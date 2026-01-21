REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » 50 posiedzenie Sejmu [online]: Projekt reformy prawa karnego i wybór sędziów TK [21-23 stycznia 2026 r.]

50 posiedzenie Sejmu [online]: Projekt reformy prawa karnego i wybór sędziów TK [21-23 stycznia 2026 r.]

21 stycznia 2026, 08:29
[Data aktualizacji 21 stycznia 2026, 08:29]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Gwarancje prawa do obrony już na wczesnym etapie sprawy, zakaz korzystania z nielegalnych dowodów, ograniczenie tymczasowych aresztów oraz większa decyzyjność sądów poprzez ograniczenie decyzyjności prokuratorów - to cele projektu reformy procedury karnej, którego drugie czytanie w Sejmie odbędzie się w środę wieczorem.

rozwiń >

- Projekt stanowi obszerną reformę procedury karnej, a w konsekwencji także wprowadza zmiany w szeregu innych ustaw, w tym także rangi kodeksowej, związane przede wszystkim z dostosowaniem procedury karnej do współczesnych realiów prawa karnego, wykonaniem wiążących Polskę dyrektyw Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa do obrony - tłumaczył wtedy wicedyrektor Departamentu Prawa Karnego resortu sprawiedliwości Michał Hara.

Sejm na żywo 21 - 23 stycznia 2026 r.

Porządek dzienny 50. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21, 22 i 23 stycznia 2026 r. (środa-piątek)

Początek obrad 21 stycznia 2026 r. o godz. 10:00

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 868 i 1953)

- sprawozdawca poseł Katarzyna Królak.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1204 i 2054)

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (druki nr 1808 i 2047)

- sprawozdawca poseł Katarzyna Królak.

Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim (druki nr 2002 i 2099)

- sprawozdawca poseł Krzysztof Piątkowski.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej:

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nadużywania tymczasowego aresztowania oraz ochrony praw osób tymczasowo aresztowanych,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,

- o komisyjnych projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druki nr 1600, 410, 643, 865, 935, 1131, 1109, 1110 i 2086)

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druki nr 1732 i 2092)

- sprawozdawca poseł Jarosław Rzepa.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw,

- o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa,

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 1390, 1632, 2079 i 2137)

- sprawozdawca poseł Piotr Głowski.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2077 i 2117)

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (druki nr 2037 i 2074)

- sprawozdawca poseł Ewa Schädler.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025 (druk nr 2107)

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 2108)

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2121)

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2007)

- uzasadnia poseł Joanna Wicha.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 2010)

- uzasadnia poseł Wioleta Tomczak.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Igora Zygmunta Tuleyi, reprezentowanego przez adwokatów Michała Zacharskiego oraz Kamila Rudola, z dnia 12 sierpnia 2025 r., uzupełnionego w dniu 18 września 2025 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anny Paluch (druk nr 2097)

- sprawozdawca poseł Kazimierz Smoliński.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Agnieszki Glapiak, reprezentowanej przez adwokata Karola Pachnika, z dnia 28 kwietnia 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Cezarego Tomczyka (druk nr 2098)

- sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski.

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1944, 2009, 2013 i 2014)

Sejm na żywo 9 stycznia 2026 r.

Oglądaj transmisję online:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działalności kosmicznej (druk nr 2078) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2106) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi (druk nr 2118) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2026 (druki nr 2103 i 2135) *

- sprawozdawca poseł Janusz Cichoń.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druki nr 2104 i 2115) *

- sprawozdawca poseł Bartosz Romowicz.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o obywatelstwie polskim (druk nr 1888) - kontynuacja

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1731) - kontynuacja

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (druk nr 1652) - kontynuacja

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr 1966 i 2053) - głosowanie

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...) *

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2076) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1143 i 1557)

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (druki nr 774 i 1537)

Sejm na żywo 8 stycznia 2026 r.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00. Oglądaj transmisję online:

SEJM: Porządek dzienny w dniach 8 stycznia 2026 r.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druki nr 1529 i 2044) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Mirosław Adam Orliński.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów (druki nr 1344 i 2100) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Katarzyna Ueberhan.

Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1346 i 1988) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Monika Rosa.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2027 i 2087) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Barbara Dolniak.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druki nr 1763 i 2046) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1939 i 2114) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Bartosz Romowicz.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druki nr 2105 i 2113) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Patryk Jaskulski.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2075) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2112 i 2138) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Gabriela Lenartowicz.

Sejm na żywo 19 grudnia 2025 r.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9:00. Oglądaj transmisję online:

Projekt noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej (posłów KO) dotyczy m.in. modyfikacji przepisów tak, by status działacza opozycji antykomunistycznej był przyznawany za działalność niepodległościową zagrożoną nie tylko odpowiedzialnością karną, ale i innymi represjami. Ponadto projekt przewiduje przyznanie wdowom/wdowcom po działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych tych samych uprawnień, które posiadają wdowy/wdowcy po kombatantach i osobach represjonowanych w latach 1939-1956.

Posłowie rozpoczną też prace nad projektem nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim przygotowanym przez posłów PiS, którzy proponują m.in. wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego z 3 do 10 lat. Zgodnie z uzasadnieniem ma to na celu stworzenie warunków sprzyjających pełniejszej integracji cudzoziemców przed przyznaniem im obywatelstwa polskiego.

Podczas pierwszego czytania Sejm zajmie się także poselskimi projektami ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Sejm na żywo 18 grudnia 2025 r.

Oglądaj transmisję online z posiedzenia, które odbyło się 18 grudnia:

Sejm w czwartek uchwalił ponownie ustawę o rynku kryptoaktywów. Wcześniej, praktycznie identyczne przepisy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Sejm uchwalił ponadto ustawę ustanawiającą Dzień Inwalidy Wojennego12 kwietnia - w rocznicę rozpoczęcia I Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP w 1919 roku. Dzień Inwalidy Wojennego ma być świętem państwowym, ale nie będzie wolny od pracy.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego przewiduje z kolei możliwość zbierania podpisów dla kandydatów w wyborach powszechnych w formie elektronicznej poprzez złożenie deklaracji poparcia na portalu prowadzonym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Sejm w czwartek uchwalił również ustawę zwiększającą limity finansowania dla kopalń i instytucji, które wykonują prace zabezpieczające i odwadniające w obiektach górniczych. Dotacje przewidziane są m.in. dla Kopalni Soli „Wieliczka”, Kopalni Soli Bochnia, Kopalni Siarki „Machów” w likwidacji.

Ponadto posłowie zaakceptowali poprawki Senatu do nowelizacji ustawy w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Wydłuża ona firmom z sektora MŚP termin rozliczenia się z pomocy z tytułu wysokich cen energii. Informacji nie złożyło lub nie poprawiło ok. 50 tys. firm.

Posłowie przyjęli też senackie poprawki do noweli reformującej orzecznictwo lekarskie w ZUS. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw przez fizjoterapeutów, pielęgniarki i pielęgniarzy. Sejm zagłosował w czwartek za przyjęciem wszystkich pięciu poprawek zgłoszonych przez Senat na początku grudnia. Cztery z nich miały charakter legislacyjno-redakcyjny. Piąta dotyczyła liczby lekarzy orzekających w drugiej instancji. Regulacja przewiduje wprowadzenie jednoosobowego orzekania we wszystkich przypadkach. W pierwszej instancji i w drugiej wskutek złożenia zarzutu wadliwości lub sprzeciwu orzeczenie miało być wydawane jednoosobowo. Zgodnie z przyjętą poprawką w sprawach szczególnie skomplikowanych główny lekarz orzecznik albo jego zastępca będzie mógł skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez orzekających łącznie trzech lekarzy orzeczników. W przepisach doprecyzowano, kiedy można stracić zasiłek chorobowy. Wprowadzone zostaną również nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich.

Sejm na żywo 17 grudnia 2025 r.

Transmisja online z pierwszego dnia posiedzenia Sejmu:

Spór o tzw. ustawę łańcuchową

W środę 17 grudnia Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec tzw. ustawy łańcuchowej. Do odrzucenia weta zabrakło 17 głosów. Przeciwko byli m.in. parlamentarzyści PiS oraz Konfederacji.

Przypomnijmy, iż ustawa łańcuchowa zakładała wprowadzenie zakazu trzymania psów na uwięzi. Definiowała też kojec jako miejsce poza lokalem mieszkalnym, z którego nieprzywiązany pies nie może samodzielnie się wydostać. Zgodnie z ustawą, właściciele psów mieliby obowiązek zapewnić kojce utwardzone i w przeważającej części zadaszone, o powierzchni co najmniej 10 m kw. dla psa o masie poniżej 20 kg, 15 m kw. dla psa ważącego od 20 do 30 kg oraz 20 m kw. dla psa o masie powyżej 30 kg. Powierzchnia kojca miała być dodatkowo zwiększana wraz z liczbą przebywających w nim zwierząt.

Zdaniem Prezydenta, chociaż intencja wzmocnienia ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to – jego zdaniem – przepisy były źle przygotowane. Proponowane w ustawie normy dotyczące kojców są – w opinii głowy państwa – są całkowicie nierealne do spełnienia. Prezydent na początku grudnia zawetował ustawę i przesłał do Sejmu swój projekt. Zakłada on zakaz trzymania wszelkich zwierząt domowych na uwięzi, ale nie zawiera przepisów regulujących kwestię kojców.

Sejm zdecydował też w środę o skierowaniu do sejmowych komisji finansów i gospodarki projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej tożsamą z projektem ustawę zawetował prezydent.

Posiedzenie Sejmu19 grudnia 2025 r.

W piątek (19 grudnia) posłowie wysłuchają sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w piątek Sejm ma odwiedzić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Posłowie zajmą się też poselskim projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Źródło: Infor.pl, PAP, Sejm

Polecamy: Kalendarz 2026

Źródło: INFOR
