REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Uzdrowienia i odbieranie pkt 7 i 8. Osoby niepełnosprawne w WZON i PZON: Dlaczego nam to robicie?

Uzdrowienia i odbieranie pkt 7 i 8. Osoby niepełnosprawne w WZON i PZON: Dlaczego nam to robicie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 09:48
[Data aktualizacji 27 lutego 2026, 09:48]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Osoby niepełnosprawne wprost pytają WZON i PZON: Dlaczego nam to robicie?
Osoby niepełnosprawne wprost pytają WZON i PZON: Dlaczego nam to robicie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

PZON: Przez 3 lata niepełnosprawności świadczenie pielęgnacyjne. I nagle w 2025 r. cudowne ozdrowienie. Stan zdrowia bez zmian osoby niepełnosprawnej, ale orzeczenie o niepełnosprawności zmienia się. W mojej ocenie (być może mylnej) narasta problem „cudownych” ozdrowień dzieci i młodych ludzi obciążonych zespołem Aspergera. To samo dotyczy autyzmu. Chodzi o to, że PZON zmieniły praktykę orzeczniczą. Przy niezmienionym stanie zdrowia 10-latek otrzymywał za okres 2022 r. - 2025 r. pkt 7 i 8. Dziś otrzymuje tylko pkt 8. W przypadku osób pełnoletnich następuje zmiana stopnia znacznego na umiarkowany.Uzdrowienia

W PZON coraz trudniej zdobyć orzeczenie dla świadczenia pielęgnacyjnego (z pkt 7 i 8) [List czytelnika]

REKLAMA

REKLAMA

Dzień dobry,

Poczułam potrzebę napisania po przeczytaniu artykułu: W PZON trudniej zdobyć orzeczenie dla świadczenia pielęgnacyjnego (z pkt 7 i 8) [List czytelnika], ponieważ mój syn jest obecnie dowodem na te praktyki. Sądzimy się o stopień wyższy niż ostatnio orzeczono (zdegradowano). Jest pełnoletni i do tej pory przez wiele lat miał stopień znaczny, a ja byłam na świadczeniu pielęgnacyjnym. Stan zdrowia się nie zmienił. Pogorszył.

Teraz przy Zespole Aspergera bada się, jak dziecko/osoba dorosła przy nim funkcjonuje. Jestem przekonana, iż jest to wynik płatnych, łatwo dostępnych diagnoz. Lecz w naszym przypadku jest to nie fair, bo od ponad 10 lat opiekowałam się synem w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Syn ma niepełnosprawność sprzężoną. Cierpi również na niedoczynność przysadki mózgowej i wysoką krótkowzroczność. Do tego jest pod opieką psychologa ze względu na fobię społeczną.

Już odwołaliśmy się z PZON, WZON i w tej chwili sądzimy się od marca tego roku. Jesteśmy bez świadczenia pielęgnacyjnego i bez pracy. Sprawa się ciągnie. Ostatnie otrzymane pismo z Sądu to o nieprzyznaniu pełnomocnika, gdyż... "syn rozumie postępowanie sądowe, nie jest niezaradny i potrafi bronić swoich interesów". A pisma formułuję ja i korzystam z bezpłatnych porad prawnych. Trudna ta droga.

Pozdrawiam

Matka

Inne listy matek w tej sprawie:

W PZON pod górkę dla świadczeń pielęgnacyjnych (z pkt 7 i 8) [List czytelnika]

Komisje lekarskie obniżają stopień znaczny do umiarkowanego. Zabranie pkt 7 i 8 w orzeczeniu

REKLAMA

Zobacz również:

