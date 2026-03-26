W Sejmie punkty schronienia i „lex Bogucki". Co jeszcze? [Transmisja online 26 marca 2026 r.]

W czwartek Sejm będzie pracował nad rządowym projektem, który ma usprawnić rozdysponowanie środków finansowych dla podmiotów ochrony ludności, w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Projektowane przepisy wprowadzają m.in. definicję punktów schronienia.

Sejm na żywo 26 marca 2026 r.

Projekt zakłada też zmianę przepisów dotyczących prowadzenia Centralnej Ewidencji Obrony Cywilnej i tworzenia korpusu obrony cywilnej.

Punkty schronienia to - zgodnie z zaproponowaną w projekcie nowelizacji definicją - „miejsca przydatne do tymczasowego ukrycia ludności, w obiektach budowlanych albo w innych miejscach, zapewniające spełnienie podstawowej funkcji ochronnej przed nagłymi niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi oraz skutkami użycia konwencjonalnych środków rażenia, w szczególności odłamkami”. Do katalogu powszechnych obowiązków obywateli w zakresie obrony cywilnej dodano obowiązek udostępnienia punktu schronienia osobom chroniącym się przed zagrożeniem.

Sejm zajmie się też przygotowanym przez posłów KO projektem, który zakłada wprowadzenie nowej instytucji prawa wyborczego, tj. sekretarzy obwodowych komisji wyborczych, których zadaniem będzie zapewnienie prawidłowo przeprowadzonego procesu wyborczego.

Posłowie zajmą się też projektem zmian w Regulaminie Sejmu, który przygotowało prezydium izby. Propozycje zmian dotyczą zasad dodatkowego, nadzwyczajnego zabierania głosu podczas obrad Sejmu. Projekt zmian w regulaminie przewiduje, że tylko premier będzie mógł zabierać głos w dowolnym momencie obrad Sejmu, przy czym marszałek będzie mógł udzielić głosu poza kolejnością prezesowi NIK oraz szefowi Kancelarii Prezydenta, ale nie więcej niż raz w danym punkcie. Według autorów projekt ma usprawnić przebieg posiedzeń. Projekt został skrytykowany przez posłów PiS, którzy nazwali go „lex Bogucki”.

Archiwum: Co w Sejmie 25 marca 2026 r.?

Dzisiaj Sejm rozpocznie trzydniowe posiedzenie. Posłowie będą pracować nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który definiuje mobbing jako „uporczywe nękanie pracownika”, które pochodzi m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy. Pracownik, który doznał mobbingu, otrzyma prawo do ubiegania się u pracodawcy o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie mógł również dochodzić odszkodowania.

Co w Sejmie 13 marca 2026 r.?

Dzisiaj, ostatniego dnia obrad, Sejm przeprowadzi głosowania. Posłowie mają m.in. dokonać wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Od drugiej połowy grudnia 2025 r. w Trybunale Konstytucyjnym na 15 stanowisk sędziowskich jest sześć wakatów. Do tej pory kandydatów zgłaszał tylko PiS, byli to poseł Marek Ast i prof. Artur Kotowski, którzy czterokrotnie nie zostali wybrani na sędziów Trybunału.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w środę, że Prezydium Sejmu zarekomendowało sześcioro kandydatów na sędziów TK. Są to: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Swoich kandydatów zgłosiło też Prawo i Sprawiedliwość - prof. Artura Kotowskiego oraz dr. Michała Skwarzyńskiego.

W czwartek wieczorem kandydatów miała zaopiniować sejmowa komisja.

Sejm ma też rozpatrzeć wniosek Rady Ministrów o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi. 27 marca ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. Ograniczenie obowiązuje przez 60 dni, ale za zgodą Sejmu – o co wnosi rząd – jest przedłużane.

Sejm przeprowadzi też głosowania m.in. nad poprawkami Senatu do kilku ustaw. Po południu posłowie będą debatować nad czterema poselskimi projektami ustaw. Chodzi m.in. o projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming oraz o projekt nowelizacji Kodeksu karnego, oraz Kodeksu wykroczeń, przewidujący dodania przepisu, który wprowadzi karalność czynu polegającego na uporczywym utrudnianiu kontaktu rodzica lub innej bliskiej osoby i dziecka, lub uporczywego utrudniania sprawowania opieki nad małoletnim.

