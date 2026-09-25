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Tych dronów nie można używać bez ubezpieczenia OC. Jest minimalna suma gwarancyjna. Jakie kary za brak polisy?

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25 września 2026, 11:30
oprac. Paweł Huczko
Rzecznik Finansowy: Nie można używać tych dronów bez ubezpieczenia OC. Jaka minimalna suma gwarancyjna? Co grozi za brak polisy?
Rzecznik Finansowy: Nie można używać tych dronów bez ubezpieczenia OC. Jaka minimalna suma gwarancyjna? Co grozi za brak polisy?
Shutterstock

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Rzecznik Finansowy poinformował w komunikacie, że od 13 listopada 2025 roku użytkownicy dronów o masie od 250 g do 20 kg mają prawny obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC operatora dronów. Brak polisy może skutkować karą w wysokości do 4000 zł. Kluczowe znaczenie w umowach obowiązkowego OC ma suma gwarancyjna. Zgodnie z nowymi przepisami – minimalna suma gwarancyjna operatora dronów to równowartość ok. 270 tys. zł. Ubezpieczenie OC chroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim, ale nie obejmuje strat własnych operatora. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli dotyczą m.in. szkód powstałych wskutek działań wojennych oraz przypadków wykonywania operacji z naruszeniem przepisów prawa przez operatora drona.

Nowy obowiązek dla użytkowników dronów: obowiązkowe ubezpieczenie OC

Od 13 listopada 2025 roku każdy operator drona o masie od 250 g do 20 kg ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC, niezależnie od częstotliwości i celu lotów. Rzecznik Finansowy informuje, że operatorzy powinni wykupić obowiązkową polisę najpóźniej 12 listopada.

Nowe przepisy wynikają z nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 28 października 2025 r. Regulacje te mają przede wszystkim charakter prewencyjny i ochronny.

Ich celem jest zapewnienie, by poszkodowani w wyniku wypadków z udziałem dronów mogli skutecznie dochodzić odszkodowania. Szczególnie, że drony stają się coraz bardziej popularne – w Polsce jest ponad 400 tys. zarejestrowanych operatorów tych sprzętów. Korzystają z nich zarówno hobbyści, jak i profesjonaliści. Wraz ze wzrostem ich liczby rośnie też ryzyko wypadków.

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy wszystkich operatorów, którzy używają dronów o masie od 250 g do 20 kg w celach rekreacyjnych, sportowych oraz komercyjnych (zarobkowych).

Do tej pory obowiązek dotyczył jedynie urządzeń cięższych niż 20 kg, używanych głównie w celach komercyjnych.

Z obowiązku zwolnieni są użytkownicy najlżejszych modeli – poniżej 250 g.

Choć najmniejsze drony nie podlegają obowiązkowemu OC, warto mimo to rozważyć wykupienie dobrowolnej polisy. Nawet niewielki sprzęt może wyrządzić poważną szkodę – na przykład uszkodzić samochód, uderzyć w przechodnia czy zniszczyć element elewacji, co narazi operatora na znaczne koszty – zwraca uwagę Łukasz Seroczyński, ekspert w Biurze Rzecznika Finansowego.

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Co obejmuje ubezpieczenie OC operatora drona

Obowiązkowe OC będzie chronić operatora bezzałogowego systemu powietrznego o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z używaniem drona.

Polisa OC pokryje koszty naprawy lub odszkodowania m.in. w przypadkach następujących szkód spowodowanych użytkowaniem drona:
- zniszczenia lub uszkodzenia mienia (np. pojazdu, okna, dachu, elementu infrastruktury),
- szkód osobowych – czyli obrażeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby poszkodowanej,
- szkód spowodowanych upadkiem drona lub utrudnieniem w ruchu powietrznym.

Polisa OC nie pokryje natomiast szkód własnych operatora, czyli np. kosztów utraty, naprawy lub wymiany zniszczonego drona. Aby się przed tym zabezpieczyć, warto rozważyć zakup dobrowolnego ubezpieczenia typu AC (Aerocasco).

Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza również szereg wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczycieli. Ubezpieczenie OC operatora dronów nie obejmuje m.in. szkód:
- powstałych w wyniku wykonywania operacji z użyciem bezzałogowego statku powietrznego bez dokumentu potwierdzającego zaliczenie szkolenia i zdania egzaminu online;
- powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru;
- powstałych wskutek wykonywania operacji z naruszeniem przepisów prawa krajowego, wspólnotowego lub międzynarodowego dotyczącego zasady wykonywania operacji z wykorzystaniem systemu bezzałogowego statku powietrznego;
- jądrowych lub z nimi związanych;
- polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Ważne

W obowiązkowej umowie ubezpieczenia OC operatora dronów ubezpieczyciel nie może zastrzec węższego zakresu odpowiedzialności niż określony w rozporządzeniu.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia

Minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego OC dronów wynosi 50 000 SDR (specjalne prawa ciągnienia – ang. Special drawing rights, SDR) co odpowiada ok. 270 000 zł. wg kursu MFW na dzień 6.11.2025 r.

W toku prac legislacyjnych pierwotnie zaproponowano, aby minimalna suma gwarancyjna OC dronów wynosiła jedynie 3 000 SDR co odpowiadało zaledwie kilkunastu tysiącom złotych. Rzecznik Finansowy opowiadał się za podwyższeniem tej kwoty, gdyż pierwotna propozycja nie odpowiadała wysokości potencjalnych szkód.

- Przy umowach ubezpieczenia OC kluczowe znaczenie ma suma gwarancyjna, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela – zwraca uwagę Łukasz Seroczyński. – Jeśli szkoda przekracza wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie tylko do wysokości sumy gwarancyjnej, a poszkodowany może dochodzić pozostałej części odszkodowania od sprawcy szkody, w tym wypadku użytkownika drona - dodaje ekspert.

Rozporządzenie ustanawia minimalną sumę gwarancyjną, co oznacza, że dopuszczalne jest zawarcie OC na wyższą kwotę.

Powinni to rozważyć w szczególności użytkownicy cięższych jednostek. Należy zwrócić uwagę na potencjalne szkody, mogące powstać przy użytkowaniu dronów, takie jak: zerwanie linii wysokiego napięcia, uszkodzenie dachu budynku, czy szkody osobowe. W przypadku najpoważniejszych szkód osobowych odszkodowania wynoszą setki tysięcy złotych – wskazuje Łukasz Seroczyński.

Ekspert dodaje, że warto wziąć pod uwagę również to, że operator dronów odpowiada za szkody w zaostrzonym reżimie odpowiedzialności tj. na zasadzie ryzyka, a nie zasadzie winy.

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC po 13 listopada 2025 r. grozi kara pieniężna w wysokości do 4000 zł. Co jednak istotniejsze, w razie wypadku operator bez polisy sam ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

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Źródło: INFOR
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