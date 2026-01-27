REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ci, którzy mają mieszkania z balkonem będą słono za to płacić. I nie ma uproś

Ci, którzy mają mieszkania z balkonem będą słono za to płacić. I nie ma uproś

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 09:25
Maja Retman
Maja Retman
Ci, którzy mają mieszkania z balkonem będą za to słono płacić. I nie ma żadnej litości
Ci, którzy mają mieszkania z balkonem będą za to słono płacić. I nie ma żadnej litości
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jedni powiększają sobie w ten sposób powierzchnię użytkową, dla innych to tarcza przed zimnem i hałasem. Mieszkańcy bloków coraz częściej decydują się na zabudowę balkonu. Montują okna albo szklane przegrody. I tu zaczyna się problem, bo prywatna decyzja zderza się z prawem, które elewację traktuje jak dobro wspólne. Ingerowanie w jej wygląd bez uzyskania zgody, z formalnego punktu widzenia oznacza samowolę budowlaną. A to może słono kosztować.

Balkon nie jest tylko twój

Balkon bywa postrzegany jako naturalne przedłużenie mieszkania – coś, czym można dowolnie dysponować. W praktyce jednak to także fragment elewacji, czyli części wspólnej budynku. A to oznacza jedno. Każda ingerencja w jego wygląd wpływa na całość bloku – wskazuje biznesinfo.pl. Montaż okien, przeszkleń czy stałych konstrukcji zmienia bryłę budynku, nawet jeśli dotyczy tylko jednego lokalu. Z formalnego punktu widzenia taka zmiana, wykonana bez zgody i zgłoszeń, jest samowolą budowlaną.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Prawo budowlane nie zostawia wątpliwości

Obowiązujące przepisy jasno wskazują, że wszelkie prace prowadzące do zmiany zewnętrznego wyglądu budynku wymagają zgłoszenia lub pozwolenia. Zabudowa balkonu nie jest więc zwykłym remontem wewnętrznym, który można przeprowadzić bez informowania urzędów. To jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez właścicieli mieszkań – przekonanie, że skoro prace odbywają się „u siebie”, nie trzeba niczego formalizować.

Tymczasem konieczne jest zgłoszenie robót do właściwego urzędu miasta lub starostwa. Równolegle potrzebna jest zgoda spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej, bo to one odpowiadają za elewację i części wspólne nieruchomości. Brak tych formalności może skończyć się interwencją nadzoru budowlanego i dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Zobacz również:

Nadzór patrzy z góry. Dosłownie

Jeszcze kilka lat temu wykrycie nielegalnej zabudowy bywało kwestią przypadku lub sąsiedzkiego donosu. Dziś nadzór budowlany ma do dyspozycji znacznie skuteczniejsze narzędzia. Jakie? Inspektorzy nie muszą przekraczać progu mieszkania – wystarczy spojrzenie na elewację z ulicy albo analiza zdjęć lotniczych, ortofotomap i dokumentacji budynku – wyjaśnia biznesinfo.pl. Jeśli zabudowa balkonu nie widnieje w zgłoszeniach czy pozwoleniach, sprawa jest prosta. To samowola budowlana.

REKLAMA

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może w takiej sytuacji wszcząć postępowanie administracyjne. Najczęściej kończy się ono nakazem usunięcia zabudowy i przywrócenia pierwotnego stanu balkonu. Całość odbywa się na koszt właściciela mieszkania, a pieniądze wydane na materiały i montaż przepadają. W niektórych przypadkach możliwa jest legalizacja już wykonanych prac, ale to długi i kosztowny proces. Wymaga ekspertyz technicznych, zgód wspólnoty i opłat, które mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

To nie tylko estetyka. Chodzi o bezpieczeństwo

Administracyjne konsekwencje to tylko jedna strona medalu. Zabudowa balkonu wiąże się również z realnymi zagrożeniami technicznymi. Balkon jest elementem wystającym poza bryłę budynku, narażonym na silne podmuchy wiatru i zmienne warunki atmosferyczne. Źle zaprojektowana lub amatorsko wykonana konstrukcja może nie wytrzymać obciążenia. W skrajnych przypadkach elementy zabudowy mogą się odczepić i spaść, zagrażając przechodniom. Odpowiedzialność za takie zdarzenia spada bezpośrednio na właściciela mieszkania i to zarówno cywilna, jak i karna.

Dochodzi do tego kwestia bezpieczeństwa pożarowego. Zabudowany balkon może utrudniać ewakuację lub działania ratunkowe. Straż pożarna od lat alarmuje, że nielegalne przegrody i zabudowy blokują dostęp do drabin oraz sprzętu ratunkowego, a balkon w sytuacji zagrożenia często bywa jedyną drogą ucieczki.

Zanim zamkniesz balkon, sprawdź przepisy

Połączenie ryzyka prawnego i technicznego sprawia, że decyzja o zabudowie balkonu powinna być poprzedzona dokładnym sprawdzeniem formalności. Choć balkon znajduje się przy mieszkaniu należącym do właściciela, nie jest wyłącznie jego sprawą. Brak zgody i zgłoszeń może szybko zamienić wymarzony „dodatkowy pokój” w źródło problemów, mandatów i nakazów rozbiórki. W tym przypadku lepiej najpierw zapytać w urzędzie i wspólnocie, niż później tłumaczyć się przed nadzorem budowlanym.

Powiązane
Zmiany w rachunkach za gaz. Kolejne miesiące przyniosą kolejne uderzenie w domowe budżety
Zmiany w rachunkach za gaz. Kolejne miesiące przyniosą kolejne uderzenie w domowe budżety
Do pensji za styczeń pracodawca musi dołożyć blisko 1000 złotych. Odmówić nie może
Do pensji za styczeń pracodawca musi dołożyć blisko 1000 złotych. Odmówić nie może
Tak skarbówka namierza pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
Tak skarbówka namierza pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
PKO BP ukarany przez UOKiK za stosowanie klauzul blankietowych. To nie był wypadek przy pracy, tylko problem znany od lat
27 sty 2026

Prezes UOKiK uznał klauzule PKO BP dotyczące zmiany oprocentowania kredytu konsumenckiego za niedozwolone i zakazał ich stosowania. UOKiK wyjaśnia, że niedozwolone postanowienia umowne są bezskuteczne z mocy prawa i nie wiążą konsumentów. Ta decyzja może pomóc konsumentom w dochodzeniu roszczeń od banku. Sprawa dotyczy setek tysięcy umów kredytu gotówkowego i konsumenckiego.
Zmiana terminu składania formularza ZUS IWA. Płatnicy składek muszą się pośpieszyć
27 sty 2026

Formularz ZUS IWA jest dokumentem, który zawiera informacje o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zwykle płatnicy składek składają ZUS IWA do 31 stycznia, jednak w tym roku termin uległ zmianie.
WSA: Gmina nie może odmawiać dowozu tylko dlatego, że szkoła jest „najbliżej”. Liczą się realne potrzeby dziecka
26 sty 2026

Czy gmina może odmówić zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka, bo „jest bliższa szkoła”? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie ma wątpliwości: odległość to za mało. Jeśli placówka nie realizuje zaleceń z orzeczenia, odmowa jest bezprawna — nawet gdy szkoła leży tuż obok domu.
21 czy może 31 dni dodatkowego wolnego w roku? Nie tylko nauczyciele mogą skorzystać z przerwy w pracy by zadbać o swoje zdrowie
26 sty 2026

Urlop zdrowotny to szczególne uprawnienie, które przysługuje tylko niektórym pracownikom. Wbrew powszechnej opinii nie chodzi tylko o nauczycieli. Kto jeszcze ma możliwość skorzystania z przerwy w pracy by zadbać o własne zdrowie?

REKLAMA

Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
26 sty 2026

Czy świadczenie kompensacyjne to rozwiązanie, które zapewnia wpływy na konto pozwalające zainteresowanym na pokrycie niezbędnych życiowych wydatków? Jego wysokość nie jest jednolita i jest uzależniona od indywidualnej sytuacji uprawnionego. Znamy jednak jego średnią wartość.
Dokumentacja medyczna – przetwarzanie danych, udostępnianie, przechowywanie
26 sty 2026

Dokumentacja medyczna stanowi jeden z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia. Jest nie tylko podstawą prawidłowej diagnostyki i leczenia pacjenta, lecz także nośnikiem danych osobowych o szczególnie wrażliwym charakterze. Z tego względu jej przetwarzanie, udostępnianie oraz przechowywanie podlega ścisłym regulacjom prawnym, których celem jest ochrona praw pacjenta oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA
26 sty 2026

Dobro publiczne, przestrzeganie ochrony środowiska czy może prawo do prywatności? To kluczowe pytanie, bo teraz nawet sprawdzają czy segregujesz śmieci przez monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA, który analizujemy i piszemy jak jest i jak być powinno. Zatem, czy to przełomowe orzeczenie kończy erę „śmieciowej inwigilacji” w polskich blokowiskach?
Dziedziczenie w Polsce bez tajemnic. Kiedy obowiązuje ustawa, a kiedy testament?
26 sty 2026

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe? Jak sporządzić ważny testament, kogo można wydziedziczyć i jakie formalności trzeba spełnić po śmierci bliskiej osoby? Kiedy spadek jest zwolniony z podatku? Najczęstsze wątpliwości związane z dziedziczeniem wyjaśnia Małgorzata Rosińska, Kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM.

REKLAMA

Komfortki: udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
26 sty 2026

Komfortki: niby nowe niby nie nowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. W Polsce każdego dnia ponad 150 tysięcy dorosłych niesamodzielnych osób korzysta z pieluchomajtek i innych środków chłonnych. Poza domem robią to zwykle w niehigienicznych i urągających ich godności i bezpieczeństwu warunkach. Na ratunek pospieszyły Im w 2021 roku organizacje pozarządowe. Zawiązana przez nie Koalicja prowadzi akcję społeczną „Przewijamy Polskę” i inicjuje powstawanie komfortek w całym kraju. Służy wiedzą, doświadczeniem i wsparciem merytorycznym - podaje Koalicja.
Pracodawcy interpretują przepisy inaczej niż resort pracy i nie chcą wypłacać pracownikom nagród. O co chodzi?
26 sty 2026

Nowelizacja przepisów dotyczących stażu pracy wywołała spore zamieszanie. Dotyczy ono m.in. nagród jubileuszowych, do których pracownicy nabyli prawo przed 1 stycznia 2026 r. Skąd bierze się rozbieżna interpretacja przepisów?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA