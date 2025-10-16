REKLAMA

Jawność wynagrodzeń 2025. Czy twój szef musi Ci ujawnić zarobki współpracowników? Sprawdź, od kiedy i kogo dotyczy

Jawność wynagrodzeń 2025. Czy twój szef musi Ci ujawnić zarobki współpracowników? Sprawdź, od kiedy i kogo dotyczy

16 października 2025, 11:28
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
praca, pracownicy, firma
Jawność wynagrodzeń 2025. Czy twój szef musi Ci ujawnić zarobki współpracowników? Sprawdź, od kiedy i kogo dotyczy
Shutterstock

W życie wchodzi rewolucyjna dyrektywa Unii Europejskiej, która wymusi na polskich firmach radykalną zmianę podejścia do polityki płacowej. Nowe przepisy mają zakończyć tabu dotyczące zarobków, dając pracownikom prawo do informacji o średnim wynagrodzeniu na ich stanowisku oraz do żądania ujawnienia różnic płacowych. Jakie obowiązki nakłada na pracodawców oraz jak pracownicy mogą wykorzystać nowe prawo, aby walczyć o wyrównanie niesprawiedliwej luki płacowej?

rozwiń >

Jawność wynagrodzeń to nie tylko postulat społeczny, ale przede wszystkim obowiązek wynikający z prawa unijnego. Państwa członkowskie, w tym Polska, są zobowiązane do wdrożenia postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń. Chociaż ostateczny termin implementacji w Polsce może ulec przesunięciu, sam kierunek zmian jest nieodwołalny i wymaga gruntownego przygotowania ze strony pracodawców.

Podstawa prawna i ramy czasowe

Głównym aktem prawnym wymuszającym zmiany jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r., której celem jest wzmocnienie stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.

Cel Dyrektywy: Zmniejszenie luki płacowej między płciami (ang. gender pay gap) poprzez zwiększenie przejrzystości polityk płacowych.

Termin implementacji: Państwa członkowskie miały czas na wprowadzenie dyrektywy do prawa krajowego (najprawdopodobniej poprzez nowelizację Kodeksu pracy) do 7 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że zmiany mają charakter nieuchronny i wejdą w życie najpóźniej w 2026 roku, choć projektowane ustawy mogą przyspieszyć ten proces.

Rewolucyjne obowiązki dla pracodawców

Dyrektywa wprowadza szereg nowych obowiązków, które drastycznie zmieniają dotychczasową praktykę zarządzania wynagrodzeniami w firmach. Zmiany obejmują cały cykl życia pracownika w organizacji, od rekrutacji po bieżące zatrudnienie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Przejrzystość przed zatrudnieniem

Pracodawca nie może już ukrywać informacji o oferowanych widełkach płacowych.

Obowiązek ujawnienia widełek: Pracodawca musi podać kandydatowi informację o początkowym wynagrodzeniu lub przedziale wynagrodzenia na danym stanowisku. Informacja ta musi być podana w ogłoszeniu o pracę lub przekazana przed rozmową kwalifikacyjną.

Zakaz pytania o historię wynagrodzeń: Pracodawcy nie mogą pytać kandydatów o ich dotychczasowe zarobki w poprzednich miejscach pracy.

2. Prawo pracownika do informacji

To kluczowy element dyrektywy, który dotyczy obecnych pracowników. Każdy pracownik zyska prawo do żądania informacji od pracodawcy na temat:

  • indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz
  • anonimowych uśrednionych poziomów wynagrodzenia pracowników wykonujących tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości.

Ważne!

Pracodawca musi przekazać tę informację w formie pisemnej, a pracownik ma prawo wykorzystać ją w celu negocjacji płacowych lub dochodzenia roszczeń o dyskryminację.

3. Obowiązek raportowania luki płacowej

Obowiązek ten będzie dotyczył firm o większej skali zatrudnienia i jest najbardziej rewolucyjny. Pracodawcy będą musieli publicznie raportować dane dotyczące luki płacowej między kobietami a mężczyznami.

Obowiązek raportowania luki płacowej (pełne raportowanie różnic w średniej płacy ze względu na płeć):

Powyżej 250 zatrudnionych: Obowiązek ten dotyczy firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Raportowanie musi odbywać się co roku.

Od 150 do 249 zatrudnionych: Obowiązek ten dotyczy firm zatrudniających od 150 do 249 pracowników. Raportowanie musi odbywać się co 3 lata.

Od 100 do 149 zatrudnionych: Obowiązek raportowania zostanie wprowadzony w późniejszym terminie (najprawdopodobniej od 2031 r.) i będzie odbywał się co 3 lata.

Raporty te muszą być dostępne publicznie, np. na stronie internetowej firmy, i udostępniane pracownikom oraz Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Definicja "pracy o tej samej wartości"

Kluczowym elementem, który zrewolucjonizuje spory płacowe, jest nowa, rozszerzona definicja dyskryminacji. Zgodnie z Dyrektywą, nierówne traktowanie nie dotyczy tylko identycznych stanowisk (np. dwaj tokarze), ale także pracy o tej samej wartości.

Przykładem pracy o tej samej wartości może być:

  • Kobieta pracująca na stanowisku specjalisty ds. kadr (praca typowo biurowa)
  • Mężczyzna pracujący na stanowisku specjalisty ds. logistyki (praca wymagająca koordynacji)

Jeżeli wykazano by, że oba stanowiska wymagają porównywalnych umiejętności, odpowiedzialności i wysiłku, a wynagrodzenie jest rażąco różne, pracownik może podnieść zarzut dyskryminacji.

Jak pracownik może wykorzystać nowe prawo?

Jawność wynagrodzeń w rękach pracownika staje się potężnym narzędziem negocjacyjnym i ochronnym.

1. Podstawa do negocjacji

Po uzyskaniu informacji o uśrednionych zarobkach na danym stanowisku, pracownik, którego pensja jest poniżej tej średniej, zyskuje mocny argument do natychmiastowego żądania podwyżki i wyrównania różnic.

2. Odwrócenie ciężaru dowodu w sądzie

To najważniejsza zmiana proceduralna. W dotychczasowych sprawach o dyskryminację płacową to pracownik musiał udowodnić, że był dyskryminowany. Po wejściu Dyrektywy, jeśli pracownik uprawdopodobni, że doszło do dyskryminacji (np. wskazując na różnicę płac w raporcie lub w ujawnionych widełkach), to ciężar udowodnienia, że kierowano się obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami, spada na pracodawcę.

3. Prawo do odszkodowania i kary dla pracodawcy

Pracownik, który padł ofiarą dyskryminacji płacowej, będzie miał prawo żądać pełnego odszkodowania, które obejmie nie tylko utracone wynagrodzenie, ale także rekompensatę za straty niematerialne (np. psychiczne).

Sankcje: Dyrektywa przewiduje dotkliwe i skuteczne sankcje dla pracodawców za naruszenie nowych przepisów. W polskim prawie będą to najprawdopodobniej wysokie kary finansowe nakładane przez PIP oraz potencjalne postępowania sądowe.

Ryzyka i wyzwania dla pracodawców

Wdrożenie Dyrektywy będzie wymagało od firm gruntownej reorganizacji systemów wynagradzania. Wiele przedsiębiorstw stosuje nieformalne i historyczne kryteria ustalania pensji, a nie obiektywne systemy oceniania wartości stanowiska.

Główne wyzwania:

Systematyka wynagrodzeń: Konieczność stworzenia obiektywnej i neutralnej płciowo klasyfikacji stanowisk (tj. systemu wartościowania pracy), który uzasadni ewentualne różnice płacowe.

Przygotowanie danych: Firmy powyżej 250 pracowników muszą przygotować się do zbierania i analizowania danych o płacach w podziale na płeć, co jest procesem złożonym i czasochłonnym.

Reakcje pracowników: Jawność zarobków może prowadzić do wzrostu roszczeń, sporów w zespołach i wzrostu rotacji, jeśli różnice płac okażą się niezgodne z oczekiwaniami.

Stanowisko ekspertów – Czy pensje staną się publiczne?

Eksperci uspokajają – jawność wynagrodzeń nie oznacza pełnej jawności indywidualnych pensji. Pracodawca nie będzie musiał udostępniać Janowi Kowalskiemu, ile zarabia Anna Nowak.

Jawność dotyczy przede wszystkim uśrednionych poziomów wynagrodzeń dla grup pracowników oraz widełek w ogłoszeniach. Celem jest przejrzystość systemu, a nie konkretnych nazwisk.

Ważne!

Wprowadzenie Dyrektywy ma spowodować, że różnice w zarobkach będą musiały być uzasadnione obiektywnymi, mierzalnymi i neutralnymi płciowo kryteriami (staż, doświadczenie, efektywność, złożoność pracy), a nie historycznymi czy uznaniowymi decyzjami szefostwa.

Podstawa prawna:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń.

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (w trakcie procedowania).