Źródło: PAP, Sejm

Czym zajmą się posłowie 12 marca 2026 r.?

W drugim dniu obrad, Sejm zajmie się poselskim projektem uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego.

W projekcie uchwały posłowie wskazują, że Trybunał Konstytucyjny „w świetle standardów konstytucyjnych oraz wiążących RP standardów międzynarodowych i europejskich, przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły”. Podkreślono w nim, że Sejm RP „uznaje za konieczne podjęcie działań służących ukształtowaniu składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, by Trybunał ten spełniał wymogi sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego, w tym w szczególności dokonania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wolne miejsca, z uwzględnieniem potrzeby odbudowy zaufania publicznego do tego organu”.

Jak zaznaczono, nadrzędnym celem podejmowanych działań jest przywrócenie funkcjonowania TK jako organu wykonującego określone w Konstytucji zadania, w sposób zgodny z obowiązującym w RP porządkiem prawnym.

Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o sporcie oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Projekt ma na celu poprawę sytuacji kobiet w sporcie, poprzez zapewnienie im lepszej ochrony po urodzeniu dziecka, dzięki podwyższeniu i wydłużeniu stypendium. Nowe przepisy wzmacniają także ochronę sędziów, którzy będą chronieni tak, jak funkcjonariusze publiczni.

Sejm będzie też pracował nad projektem PSL, który doprecyzowuje maksymalną kwoty rekompensaty za produkty rolne wyprodukowane przez członków grupy będących producentami rolnymi.

Sejm 11, 12 i 13 marca 2026 r.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, w czwartek wczesnym popołudniem Sejm ma zająć się sprawozdaniem komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego. Na sejmowych stronach nie ma jeszcze numeru druku tego projektu.

W poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że podjął decyzję o wyznaczeniu terminu składania wniosków ws. wyboru kandydatów do TK, który upływa w środę 11 marca, o godzinie 12. Przypomniał, że wnioski w sprawie wyboru przez Sejm osoby na stanowisko sędziego TK może zgłaszać Prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 50 posłów.

Marszałek był dopytywany, czy w konsekwencji zapadłej decyzji będą publikowane wszystkie wyroki TK. - Jaka konsekwencja będzie tej decyzji zobaczymy. Należy się spodziewać również w tej sprawie stanowiska Sejmu, które zostanie przyjęte na tym posiedzeniu – odparł. Potwierdził, że prawdopodobnie będzie to uchwała. Czarzasty zauważył, że Prezydium Sejmu nie ma jeszcze projektu uchwały w tej sprawie, gdyż „niekoniecznie musi występować z taką inicjatywą; z taką inicjatywą mogą również wystąpić kluby”.

Ważne Wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego Sejm ma dokonać w piątkowym bloku głosowań.

Obecnie TK liczy 9 na 15 sędziów, co oznacza sześć wakatów na te stanowiska. Do tej pory kandydatów zgłaszał tylko PiS, byli to poseł Marek Ast i prof. Artur Kotowski, którzy czterokrotnie nie zostali wybrani na sędziów Trybunału. Rozpoczęcie ponownej procedury wyboru sędziów – tym razem również z kandydatami zgłoszonymi przez kluby koalicji – zapowiadano na koniec lutego lub początek marca.

Szef MS Waldemar Żurek mówił pod koniec lutego, że namawiał członków koalicji rządzącej do odbudowy TK poprzez wybór „na ten moment sześciu niezależnych prawników, którzy mogliby w Trybunale usiąść i którzy mogliby zreformować tę instytucję”. Tymczasem na początku lutego br., grupa posłów reprezentowana przez posłów PiS Marcina Warchoła i Michała Wójcika złożyła do TK wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących procedury wyboru sędziów TK przez Sejm.

Sędziów Trybunału wybiera indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, Sejm bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W porządku obrad Sejmu jest też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt nadaje PIP kompetencje do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Zakłada, że odwołanie od decyzji inspektora będzie mogło być kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. Do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie wstrzymana. Projekt nie wprowadza więc rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora, jak zakładała pierwsza propozycja zmian w ustawie o PIP. Nadanie inspekcji uprawnień do przekształcania umów to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca br.

