REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Osoby z niepełnosprawnościami zwolnione z abonamentu RTV w 2026 r. Jak muszą udokumentować prawo do zwolnienia?

Osoby z niepełnosprawnościami zwolnione z abonamentu RTV w 2026 r. Jak muszą udokumentować prawo do zwolnienia?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 06:29
niepełnosprawność, telewizor, abonament rtv
Które osoby z niepełnosprawnościami są zwolnione z abonamentu RTV w 2026 roku? Jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić zwolnienie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do zwolnienia z abonamentu RTV w 2026 roku, jeśli spełniają ściśle określone kryteria ustawowe i potrafią potwierdzić te kryteria stosownymi dokumentami. Jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić swoje zwolnienie z abonamentu rtv?

W 2026 roku nadal trzeba płacić abonament RTV

Mimo, że od dawna mówi się o likwidacji abonamentu RTV, a nawet niedawno pojawił się projekt nowej ustawy medialnej, która tę likwidację wprost statuuje - to jeszcze w 2026 roku na pewno trzeba opłacać abonament rtv.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2026 zostały ustalone w wysokości: 
1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 9,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. jest 8,70 zł);
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. jest 27,30 zł);

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Więcej na temat tych opłat i zniżek za zapłatę z góry w poniższym artykule:

Zobacz również:

Zwolnienia z abonamentu rtv dla osób z niepełnosprawnościami

Ustawa o opłatach abonamentowych (art. 4 ust. 1) zwalnia konkretne grupy osób z niepełnosprawnościami od płacenia abonamentu RTV. Chodzi o

1) osoby, co do których orzeczono:
a) zaliczenie do I grupy inwalidów, lub
b) całkowitą niezdolność do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub
c) znaczny stopień niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
d) trwałą lub okresową całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku ww. osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego.

REKLAMA

2) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub ww. obustronnym upośledzeniu słuchu albo zaświadczenie wystawione przez zakład  opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry,

3) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponadto na podstawie innych przepisów odrębnych ustaw, z obowiązku płacenia abonamentu RTV zwolnieni są:  

1) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U.2021.1656 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona  przez organ emerytalno-rentowy;

2) kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi - na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest legitymacja osoby represjonowanej;

3) członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest dokument wystawiony przez Urząd ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym albo inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym;

4) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest legitymacja osoby represjonowanej;

5) członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.).
W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest dokument wystawiony przez właściwy organ orzekający, potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia członka rodziny;

6) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U.2021.1774 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz orzeczenie organu orzekającego o zaliczeniu do grupy inwalidów, wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej;

7) osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2020.2055 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest legitymacja weterana poszkodowanego.

Ważne

Jak informuje Poczta Polska, seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i  dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z  uiszczania opłat abonamentowych z mocy prawa. Osoby te nie mają obowiązku zgłaszania w  placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z  mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania. Warunkiem jest dokonanie formalnej rejestracji odbiornika oraz posiadanie przez Pocztę Polską danych PESEL, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat.

Natomiast pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić uprawnienia w  dowolnej placówce pocztowej i  przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia.

Wymagane jest oświadczenie i przedstawienie dokumentów

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, ww. zwolnienia od opłat abonamentowych (z wyjątkiem zwolnienia z tytułu ukończenia 75 lat) przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym przedstawiono w  placówce pocztowej Poczty Polskiej SA oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia. 
W przypadku zwolnień okresowych należy pamiętać o konieczności zgłoszenia posiadania uprawnień na kolejny okres. Brak takiego zgłoszenia skutkuje koniecznością wnoszenia opłat abonamentowych za kolejne okresy.

Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych są określone w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych. W tym samym rozporządzeniu określony jest też wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych (z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 lat), mają też ustawowy obowiązek zgłosić w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia - w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Podstawa prawna: 
- ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 85, poz. 728 - tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 1585),
- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (tekst jednolity z 12 marca 2019 r. - Dz.U. z 2019 r., poz. 480; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1128).

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
WIBOR przed kluczowym wyrokiem TSUE. O czym zdecyduje Trybunał? Dlaczego „koniec spekulacji” może okazać się tylko medialnym hasłem
26 sty 2026

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów opartych na WIBOR zostanie ogłoszone 12 lutego 2026 r. Nie będzie to rutynowe rozstrzygnięcie, które da się streścić w kilku zdaniach komunikatu prasowego. To wyrok, który może zasadniczo zmienić architekturę sporów wokół kredytów złotowych - podobnie jak przed laty zmienił ją wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaków dotyczący kredytów frankowych.
Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych
24 sty 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z wypowiedzią udzieloną dla Strefy Biznesu przez Katarzynę Urbańską, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, opublikowaną w kontekście toczącej się debaty wokół kredytów opartych o WIBOR oraz pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem artykułu nie jest publicystyczna krytyka sektora bankowego, lecz rzeczowa analiza przedstawionych tez – z uwzględnieniem faktycznej chronologii regulacyjnej, praktyki kontraktowej banków oraz realiów tzw. starego portfela kredytowego. Spór o WIBOR nie sprowadza się bowiem wyłącznie do tego, „czy wskaźnik był legalny”, ale do pytania, jak był ustalany i czy konsument miał realną możliwość zrozumienia ryzyka, które na siebie brał.
Władza robi autopromocję na dobroczynności z publicznych środków. Prawo musi wreszcie określić, co wolno rządzącym
25 sty 2026

Gdzie przebiega granica między informowaniem obywateli a autopromocją władzy? Czy polityk może budować własny wizerunek – nawet w szczytnym celu – z wykorzystaniem urzędu, symboliki państwa i pieniędzy publicznych? I dlaczego w Polsce wciąż brakuje jasnych reguł, które chroniłyby powagę instytucji oraz samych decydentów przed przekraczaniem granic odpowiedzialności?
ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku
23 sty 2026

RPO zapytał o wstrzymywanie wypłaty świadczeń kobietom w ciąży ze względu na prowadzone postępowanie, dotyczące ustalenia prawa do zasiłku. ZUS odpowiedział, że wypłata świadczenia chorobowego przed stwierdzeniem uprawnień byłaby niezgodna z prawem.

REKLAMA

Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w 2026 roku. Kompleksowy przewodnik
23 sty 2026

Niepełnosprawność rzadko dotyka tylko jednej osoby. Za każdą diagnozą, wypadkiem czy pogarszającym się stanem zdrowia stoi cała rodzina, która z dnia na dzień musi nauczyć się nowej codzienności. Opiekunowie – rodzice, partnerzy, dorosłe dzieci – często przejmują odpowiedzialność, która wykracza daleko poza zwykłą pomoc. System świadczeń w Polsce ma im towarzyszyć, choć bywa skomplikowany i nie zawsze intuicyjny. Jakie wsparcie finansowe i organizacyjne przysługuje w 2026?
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)
23 sty 2026

Wielu zastanawia się jakie są zasady w 2026 r. w zakresie uzyskiwania zasiłku pogrzebowego? Przykładowo: od kiedy obowiązuje nowa stawka zasiłku pogrzebowego - od daty śmierci osoby zmarłej czy od terminu złożenia wniosku? Czy zmieniła się tylko kwota świadczenia? No nie. Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26). Szczegóły poniżej.
Renta socjalna i dodatek dopełniający 2026 – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
24 sty 2026

Rentę socjalną mogą otrzymać osoby, które spełniają określone warunki. Prawo do świadczenia mają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Ponadto osoby, które otrzymują rentę socjalną i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mają prawo do dodatku dopełniającego. Jaka jest wysokość tych świadczeń?
Jawność wynagrodzeń w rekrutacji pracowników: trzeba podać konkretną kwotę, czy "widełki"? Co zmieniła nowelizacja kodeksu pracy?
23 sty 2026

Od 24 grudnia 2025 roku pracodawcy zostali objęci nowymi obowiązkami informacyjnymi w procesie rekrutacji. Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzają wymóg ujawniania informacji o wynagrodzeniu oraz o postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, o ile takie akty u pracodawcy obowiązują.

REKLAMA

Kredyty frankowe: Banki nie mogą uzyskać nic ponad zwrot kapitału. Najnowszy wyrok TSUE nie jest przełomem a uporządkowaniem linii orzeczniczej
23 sty 2026

Wyrok TSUE w sprawie C-902/24 nie jest przełomem w sensie zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej, ale stanowi jej konsekwentne domknięcie i uporządkowanie. Trybunał po raz kolejny potwierdził, że ochrona konsumenta w sporach frankowych nie może mieć charakteru iluzorycznego ani być neutralizowana przez zabiegi proceduralne banków.
Jednoznaczne stanowisko TSUE – bank może korzystać z potrącenia w sprawie frankowej
23 sty 2026

W dniu 22 stycznia 2026 roku TSUE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt C-902/24, w którym jednoznacznie potwierdził możliwość korzystania przez bank z ewentualnego zarzutu potrącenia. W ocenie TSUE potrącenie sprzyja rozliczeniu stron w jednym postępowaniu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA