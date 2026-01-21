Abonament RTV 2026: Masz 10 proc. zniżki przy zapłacie do 25 stycznia z góry za cały rok
Każdy posiadacz sprawnego odbiornika telewizyjnego lub radiowego, pozwalającego na odbiór programów, zapłaci w 2026 roku wyższe stawki niż rok temu. Ale jak co roku można mieć 10% zniżkę, jeżeli zdążymy z zapłatą za cały rok do 25 stycznia.
- Abonament RTV w 2026 roku - opłaty za telewizor i radio
- Zniżki za zapłatę z góry za rok lub przynajmniej więcej niż jeden miesiąc
- Gdzie i jak można zapłacić abonament RTV?
Abonament RTV w 2026 roku - opłaty za telewizor i radio
Na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 4 lipca 2025 r., poz. 885), opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2026 zostały ustalone w wysokości:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 9,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. jest 8,70 zł);
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. jest 27,30 zł);
Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
Zniżki za zapłatę z góry za rok lub przynajmniej więcej niż jeden miesiąc
Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2026 wynoszą:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2026, po uwzględnieniu ww. zniżek, wynosi:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 16,90 zł za dwa miesiące,
b) 25,10 zł za trzy miesiące,
c) 49,60 zł za sześć miesięcy,
d) 94,00 zł za rok kalendarzowy;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a) 53,00 zł za dwa miesiące,
b) 78,70 zł za trzy miesiące,
c) 155,70 zł za sześć miesięcy,
d) 294,90 zł za rok kalendarzowy.
Poczta Polska informuje, że użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. A zatem - przykładowo -10-procentową zniżkę za zapłatę abonamentu RTV za cały 2026 rok można dostać tylko przy zapłacie do 25 stycznia 2026 r.
Gdzie i jak można zapłacić abonament RTV?
Poczta Polska SA wyjaśnia, że aby skutecznie zapłacić opłatę abonamentową za telewizor i/lub radio trzeba przede wszystkim znać 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta, który jest nadawany podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. A co jeżeli nie pamiętamy tego numeru? Nic strasznego - można go ustalić:
- w każdej placówce Poczty Polskiej,
- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),
- drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl,
- w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.
Jak już mamy numer bankowy abonenta, to abonament RTV można zapłacić:
1) w każdej placówce pocztowej Poczty Polskiej.
W tym przypadku można można wykorzystać:
- spersonalizowany formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wpisując kwotę opłaty abonamentowej oraz okres jakiego dotyczy wpłata. W przypadku braku blankietów wpłat można je zamówić:
- osobiście w dowolnej placówce pocztowej,
- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),
- poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A.
lub wydrukować ze strony internetowej Poczty Polskiej S.A.: Wydrukuj imienne blankiety wpłat rtv
- standardowy blankiet do wpłat (książeczki z blankietami można zakupić w placówkach pocztowych), uzupełniając wszystkie wymagane pola z podaniem numeru rachunku bankowego, który zawiera nadany indywidualny numer identyfikacyjny. Należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnianie pola "tytułem", pozwoli to na prawidłowe zidentyfikowanie dokonanej wpłaty
- w polu "nazwa odbiorcy": Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
- w polu "nr rachunku odbiorcy": numer rachunku bankowego,
- w polu "kwota": kwota abonamentu - zgodna z obowiązującymi stawkami opłat abonamentowych
- w polu "nazwa zleceniodawcy": imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres/siedziba,
- w polu "tytułem" okres jakiego dotyczy wpłata.
2) Za pomocą Platformy Płatności.
W celu dokonania opłaty tym kanałem należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Opłać abonament rtv", wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3) w formie elektronicznego przelewu bankowego.
W przypadku zlecenia płatności e-przelewem należy wszystkie pola wypełnić tak jak standardowy formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej w danym banku.
Poczta Polska informuje także, że:
- Opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.
- Opłaty abonamentowe należy wnosić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.
- Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące.
oprac. Paweł Huczko