Moje dziecko niepełnosprawne "uzdrowiono" na komisji PZON

Przykład nr 1 uzdrowienia

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

Jestem mamą 16-latka z autyzmem którego PZON "uzdrowił" na jednej komisji. Tym samym pozbawił mnie świadczenia pielęgnacyjnego dzięki któremu mogłam opiekować się synem 24 godziny na dobę. Lekarz orzecznik (swoją droga internista), który nie wie na czym polega autyzm, uznał że syn ma niepełnosprawność umiarkowana i tym samym może podjąć zatrudnienie mimo, że to fikcja. Wszystkie dokumenty które złożyłam na komisję potwierdzają że syn jest niesamodzielny co zresztą wynikało również z orzeczenia jakie uzyskiwał dotąd. Teraz nagle cud się stał i syn ozdrowiaŁ. Jestem załamana nie mam z czego żyć i z kim zostawić chorego syna. Mieszkam w małym mieście, gdzie zarobki to minimalna krajowa. Jak pójdę do pracy z kim zostanie dziecko......?

Przykład nr 2 uzdrowienia

Przykład

"Dzień dobry,

po przeczytaniu Państwa artykułu dotyczącego cudownego uzdrowienia dziecka chorego na autyzm, muszę zareagować, ponieważ mnie mojej córki dotyczy ta sama sytuacja. Córka od dzieciństwa choruje na Zespół Aspergera i Chorobę Afektywną Dwubiegunową. Orzeczenia były wydawane w sposób czasowy ale jednoznacznie wskazywano wymóg opieki i przyznawano pkt 7 i 8. W tym roku córka skończyła 16 lat i raptownie wszystko odebrano uznano ją za zdrową nie wymagającą opieki ponieważ skończyła 16 lat i tylko to podano w uzasadnieniu. Życie z tymi chorobami to rollercoaster i to powie każdy, którego członek rodziny choruje ,te osoby dzieci wymagają na co dzień opieki , zachowania są różne, nie przewidywalne . W przypadku mojej córki w przeciągu ostatnich miesięcy praktycznie doszło do porzucenia szkoły, ma nieprzewidywalne zachowania wpada w manię i depresję na przemian ,ma orzeczenie o nauce indywidualnej z uwagi na stan zdrowia, koszty leczenia sięgają miesięcznie średnio 1 tysiąca zł. Podobnie jak poprzednia matka zapytam: z kim mam zostawić chora córkę, kto dopilnuje leków, których nie kiedy nie chce brać, kto weźmie odpowiedzialność za to żeby nie zrobiła sobie czy komuś krzywdy? Na dzień dzisiejszy moja sprawa czeka na rozstrzygnięcie w sądzie, moja rodzina pozostała praktycznie bez środków do życia, leczenie pochłania praktycznie cały nasz niewielki budżet czyli alimenty i 800plus.Pomimo wykształcenia nie mogę wrócić do pracy z uwagi na stan zdrowia córki który absolutnie nie jest stabilny i nigdy nie będzie tego się nie uleczy. Decyzje PCPR i WZON są bardzo krzywdzące. Walka trwa w nieskończoność. Każdy z decydentów, kto chociaż przez tydzień podjąłby się takiej opieki myślę, że natychmiast i bez żadnych obiekcji przyznał by rację, że w tych przypadkach nie ma możliwości pozostawienia chorującej osoby samej a wręcz przyznał by 10 takich punktów i stopień znaczy dożywotnio. Mam nadzieję każdego dnia, że nasza sprawa i również podobne przypadki których nie brakuje rozstrzygnie się pomyślnie i zapewni w końcu spokój. My rodzice chorujących dzieci pomimo zabrania świadczenia i tak nie możemy wrócić do pracy, a musimy żyć wykupować leki, jeździć do lekarza, sprawować opiekę, podawać leki, nasze dzieci nigdy nie wyzdrowieją."

PZON zabrał niepełnosprawnemu dziecku nie tylko punkt 7, ale i punkt 8

Orzeczenie

Inne

Bez punktów 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności nie ma świadczenia pielęgnacyjnego dla dziecka z niepełnosprawnością

  • Punkt 7 orzeczenia - konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji dziecka (adnotacja „Nie wymaga” - tak jak na zdjęciu - wyklucza świadczenie pielęgnacyjne ).
  • Punkt 8 orzeczenia o niepełnosprawność - konieczność stałego współudziału opiekuna dziecka w codziennym procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji (adnotacja „Nie dotyczy” - tak jak na zdjęciu - wyklucza świadczenie pielęgnacyjne).
Zobacz również:

Dodatkowy problem jest taki, że nowe wytyczne dla komisji orzekających przygotowane przez min. Krasonia nie dotyczą Aspergera i autyzmu

Nowe wytyczne są podstawą wskazującą na automatyczne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności stałego, o ile niepełnosprawna osoba (przede wszystkim dziecko) ma jedną z chorób genetycznych z wykazu przygotowanego przez min. Ł. Krasonia. W piśmie czytamy:

W odniesieniu do osób, które ukończyły 16 roku życia i cierpią na choroby, które z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej nie rokują wyleczenia oraz dodatkowo - pomimo stosowanych form terapii i rehabilitacji - nie rokują progresji w funkcjonowaniu, komunikowaniu się i nabywaniu umiejętności społecznych, zasadne jest wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na stałe.

W przypadku kwalifikacji do stopnia niepełnosprawności osoby cierpiącej na jedną z chorób wymienionych w załączniku A lub załączniku B do niniejszego pisma, w sytuacji spełnienia przez tę osobę kryteriów kwalifikacji do określonego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno być wydawane na stałe.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Krasoń

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu

We wspomnianych załącznikach A i B nie ma wymienionego zespołu Aspergera (ani autyzmu) - w efekcie coraz więcej osób informuje o odebraniu im statusu osoby niepełnosprawnej w związku z tymi chorobami.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Powiązane
WZON: 4 tabele limitujące wysokość świadczenia wspierającego. 4 grupy poszkodowanych osób niepełnosprawnych
WZON: 4 tabele limitujące wysokość świadczenia wspierającego. 4 grupy poszkodowanych osób niepełnosprawnych
PZON: Obniżenie ze stopnia umiarkowanego na stopień lekki. Komisje mają premie za obniżanie stopnia niepełnosprawności? Uzdrawiają? [List]
PZON: Obniżenie ze stopnia umiarkowanego na stopień lekki. Komisje mają premie za obniżanie stopnia niepełnosprawności? Uzdrawiają? [List]
Czy osoby niewidome mają obniżane świadczenie wspierające?
Czy osoby niewidome mają obniżane świadczenie wspierające?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Koniec zabawy w kotka i myszkę dłużników z wierzycielami - Ogólnopolska Platforma Egzekucyjna namierzy twoje zaległości błyskawicznie
26 lut 2026

Pętla wokół niesolidnych płatników właśnie się zaciska. Rząd przyjął przepisy, które diametralnie zmienią sposób ściągania należności w Polsce. Nowe narzędzie ma być bezlitosne dla dłużników: system zostanie w pełni zautomatyzowany, a przepływ informacji o twoich długach będzie natychmiastowy. Czy masz powody do obaw? Sprawdzamy, kogo dokładnie dotknie ta kolejna już cyfrowa rewolucja.
NSA: MOPS kwestionuje orzeczenia o niepełnosprawności
26 lut 2026

Problemem polskiego systemu pomocy osobom niepełnosprawnych jest weryfikacja zapisów orzeczeń o niepełnosprawności (w ramach m.in. wywiadu środowiskowego i przy pomocy ankiet) ustaleń zapisanych przez lekarzy w orzeczeniach o niepełnosprawności. Jeżeli staruszek potrafi przejść samodzielnie z sypialni do łazienki albo zalać wrzątkiem herbatę, to pracownik MOPS często twierdzi, że osoba niepełnosprawna wcale nie wymaga całodobowej opieki. Pomimo, że taki wniosek wynika z treści orzeczenia.
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
26 lut 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało przeglądu stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym. Rząd widzi potrzebę zmian zasad przyznawania świadczenia, jednak w dokumencie nie ma zbyt wielu szczegółów.
MOPS: terminy wypłaty zasiłków i świadczeń w 2026 r. [Przykłady]
26 lut 2026

Zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe”, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Te świadczenia mają terminy wypłaty zależne od lokalnych uregulowań w MOPS/GOPS/CUS.

