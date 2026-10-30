Niestety, może się zdarzyć, że koszty pogrzebu będą wyższe niż zasiłek pogrzebowy. Może być również tak, że po zmarłej osobie nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. W takich sytuacjach pomocny okaże się zasiłek celowy z pomocy społecznej, który pomoże urządzić pochówek.

Zasiłek pogrzebowy na pokrycie kosztów pochówku

Świadczeniem, które ma na celu pomóc w pokryciu kosztów pogrzebu jest zasiłek pogrzebowy. Od początku 2026 roku jego wysokość wynosi 7000 zł.

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Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

ubezpieczonego w ZUS ,

, osoby pobierającej emeryturę lub rentę ,

lub , członka rodziny osób wyżej wymienionych,

osób wyżej wymienionych, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.

Zasiłek przysługuje także w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania:

zasiłku chorobowego ,

, świadczenia rehabilitacyjnego ,

, zasiłku macierzyńskiego.

Ważne ZUS wypłaca świadczenie po złożeniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12).

Zasiłek celowy na pogrzeb

Zasiłek pogrzebowy nie jest jedynym świadczeniem pieniężnym przysługującym w związku z pogrzebem. Możliwe jest bowiem uzyskanie zasiłku celowego na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pochówku.

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Świadczenie może być przyznane osobie pokrywającej koszty pochówku, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Zasiłek celowy można uzyskać także w przypadku, gdy koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego (np. koszty transportu zwłok z odległego miejsca).

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Ważne Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu przyznaje się niezależnie od dochodu.

Zasiłek nie zostanie przyznany, jeżeli po osobie zmarłej wypłacono świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek celowy jest świadczeniem z pomocy społecznej, które przyznaje się niezależnie od dochodu. Należy jednak podkreślić, że zasiłek ten przyznawany pod warunkiem zwrotu przez osobę, której go przyznano, części albo całości kwoty zasiłku:

jeżeli tej osobie zostanie wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego;

od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego; z masy spadkowej, jeżeli osoba ta jest spadkobiercą.

Jak uzyskać zasiłek celowy

Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy powinna przedłożyć w ośrodku pomocy społecznej:

odpis skrócony aktu zgonu albo odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo zaświadczenia lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe,

albo odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo zaświadczenia lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe, dokument potwierdzający koszty pogrzebu , a jeżeli rachunki zostały złożone w banku lub ZUS – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku lub ZUS – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem, oświadczenie o pokryciu kosztów pogrzebu albo o zobowiązaniu się do ich pokrycia w całości albo w części,

albo o zobowiązaniu się do ich pokrycia w całości albo w części, oświadczenie, że po osobie zmarłej nie wypłacono świadczenia od innej instytucji lub osoby oraz że zmarły członek rodziny nie posiadał środków finansowych pozwalających na pokrycie zwiększonych kosztów pogrzebu,

od innej instytucji lub osoby oraz że zmarły członek rodziny nie posiadał środków finansowych pozwalających na pokrycie zwiększonych kosztów pogrzebu, zobowiązanie się osoby ubiegającej się o zasiłek do zwrotu części albo całości kwoty zasiłku.

Ponadto osoba ubiegająca się o zasiłek powinna złożyć informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, jeżeli wypłata zasiłku ma być dokonana na rachunek bankowy.

Podstawa prawna