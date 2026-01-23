REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Do 25 stycznia zapłać abonament RTV z góry za cały 2026 rok ze zniżką 10 proc.

Do 25 stycznia zapłać abonament RTV z góry za cały 2026 rok ze zniżką 10 proc.

23 stycznia 2026, 16:52
Abonament RTV - stawki 2026
Abonament RTV 2026: Masz 10 proc. zniżki przy zapłacie do 25 stycznia z góry za cały rok
Każdy posiadacz sprawnego odbiornika telewizyjnego lub radiowego, pozwalającego na odbiór programów, zapłaci w  2026 roku wyższe stawki niż rok temu. Ale jak co roku można mieć 10% zniżkę, jeżeli zdążymy z zapłatą za cały rok do 25 stycznia.

Abonament RTV w 2026 roku - opłaty za telewizor i radio

Na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 4 lipca 2025 r., poz. 885), opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2026 zostały ustalone w wysokości: 
 1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 9,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. jest 8,70 zł);
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. jest 27,30 zł);

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Zniżki za zapłatę z góry za rok lub przynajmniej więcej niż jeden miesiąc

Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2026 wynoszą: 

1) za używanie odbiornika radiofonicznego
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, 
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, 
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, 
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry; 

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, 
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, 
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, 
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2026, po uwzględnieniu ww. zniżek, wynosi: 

1) za używanie odbiornika radiofonicznego: 
a) 16,90 zł za dwa miesiące, 
b) 25,10 zł za trzy miesiące, 
c) 49,60 zł za sześć miesięcy, 
d) 94,00 zł za rok kalendarzowy;   

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego: 
a) 53,00 zł za dwa miesiące, 
b) 78,70 zł za trzy miesiące, 
c) 155,70 zł za sześć miesięcy, 
d) 294,90 zł za rok kalendarzowy

Ważne

Poczta Polska informuje, że użytkownik odbiorników radiowych lub telewizyjnych może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. A zatem - przykładowo -10-procentową zniżkę za zapłatę abonamentu RTV za cały 2026 rok można dostać tylko przy zapłacie do 25 stycznia 2026 r.

 

Zobacz również:

Gdzie i jak można zapłacić abonament RTV?

Poczta Polska SA wyjaśnia, że aby skutecznie zapłacić opłatę abonamentową za telewizor i/lub radio trzeba przede wszystkim znać 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta, który jest nadawany podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. A co jeżeli nie pamiętamy tego numeru? Nic strasznego - można go ustalić:
- w każdej placówce Poczty Polskiej,
- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),
- drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl,
- w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Jak już mamy numer bankowy abonenta, to abonament RTV można zapłacić:

1) w każdej placówce pocztowej Poczty Polskiej.

W tym przypadku można można wykorzystać:

  • spersonalizowany formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wpisując kwotę opłaty abonamentowej oraz okres jakiego dotyczy wpłata. W przypadku braku blankietów wpłat można je zamówić:
    - osobiście w dowolnej placówce pocztowej,
    - telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),
    - poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A.
    lub wydrukować ze strony internetowej Poczty Polskiej S.A.: Wydrukuj imienne blankiety wpłat rtv
  • standardowy blankiet do wpłat (książeczki z blankietami można zakupić w placówkach pocztowych), uzupełniając wszystkie wymagane pola z podaniem numeru rachunku bankowego, który zawiera nadany indywidualny numer identyfikacyjny. Należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnianie pola "tytułem", pozwoli to na prawidłowe zidentyfikowanie dokonanej wpłaty
    - w polu "nazwa odbiorcy": Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
    - w polu "nr rachunku odbiorcy": numer rachunku bankowego,
    - w polu "kwota": kwota abonamentu - zgodna z obowiązującymi stawkami opłat abonamentowych
    - w polu "nazwa zleceniodawcy": imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres/siedziba,
    - w polu "tytułem" okres jakiego dotyczy wpłata.

2) Za pomocą Platformy Płatności. 
W celu dokonania opłaty tym kanałem należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Opłać abonament rtv", wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3) w formie elektronicznego przelewu bankowego.
W przypadku zlecenia płatności e-przelewem należy wszystkie pola wypełnić tak jak standardowy formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej w danym banku.

Ważne

Poczta Polska informuje także, że:
- Opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.
- Opłaty abonamentowe należy wnosić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.
- Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące.

 oprac. Paweł Huczko

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