REKLAMA

MOPS likwidują. Przychodzą CUS. Tam wypłaty zasiłków. I świadczenia pomocowe
26 lut 2026

Kto wypłaci zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki z pomocy społecznej? Będą to coraz częściej Centra Usług Społecznych (CUS). Dziś jest ich przeszło 130, ale do 2030 r. ma być ich 600. Wszystkich MOPS/GOPS/OPS jest około 2500. Są środki unijne na powstawanie CUS w miejsce MOPS. Dlaczego UE daje na to pieniądze? Wynika to m.in. z zastępowania prostej wypłaty zasiłków przez MOPS oferowaniem potrzebującym bardziej usług - przede wszystkim świadczeń niepieniężnych (w ramach usług społecznych np. związanych ze zdrowiem, mieszkalnictwem).
Już są: Standardy dla osób z niepełnosprawnością, dot. tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR)
26 lut 2026

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ogłasza, że doszło do opracowania ważnych standardów, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Cały dokument jest udostępniony, a my analizujemy najważniejsze zagadnienia.
Orzeczenie pielęgniarki ZUS. Kto skorzysta od 13 kwietnia 2026 r.?
25 lut 2026

13 kwietnia 2026 r. rozpocznie się kolejny etap wdrożenia ważnej reformy systemu orzekania. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych niektóre orzeczenia będą mogły wydawać pielęgniarki. Skąd wziął się pomysł na taką zmianę i kogo ona obejmie? Wyjaśniamy!
Służba cywilna. Termin i miejsce egzaminu na urzędnika mianowanego
26 lut 2026

Termin tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej zaplanowano na 4 lipca. Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin na urzędnika mianowanego odbędzie się jednocześnie w kilku miejscach. Jaka jest wysokość opłaty za udział w postępowaniu? Ilu urzędników otrzyma akt mianowania w 2026 roku?

REKLAMA

Jak przegrać przetarg z ofertą o 400 mln zł tańszą od zwycięzcy. O nieoczywistych konsekwencjach wyroku dotyczącego Rail Baltica
26 lut 2026

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje rocznie nawet 5 tysięcy odwołań. Rzadko kiedy są to sprawy, które przebijają się do mediów głównego nurtu. Zwykle, gdy KIO rozpatrując odwołanie nakaże odrzucić ofertę, przeczytamy o tym na portalu branżowym albo w serwisie LinkedIn. Tym razem jednak stało się inaczej, bo o wykluczeniu konsorcjum w składzie Mirbud i Torpol od realizacji rekordowego kontraktu infrastrukturalnego mogliśmy przeczytać w prawie każdym dużym medium, a sprawę komentowali czołowi politycy. Jeżeli coś jest tak szeroko omawiane, to oczywistym jest, że będzie to miało duże konsekwencje. A te mogą być bardziej nieoczywiste niż się wydaje na pierwszy rzut oka - pisze adwokat Piotr Celiński.
Cyfrowy senior plus: państwo zapłaci za twoją naukę. Rusza wielka akcja darmowych szkoleń dla seniorów - sprawdź, jak skorzystać
25 lut 2026

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza start kampanii „Buduj cyfrową formę klik po kliku”. To doskonała wiadomość zwłaszcza dla seniorów, którzy czują się zagubieni w świecie nowoczesnych technologii. Resort stawia na darmowe szkolenia i rozwój kompetencji, które ułatwią życie codzienne. Sprawdź, jak bezpłatnie nauczyć się obsługi smartfona, bankowości online i e-urzędu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA