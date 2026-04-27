Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wyemigrowałeś z Polski ale abonament RTV i tak musisz płacić. NSA: nie ma znaczenia, że nie używasz telewizora - decyduje fakt rejestracji i sprawność odbiornika

Wyemigrowałeś z Polski ale abonament RTV i tak musisz płacić. NSA: nie ma znaczenia, że nie używasz telewizora - decyduje fakt rejestracji i sprawność odbiornika

27 kwietnia 2026, 10:37
oprac. Paweł Huczko
Naczelny Sąd Administracyjny
Abonament RTV bez litości dla emigrantów. NSA przesądził: nie używasz telewizora? To nie ma znaczenia. Decyduje rejestracja i sprawność odbiornika
Rzecznik Praw Obywatelskich

W kwestiach prawnych formalności są często decydujące – taki wniosek płynie z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2025 r. Sąd ten uznał, że brak faktycznego korzystania z telewizora lub radia, a nawet wieloletni pobyt za granicą, nie zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV, jeżeli odbiornik nie został formalnie wyrejestrowany. To rozstrzygnięcie powinno być ostrzeżeniem dla tysięcy osób, które od lat żyją w przekonaniu, że „skoro nie używam telewizora w Polsce, wyjechałem za granicę – nie płacę”.

Sprawa z długą historią

Sprawa rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny ma długą historię. Odbiorniki radiowe i telewizyjne zostały zarejestrowane przez pewną panią (skarżącą) w 2001 roku. Do końca 2007 roku abonament był opłacany, później jednak wpłaty ustały. Bowiem owa pani wyjechała za granicę, gdzie przebywała w latach 2008-2019. Po latach Poczta Polska (a konkretnie Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A.) – jako podmiot odpowiedzialny za kontrolę obowiązku abonamentowego – wszczęła wobec skarżącej postępowanie egzekucyjne. Kobieta wniosła zarzuty, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w 2022 r. nie przyznał jej racji. Sprawa ostatecznie trafiła do NSA.

Argument skarżącej obywatelki: nie było korzystania, więc nie było obowiązku

Skarżąca nie kwestionowała faktu rejestracji odbiorników ani ustaleń faktycznych dokonanych przez organ. Jej linia obrony opierała się na jednym, zasadniczym argumencie: abonament RTV jest należny wyłącznie za używanie odbiornika, a nie za samo jego posiadanie. Podkreślała, że w latach 2008-2019 przebywała poza granicami Polski, co – jej zdaniem – w sposób oczywisty wykluczało możliwość korzystania z telewizora czy radia w Polsce. Wskazywała na literalne brzmienie art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, który mówi o „używaniu odbiorników”.

Sąd I instancji: liczy się rejestracja i domniemanie odbioru programu

WSA w Gliwicach odrzucił tę argumentację. Sąd uznał, że obowiązek abonamentowy nie jest powiązany z faktycznym oglądaniem programów, lecz z domniemaniem odbioru programu, które wynika z posiadania sprawnego, zarejestrowanego odbiornika.
Kluczowe znaczenie miało to, że odbiorniki nigdy nie zostały wyrejestrowane, a więc – w świetle ustawy – obowiązek uiszczania opłat trwał nadal.

NSA: abonament RTV to danina publiczna; dopóki nie wyrejestrujesz telewizora, to musisz płacić abonament

Naczelny Sąd Administracyjny w omawianym wyroku z 7 listopada 2025 r. w całości podzielił stanowisko sądu I instancji i dodatkowo szeroko wyjaśnił charakter prawny abonamentu RTV.
NSA przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie przesądzał, iż abonament nie jest zwykłą opłatą za usługę, lecz: „przymusowym, bezzwrotnym świadczeniem publicznoprawnym, służącym realizacji konstytucyjnych zadań państwa”.

Tym samym abonament ma charakter daniny publicznej, a obowiązek jego zapłaty powstaje ex lege (z mocy prawa), czyli bez potrzeby wydawania jakiejkolwiek decyzji administracyjnej.

NSA: Rejestracja ważniejsza niż faktyczne oglądanie; zasadą jest samoobliczanie należnego do zapłaty abonamentu

NSA jednoznacznie wskazał, że obowiązek abonamentowy nie zależy od korzystania z odbiornika, bowiem art. 2 ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych nakłada obowiązek uiszczania abonamentu, który powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu rejestracji odbiornika. Wysokość abonamentu w danym roku wynika z przepisów ww. ustawy o opłatach abonamentowych i rozporządzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydawanych corocznie, które aktualizują jej stawki na podstawie upoważnienia ustawowego.

Sąd wskazał, że „zarejestrowany abonent ma więc obowiązek uiszczenia opłaty abonamentowej w drodze samoobliczenia, a gdy wyliczenia tego dokonuje podmiot, któremu powierzone obowiązki związane z pobieraniem opłaty abonamentowej, to czyni to wyłącznie w trybie pozaprocesowym w drodze wyłącznie czynności materialno-technicznej, czy to polegającej na wyliczeniu wysokości nieuiszczonej opłaty. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r. o sygn. K 24/08, uiszczanie opłat abonamentowych dokonywane jest w drodze samoobliczenia przez abonenta”.

Sąd podkreślił też, że decydujące znaczenie ma zdolność odbiornika do natychmiastowego odbioru programu, a nie to, czy właściciel rzeczywiście włącza telewizor lub radio.

Sąd zauważył również, że argument skarżącej – oparty wyłącznie na pobycie za granicą – w istocie nie zaprzecza tezie, że urządzenia pozostawione w kraju były sprawne technicznie.

Wyjazd za granicę nie zwalnia z abonamentu

NSA wprost odrzucił pogląd, że długotrwała nieobecność w Polsce powoduje ustanie obowiązku abonamentowego. Sam fakt przebywania poza krajem:
- nie oznacza automatycznie braku odbiornika,
- nie dowodzi jego technicznej niesprawności,
- nie zastępuje formalnego wyrejestrowania.

Sąd podkreślił, że ustanie obowiązku musi zostać wykazane w sposób formalny, a nie domniemany.

Ciężar dowodu spoczywa na abonencie

Jednym z kluczowych elementów uzasadnienia NSA jest wskazanie, że to abonent musi udowodnić, iż obowiązek wygasł. Sąd przypomniał utrwaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą: „Na zobowiązanym ciąży obowiązek przechowywania dowodu wyrejestrowania odbiornika”.

Co więcej, dokument ten należy przechowywać przez bardzo długi czas, ponieważ wierzyciel ma prawo dochodzić nieprzedawnionych należności nawet wiele lat po rejestracji odbiornika.

Skarga kasacyjna oddalona – linia orzecznicza utrzymana

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zarzuty skargi kasacyjnej nie wykazały ani błędnej wykładni prawa, ani naruszeń proceduralnych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy.

W konsekwencji skarga została oddalona, a wyrok WSA w Gliwicach utrzymany w mocy. Orzeczenie jest prawomocne.

Co ten wyrok oznacza w praktyce?

Z punktu widzenia obywateli wnioski są jednoznaczne:
1) nieoglądanie telewizji nie ma znaczenia,
2) pobyt za granicą nie zwalnia z opłat abonamentowych,
3) jedynym skutecznym sposobem zakończenia obowiązku jest formalna procedura wyrejestrowania odbiornika,
4) brak dokumentów działa zawsze na niekorzyść abonenta.

Ważne

Ten wyrok NSA po raz kolejny pokazuje, że w sprawach abonamentu RTV liczą się przede wszystkim formalności, a nie codzienna praktyka czy subiektywne przekonania obywateli. Kto nie dopełnił obowiązku wyrejestrowania odbiornika, musi liczyć się z konsekwencjami – nawet po kilkunastu latach.

Źródło: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2025 r. (sygn. I GSK 442/23)
Podstawa prawna: ustawa z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.

Świadczenie wspierające bez komisji. Dlaczego to niemożliwe?
27 kwi 2026
NIS2 wprowadza osobistą odpowiedzialność kierownictwa nawet średnich firm. Za co konkretnie? Nowe przepisy już weszły w życie
27 kwi 2026

Dyrektywa NIS2 z prawie półtorarocznym opóźnieniem została zaimplementowana do polskiego systemu prawnego w formie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. Pierwsze obowiązki przedsiębiorcy będą musieli spełnić już do 3 października 2026 r.
Frankowicze w szoku: TSUE daje bankom nową broń – koniec z darmowymi kredytami? MS komentuje ostatnie 3 wyroki z 16 kwietnia w polskich sprawach frankowych
27 kwi 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ostatnio trzy wyroki z jednego dnia, które mogą odmienić losy tysięcy spraw frankowych. Banki zyskały nowe narzędzia do odzyskania kapitału, a konsumenci – dodatkowe obowiązki procesowe. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje, że orzeczenia są inne niż przewidywano. Co dokładnie zmienia się dla frankowiczów i czy rzeczywiście kończy się era „darmowych" kredytów?
Pieniądze z ZUS po zmarłym przepadają? Nawet 660 mln zł wciąż nie trafiło do bliskich
27 kwi 2026

Tylko co piąta uprawniona osoba zgłasza się po środki z subkonta ZUS po zmarłym. W efekcie setki milionów złotych pozostają niewypłacone – często wyłącznie z powodu braku wiedzy o przysługujących prawach.

Wiek emerytalny to dopiero początek? Setki tysięcy Polaków pracują dalej i podnoszą swoje świadczenia ZUS: każdy rok dodatkowo w pracy to jest 8-10 proc. wyższe świadczenie
27 kwi 2026

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza już rezygnacji z pracy. Coraz więcej Polaków zostaje aktywnych zawodowo, a dane ZUS pokazują wyraźny trend – każdy dodatkowy rok pracy może podnieść emeryturę nawet o 8–10 proc.
Nie tylko osoby niepełnosprawne tracą na świadczeniu wspierającym. Teraz pracownicy WZON
27 kwi 2026

Na przestrzeni 1,5 roku mamy dwie obniżki w świadczeniu wspierającym. Pierwsza dotknęła osoby niepełnosprawne w wieku 75+. Wynika z Wytycznych dla specjalistów WZON. Zostały wysłane do WZON w grudniu 2024 r. I do dzisiaj obniżają wartość świadczenia wspierającego. Osób niepełnosprawnych z decyzjami WZON w sprawie tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r. jest około 300 000 . To pokazuje skalę obniżki jego wartości. Druga obniżka będzie miała miejsce od 1 maja 2025 r. I obniża wynagrodzenia specjalistów WZON przyznającym punkty. Na ich wynagrodzenie poszło w dwa lata około 70 mln zł. W przyszłości ma być mniej od 10 do 18% (w zależności od decyzji wydawanej przez pielęgniarkę albo pracownika socjalnego. Tak więc obniżki dotknęły obie strony w świadczeniu wspierającym - 1) beneficjentów tego świadczenia oraz 2) osoby pracujące dla osób niepełnosprawnych w procedurze jego przyznania.
Nowy rządowy bat na wynajmujących: Możliwy wynajem już tylko 30% powierzchni nieruchomości i kara finansowa 10 tys. zł dla wynajmującego. MRiT: „Zostały już przygotowane przepisy zmieniające prawo"
27 kwi 2026

Z uwagi na fakt, że istnieją w Polsce miejscowości i gminy, w których „powstały wręcz osiedla zbudowane dokładnie po to, żeby osoby przyjeżdżające spoza kraju wegetowały w tych pomieszczeniach i to są z reguły domy jednorodzinne, albo budynki typu bliźniak, w którym mieszka kilkadziesiąt osób w urągających warunkach, bez szacunku dla przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych” – Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało przepisy wprowadzające rewolucję w wynajmie nieruchomości na cele zamieszkania okresowego. Na powyższy cel będzie można przeznaczyć już tylko 30% powierzchni nieruchomości, a wynajmujący, który nie wywiąże się z nowych obowiązków w zakresie zmiany sposobu użytkowania – będzie mógł zostać obciążony karą finansową do 10 tys. zł.
Czy same „pasy" wystarczą dla oznaczania przejścia dla pieszych? Kto ma pierwszeństwo i kto jest winny kolizji na takim przejściu: pieszy, rower lub hulajnoga, pojazd przejeżdżający w poprzek?
26 kwi 2026

Artykuł niniejszy stanowi polemikę z artykułem Pana Profesora Ryszarda A. Stefańskiego "Przesłanki konstytutywne definicji przejścia dla pieszych" dostępnego w bibliotekanauki.pl a dokładnie z zawartym w nim tezą, iż nie można mówić o przejściu dla pieszych innym niż dorozumiane, jeżeli jest ono oznaczone wyłącznie znakiem poziomym P-10 (tzw. i dalej „pasy”) bez jednoczesnego oznaczenia takiego przejścia znakiem pionowym D-6. Problem jest o tyle istotny, że jego rozstrzygnięcie pozwala ocenić kto ma pierwszeństwo na takich pasach oraz może mieć wpływ na to, kto będzie uznany winnym w przypadku kolizji na takim przejściu: osoba (pieszy), rower lub hulajnoga korzystająca z przejścia czy pojazd przejeżdżający w poprzek takiego przejścia. Dodatkowo może to być również istotne dla użytkowników przejazdów dla rowerów i odpowiedniego oznaczenia ich znakami D-6a i P-11.

Ceny maksymalne paliw mocno w górę. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w weekend?
24 kwi 2026

Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w okresie od 25 do 27 kwietnia 2026 r. Nie mamy dobrych informacji – maksymalna cena benzyn wzrosła o 14 gr i 9 gr, a olej napędowy zdrożał aż o 22 gr.
Świadczenie wspierające. Kiedy projekt zmian w ustawie?
24 kwi 2026

Do końca 2026 r. projekt zmian w ustawie o świadczeniu wspierającym powinien zostać przyjęty przez rząd. Tak wynika z założonego harmonogramu. O aktualnym etapie prac poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.
