Strona główna » Prawo » Wiadomości » W 2026 r. można mieć aż 42 dni wolnego, wykorzystując tylko 12 dni urlopu. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.? [plan urlopów 2026]

W 2026 r. można mieć aż 42 dni wolnego, wykorzystując tylko 12 dni urlopu. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.? [plan urlopów 2026]

23 stycznia 2026, 08:20
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
urlop, urlop wypoczynkowy, dni wolne od pracy, plan urlopów, długi weekend, praca, pracownik
W 2026 r. można mieć aż 42 dni wolnego, wykorzystując tylko 12 dni urlopu. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.? [plan urlopów 2026]
Shutterstock

Osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, które pracują od poniedziałku do piątku – w 2026 r. mogą mieć aż 42 dni wolne od pracy (wliczając do powyższej puli soboty i niedziele, które przypadają w „długie weekendy” oraz dłuższe „zbitki” dni wolnych), wykorzystując zaledwie 12 dni urlopu wypoczynkowego. Wszystko za sprawę korzystnego „układu” dni ustawowo wolnych od pracy w kalendarzu na 2026 r. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.?

Jak w 2026 r. wypadają dni ustawowo wolne od pracy?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – na chwilę obecną – dniami wolnymi od pracy, są:

  1. 1 stycznia – Nowy Rok (który w 2026 r. wypadał w czwartek),
  2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli (który w 2026 r. wypadał we wtorek),
  3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypada 5 kwietnia (w niedzielę),
  4. drugi dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypada 6 kwietnia (w poniedziałek),
  5. 1 maja – Święto Państwowe (który w 2026 r. wypada w piątek),
  6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (który w 2026 r. wypada w niedzielę),
  7. pierwszy dzień Zielonych Świątek – który w 2026 r. wypada 24 maja (w niedzielę),
  8. dzień Bożego Ciała – który w 2026 r. wypada 4 czerwca (w czwartek),
  9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (który w 2026 r. wypada w sobotę),
  10. 1 listopada – Wszystkich Świętych (który w 2026 r. wypada w niedzielę),
  11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (który w 2026 r. wypada w środę),
  12. 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (która w 2026 r. wypada w czwartek)
  13. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w piątek),
  14. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w sobotę)

oraz

  1.  niedziele.

Ponadto, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – dni wolne od pracy (inne niż wyżej wymienione), w drodze rozporządzenia, może również określić Prezes Rady Ministrów. 

W 2026 r. wigilia Bożego Narodzenia (tj. 24 grudnia) – już po raz drugi będzie wolna od pracy

Warto to podkreślić, ponieważ nie wszyscy jeszcze przyzwyczaili się do tego, że wigilia Bożego Narodzenia (tj. 24 grudnia każdego roku) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Miało to miejsce po raz pierwszy w 2025 r. i zostało wprowadzone – ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 lutego 2025 r. 

Ww. ustawa wprowadziła ponadto nowe zasady dotyczące niedziel handlowych poprzedzających wigilię Bożego Narodzenia, zgodnie z którymi – trzy niedziele poprzedzające 24 grudnia, są niedzielami handlowymi. Przed wejściem w życie ww. przepisów – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – zakaz handlu nie obowiązywał natomiast w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia. W związku z ww. zmianą – w placówkach handlowych, można zatem zrobić zakupy w jeszcze jedną, „dodatkową” niedzielę handlową, poprzedzającą święta Bożego Narodzenia, która przypada na trzy tygodnie przed Wigilią. Dla pracowników handlu, oznacza to jednak dodatkowy dzień pracujący, niejako – w zamian za wolną Wigilię.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2 dni wolne od pracy za święta wypadające w soboty (tj. za 15 sierpnia i za 26 grudnia 2026 r.)

W 2026 r. – dwa dni ustawowo wolne od pracy przypadają w soboty, tj. 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Zgodnie z postanowieniem art. 130 par. 2 kodeksu pracy – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy). Za wypadające w sobotę Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) – takiemu pracownikowi, powinien zatem zostać udzielony inny dzień wolny w sierpniu 2026 r.,  a za wypadający w sobotę drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia) – inny dzień wolny w grudniu 2026 r.

W 2026 r., ww. dni wolne za święta wypadające w sobotę, można wykorzystać w następujący sposób:

  • za sobotę 15 sierpnia – warto wziąć wolne 14 lub 17 sierpnia (wówczas zyska się długi weekend, czyli 3 dni wolnego „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego),
  • za sobotę 26 grudnia natomiast – warto wziąć wolne 23 grudnia (wówczas – wykorzystując tylko dwa dni urlopu wypoczynkowego (21 i 22 grudnia) – zyska się aż 9 dni wolnego „pod rząd”).

W jakie dni zatem najlepiej wziąć urlop w 2026 r., aby bilans dni wolnych w stosunku do wykorzystanych dni z puli urlopu wypoczynkowego, był jak najkorzystniejszy? [plan urlopów 2026] 

Celem uzyskania w 2026 r. aż 42 dni wolnych od pracy (wliczając do powyższej puli soboty i niedziele, które przypadają w „długie weekendy” oraz dłuższe „zbitki” dni wolnych), kosztem tylko 12 dni urlopu wypoczynkowego, warto wziąć wolne:

  • 5 czerwca 2026 r.,
  • 14 lub 17 sierpnia 2026 r.,
  • 9-10 listopada i 12-13 listopada 2026 r. oraz
  • 21-23 grudnia.

Wspomniany powyżej bilans dni wolnych od pracy w stosunku do wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego, uzyskają w 2026 r. osoby, które – rzecz jasna – wzięły urlop również:

  • 2 stycznia 2026 r.,
  • 5 stycznia 2026 r. oraz
  • 7-9 stycznia 2026 r.,

ponieważ 1 i 6 stycznia, wypadały w tym roku wyjątkowo „korzystnie”.  

Jest to zatem łącznie 14 dni z puli urlopu wypoczynkowego. Jeżeli jednak odjąć od nich 2 dni do „odzyskania” za święta przypadające w soboty (o czym była mowa powyżej) – z puli urlopu wykorzysta się tylko 12 dni, a będzie można odpoczywać łącznie przez 42 dni (na które składać się będzie kilka „dłuższych weekendów” i aż trzykrotnie – po jednym tygodniu (a nawet więcej) wolnym od pracy. 

Pomocna w rozplanowaniu urlopu, zgodnie z powyższym schematem, może okazać się poniższa infografika, na której – kolorem czerwonym zostały oznaczone dni ustawowo wolne od pracy, a kolorem żółtym – dni, w które warto w 2026 r. wykorzystać urlop wypoczynkowy (lub odpowiednio – dni wolne za święta wypadające w soboty).

W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.? [plan urlopów 2026]

Shutterstock

Polecamy: Kalendarz książkowy na 2026 rok – dla podatnika, księgowego i kadrowego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r., poz. 1965)
  • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 301)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.)
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

