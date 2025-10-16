REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Windfall Tax giganci finansowi odbiją sobie na Tobie! Jak banki ukryją swoje obciążenie w Twojej prowizji?

Windfall Tax giganci finansowi odbiją sobie na Tobie! Jak banki ukryją swoje obciążenie w Twojej prowizji?

16 października 2025, 13:01
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
pieniądze, złotówki, banknoty
Windfall Tax giganci finansowi odbiją sobie na Tobie! Jak banki ukryją swoje obciążenie w Twojej prowizji?
Shutterstock

Podatek od nadmiernych zysków (windfall tax) ma uderzyć w banki i koncerny energetyczne, ale to Ty zapłacisz za niego podwójnie! Eksperci ostrzegają: instytucje finansowe natychmiast przerzucą miliardowe koszty na klientów. Sprawdź, w jaki sposób bank ukryje nową opłatę w wyższej prowizji za przelew, droższym koncie lub niższym oprocentowaniu lokat. To cichy rachunek, który musisz sprawdzić, zanim będzie za późno.

Idea windfall tax jest prosta i populizacyjnie nośna. Ma on uderzyć w te przedsiębiorstwa, których dochody w ostatnich latach drastycznie wzrosły nie dzięki innowacjom czy zwiększeniu efektywności, ale dzięki sprzyjającym, nadzwyczajnym warunkom rynkowym, np. skokowemu wzrostowi stóp procentowych (banki) lub cen surowców (energetyka).

Skąd wziął się "nadmierny zysk"?

W przypadku sektora finansowego, kluczem do rekordowych zysków była marża odsetkowa. W wyniku podnoszenia stóp procentowych, banki gwałtownie podniosły oprocentowanie kredytów, jednocześnie bardzo powoli i niechętnie podnosząc oprocentowanie lokat. Powstała gigantyczna różnica, która zasiliła ich kasy. Z tych "niezasłużonych" pieniędzy ma być sfinansowany nowy podatek.

Ukryte podwyżki: Jak bank przerzuci koszty na klienta?

Historyczne doświadczenia, m.in. z podatkiem bankowym wprowadzonym w 2016 roku, pokazują, że instytucje finansowe nie przyjmują dodatkowych kosztów na siebie. Zamiast tego, w ciągu kilku miesięcy dyskretnie wprowadzają zmiany w tabelach opłat i prowizji.

Banki mogą przerzucić koszty na Ciebie poprzez:

  • Podwyższenie prowizji za usługi: Wzrost opłat za przelewy natychmiastowe, obsługę kredytów czy wcześniejszą spłatę zobowiązań.
  • Opłaty za prowadzenie rachunków: Wprowadzenie wyższych progów warunkujących zwolnienie z opłat za konto lub wprowadzenie nowych, stałych opłat miesięcznych.
  • Pogorszenie warunków dla oszczędzających: Jeszcze niższe oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych, co obniża realną stopę zwrotu.

W przypadku koncernów energetycznych, podatek ten zostanie zrekompensowany poprzez większy nacisk na uproszczenie i ujednolicenie taryf, co w praktyce oznacza podwyżki, które są trudniejsze do skontrolowania przez odbiorców.

Pułapka dla państwa: Zbyt duży podatek zje konsumpcję

Eksperci ekonomiczni ostrzegają, że zbyt wysoka stawka windfall tax może mieć odwrotny skutek:

  • Zahamowanie inwestycji: Firmy obciążone podatkiem zrezygnują z planowanych inwestycji w innowacje i modernizację, co długoterminowo uderzy w rozwój gospodarki.
  • Wzrost cen dla konsumenta: Ostatecznie to konsument, a nie właściciel firmy, poniesie główny ciężar. Dodatkowe opłaty zmniejszą siłę nabywczą Polaków.

Ważne!

Zanim podatek wejdzie w życie, należy dokładnie sprawdzić cennik swojego banku. Najprawdopodobniej podwyżki prowizji i opłat wejdą w życie dyskretnie, pod pozorem standardowej aktualizacji regulaminu.

Jak uciec przed opłatą za windfall tax?

Jedynym skutecznym sposobem jest aktywne zarządzanie swoimi finansami:

  • Monitoring konta: Regularne sprawdzanie, czy opłaty za prowadzenie konta lub karty nie wzrosły, i natychmiastowa zmiana banku w razie niekorzystnych zmian.
  • Negocjacje: W przypadku kredytów, sprawdzenie możliwości renegocjacji warunków, jeśli bank podniesie marże lub prowizje.

Podatek miał uderzyć w gigantów, ale ostatecznie - jak to zazwyczaj bywa - zapłacą go ich klienci.

Podstawa prawna:

  • Projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków (w trakcie konsultacji i procedowania).

Źródło: INFOR
REKLAMA