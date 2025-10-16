REKLAMA

Nowe uprawnienia PIP! Kontrola w Twojej firmie wejdzie o 7:00 BEZ PUKANIA. Nowa kara za mobbing to cios w pracodawców!

Nowe uprawnienia PIP! Kontrola w Twojej firmie wejdzie o 7:00 BEZ PUKANIA. Nowa kara za mobbing to cios w pracodawców!

16 października 2025, 13:25
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista

Nowelizacja prawa pracy daje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) niemal nieograniczoną władzę. Inspektorzy będą mogli wejść do firmy o każdej porze – bez uprzedzenia – by wykryć mobbing i nielegalne zatrudnienie. Pracodawcy muszą pilnie wdrożyć procedury compliance i dokumentację antymobbingową, ponieważ za zaniedbania grożą rekordowe kary finansowe sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych! To koniec nieformalnych zasad i ostatni dzwonek, by przygotować się na niezapowiedzianą wizytę.

Kierunek zmian w prawie pracy jest wyraźny: więcej praw dla pracownika i dotkliwe sankcje dla przedsiębiorców, którzy tych praw nie respektują. Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmiany w Kodeksie pracy dążą do usprawnienia kontroli i skuteczniejszego ścigania nadużyć.

Kontrola PIP jak „nalot” o każdej porze

Obecne przepisy ograniczają możliwości działania PIP. Nowe regulacje mają jednak znieść te bariery, dając inspektorom niemal nieograniczoną swobodę działania, zwłaszcza w przypadkach podejrzenia najcięższych naruszeń prawa.

Kluczowe zmiany w uprawnieniach PIP:

  • Brak zapowiedzi i pora kontroli: Kontrolerzy będą mieli prawo wstępu do siedziby pracodawcy lub miejsca pracy (w tym pracy zdalnej, jeśli jest to potrzebne do sprawdzenia warunków) o każdej porze – czy to 7:00 rano, czy 22:00 wieczorem – bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia firmy.
  • Szybka reakcja: Inspektor będzie mógł działać niemal natychmiastowo po otrzymaniu zgłoszenia o mobbingu czy wypadku, bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane procedury administracyjne.
  • Dostęp do informacji: Zwiększą się uprawnienia do wglądu w dokumentację kadrową, systemy rejestracji czasu pracy oraz korespondencję elektroniczną (w uzasadnionych przypadkach).

Ważne!

Brak współpracy lub utrudnianie kontroli będzie traktowane jako rażące naruszenie przepisów i automatycznie skutkować będzie nałożeniem maksymalnych kar.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mobbing: Nowa definicja i dramatyczny wzrost kar

Największa rewolucja dotyczy odpowiedzialności pracodawców za mobbing i dyskryminację. Prawo idzie w stronę obiektywizacji odpowiedzialności, co oznacza, że udowodnienie mobbingu będzie dla pracownika łatwiejsze, a sankcje dla firmy – dotkliwsze.

Nowe kary i odszkodowania za mobbing:

  • Wysokość odszkodowania: Zwiększeniu ulegną kwoty odszkodowań zasądzanych pracownikom za doznany mobbing. Odszkodowanie może obejmować nie tylko straty materialne (np. utracone zarobki), ale także rekompensatę za straty niematerialne (cierpienie psychiczne, zrujnowane zdrowie).
  • Kary dla pracodawców: Za brak działań prewencyjnych (brak procedur, brak reakcji na zgłoszenia) lub rażące zaniedbania, kary finansowe nakładane przez PIP mogą sięgnąć 30 000 zł dla małych firm i znacznie więcej w postępowaniu sądowym.

Ratunek dla pracodawcy: Obowiązkowy compliance

Jedyną linią obrony przed "nalotem" PIP i karami za mobbing jest wdrożenie formalnych procedur compliance. Inspektorzy nie będą oceniać intencji, ale dokumenty i procedury.

Co pracodawca musi zrobić, by uniknąć kary:

  • Wprowadzenie i upublicznienie procedury antymobbingowej: Taki dokument musi istnieć, być znany pracownikom i być rzeczywiście stosowany (np. poprzez szkolenia i anonimowe zgłoszenia).
  • Systematyczne szkolenia: Organizowanie cyklicznych szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
  • Dokumentacja wewnętrznych dochodzeń: Stworzenie i skrupulatne prowadzenie dokumentacji z każdego zgłoszenia – nawet jeśli jest ono niepotwierdzone. To dowód, że firma reagowała.

Ważne!

PIP będzie sprawdzać nie tylko, czy masz procedurę, ale jak ją stosujesz. Firmy, które zaniedbały ten aspekt, są najbardziej narażone na maksymalne sankcje.

Podsumowanie: Czy jesteś gotowy na wizytę?

Wzrost uprawnień PIP i zaostrzenie sankcji za mobbing zmusza pracodawców do porzucenia dotychczasowej, nieformalnej kultury zarządzania. Okres "bezkarnej" dyskryminacji w firmach dobiega końca. Każdy przedsiębiorca musi teraz zainwestować w procedury prawne, aby uniknąć finansowego ciosu i utraty reputacji.

Podstawa prawna:

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (w trakcie procedowania).

Art. 943 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