Posłowie będą pracować też nad projektem nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego celem jest wprowadzenie do polskiego prawa możliwości pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Według propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości rozwiązanie małżeństwa będzie następowało w drodze czynności podejmowanych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego - to on będzie weryfikował spełnienie ustawowych przesłanek rozwodu pozasądowego i dokona odpowiednich wpisów w rejestrze stanu cywilnego. Procedura ta będzie dostępna wyłącznie dla małżeństw, które nie mają wspólnych dzieci - małoletnich lub poczętych, ale jeszcze nienarodzonych.

Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pod koniec lutego sejmowa komisja przyjęła nową wersję projektu, która zakłada, że CBA ma przestać istnieć 1 października. Kompetencje CBA mają przejąć policja, ABW i KAS, a ochroną antykorupcyjną zajmować się policja, ABW i SKW.

Sejm zajmie się również senackim projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Zakłada on, że status osoby represjonowanej będzie mogła uzyskać osoba, wobec której sąd dla nieletnich albo sąd rodzinny orzekł zastosowanie środków poprawczych lub wychowawczych za działalność w PRL.

Posłowie będą też kontynuować prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt przygotowanym przez posłów Polski 2050. Projekt zakłada, że uprawnienia do odstraszania niedźwiedzi i żubrów przy wykorzystaniu broni gładkolufowej z użyciem amunicji niepenetracyjnej mają otrzymać m.in. myśliwi. Według autorów projektu, w związku ze wzrastającą populacją niedźwiedzia brunatnego w Bieszczadach coraz częściej dochodzi do pojawiania się niedźwiedzi wśród zabudowań, gdzie szukają pokarmu. Wskazali, że niedźwiedzie łatwo przyzwyczają się do miejsca i sposobu zdobywania pokarmu, dlatego konieczne jest wyrobienie w takich zwierzętach niechęci zbliżania się do domów w celu poszukiwania pokarmu.

W Sejmie m.in.:

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz wsparcia Rzeczypospolitej Polskiej dla osób dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji - w czwartą rocznicę jej rozpoczęcia (druki nr 2256 i ) *



Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1708) - kontynuacja



Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2249 i 2263)

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 2248 i 2254)

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2247 i 2253)

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2246 i 2259) *

Sejm 25 lutego rozpoczyna trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. pierwszym czytaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowy projekt zakłada przyznanie PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Od decyzji inspektora będzie można odwołać się do sądu pracy w ciągu 30 dni.

Pierwsze czytanie projektu reformy PIP zaplanowano w Sejmie na godz. 18.30. Kluby parlamentarne przedstawią swoje stanowisko w sprawie proponowanych zmian, następnie odbędzie się debata.

Nadanie inspekcji uprawnień do przekształcania umów to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca br. Pierwsza wersja projektu przygotowana w MRPiPS nie została zaakceptowana przez premiera Donalda Tuska. Jak tłumaczył w połowie stycznia szef rządu, przesadna władza dla urzędników wprowadzana reformą byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wielu ludzi.

Nowa wersja projektu ukazała się pod koniec stycznia na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Podtrzymano w niej nadanie PIP kompetencji do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, doprecyzowany został jednak proces odwoławczy od decyzji inspektora. Odwołanie to będzie mogło być kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. Do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie wstrzymana. Projekt nie wprowadza więc rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora, jak zakładała pierwsza propozycja. Według projektu okręgowy inspektor pracy – w razie stwierdzenia nieprawidłowości – będzie miał możliwość wyboru środka reakcji: od wydania polecenia, poprzez wydanie decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy lub skierowanie powództwa do sądu.

Po decyzji inspektora strony (pracodawca i pracownik) będą mogły zawrzeć umowę o pracę. Jeżeli taka czynność zostanie dokonana i uzyska aprobatę inspektora pracy, postępowanie zostanie zakończone bez potrzeby podejmowania dalszych czynności administracyjnych. Strony będą mogły też ukształtować łączący je stosunek cywilnoprawny – w zakresie jego treści lub sposobu realizacji – w taki sposób, aby usunąć elementy charakterystyczne dla stosunku pracy oraz wyeliminować zarzuty niezgodności z przepisami prawa pracy. Inspektor pracy zostanie wyposażony w kompetencję do dokonania oceny prawidłowości realizacji wydanego polecenia. W przypadku oceny pozytywnej postępowanie również zostanie zakończone. Ocena negatywna stanowić będzie podstawę do wszczęcia przez okręgowego inspektora pracy postępowania administracyjnego i albo wydania decyzji ustalającej istnienie stosunku pracy, albo wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia lub treści stosunku pracy.

Odwołanie od decyzji okręgowego inspektora pracy do sądu będzie można wnieść w terminie 30 dni. Projekt przewiduje, że rozpatrzenie odwołania przez sąd ma nastąpić w ciągu 30 dni. Jak zapowiedział minister Adam Szłapka, sądy pracy mają być „w sposób znaczący wzmocnione”.

Nowelizacja ma też wprowadzić ochronę pracowników przed niekorzystnym traktowaniem związanym z decyzją inspektora. W projekcie wskazano, że decyzja ta nie może być m.in. przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę. Projekt przewiduje też m.in. wymianę informacji i danych między ZUS, PIP i KAS na potrzeby kontroli i analizy ryzyka oraz usprawnienie kontroli PIP poprzez wprowadzenie kontroli zdalnych. Zakłada ponadto zwiększenie kar za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.

Reforma PIP, szczególnie możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, w ostatnich miesiącach wzbudziła szerokie dyskusje. Przeciw tej zmianie byli przedsiębiorcy, broniły jej związki zawodowe. Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na koniec II kwartału 2025 roku w Polsce wyłącznie na zleceniu i umowach pokrewnych pracowało blisko 1,5 mln ludzi. To – jak zaznaczył resort – najwięcej odkąd GUS publikuje dane na ten temat. (PAP)

Czwartek, drugi dzień obrad, zdominuje informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 r. Ta coroczna informacja nazywana jest potocznie exposé szefa MSZ. Ten punkt, łącznie z debatą, ma potrwać 8,5 godziny, od godziny 9 do 17.30. Szef MSZ podał hasłowo priorytety dla pracy MSZ: „Wpływowa Polska w silnej UE”, „Polska bezpieczna”, „Polityka zagraniczna w służbie rozwoju gospodarczego Polski”, „Polska aktywna globalnie i solidarna”, „Profesjonalna służba zagraniczna warunkiem realizacji priorytetów państwa”.

Po debacie nad exposé szefa MSZ, Sejm rozpatrzy wniosek PiS o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak jako powód złożenia wniosku wskazał nieskuteczność Krajewskiego ws. zatrzymania umowy UE-Mercosur.

W piątek w Sejmie odbędą się głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. Polska ma otrzymać z tego programu 43,7 mld euro w ramach pożyczek na sfinansowanie zakupów zbrojeniowych. Poprawki, zaproponowane przez resort obrony, zapewniają m.in., że pożyczki z programu nie będą finansowane z budżetu MON, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej wykorzystywania środków.

By Polska na pewno skorzystać mogła z unijnego programu, przygotowana w MON ustawa musi wejść w życie do marca, gdy planowane jest zawarcie umowy pożyczkowej na środki z SAFE z Komisją Europejską. Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

Sejm uchwalił dziś też m.in.:

ustawę o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy;

ustawę o raportowaniu transakcji na rynku kryptowalut;

ustawą dot. zwiększenia udziału Polski w przedsięwzięciach kosmicznych;

ustawę mającą przeciwdziałać likwidacji małych szkół podstawowych.

13 lutego w Sejmie posłowie też będą głosować m.in. nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej ds. ustaw o statusie osób najbliższych czy nad nowelizacją ustawy dotyczącej inwestycji przeciwpowodziowych.

W piątek odbędzie się także m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Przewiduje on utrzymanie ulgi na robotyzację po 2026 r. oraz podniesienie ulgi na robotyzację z 50 proc. do 100 proc. odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Sejm zajmie się też projektem, który ma uregulować status prezydenta elekta oraz ochronę kandydatów na urząd prezydenta, a także rolę małżonka prezydenta.

W planach jest również pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który dotyczy podniesienia limitu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych oraz pożyczki udzielanej na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha oraz osoby zaliczone do I grupy podatkowej z 1000 zł do 5000 zł.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zgodnie z jego zapisami osoby żyjące w związkach nieformalnych będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną, która następnie zostanie zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego i dzięki której zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków. Oznacza to, że będą mogły razem rozliczać PIT, zyskają też dostęp do informacji i dokumentacji medycznej partnera, będą także uprawnione do dziedziczenia testamentowego. Przepisy mają zwiększyć też ochronę osób w związkach niesformalizowanych, niezależnie od płci.

Pełny porządek obrad:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2150 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2106 i 2219) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł Tomasz Kostuś.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (druki nr 2180 i 2194) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Wiesław Różyński.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2227 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk nr 2110) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 24. i 25.

- uzasadnia Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk nr 2111) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 24. i 25.

- uzasadnia Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 1348 i 2218) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł Tomasz Trela.

Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni (druki nr 2207 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół *

- sprawozdawca poseł

11 lutego posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji Prawa oświatowego, dostosowujący system edukacji do zmian demograficznych i spadku liczby uczniów. Jego celem jest uproszczenie organizacji pracy szkół i ograniczenie biurokracji. Parlamentarzyści pochylą się także nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty i finansowaniu zadań oświatowych, który zakłada podwyższenie opłaty wnoszonej z wnioskiem o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego.

W porządku posiedzenia jest też projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy. Przewiduje on zwolnienie z odpowiedzialności karnej polskich obywateli wstępujących do ukraińskich sił zbrojnych oraz umożliwienie wykorzystania ich doświadczeń bojowych przez organy wojskowe.

Posłowie będą również debatować m.in. nad projektem ustawy o działalności kosmicznej, która ma uregulować zasady prowadzenia takiej działalności w Polsce, wydawanie zezwoleń, odpowiedzialność za szkody i prowadzenie rejestru obiektów kosmicznych.

Kolejnymi punktami obrad są m.in.: komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który dotyczy uporządkowania przepisów ustawowych stanowiących podstawy do tworzenia i działania zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych, oraz rządowy projekt noweli usprawniający zasady obrotu towarami strategicznymi, który zakłada uruchomienie elektronicznego systemu pozwalającego m.in. na składanie wniosków o zezwolenie na obrót z zagranicą m.in. uzbrojeniem.

Sejm rozpoczął czterodniowe posiedzenie we wtorek. Posłowie zajmą się m.in. projektem o statusie osób w związkach nieformalnych, Kartą Rodziny Mundurowej oraz wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie odporności systemu elektroenergetycznego na zakłócenia, awarie i cyberataki.

Posłowie mają też zająć się rządowym projektem ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa, który ma umożliwić korzystanie ze środków z unijnego programu SAFE. Projekt ten rząd ma przyjąć podczas środowego posiedzenia. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem wtorkowe obrady Sejmu rozpoczną się od drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana przepisów ma uprościć zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy, umożliwiając składanie elektronicznych wniosków do ZUS za pośrednictwem pracodawców i biur rachunkowych. Projekt ten wpisuje się w działania deregulacyjne rządu.

Projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej

Tego dnia ma odbyć się także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej, przewidującego objęcie funkcjonariuszy formacji podległych MON i MSWiA - takich jak żołnierze, policjanci czy strażacy - oraz członków ich rodzin systemem szczególnych uprawnień. Karta ma np. umożliwić bezkolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych i resortowych. Projekt zakłada też ustanowienie 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.

Projekt ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom oraz ich rodzinom za przestępstwa na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym, które zostały popełnione w latach 1945–1946 przez oddziały zbrojnego podziemia

We wtorek w pierwszym czytaniu rozpatrzony ma być także projekt ustawy - autorstwa posłów Lewicy - o zadośćuczynieniu ofiarom oraz ich rodzinom za przestępstwa na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym, które zostały popełnione w latach 1945–1946 przez oddziały zbrojnego podziemia. Projekt zakłada nadanie poszkodowanym statusu równoważnego ofiarom powojennych represji oraz przyznanie jednorazowego świadczenia - 50 tys. zł osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu, oraz rodzinom zabitych. Warunkiem uzyskania świadczenia ma być potwierdzenie danego przypadku prawomocnie zakończonym postępowaniem IPN.

„Ofiary tych zdarzeń nie zostały dotąd objęte systemowym wsparciem prawnym ani finansowym, mimo że inne grupy represjonowane po II wojnie światowej uzyskały różne formy rekompensaty. Skala problemu jest trudna do precyzyjnego określenia, jednak zgodnie z ustaleniami Instytutu Pamięci Narodowej i historycznymi dokumentami, niektóre zbrodnie – jak np. działania oddziału Romualda Rajsa „Burego” – miały charakter ludobójczy” - przypomniano w uzasadnieniu projektu.

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

We wtorek Sejm zajmie się także m.in. projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ułatwiającym wymianę informacji o wyrokach wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, a także zmianami m.in. w przepisach o ochronie zabytków, które mają przeciwdziałać nielegalnemu obrotowi dziełami sztuki.

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego

W środę Sejm przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu noweli Prawa oświatowego, dotyczącego dostosowania systemu edukacji do zmian demograficznych i spadku liczby uczniów. Ma on m.in. uprościć organizację pracy szkół i ograniczyć biurokrację. Rozpatrzony zostanie również rządowy projekt nowelizacji przepisów o systemie oświaty i finansowaniu zadań oświatowych m.in. podwyższający opłatę wnoszoną z wnioskiem o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego.

Projekt ustawy o działalności kosmicznej

Kolejnym punktem będzie debata, także w drugim czytaniu, nad projektem ustawy o działalności kosmicznej, która ma uregulować zasady prowadzenia takiej działalności w Polsce, wydawanie zezwoleń, odpowiedzialność za szkody i prowadzenie rejestru obiektów kosmicznych. Działalność kosmiczną określa się jako wynoszenie powyżej 100 km nad poziomem morza obiektów, takich jak np. satelity naukowe, w przestrzeń kosmiczną oraz ich eksploatację, kontrolowanie i usuwanie.

Projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Sejm rozpatrzy tego dnia również projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy. Przewiduje on zwolnienie z odpowiedzialności karnej polskich obywateli wstępujących do ukraińskich sił zbrojnych oraz umożliwienie wykorzystania ich doświadczeń bojowych przez organy wojskowe. - Projektowana regulacja nie zachęca jednak polskich obywateli do udziału w walce Ukrainy z rosyjską agresją, ani nie wprowadza w tym zakresie żadnych ułatwień. Powoduje tylko, że wobec tych obywateli nie będą prowadzone postępowania karne - zaznaczono w uzasadnieniu projektu, który przygotowali posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego

W czwartek Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji Prawa energetycznego przewidującej wprowadzenie elementów pakietu antyblackoutowego oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie odporności systemu elektroenergetycznego na zakłócenia, awarie i cyberataki. Projekt, wpisując się w działania deregulacyjne rządu, zakłada także uproszczenie przyłączania do sieci oraz nowe mechanizmy ochrony odbiorców, w tym gospodarstw domowych.

Projekt nowelizacji przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Tego samego dnia rozpatrzony zostanie rządowy projekt nowelizacji przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, wprowadzający raportowanie i automatyczną wymianę danych o transakcjach z wykorzystaniem kryptoaktywów. Wymiana ta ma służyć zwalczaniu oszustw i unikania opodatkowania. Projekt dostosowuje prawo krajowe do regulacji Unii Europejskiej i standardów OECD oraz przewiduje centralne składanie deklaracji na potrzeby tzw. opodatkowania wyrównawczego (central filing).

Projekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa

Posłowie zajmą się też rządowym projektem ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa, który ma umożliwić korzystanie ze środków z unijnego programu SAFE. Chodzi o środki w ramach programu, w którym część państw UE uzyska pożyczki na współfinansowanie zakupów sprzętu wojskowego. Polska ma być jego największym beneficjentem, z pulą do 43,7 mld euro z łącznej kwoty 150 mld euro. Przygotowany krajowy plan wydatkowania tych środków ma zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską do końca stycznia.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu

W czwartek zaplanowano również pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zgodnie z jego zapisami osoby żyjące w związkach nieformalnych będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną, która następnie zostanie zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego i dzięki której zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków. Oznacza to, że będą mogły razem rozliczać PIT, zyskają też dostęp do informacji i dokumentacji medycznej partnera, będą także uprawnione do dziedziczenia testamentowego. Przepisy mają zwiększyć też ochronę osób w związkach niesformalizowanych, niezależnie od płci.

Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT

Po głosowaniach zaplanowano pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Przewiduje on utrzymanie ulgi na robotyzację po 2026 r. oraz podniesienie ulgi na robotyzację z 50 proc. do 100 proc. odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Następnie Sejm zajmie się projektem posłów PiS, który ma uregulować status prezydenta elekta oraz ochronę kandydatów na urząd prezydenta, a także rolę małżonka prezydenta.

Projekt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Obrady Sejmu zakończy pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który dotyczy podniesienia limitu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych oraz pożyczki udzielanej na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha oraz osoby zaliczone do I grupy podatkowej z 1000 zł do 5000 zł.

Porządek dzienny 50. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21, 22 i 23 stycznia 2026 r. (środa-piątek)

Początek obrad 21 stycznia 2026 r. o godz. 10:00

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 868 i 1953)

- sprawozdawca poseł Katarzyna Królak.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1204 i 2054)

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (druki nr 1808 i 2047)

- sprawozdawca poseł Katarzyna Królak.

Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim (druki nr 2002 i 2099)

- sprawozdawca poseł Krzysztof Piątkowski.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej:

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nadużywania tymczasowego aresztowania oraz ochrony praw osób tymczasowo aresztowanych,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,

- o komisyjnych projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druki nr 1600, 410, 643, 865, 935, 1131, 1109, 1110 i 2086)

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druki nr 1732 i 2092)

- sprawozdawca poseł Jarosław Rzepa.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw,

- o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa,

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 1390, 1632, 2079 i 2137)

- sprawozdawca poseł Piotr Głowski.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2077 i 2117)

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (druki nr 2037 i 2074)

- sprawozdawca poseł Ewa Schädler.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025 (druk nr 2107)

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 2108)

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2121)

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2007)

- uzasadnia poseł Joanna Wicha.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 2010)

- uzasadnia poseł Wioleta Tomczak.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Igora Zygmunta Tuleyi, reprezentowanego przez adwokatów Michała Zacharskiego oraz Kamila Rudola, z dnia 12 sierpnia 2025 r., uzupełnionego w dniu 18 września 2025 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anny Paluch (druk nr 2097)

- sprawozdawca poseł Kazimierz Smoliński.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Agnieszki Glapiak, reprezentowanej przez adwokata Karola Pachnika, z dnia 28 kwietnia 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Cezarego Tomczyka (druk nr 2098)

- sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski.

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1944, 2009, 2013 i 2014)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działalności kosmicznej (druk nr 2078) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół - uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2106) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół - uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi (druk nr 2118) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół - uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2026 (druki nr 2103 i 2135) * - sprawozdawca poseł Janusz Cichoń.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druki nr 2104 i 2115) * - sprawozdawca poseł Bartosz Romowicz.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o obywatelstwie polskim (druk nr 1888) - kontynuacja Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1731) - kontynuacja

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (druk nr 1652) - kontynuacja Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr 1966 i 2053) - głosowanie

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...) *

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2076) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół - uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1143 i 1557) Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (druki nr 774 i 1537)

SEJM: Porządek dzienny w dniach 8 stycznia 2026 r.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druki nr 1529 i 2044) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Mirosław Adam Orliński.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów (druki nr 1344 i 2100) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Katarzyna Ueberhan.

Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1346 i 1988) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Monika Rosa.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2027 i 2087) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Barbara Dolniak.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druki nr 1763 i 2046) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1939 i 2114) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Bartosz Romowicz.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druki nr 2105 i 2113) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Patryk Jaskulski.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2075) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2112 i 2138) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Gabriela Lenartowicz.

Projekt noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej (posłów KO) dotyczy m.in. modyfikacji przepisów tak, by status działacza opozycji antykomunistycznej był przyznawany za działalność niepodległościową zagrożoną nie tylko odpowiedzialnością karną, ale i innymi represjami. Ponadto projekt przewiduje przyznanie wdowom/wdowcom po działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych tych samych uprawnień, które posiadają wdowy/wdowcy po kombatantach i osobach represjonowanych w latach 1939-1956.

Posłowie rozpoczną też prace nad projektem nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim przygotowanym przez posłów PiS, którzy proponują m.in. wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego z 3 do 10 lat. Zgodnie z uzasadnieniem ma to na celu stworzenie warunków sprzyjających pełniejszej integracji cudzoziemców przed przyznaniem im obywatelstwa polskiego.

Podczas pierwszego czytania Sejm zajmie się także poselskimi projektami ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Sejm w czwartek uchwalił ponownie ustawę o rynku kryptoaktywów. Wcześniej, praktycznie identyczne przepisy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Sejm uchwalił ponadto ustawę ustanawiającą Dzień Inwalidy Wojennego12 kwietnia - w rocznicę rozpoczęcia I Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP w 1919 roku. Dzień Inwalidy Wojennego ma być świętem państwowym, ale nie będzie wolny od pracy.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego przewiduje z kolei możliwość zbierania podpisów dla kandydatów w wyborach powszechnych w formie elektronicznej poprzez złożenie deklaracji poparcia na portalu prowadzonym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Sejm w czwartek uchwalił również ustawę zwiększającą limity finansowania dla kopalń i instytucji, które wykonują prace zabezpieczające i odwadniające w obiektach górniczych. Dotacje przewidziane są m.in. dla Kopalni Soli „Wieliczka”, Kopalni Soli Bochnia, Kopalni Siarki „Machów” w likwidacji.

Ponadto posłowie zaakceptowali poprawki Senatu do nowelizacji ustawy w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Wydłuża ona firmom z sektora MŚP termin rozliczenia się z pomocy z tytułu wysokich cen energii. Informacji nie złożyło lub nie poprawiło ok. 50 tys. firm.

Posłowie przyjęli też senackie poprawki do noweli reformującej orzecznictwo lekarskie w ZUS. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw przez fizjoterapeutów, pielęgniarki i pielęgniarzy. Sejm zagłosował w czwartek za przyjęciem wszystkich pięciu poprawek zgłoszonych przez Senat na początku grudnia. Cztery z nich miały charakter legislacyjno-redakcyjny. Piąta dotyczyła liczby lekarzy orzekających w drugiej instancji. Regulacja przewiduje wprowadzenie jednoosobowego orzekania we wszystkich przypadkach. W pierwszej instancji i w drugiej wskutek złożenia zarzutu wadliwości lub sprzeciwu orzeczenie miało być wydawane jednoosobowo. Zgodnie z przyjętą poprawką w sprawach szczególnie skomplikowanych główny lekarz orzecznik albo jego zastępca będzie mógł skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez orzekających łącznie trzech lekarzy orzeczników. W przepisach doprecyzowano, kiedy można stracić zasiłek chorobowy. Wprowadzone zostaną również nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich.

Spór o tzw. ustawę łańcuchową

W środę 17 grudnia Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec tzw. ustawy łańcuchowej. Do odrzucenia weta zabrakło 17 głosów. Przeciwko byli m.in. parlamentarzyści PiS oraz Konfederacji.

Przypomnijmy, iż ustawa łańcuchowa zakładała wprowadzenie zakazu trzymania psów na uwięzi. Definiowała też kojec jako miejsce poza lokalem mieszkalnym, z którego nieprzywiązany pies nie może samodzielnie się wydostać. Zgodnie z ustawą, właściciele psów mieliby obowiązek zapewnić kojce utwardzone i w przeważającej części zadaszone, o powierzchni co najmniej 10 m kw. dla psa o masie poniżej 20 kg, 15 m kw. dla psa ważącego od 20 do 30 kg oraz 20 m kw. dla psa o masie powyżej 30 kg. Powierzchnia kojca miała być dodatkowo zwiększana wraz z liczbą przebywających w nim zwierząt.

Zdaniem Prezydenta, chociaż intencja wzmocnienia ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to – jego zdaniem – przepisy były źle przygotowane. Proponowane w ustawie normy dotyczące kojców są – w opinii głowy państwa – są całkowicie nierealne do spełnienia. Prezydent na początku grudnia zawetował ustawę i przesłał do Sejmu swój projekt. Zakłada on zakaz trzymania wszelkich zwierząt domowych na uwięzi, ale nie zawiera przepisów regulujących kwestię kojców.

Sejm zdecydował też w środę o skierowaniu do sejmowych komisji finansów i gospodarki projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej tożsamą z projektem ustawę zawetował prezydent.

W piątek (19 grudnia) posłowie wysłuchają sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w piątek Sejm ma odwiedzić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Posłowie zajmą się też poselskim projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Źródło: Infor.pl, PAP, Sejm

