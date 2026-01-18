REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Abonament RTV bez litości dla emigrantów. NSA przesądził: nie używasz telewizora? To nie ma znaczenia. Decyduje rejestracja i sprawność odbiornika

Abonament RTV bez litości dla emigrantów. NSA przesądził: nie używasz telewizora? To nie ma znaczenia. Decyduje rejestracja i sprawność odbiornika

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 stycznia 2026, 15:21
Naczelny Sąd Administracyjny
Abonament RTV bez litości dla emigrantów. NSA przesądził: nie używasz telewizora? To nie ma znaczenia. Decyduje rejestracja i sprawność odbiornika
Rzecznik Praw Obywatelskich

REKLAMA

REKLAMA

W kwestiach prawnych formalności są często decydujące – taki wniosek płynie z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2025 r. Sąd ten uznał, że brak faktycznego korzystania z telewizora lub radia, a nawet wieloletni pobyt za granicą, nie zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV, jeżeli odbiornik nie został formalnie wyrejestrowany. To rozstrzygnięcie powinno być ostrzeżeniem dla tysięcy osób, które od lat żyją w przekonaniu, że „skoro nie używam telewizora w Polsce, wyjechałem za granicę – nie płacę”.

rozwiń >

Sprawa z długą historią

Sprawa rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny ma długą historię. Odbiorniki radiowe i telewizyjne zostały zarejestrowane przez pewną panią (skarżącą) w 2001 roku. Do końca 2007 roku abonament był opłacany, później jednak wpłaty ustały. Bowiem owa pani wyjechała za granicę, gdzie przebywała w latach 2008-2019. Po latach Poczta Polska (a konkretnie Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A.) – jako podmiot odpowiedzialny za kontrolę obowiązku abonamentowego – wszczęła wobec skarżącej postępowanie egzekucyjne. Kobieta wniosła zarzuty, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w 2022 r. nie przyznał jej racji. Sprawa ostatecznie trafiła do NSA.

REKLAMA

REKLAMA

Argument skarżącej obywatelki: nie było korzystania, więc nie było obowiązku

Skarżąca nie kwestionowała faktu rejestracji odbiorników ani ustaleń faktycznych dokonanych przez organ. Jej linia obrony opierała się na jednym, zasadniczym argumencie: abonament RTV jest należny wyłącznie za używanie odbiornika, a nie za samo jego posiadanie. Podkreślała, że w latach 2008-2019 przebywała poza granicami Polski, co – jej zdaniem – w sposób oczywisty wykluczało możliwość korzystania z telewizora czy radia w Polsce. Wskazywała na literalne brzmienie art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, który mówi o „używaniu odbiorników”.

Sąd I instancji: liczy się rejestracja i domniemanie odbioru programu

WSA w Gliwicach odrzucił tę argumentację. Sąd uznał, że obowiązek abonamentowy nie jest powiązany z faktycznym oglądaniem programów, lecz z domniemaniem odbioru programu, które wynika z posiadania sprawnego, zarejestrowanego odbiornika.
Kluczowe znaczenie miało to, że odbiorniki nigdy nie zostały wyrejestrowane, a więc – w świetle ustawy – obowiązek uiszczania opłat trwał nadal.

NSA: abonament RTV to danina publiczna; dopóki nie wyrejestrujesz telewizora, to musisz płacić abonament

Naczelny Sąd Administracyjny w omawianym wyroku z 7 listopada 2025 r. w całości podzielił stanowisko sądu I instancji i dodatkowo szeroko wyjaśnił charakter prawny abonamentu RTV.
NSA przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie przesądzał, iż abonament nie jest zwykłą opłatą za usługę, lecz: „przymusowym, bezzwrotnym świadczeniem publicznoprawnym, służącym realizacji konstytucyjnych zadań państwa”.

Tym samym abonament ma charakter daniny publicznej, a obowiązek jego zapłaty powstaje ex lege (z mocy prawa), czyli bez potrzeby wydawania jakiejkolwiek decyzji administracyjnej.

REKLAMA

NSA: Rejestracja ważniejsza niż faktyczne oglądanie; zasadą jest samoobliczanie należnego do zapłaty abonamentu

NSA jednoznacznie wskazał, że obowiązek abonamentowy nie zależy od korzystania z odbiornika, bowiem art. 2 ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych nakłada obowiązek uiszczania abonamentu, który powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu rejestracji odbiornika. Wysokość abonamentu w danym roku wynika z przepisów ww. ustawy o opłatach abonamentowych i rozporządzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydawanych corocznie, które aktualizują jej stawki na podstawie upoważnienia ustawowego.

Sąd wskazał, że „zarejestrowany abonent ma więc obowiązek uiszczenia opłaty abonamentowej w drodze samoobliczenia, a gdy wyliczenia tego dokonuje podmiot, któremu powierzone obowiązki związane z pobieraniem opłaty abonamentowej, to czyni to wyłącznie w trybie pozaprocesowym w drodze wyłącznie czynności materialno-technicznej, czy to polegającej na wyliczeniu wysokości nieuiszczonej opłaty. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r. o sygn. K 24/08, uiszczanie opłat abonamentowych dokonywane jest w drodze samoobliczenia przez abonenta”.

Sąd podkreślił też, że decydujące znaczenie ma zdolność odbiornika do natychmiastowego odbioru programu, a nie to, czy właściciel rzeczywiście włącza telewizor lub radio.

Sąd zauważył również, że argument skarżącej – oparty wyłącznie na pobycie za granicą – w istocie nie zaprzecza tezie, że urządzenia pozostawione w kraju były sprawne technicznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyjazd za granicę nie zwalnia z abonamentu

NSA wprost odrzucił pogląd, że długotrwała nieobecność w Polsce powoduje ustanie obowiązku abonamentowego. Sam fakt przebywania poza krajem:
- nie oznacza automatycznie braku odbiornika,
- nie dowodzi jego technicznej niesprawności,
- nie zastępuje formalnego wyrejestrowania.

Sąd podkreślił, że ustanie obowiązku musi zostać wykazane w sposób formalny, a nie domniemany.

Ciężar dowodu spoczywa na abonencie

Jednym z kluczowych elementów uzasadnienia NSA jest wskazanie, że to abonent musi udowodnić, iż obowiązek wygasł. Sąd przypomniał utrwaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą: „Na zobowiązanym ciąży obowiązek przechowywania dowodu wyrejestrowania odbiornika”.

Co więcej, dokument ten należy przechowywać przez bardzo długi czas, ponieważ wierzyciel ma prawo dochodzić nieprzedawnionych należności nawet wiele lat po rejestracji odbiornika.

Skarga kasacyjna oddalona – linia orzecznicza utrzymana

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zarzuty skargi kasacyjnej nie wykazały ani błędnej wykładni prawa, ani naruszeń proceduralnych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy.

W konsekwencji skarga została oddalona, a wyrok WSA w Gliwicach utrzymany w mocy. Orzeczenie jest prawomocne.

Co ten wyrok oznacza w praktyce?

Z punktu widzenia obywateli wnioski są jednoznaczne:
1) nieoglądanie telewizji nie ma znaczenia,
2) pobyt za granicą nie zwalnia z opłat abonamentowych,
3) jedynym skutecznym sposobem zakończenia obowiązku jest formalna procedura wyrejestrowania odbiornika,
4) brak dokumentów działa zawsze na niekorzyść abonenta.

Ważne

Ten wyrok NSA po raz kolejny pokazuje, że w sprawach abonamentu RTV liczą się przede wszystkim formalności, a nie codzienna praktyka czy subiektywne przekonania obywateli. Kto nie dopełnił obowiązku wyrejestrowania odbiornika, musi liczyć się z konsekwencjami – nawet po kilkunastu latach.

Źródło: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2025 r. (sygn. I GSK 442/23)
Podstawa prawna: ustawa z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Abonament RTV bez litości dla emigrantów. NSA przesądził: nie używasz telewizora? To nie ma znaczenia. Decyduje rejestracja i sprawność odbiornika
18 sty 2026

W kwestiach prawnych formalności są często decydujące – taki wniosek płynie z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2025 r. Sąd ten uznał, że brak faktycznego korzystania z telewizora lub radia, a nawet wieloletni pobyt za granicą, nie zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV, jeżeli odbiornik nie został formalnie wyrejestrowany. To rozstrzygnięcie powinno być ostrzeżeniem dla tysięcy osób, które od lat żyją w przekonaniu, że „skoro nie używam telewizora w Polsce, wyjechałem za granicę – nie płacę”.
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
18 sty 2026

Lata pracy i inwestycji mogą pójść na marne, jeśli nie zadbasz o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, którą faktycznie użytkujesz. Co więcej, jeśli wcześniej zgłoszą się potomkowie pierwotnych właścicieli, możesz stracić do niej jakiekolwiek prawa. Takie sytuacje zdarzają się i mogą mieć poważne konsekwencje – zarówno dla Ciebie, jak i Twoich dzieci.
Nowe zasady w żłobkach już obowiązują. Jest jeden obowiązek z terminem do 28 lutego 2026
16 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie o standardach opieki nad dziećmi do lat 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o kluczowym obowiązku: złożeniu oświadczenia o spełnianiu standardów. Dla wielu działających już placówek termin mija 28 lutego 2026 r. Sprawdź, kogo dotyczą przepisy i gdzie trzeba złożyć dokumenty (Empatia lub Rejestr Żłobków).
Zmiana w żłobkach od początku tego roku już obowiązuje - sprawdź, co oznaczają nowe przepisy: kluczowy termin to 28 lutego 2026 r.
16 sty 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej właśnie opublikowało ważny komunikat, który opisuje zmiany prawne dotyczące żłobków od 1 stycznia 2026 r. Co dokładnie się zmieniło, czy zmiany dotyczą zapisów dzieci do żłobka? Wyjaśniamy treść informacji MRPiPS - zapoznaj się z tymi zmianami, bo przepisy już obowiązują, a kluczowy termin zbliża się nieubłaganie.

REKLAMA

Czy od ogrodzenia trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Płacić trzeba, ale nie dotyczy to każdego. Rok temu budziło to dużo emocji
17 sty 2026

Od stycznia 2025 roku nie ma już wątpliwości co do tego, że ogrodzenie jest budowlą na gruncie podatku od nieruchomości. Czy to znaczy, że każdy zapłaci od niego podatek? Rok temu ten temat wzbudził wiele emocji. Głos w tej sprawie zabrał nawet resort finansów.
Pomoc społeczna: Prawa pracowników socjalnych kierowanych do CUS muszą być przestrzegane
16 sty 2026

Do MRPiPS skierowano apel w sprawie przestrzegania praw pracowników pomocy społecznej. Są oni zmuszani do obejmowania nowych stanowisk w centrach usług społecznych bez zagwarantowania zatrudnienia na dotychczasowych warunkach.
Zasiłki z MOPS na jedzenie, leki i ogrzewanie w 2026. Przykłady
18 sty 2026

Wsparcie z pomocy społecznej może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy zabrakło pieniędzy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. MOPS może przyznać zasiłek celowy na zakup żywności czy leków. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby uzyskać taką pomoc?
Podniosłeś rękę na ratownika? Od nowego roku to bilet w jedną stronę za kratki. Sądy mają surowiej i natychmiast karać agresorów
15 sty 2026

Od ok. dwóch tygodni w Polsce obowiązuje nowa rzeczywistość prawna. Jeśli komuś przyjdzie do głowy uderzyć ratownika medycznego lub znieważyć policjanta, nie wykpi się już grzywną. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie drakońskie kary za ataki na służby mundurowe i medyków. Państwo mówi dość agresji wobec tych, którzy przyjeżdżają na ratunek. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło.

REKLAMA

Media społecznościowe dopiero od 15 roku życia. Szefowa MEN zdradza szczegóły projektu
15 sty 2026

Korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież budzi kontrowersje na całym świecie, zaś część krajów rozważa wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych. W gronie tym znalazła się również Polska. Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała w czwartek, że poselski projekt ws. ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych będzie wzorowany na australijskich regulacjach. Oczekujemy, że big techy nie będą dopuszczały dzieci do korzystania ze szkodliwych treści - powiedziała.
Nowe 1000 plus dla seniorów. Ustawa w mocy od 14 stycznia 2026 r. Kto musi złożyć wniosek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.? Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
15 sty 2026

Uwaga: ustawa dot. zmian w zakresie bonu ciepłowniczego jest w mocy od 14 stycznia 2026 r. Mimo że wnioski na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku będą przyjmowane dopiero od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, nowo wprowadzona ustawa umożliwia władzom samorządowym pozostawienie wniosków bez rozpoznania, co w praktyce oznacza brak wypłaty środków. Czy seniorzy i inne osoby stracą nawet 1000 zł? Pokrótce analizujemy najważniejsze założenia związane z nowymi przepisami.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA