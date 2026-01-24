REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » 5 przykładów na wyższe emerytury z ZUS. Od 612,63 zł do 2.280,20 zł brutto. Warto iść do sądu

5 przykładów na wyższe emerytury z ZUS. Od 612,63 zł do 2.280,20 zł brutto. Warto iść do sądu

24 stycznia 2026, 17:03
[Data aktualizacji 24 stycznia 2026, 17:03]
Andrzej Hańderek
dr radca prawny Andrzej Hańderek
radca prawny
Tomasz Król
oprac. Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Sąd nakazał. I ZUS podwyższa emerytury. 5 przykładów. Od 612,63 zł do 2.280,20 zł brutto. Warto iść do sądu
Sąd nakazał. I ZUS podwyższa emerytury. 5 przykładów. Od 612,63 zł do 2.280,20 zł brutto. Warto iść do sądu
Często otrzymuję zapytania, czy prawomocne wyroki sądów powszechnych dotyczące art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydawane po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20 są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do tej pory, we wszystkich prowadzonych przeze mnie sprawach dotyczących osób poszkodowanych przez art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, prawomocne wyroki zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji przez ZUS.

W artykule omawiam realizację wyroków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w sprawach po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20.

Poniżej przedstawiam przykłady zrealizowanych wyroków. Przykłady opisuje w oparciu o dwa kryteria, tj. miesięczny wzrost świadczenia emerytalnego oraz otrzymane wyrównanie.

Przykład 1

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 403/25

- miesięczny wzrost świadczenia emerytalnego – 1.068,31 zł brutto

- wysokość wyrównania – 11.751,40 zł brutto

Przykład 2

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 974/25

- miesięczny wzrost świadczenia emerytalnego – 671,56 zł brutto

- wysokość wyrównania – 9.401,79 zł brutto

      

Przykład 3

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 32/25

- miesięczny wzrost świadczenia emerytalnego – 2.280,20 zł brutto

- wysokość wyrównania – 29.642,66 zł brutto

Przykład 4

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 239/25

- miesięczny wzrost świadczenia emerytalnego – 1.468,97 zł brutto

- wysokość wyrównania – 22.034,49 zł brutto

Przykład 5

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 września 2025 roku sygn. akt III AUa 438/25

- miesięczny wzrost świadczenia emerytalnego – 612,63 zł brutto

- wysokość wyrównania – 10.414,69 zł brutto

 Wszystkie orzeczenia zostały ujęte w formie tabelarycznej wraz z wyszukiwarką i są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Hańderek pod linkiem

 Orzeczenia zostały przedstawione z punktu widzenia 4 zagadnień, tj.:

  1. zakresu sumy kwot pobranych wcześniejszych emerytur, o jakie pomniejszono podstawę obliczenia emerytury w wieku powszechnym;
  2. wyrównania;
  3. odsetek;
  4. szacunkowej kwoty, o jaką wzrośnie emerytura po uprawomocnieniu się orzeczenia (szacunkową kwotę podaję tylko w przypadku, gdy w treści uzasadnienia wyroku, sąd przywołuje wartość dokonanych w decyzji emerytalnej potrąceń oraz dalszą długość trwania życia).

Za wyrok w pełni korzystny uznaję wyrok odpowiadający co najmniej rozwiązaniu legislacyjnemu przewidzianemu dla rocznika 53’ (art. 194i oraz 194j ustawy emerytalnej).

Jak dotąd z takimi rozstrzygnięciami spotkałem się w przypadku orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Taki pogląd został wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 5 września 2025 roku sygn. akt III AUa 724/25, z dnia 4 września 2025 roku sygn. akt III AUa 741/25 oraz z dnia 3 września 2025 roku sygn. akt III AUa 704/25.

Mając na uwadze wskazane powyżej 3 zagadnienia, „wzorcowy” korzystny wyrok powinien uwzględniać:

  1. pełny zakres sumy kwot pobranych wcześniejszych emerytur, tj. możliwość ponownego obliczenia emerytury bez uwzględniania wszystkich pobranych przez emeryta wcześniejszych emerytur;
  2. wyrównanie za okres do dnia przyznania emerytury w wieku powszechnym do dnia wydania decyzji o ponownym obliczeniu emerytury z pominięciem art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej;
  3. odsetki od dnia wydania przez ZUS pierwszej decyzji emerytalnej o przyznaniu emerytury w wieku powszechnym.

Ważne

Emerytom, którzy uzyskali mniej korzystny wyrok od ww. „wzorcowego”, pozostaje środek odwoławczy w postaci apelacji lub skargi kasacyjnej.

 

Więcej informacji w temacie wyroku TK z dnia 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20, w tym test do sprawdzenia, czy wyrok TK dotyczy sytuacji emeryta, a także propozycję wniosku o ponowne przeliczenie emerytury oraz propozycję odwołania od decyzji odmownej ZUS, można przeczytać na stronie kancelarii pod linkiem

 

Źródło: INFOR
