnie wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego?

Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, przekazał, że Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile kosztowałby BDP 1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego obywatela Polski?

BDP w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego obywatela Polski kosztowałby ok. 40 mld zł miesięcznie, czyli rocznie blisko 480 mld zł. To ok. 75% zaplanowanych dochodów budżetu państwa i ponad 12% prognozowanego PKB.

Z jakich świadczeń społecznych mogłaby oznaczać rezygnację wypłata BDP 1300 zł?

Ministerstwo Finansów ocenia, że wprowadzenie BDP mogłoby wiązać się z rezygnacją z obecnych świadczeń społecznych, takich jak świadczenia rodzinne, dodatkowe świadczenia emerytalne, czyli 13-sta i 14-sta emerytura, czy zasiłki z pomocy społecznej.

Jak Ministerstwo Finansów ocenia eksperymenty dotyczące bezwarunkowego dochodu podstawowego?

Ministerstwo Finansów wskazuje, że eksperymenty pokazują możliwy pozytywny wpływ BDP na dobrostan psychiczny i brak istotnego negatywnego wpływu na aktywność zawodową, ale budzą obawy o wysokie koszty, inflację i zmiany na rynku pracy.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Petycja w sprawie renty wdowiej. Autorzy ostrzegają przed tzw. pułapką wieku owdowienia
28 paź 2026

Czy renta wdowia obejmie także osoby, które owdowiały przed osiągnięciem wieku 60 lub 65 lat? Młodsze wdowy i wdowcy również powinni mieć prawo do łączenia świadczeń, nawet jeśli stracili współmałżonka przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Do prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja w sprawie renty wdowiej.
Nawet 200 tys. zł z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. Bank wypłaci pieniądze, ale pod jednym warunkiem
28 paź 2026

Po śmierci właściciela konta bankowego rodzina nie zawsze musi czekać na zakończenie formalności spadkowych, żeby otrzymać zgromadzone tam oszczędności. Jest jednak warunek. Właściciel rachunku musi wcześniej dopełnić określonej formalności. Wyjaśniamy, kto może otrzymać pieniądze i jakie ograniczenia przewiduje Prawo bankowe.
Co dla seniora? Zniżki i świadczenia dla osób 60+ [LISTA]
28 paź 2026

Wiele ulg osoby starsze zyskują dopiero po ukończeniu 70 czy 75 lat. Jakie zatem przywileje seniorzy, którzy ukończyli 60 czy 65 lat? Prezentujemy aktualną listę przykładowych zniżek i świadczeń.
Cudzoziemiec podstępem uzyskał obywatelstwo? Będzie mu je można odebrać [projekt]
28 paź 2026

Do wykazu prac legislacyjnych rządu został wpisany od dawna zapowiadany projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim oraz niektórych innych ustaw autorstwa MSWiA. Cudzoziemcom, którzy w trakcie postępowania o nabycie obywatelstwa polskiego lub postępowań legalizujących pobyt złożyli fałszywe dokumenty, nieprawdziwe oświadczenia lub zataili prawdę, będzie można odebrać obywatelstwo - wynika z projektu, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

REKLAMA

Osobiste konto inwestycyjne. Od 1 stycznia 2027 r. nowy podatek od wartości aktywów. Jaka stawka podatku?
28 paź 2026

1 stycznia 2027 r. wchodzi w życie ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych. Nowa ustawa wprowadza nowy podatek od wartości aktywów. Stawka podatku będzie wynosić 19 proc. wartości stopy referencyjnej NBP. Jednak w 2027 r. stawka podatku wyniesie 0,85 proc.
Rodzicielstwo a trzynastka. Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy. Jak nieobecności wpływają na pieniądze?
28 paź 2026

Okres korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich jest na gruncie prawa pracy traktowany szczególnie. Rodzicom przysługuje w tym czasie szczególna ochrona, np. przed rozwiązaniem stosunku pracy czy w zakresie nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego. A jak jest w przypadku prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
Znalazły się miliony złotych na opiekę nad seniorami: Bochnia, Końskie, Sejny, Hajnówka i wiele innych
28 paź 2026

Zapewnienie odpowiedniej opieki osobom starszym staje się jednym z największych wyzwań polskiej ochrony zdrowia. Społeczeństwo się starzeje, przybywa osób z chorobami przewlekłymi i seniorów wymagających stałej pomocy, a dostęp do: 1) specjalistycznej opieki geriatrycznej i 2) długoterminowej pozostaje ograniczony. Problem mają nie tylko pacjencie, ale również ich rodziny, które często muszą samodzielnie organizować opiekę nad niesamodzielnymi bliskimi. Przykładem działań mających poprawić tę sytuację jest Małopolska, gdzie na rozwój geriatrii i opieki długoterminowej przeznaczono 83,5 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy. Podobne inwestycje realizowane są również w innych województwach. Być może za kilka lat będziemy mogli napisać: "W całej Polsce powstają i są modernizowane miejsca opieki nad seniorami".
Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowe wsparcie dla dzieci i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem
28 paź 2026

Od przeszło dwudziestu lat tworzone są Centra Pomocy Dzieciom, w których dzieci pokrzywdzone przestępstwem i ich opiekunowie otrzymują w jednym miejscu kompleksową pomoc zespołu interdyscyplinarnego. Placówki koordynowane są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

REKLAMA

Pułapka na cmentarzach, na którą „łapie” się wiele osób: trzeba zapłacić 5000 zł za złamanie nowej zasady [WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2026]
28 paź 2026

W najbliższych dniach, w związku ze zbliżającym się 1 listopada (Wszystkich Świętych), wielu Polaków będzie odwiedzało groby swoich bliskich (i stawiało na nich znicze), a wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyrzucenie takiego znicza do znajdującego się na cmentarzu pojemnika na odpady zmieszane, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami – nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla portfela sprawcy takiego wykroczenia (które niekiedy może nawet zostać uznane za przestępstwo). Mowa o coraz popularniejszych na polskich cmentarzach zniczach elektronicznych (w tym zniczach led) oraz zniczach solarnych.
Premiery gier paraliżują plany Polaków. Gracze masowo biorą urlopy
28 paź 2026

Premiera GTA 6 nadchodzi wielkimi krokami, a polscy gracze już teraz planują, jak wygospodarować czas na wielogodzinną rozgrywkę. Okazuje się, że debiut tego megahitu stał się na tyle ważnym wydarzeniem popkulturowym, że fani masowo zamierzają brać urlopy w pracy, a giganci rynku spożywczego ruszają z nietypowymi kampaniami, by im to ułatwić.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA