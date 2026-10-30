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Co zrobić, gdy zabraknie zasiłku pogrzebowego? Za co urządzić pogrzeb?

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30 października 2026, 15:01
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Co zrobić, gdy zabraknie zasiłku pogrzebowego? Za co urządzić pogrzeb?
Shutterstock

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Niestety, może się zdarzyć, że koszty pogrzebu będą wyższe niż zasiłek pogrzebowy. Może być również tak, że po zmarłej osobie nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. W takich sytuacjach pomocny okaże się zasiłek celowy z pomocy społecznej, który pomoże urządzić pochówek.

Zasiłek pogrzebowy na pokrycie kosztów pochówku

Świadczeniem, które ma na celu pomóc w pokryciu kosztów pogrzebu jest zasiłek pogrzebowy. Od początku 2026 roku jego wysokość wynosi 7000 zł.

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Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego w ZUS,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • członka rodziny osób wyżej wymienionych,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.

Zasiłek przysługuje także w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania:

  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku macierzyńskiego.
Ważne

ZUS wypłaca świadczenie po złożeniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12).

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Zasiłek celowy na pogrzeb

Zasiłek pogrzebowy nie jest jedynym świadczeniem pieniężnym przysługującym w związku z pogrzebem. Możliwe jest bowiem uzyskanie zasiłku celowego na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pochówku.

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Świadczenie może być przyznane osobie pokrywającej koszty pochówku, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Zasiłek celowy można uzyskać także w przypadku, gdy koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego (np. koszty transportu zwłok z odległego miejsca).

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Ważne

Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu przyznaje się niezależnie od dochodu.

Zasiłek nie zostanie przyznany, jeżeli po osobie zmarłej wypłacono świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek celowy jest świadczeniem z pomocy społecznej, które przyznaje się niezależnie od dochodu. Należy jednak podkreślić, że zasiłek ten przyznawany pod warunkiem zwrotu przez osobę, której go przyznano, części albo całości kwoty zasiłku:

  • jeżeli tej osobie zostanie wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego;
  • z masy spadkowej, jeżeli osoba ta jest spadkobiercą.
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Jak uzyskać zasiłek celowy

Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy powinna przedłożyć w ośrodku pomocy społecznej:

  • odpis skrócony aktu zgonu albo odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo zaświadczenia lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe,
  • dokument potwierdzający koszty pogrzebu, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku lub ZUS – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie o pokryciu kosztów pogrzebu albo o zobowiązaniu się do ich pokrycia w całości albo w części,
  • oświadczenie, że po osobie zmarłej nie wypłacono świadczenia od innej instytucji lub osoby oraz że zmarły członek rodziny nie posiadał środków finansowych pozwalających na pokrycie zwiększonych kosztów pogrzebu,
  • zobowiązanie się osoby ubiegającej się o zasiłek do zwrotu części albo całości kwoty zasiłku.

Ponadto osoba ubiegająca się o zasiłek powinna złożyć informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, jeżeli wypłata zasiłku ma być dokonana na rachunek bankowy.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1749 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 639 z późn. zm.)
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Źródło: INFOR
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