Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne

Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne

18 stycznia 2026, 07:22
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
Lata pracy i inwestycji mogą pójść na marne, jeśli nie zadbasz o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, którą faktycznie użytkujesz. Co więcej, jeśli wcześniej zgłoszą się potomkowie pierwotnych właścicieli, możesz stracić do niej jakiekolwiek prawa. Takie sytuacje zdarzają się i mogą mieć poważne konsekwencje – zarówno dla Ciebie, jak i Twoich dzieci.

Dlaczego nie warto zwlekać z rozpoczęciem procedury nabycia nieruchomości poprzez jej zasiedzenie?

Samo korzystanie z nieruchomości – nawet przez wiele lat – nie oznacza jeszcze, że jesteśmy jej właścicielem. Dopóki nie dojdzie do potwierdzenia nabycia własności przez zasiedzenie, dana nieruchomość wciąż formalnie należy do kogoś innego.

Wiele takich przypadków sięga czasów wojny, kiedy to rodziny opuszczały Polskę, zostawiając po sobie ziemię czy gospodarstwa. Dziś problem dotyczy najczęściej niezabudowanych działek, które przez lata były wykorzystywane jako pastwiska, ogródki, składowiska lub po prostu „sąsiadowały” z działką zabudowaną. Ich użytkownicy często się do nich przyzwyczajali, nie podejmując żadnych kroków w celu formalnego przejęcia.

Tymczasem krewni dawnych właścicieli coraz częściej ubiegają się o swoje prawa – i mają ku temu podstawy prawne. W przeciwieństwie do obecnych użytkowników, przysługuje im bowiem prawo dziedziczenia.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie – legalny sposób na nabycie własności nieruchomości

Jest to to sposób nabycia własności nieruchomości przez długotrwałe i nieprzerwane jej posiadanie. Pozwala ono uregulować sytuację prawną gruntów, które z różnych powodów zostały porzucone, nie mają aktualnie wpisanego właściciela lub ich status prawny jest niejasny – np. gdy działka została nieformalnie przejęta, kupiona od osoby niebędącej jej właścicielem, bez notariusza lub użytkowana przez dziesięciolecia.

Zasiedzenie nieruchomości: posiadanie, upływ czasu oraz inne warunki jaki musi spełnić potencjalny właściciel

Aby doszło do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie należy spełnić określone warunki"

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Posiadanie samoistne

Zgodnie z art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego (KC), posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem może nabyć własność przez zasiedzenie, jeśli włada nią nieprzerwanie jako posiadacz samoistny.

Posiadaczem samoistnym jest osoba, która zachowuje się tak, jakby była właścicielem – np. uprawia ziemię, ogrodziła teren, wykonuje remonty, pobiera pożytki czy płaci podatki. Istotne jest, by te działania były zauważalne dla otoczenia i nie wynikały z żadnego innego tytułu prawnego (np. dzierżawy czy najmu).

2. Upływ czasu

Okres wymagany do zasiedzenia zależy od tzw. dobrej lub złej wiary:

  • 20 lat – jeśli nieruchomość została objęta w posiadanie w dobrej wierze, tzn. użytkownik był przekonany, że nabył ją prawidłowo (np. przez zakup od osoby, która wydawała się właścicielem).
  • 30 lat – jeśli użytkownik wiedział, że nieruchomość nie należy do niego (zła wiara).

W obu przypadkach posiadanie musi być nieprzerwane i samoistne.

3. Dowody posiadania

Fakt nieprzerwanego i samoistnego użytkowania musi zostać udowodniony. Pomocne mogą być:

  • zeznania świadków,
  • pisemne oświadczenia,
  • dowody opłacania podatku od nieruchomości (np. wystawione na inne nazwisko, ale faktycznie opłacane przez posiadacza),
  • dokumenty z gminy potwierdzające prowadzenie gospodarki na danej działce.

Dziedziczenie prawa do zasiedzenia nieruchomości

Co do zasady prawa do zasiedzenia nie można odziedziczyć. Zasiedzenie nie jest prawem majątkowym, które można zapisać w testamencie, przekazać spadkobiercom ani tym bardziej sprzedać. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek.

Zgodnie z art. 176 § 1 KC, jeśli posiadacz zmarł, a jego spadkobierca lub inna osoba przejęła faktyczne posiadanie, może ona doliczyć do swojego czasu posiadania czas użytkowania poprzednika.

Przykład

Jeżeli dziadek użytkował działkę przez 15 lat w dobrej wierze, a wnuk kontynuuje posiadanie po jego śmierci, po kolejnych 5 latach może złożyć wniosek o potwierdzenie zasiedzenia.

Ważne

Uwaga: bieg zasiedzenia zostaje przerwany, jeśli dojdzie do przerwy w użytkowaniu – wówczas wszystko trzeba zaczynać od nowa.

Zasiedzenie ruchomości. Czy przez zasiedzenie można również nabyć rzeczy ruchome? Czy zasiedzenie dotyczy tylko nieruchomości?

Zasiedzenie dotyczy nie tylko nieruchomości, ale także rzeczy ruchomych (np. maszyn, pojazdów), a nawet praw (np. służebności gruntowej). W przypadku rzeczy ruchomych, okres wymagany do zasiedzenia to tylko 3 lata – ale wyłącznie w dobrej wierze.

Ważne

Rzeczy skradzione, porzucone lub pochodzące z przestępstwa nie mogą być zasiedziane.

Procedura zasiedzenia nieruchomości – krok po kroku

Nabycie nieruchomości w drodze jej zasiedzenia musi zostać formalnie potwierdzone:

1. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości – o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie. Do wniosku należy dołączyć:

  • wypis z księgi wieczystej,
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  • dowody posiadania (zeznania, opłaty, zdjęcia, oświadczenia),
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej – 2000 zł.

Numer księgi wieczystej (jeżeli jest nieznany), można uzyskać:

  • w Wydziale Ksiąg Wieczystych sądu rejonowego,
  • z wypisu z ewidencji gruntów w urzędzie miasta lub gminy.

Postępowanie może trwać od kilku miesięcy do nawet 5 lat, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i liczby uczestników. Dodatkowo, sąd może ogłosić publiczne obwieszczenie (np. w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” lub w budynku sądu), jeśli istnieje ryzyko, że nie wszyscy zainteresowani zostali powiadomieni.

2. Po zakończeniu postępowania, prawomocne orzeczenie sądu stanowi podstawę do wpisania nowego właściciela do księgi wieczystej.

Kwestia odszkodowania. Czy za nieruchomość utraconą w skutek zasiedzenia, poprzedniemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie?

Po uprawomocnieniu się orzeczenia o zasiedzeniu, poprzedni właściciel traci wszelkie prawa do nieruchomości. Nie przysługuje mu żadne odszkodowanie ani rekompensata finansowa – nawet jeśli nie wiedział, że ktoś inny użytkuje jego działkę.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2025 poz. 1071)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2024 poz. 1568)

Pomoc społeczna: Prawa pracowników socjalnych kierowanych do CUS muszą być przestrzegane
16 sty 2026

Do MRPiPS skierowano apel w sprawie przestrzegania praw pracowników pomocy społecznej. Są oni zmuszani do obejmowania nowych stanowisk w centrach usług społecznych bez zagwarantowania zatrudnienia na dotychczasowych warunkach.
Zasiłki z MOPS na jedzenie, leki i ogrzewanie. Przykład jednej osoby
15 sty 2026

Pomoc z opieki społecznej może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy zabrakło pieniędzy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. MOPS może przyznać zasiłek celowy na zakup żywności czy leków. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby uzyskać taką pomoc?
Podniosłeś rękę na ratownika? Od nowego roku to bilet w jedną stronę za kratki. Sądy mają surowiej i natychmiast karać agresorów
15 sty 2026

Od ok. dwóch tygodni w Polsce obowiązuje nowa rzeczywistość prawna. Jeśli komuś przyjdzie do głowy uderzyć ratownika medycznego lub znieważyć policjanta, nie wykpi się już grzywną. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie drakońskie kary za ataki na służby mundurowe i medyków. Państwo mówi dość agresji wobec tych, którzy przyjeżdżają na ratunek. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło.
Media społecznościowe dopiero od 15 roku życia. Szefowa MEN zdradza szczegóły projektu
15 sty 2026

Korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież budzi kontrowersje na całym świecie, zaś część krajów rozważa wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych. W gronie tym znalazła się również Polska. Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała w czwartek, że poselski projekt ws. ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych będzie wzorowany na australijskich regulacjach. Oczekujemy, że big techy nie będą dopuszczały dzieci do korzystania ze szkodliwych treści - powiedziała.

Nowe 1000 plus dla seniorów. Ustawa w mocy od 14 stycznia 2026 r. Kto musi złożyć wniosek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.? Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
15 sty 2026

Uwaga: ustawa dot. zmian w zakresie bonu ciepłowniczego jest w mocy od 14 stycznia 2026 r. Mimo że wnioski na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku będą przyjmowane dopiero od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, nowo wprowadzona ustawa umożliwia władzom samorządowym pozostawienie wniosków bez rozpoznania, co w praktyce oznacza brak wypłaty środków. Czy seniorzy i inne osoby stracą nawet 1000 zł? Pokrótce analizujemy najważniejsze założenia związane z nowymi przepisami.
Trudniejszy start zawodowy dla młodych. Co zmienia rynek pracy?
15 sty 2026

W ubiegłym roku na rynku pracy opublikowano o jedną trzecią mniej ofert dla osób rozpoczynających karierę zawodową niż w 2024 roku – informuje „Rzeczpospolita"
