REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wyrok NSA: Emigranci muszą płacić abonament RTV pomimo, że telewizor został w kraju. Formalności ważniejsze od rzeczywistości

Wyrok NSA: Emigranci muszą płacić abonament RTV pomimo, że telewizor został w kraju. Formalności ważniejsze od rzeczywistości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 19:58
Szokujący wyrok NSA: Emigranci płacą abonament RTV mimo telewizor został w kraju. Formalności górą nad zdrowym rozsądkiem
Szokujący wyrok NSA: Emigranci płacą abonament RTV mimo telewizor został w kraju. Formalności górą nad zdrowym rozsądkiem
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał pod koniec 2025 roku wyrok, który może być zaskoczeniem dla tysięcy Polaków mieszkających za granicą. Okazuje się, że nawet jeśli od lat mieszkasz poza krajem, a telewizor zostawiłeś w Polsce, nadal musisz płacić abonament RTV. Decyduje fakt rejestracji i stan techniczny odbiornika.

rozwiń >

Długa batalia sądowa jednej z Polek

Kobieta zarejestrowała swoje odbiorniki radiowe i telewizyjne w 2001 roku, regularnie opłacając abonament do końca 2007 roku. Potem wyjechała za granicę na ponad dekadę, od 2008 do 2019 roku, co według niej zwalniało z płatności. Poczta Polska po latach wszczęła egzekucję zaległości, co doprowadziło do skargi w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach w 2022 roku, a ostatecznie do NSA.

REKLAMA

REKLAMA

"Nie używam, więc nie płacę" – argument, który nie przekonał sądów

Skarżąca podkreślała, że ustawa mówi o opłacie za używanie odbiorników, a jej długa nieobecność w Polsce uniemożliwiała jakiekolwiek korzystanie z urządzeń pozostawionych w kraju. Nie kwestionowała rejestracji ani stanu faktycznego ustaleń organu. Jednak ani WSA, ani NSA nie dały wiary tej linii obrony.

Rejestracja i domniemanie – podstawa obowiązku

Sądy uznały, że obowiązek płacenia abonamentu wynika z posiadania zarejestrowanego i sprawnego odbiornika, co rodzi domniemanie możliwości odbierania programów. NSA wyjaśnił, że to danina publiczna, powstająca automatycznie z mocy prawa po rejestracji, bez potrzeby decyzji administracyjnej. Wysokość opłaty określa ustawa z 21 kwietnia 2005 r. oraz coroczne rozporządzenia KRRiT.

Emigracja nie jest wymówką – co mówi NSA?

Pobyt za granicą nie kończy obowiązku, bo nie dowodzi braku odbiornika ani jego awarii, ani nie zastępuje wyrejestrowania. Sąd podkreślił, że zdolność do odbioru programu liczy się bardziej niż faktyczne oglądanie, a opłatę abonent oblicza samodzielnie. Argument o nieobecności nie zmienia faktu sprawności urządzeń w Polsce.

REKLAMA

Ciężar dowodu na barkach abonenta

To obywatel musi przechowywać dowód wyrejestrowania odbiornika przez długie lata, bo wierzyciel może dochodzić należności bez ograniczeń przedawnienia. NSA oddalił skargę kasacyjną, utrzymując wyrok WSA i utrwaloną linię orzeczniczą bez naruszeń prawa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Praktyczne rady: Jak uniknąć pułapki abonamentowej?

Na kanwie tego i wielu innych wyroków sądów administracyjnych w podobnych sprawach można sformułować następujące zalecenia dla osób wyjeżdżających z Polski na dłuższy okres:
1) Wyrejestruj formalnie odbiornik (radio, telewizor) – to jedyny sposób na pozbycie się obowiązku płacenia abonamentu RTV, niezależnie od nieoglądania TV czy emigracji.
2) Zachowaj dokumenty – brak potwierdzenia działa na Twoją niekorzyść nawet po latach.
3) Sprawdź stan urządzeń – sprawność techniczna decyduje o kontynuacji płatności.
4) Nie licz na domniemania – wymogi formalne są bezlitosne, jak pokazuje wyrok NSA z 7 listopada 2025 r. (sygn. I GSK 442/23).

Ten prawomocny wyrok z 7 listopada 2025 r. to jasne ostrzeżenie: w abonamencie RTV liczy się papier, nie praktyka życia.

Źródło: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2025 r. (sygn. I GSK 442/23)
Podstawa prawna: ustawa z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Władza robi autopromocję na dobroczynności z publicznych środków. Prawo musi wreszcie określić, co wolno rządzącym
23 sty 2026

Gdzie przebiega granica między informowaniem obywateli a autopromocją władzy? Czy polityk może budować własny wizerunek – nawet w szczytnym celu – z wykorzystaniem urzędu, symboliki państwa i pieniędzy publicznych? I dlaczego w Polsce wciąż brakuje jasnych reguł, które chroniłyby powagę instytucji oraz samych decydentów przed przekraczaniem granic odpowiedzialności?
ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku
23 sty 2026

RPO zapytał o wstrzymywanie wypłaty świadczeń kobietom w ciąży ze względu na prowadzone postępowanie, dotyczące ustalenia prawa do zasiłku. ZUS odpowiedział, że wypłata świadczenia chorobowego przed stwierdzeniem uprawnień byłaby niezgodna z prawem.
Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w 2026 roku. Kompleksowy przewodnik
23 sty 2026

Niepełnosprawność rzadko dotyka tylko jednej osoby. Za każdą diagnozą, wypadkiem czy pogarszającym się stanem zdrowia stoi cała rodzina, która z dnia na dzień musi nauczyć się nowej codzienności. Opiekunowie – rodzice, partnerzy, dorosłe dzieci – często przejmują odpowiedzialność, która wykracza daleko poza zwykłą pomoc. System świadczeń w Polsce ma im towarzyszyć, choć bywa skomplikowany i nie zawsze intuicyjny. Jakie wsparcie finansowe i organizacyjne przysługuje w 2026?
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)
23 sty 2026

Wielu zastanawia się jakie są zasady w 2026 r. w zakresie uzyskiwania zasiłku pogrzebowego? Przykładowo: od kiedy obowiązuje nowa stawka zasiłku pogrzebowego - od daty śmierci osoby zmarłej czy od terminu złożenia wniosku? Czy zmieniła się tylko kwota świadczenia? No nie. Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26). Szczegóły poniżej.

REKLAMA

Renta socjalna i dodatek dopełniający – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
23 sty 2026

Rentę socjalną mogą otrzymać osoby, które spełniają określone warunki. Prawo do świadczenia mają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Osoby, które otrzymują rentę socjalną i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mają prawo do dodatku dopełniającego. Jaka jest wysokość tych świadczeń?
Jawność wynagrodzeń w rekrutacji pracowników: trzeba podać konkretną kwotę, czy "widełki"? Co zmieniła nowelizacja kodeksu pracy?
23 sty 2026

Od 24 grudnia 2025 roku pracodawcy zostali objęci nowymi obowiązkami informacyjnymi w procesie rekrutacji. Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzają wymóg ujawniania informacji o wynagrodzeniu oraz o postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, o ile takie akty u pracodawcy obowiązują.
Kredyty frankowe: Banki nie mogą uzyskać nic ponad zwrot kapitału. Najnowszy wyrok TSUE nie jest przełomem a uporządkowaniem linii orzeczniczej
23 sty 2026

Wyrok TSUE w sprawie C-902/24 nie jest przełomem w sensie zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej, ale stanowi jej konsekwentne domknięcie i uporządkowanie. Trybunał po raz kolejny potwierdził, że ochrona konsumenta w sporach frankowych nie może mieć charakteru iluzorycznego ani być neutralizowana przez zabiegi proceduralne banków.
Jednoznaczne stanowisko TSUE – bank może korzystać z potrącenia w sprawie frankowej
23 sty 2026

W dniu 22 stycznia 2026 roku TSUE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt C-902/24, w którym jednoznacznie potwierdził możliwość korzystania przez bank z ewentualnego zarzutu potrącenia. W ocenie TSUE potrącenie sprzyja rozliczeniu stron w jednym postępowaniu.

REKLAMA

Kredyty frankowe: Teoria salda, czy teoria dwóch kondykcji? Uproszczenie rozliczeń między bankiem a konsumentem sposobem na odkorkowanie sądów.
23 sty 2026

Lekiem na przewlekłość procesów „frankowych” jest nie dalsze podnoszenie kosztów bankom, lecz jasne i proporcjonalne zasady wzajemnych rozliczeń między stronami - piszą radcowie prawni Aneta Ciechowicz-Jaworska i Bartłomiej Ślażyński.
KRRiT o udogodnieniach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami: Więcej niż wymagały przepisy
22 sty 2026

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła w czwartek w Sejmie raport o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych w latach 2019-2024. Według raportu zastosowano w tym okresie udogodnienia w stopniu większym niż wymagały tego przepisy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA