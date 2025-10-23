Od 1 stycznia 2026 roku w życie wchodzą istotne zmiany dotyczące świadczenia wspierającego, które ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Nowe przepisy poszerzają grupę uprawnionych o osoby, które uzyskają od 70 do 77 punktów w decyzji WZON, a także umożliwiają korzystanie ze świadczenia podopiecznym opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – nawet przy niższym progu punktowym. Eksperci wskazują, że ta zmiana znacznie zwiększy dostępność wsparcia i poprawi jakość życia osób z niepełnosprawnościami

Nowe kryteria punktowe świadczenia wspierającego od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku nastąpi znaczące rozszerzenie zasad przyznawania świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Zmiana ta dotyczy przede wszystkim obniżenia progu punktowego w decyzji WZON, co otwiera dostęp do świadczenia również dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które wcześniej mogły nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych. Nowy zakres punktów uprawniających do świadczenia to przedział od 70 do 77 punktów, podczas gdy do tej pory prawo do świadczenia mieli podatnicy z co najmniej 87 punktami.

Czym jest decyzja WZON i jak wpływa na przyznanie świadczenia?

Decyzja WZON (Wskaźnik Zaopatrzenia Osób Niepełnosprawnych) jest podstawowym dokumentem służącym do oceny poziomu niepełnosprawności na potrzeby przyznawania różnego rodzaju świadczeń i ulg. Ocena ta opiera się na punktacji, która odzwierciedla stopień ograniczeń funkcjonalnych oraz potrzeby opiekuńcze danej osoby. Wysoka punktacja oznacza większe potrzeby i wyższy stopień niepełnosprawności.

Rozszerzenie grupy uprawnionych o osoby z wynikiem 70–77 punktów

Obniżenie progu punktowego to nie tylko formalna zmiana, ale przede wszystkim odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które dotychczas mogły mieć utrudniony dostęp do pomocy finansowej. Włączenie osób z wynikiem 70–77 punktów do grona uprawnionych do świadczenia wspierającego pozwoli na szersze i bardziej sprawiedliwe wsparcie.

Wyjątki dla podopiecznych opiekunów pobierających świadczenia Kto może skorzystać z wyjątku?

Nowe przepisy przewidują wyjątek dla osób, których opiekunowie pobierają świadczenia takie jak świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla opiekuna. W ich przypadku prawo do świadczenia wspierającego będzie możliwe do uzyskania nawet przy niższym niż 87 punktów wyniku w decyzji WZON.

Znaczenie świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków opiekuńczych

Te świadczenia są formą wsparcia finansowego dla opiekunów osób niepełnosprawnych i mają na celu częściowe pokrycie kosztów opieki. Możliwość uzyskania świadczenia wspierającego przy niższym progu punktowym uwzględnia fakt, że te rodziny już korzystają z pewnego poziomu pomocy, a dodatkowe świadczenie zwiększa ich bezpieczeństwo finansowe.

Znaczenie zmian dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Eksperci podkreślają, że zmiany te wpisują się w szerszą strategię rządu dotyczącą poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenia efektywności systemu wsparcia społecznego. Rozszerzenie dostępu do świadczenia wspierającego jest nie tylko aktem solidarności, ale także inwestycją w lepszą jakość życia i większą samodzielność osób niepełnosprawnych.

Wpływ na jakość życia i integrację społeczną

Lepsze zabezpieczenie finansowe osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów może przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia społecznego oraz podniesienia poziomu aktywności zawodowej i społecznej tych grup. Poprawa warunków bytowych i większe wsparcie finansowe mogą również zmniejszyć obciążenia opiekunów, co ma znaczenie dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Ponadto system wsparcia staje się bardziej elastyczny i dopasowany do rzeczywistych potrzeb.

Perspektywy na przyszłość

Zmiany w kryteriach przyznawania świadczenia wspierającego, które wejdą w życie od 2026 roku, to istotny krok w kierunku budowy bardziej inkluzywnego i sprawiedliwego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Rozszerzenie dostępu do świadczeń pozwoli na lepsze dostosowanie pomocy do zróżnicowanych potrzeb beneficjentów oraz ich rodzin, co przełoży się na realną poprawę jakości życia i integrację społeczną.