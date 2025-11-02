REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nadchodzi rewolucja w dostępie do broni: „Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie". Posłowie chcą wykonać pierwszy krok, by to zmienić

Nadchodzi rewolucja w dostępie do broni: „Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie”. Posłowie chcą wykonać pierwszy krok, by to zmienić

02 listopada 2025, 08:06
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
Broń, pozwolenie, badania, posłowie, prawo
Nadchodzi rewolucja w dostępie do broni: „Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie". Posłowie chcą wykonać pierwszy krok, by to zmienić
Materiały prasowe

W Polsce szykuje się największa od lat zmiana w przepisach dotyczących dostępu do broni. Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 r., która może znacząco ułatwić wielu obywatelom legalne posiadanie broni palnej.

Dostęp do broni palnej w Polsce w 2025 r. – kto może ją posiadać?

W Polsce często spotykamy się z przekonaniem, że zdobycie pozwolenia na broń jest niemal nierealne i zarezerwowane dla „wybranych”. To jednak mit. Owszem, procedury są skomplikowane, ale liczba osób posiadających pozwolenie w ostatnich latach systematycznie rośnie.

Dla porównania, w USA podejście do broni zależy od stanu – w niektórych jest wyjątkowo liberalne (np. Teksas), w innych bardzo restrykcyjne (np. Nowy Jork czy Kalifornia).

W Polsce posiadanie broni wymaga pozwolenia wydawanego przez komendanta wojewódzkiego Policji (lub Żandarmerię Wojskową w przypadku żołnierzy zawodowych).

Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

Ustawa przewiduje liczne wyjątki, m.in. dla:

  • broni muzealnej i pozbawionej cech użytkowych
  • broni używanej na strzelnicach
  • broni sygnałowej
  • działalności rusznikarskiej i handlu bronią
  • paralizatorów poniżej określonych parametrów
  • ręcznych miotaczy gazu
  • broni pneumatycznej
  • broni rozdzielnego ładowania sprzed 1885 r. i replik
  • broni alarmowej do 6 mm

Pozwolenie na broń – krok po kroku

W praktyce uzyskanie pozwolenia, szczególnie na broń sportową, nie jest dziś szczególnie trudne. Każda pełnoletnia, zdrowa i niekarana osoba może je zdobyć, jeśli spełni ustawowe warunki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Policja wyda pozwolenie, jeśli wnioskodawca:

  • nie stanowi zagrożenia dla siebie ani otoczenia
  • wykaże „ważną przyczynę posiadania broni”

Do takich przyczyn należą m.in.:

  • ochrona osobista
  • ochrona mienia
  • cele łowieckie
  • sport strzelecki
  • rekonstrukcje historyczne
  • kolekcjonerstwo
  • szkolenia strzeleckie
  • nabycie broni w spadku

Wniosek składa się do Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz z:

  • orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi
  • zdjęciem
  • potwierdzeniem opłaty skarbowej
  • dokumentami zależnymi od rodzaju pozwolenia (np. licencja sportowa, członkostwo w PZŁ, dokumenty spadkowe)

Ile osób ma pozwolenie na broń?

Według danych Policji za 2024 r.:

  • 367 411 osób posiada pozwolenie
  • 930 121 egzemplarzy broni jest zarejestrowanych

Największe grupy to:

  • myśliwi – ponad 140 tys.
  • kolekcjonerzy – ponad 93 tys.
  • sportowcy – ponad 84 tys.

Dla porównania – jeszcze kilka lat temu pozwolenie miało mniej niż 200 tys. osób.

Ile kosztuje pozwolenie na broń w 2025 r.?

  • pozwolenie dla osoby fizycznej – 242 zł
  • dla firmy – 1 193 zł
  • zaświadczenie na zakup broni – 17 zł
  • Europejska Karta Broni – 105 zł
  • rejestracja broni pozbawionej cech użytkowych – 82 zł

Pozwolenie na broń. Badania i egzamin

Obowiązkowe są badania lekarskie i psychologiczne – koszt jednego nie może przekroczyć 15% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 1315 zł.

Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Zwolnieni są m.in. funkcjonariusze służb mundurowych, myśliwi i licencjonowani sportowcy (w określonym zakresie). Koszt: 500–1000 zł.

Przechowywanie broni

Broń musi być przechowywana w sejfie klasy co najmniej S1. Zalecane są wyższe klasy zabezpieczeń (PN-EN 1143-1). Cena dobrego sejfu zaczyna się od ok. 3000 zł. Broń musi być rozładowana, magazynek oddzielnie, amunicja również przechowywana oddzielnie.

Kto nie otrzyma pozwolenia?

  • osoby poniżej 21 roku życia
  • osoby uzależnione lub z zaburzeniami psychicznymi
  • osoby karane
  • osoby bez stałego miejsca pobytu w Polsce
  • osoby mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa

Nadchodzą zmiany w prawie – na czym ma polegać „rewolucja”?

Konfederacja złożyła projekt nowelizacji, który zakłada, że byli funkcjonariusze i żołnierze nie będą tracić pozwolenia na broń po odejściu ze służby. Stop rozbrajaniu obrońców Polski” – podkreśla poseł Krzysztof Szymański. „Jeżeli polski funkcjonariusz… tylko dlatego, że odchodzi ze służby, staje się osobą, której państwo nie ufa, to coś jest nie tak” – powiedział Michał Urbaniak.

Zdaniem projektodawców zmiana:

  • wzmocni obronność państwa
  • odciąży Policję i Żandarmerię Wojskową
  • pozwoli lepiej wykorzystać wyszkolonych byłych funkcjonariuszy

Kiedy przepisy mogą wejść w życie?

Projekt trafił do Sejmu 16 października 2025 r. i jest w trakcie konsultacji. Jeśli uzyska poparcie, nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Komenda Główna Policji: Raport Pozwolenia 2024

Polski Związek Strzelectwa Sportowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 2024 poz. 485)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014 poz. 1224)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. 2023 poz. 1475)

