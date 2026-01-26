Niespodzianka od ZUS: Zaległe składki (i odsetki) nie będą musiały zostać zapłacone. 328,3 mln zł należności zostanie umorzonych z mocy prawa

W dniu 20 stycznia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazały się założenia projektu ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez ZUS od płatników składek i ubezpieczonych. 328,3 mln zł należności, która nie są nieściągalne, ale ich dochodzenie jest nieefektywne – zostanie umorzonych z mocy prawa.

Umarzanie zadłużenia z tytułu składek ZUS powstałego przed 1 stycznia 1999 r. w aktualnym stanie prawnym

Zadłużenie z tytułu składek powstałe przed 1 stycznia 1999 r. może być obecnie umarzane na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednakże warunkiem tego umorzenia jest stwierdzenie całkowitej nieściągalności należności. W odniesieniu do należności, które powstały przed 1 stycznia 1999 r. – potencjalnie zastosowanie mogłyby znaleźć jedynie niektóre przesłanki uznania należności za całkowicie nieściągalne, w szczególności w sytuacjach:

gdy doszło do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym braku majątku, z którego możliwe byłoby prowadzenie egzekucji, a także

braku małżonka, następców prawnych lub możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

gdy naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku pozwalającego na skuteczną egzekucję, bądź

gdy oczywiste jest, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przewyższających koszty egzekucyjne.

Należności powstałe przed 1 stycznia 1999 r. obejmują m.in. należności spłacane w ramach obowiązujących układów ratalnych oraz należności dochodzone w toku trwających postępowań egzekucyjnych. W odniesieniu do tych kategorii należności wskazane wyżej przesłanki całkowitej nieściągalności co do zasady nie zachodzą. W przypadku należności objętych układami ratalnymi – odsetki zostały naliczone na dzień złożenia wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty, natomiast w przypadku należności objętych postępowaniami egzekucyjnymi – odsetki są naliczane do dnia dokonania wpłaty włącznie. Oznacza to, że do momentu całkowitego wyegzekwowania należności odsetki narastają, a biorąc pod uwagę okres przekraczający 25 lat od powstania zobowiązania – ich wysokość w wielu przypadkach znacznie przewyższa kwotę należności głównej. W sytuacjach, w których wpłaty dokonywane w ramach postępowania egzekucyjnego mają charakter systematyczny, przykładowo miesięczny – przyrost odsetek naliczanych od pozostałej do wyegzekwowania kwoty zadłużenia często przekracza wysokość wpłacanych kwot. W konsekwencji – pomimo regularnych wpłat – łączna wartość zadłużenia obejmująca należność główną i odsetki, ulega dalszemu zwiększeniu. Prowadzi to do utrzymywania się stanu permanentnego zadłużenia, bez realnej perspektywy jego całkowitej spłaty.

Należności z tytułu składek, mogą być również umarzane na podstawie art. 28 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – ze względu na ważny interes osoby zobowiązanej, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. Przesłanka ta, ma jednak zastosowanie wyłącznie do należności dotyczących osób opłacających składki na własne ubezpieczenia, co oznacza, że – nie obejmuje ona należności wynikających z zatrudniania pracowników ani należności obciążających innych płatników składek. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – przez ważny interes osoby zobowiązanej, rozumie się wystąpienie okoliczności uniemożliwiających spłatę zadłużenia, w szczególności takich jak:

ubóstwo zagrażające dalszej egzystencji zobowiązanego,

zdarzenia losowe lub klęski żywiołowe, a także

choroba zobowiązanego lub członków jego najbliższej rodziny, nad którymi sprawuje on bezpośrednią opiekę, uniemożliwiająca uzyskiwanie dochodów niezbędnych do regulowania należności.

A zatem – ocena, czy w konkretnej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające umorzenie należności na podstawie ważnego interesu osoby zobowiązanej, jest każdorazowo uzależniona od wykazania przez zobowiązanego, że ze względu na jego sytuację materialną i rodzinną uregulowanie zaległości pociągałoby za sobą nadmiernie dolegliwe skutki dla niego i jego rodziny. Dodatkowo – w każdym przypadku umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania administracyjnego z wyjątkowo rozbudowanym postępowaniem wyjaśniającym. Prowadzenie takich postępowań wiąże się ze znacznym nakładem sił i środków po stronie ZUS.

W świetle powyższego – obowiązujący stan prawny nie daje wystarczających możliwości na systemowe rozwiązanie problemów związanych z przymusowym dochodzeniem należności składkowych sprzed 1999 r.

Ponadto – podkreślenia wymaga, że należności składkowe sprzed dnia 1 stycznia 1999 r. powstały w tzw. starym systemie emerytalnym i nie podlegają zewidencjonowaniu na indywidualnych kontach ubezpieczonych w ZUS, a obowiązek ich uiszczenia nie ma wpływu na powstanie prawa do świadczeń długoterminowych lub na ich wysokość.

Należności z tytułu składek ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 r. zostaną umorzone – MRPiPS rozpoczęło prace nad projektem ustawy

Z uwagi na fakt, iż należności z tytułu składek ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 r. są trudne do wyegzekwowania (efektywność działań związanych z ich egzekwowaniem przez ZUS jest niska), a koszty dochodzenia tych zaległości są nieproporcjonalnie wysokie – MRPiPS podjęło prace nad projektem ustawy, która ma takie należności (z tytułu nieopłaconych składek, powstałe przed dniem 1 stycznia 1999 r.) umorzyć z mocy prawa. „Rozwiązanie to zmierza do definitywnego i jednoznacznego zakończenia obowiązku prowadzenia egzekucji w odniesieniu do często niemożliwych do wyegzekwowania należności, których dochodzenie w obecnym stanie prawnym jest formalnie wymagane, lecz praktycznie nieefektywne” – podkreśla resort, w założeniach do projektu ustawy.

Zgodnie z informacją podaną przez MRPiPS – umorzenie ma objąć 328,3 mln zł zadłużenia, a w tym:

ok. 175,7 mln zł należności objętych przymusowym dochodzeniem,

ok. 6,4 mln zł należności objętych ulgami oraz

ok. 146,2 mln zł należności zabezpieczonych hipoteką.

Do grupy dłużników objętych zadłużeniem w ZUS sprzed 1999 r., zaliczają się:

państwowe i spółdzielcze zakłady pracy – ok. 70 dłużników (kwota zadłużenia – ok. 260 mln zł),

– ok. 70 dłużników (kwota zadłużenia – ok. 260 mln zł), nieuspołecznione zakłady pracy – ok. 2 000 dłużników (kwota zadłużenia – ok. 35 mln zł),

– ok. 2 000 dłużników (kwota zadłużenia – ok. 35 mln zł), rzemieślnicy oraz osoby z nimi współpracujące – ok. 2 500 dłużników (kwota zadłużenia – ok. 8,3 mln zł),

oraz – ok. 2 500 dłużników (kwota zadłużenia – ok. 8,3 mln zł), osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną oraz osoby z nimi współpracujące – ok. 1 900 dłużników (kwota zadłużenia – ok. 6 mln zł),

oraz – ok. 1 900 dłużników (kwota zadłużenia – ok. 6 mln zł), osoby prowadzące działalność transportową i osoby z nimi współpracujące – ok. 300 dłużników (kwota zadłużenia – ok. 0,9 mln zł) oraz

i – ok. 300 dłużników (kwota zadłużenia – ok. 0,9 mln zł) oraz twórcy i artyści – 4 dłużników (kwota zadłużenia – ok. 0,012 mln zł).

W zakresie zadłużenia sprzed 1999 r., w skali całego kraju, ZUS ma obecnie wystawionych:

10 aktywnych tytułów wykonawczych dla następców prawnych oraz

258 aktywnych tytułów wykonawczych dla osób trzecich.

Ważne Zgodnie z założeniami projektu – umorzenie ma objąć w szczególności: należności powstałe na podstawie ustawy z 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych: nieprzedawnione należności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, dodatkowe składki na ubezpieczenie społeczne pracowników nakładanych przez organy nadzorujące warunki pracy, jeżeli powstały przed 1 stycznia 1999 r., składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń socjalnych związanych z urlopami górniczymi i zasiłkami socjalnymi wynikającymi z Układu zbiorowego pracy z 1991 r.; składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powstałe przed 1 stycznia 1999 r. na podstawie innych przepisów, tj.: ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin, ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych, ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu, ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu, ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, wszystkie należności powiązane z należnościami głównymi objętymi projektem, w tym: odsetki, dodatkowe opłaty i opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, koszty i wydatki egzekucyjne, postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczające, które dotyczą należności objętych umorzeniem, i które nie zostały zakończone przed wejściem ustawy w życie. Umorzenie należności objętych projektem, nastąpić ma z mocy prawa, bez konieczności podejmowania przez ZUS indywidualnych rozstrzygnięć administracyjnych (tj. bez wydawania decyzji), co ma zapewnić automatyzm działania i wyeliminować ryzyko opóźnień w wykonaniu ustawy. Jedynymi należnościami, które powstały przed 1 stycznia 1999 r., a które nie będą podlegały umorzeniu – mają być należności zabezpieczone hipoteką, których stan prawny ma pozostać niezmieniony. Zgodnie z założeniami MRPiPS – pozostawienie możliwości dochodzenia należności zabezpieczonych hipoteką bez zmian, podyktowane jest przekonaniem, że zabezpieczenie to (w postaci hipoteki) – co do zasady – zapewnia realną możliwość zaspokojenia wierzytelności, jako że – hipoteka jest ustanawiana na majątku zobowiązanego o wymiernej wartości finansowej.

Należności z tytułu składek ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 r. zostaną umorzone – kiedy można spodziewać się wejścia przepisów w życie?

Założenia projektu ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r. (numer projektu: UDER108) zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w dniu 20 stycznia br. Na dzień dzisiejszy, projekt ustawy – który ma pozostać zgodny z powyższymi założeniami – jeszcze nie powstał, a za jego przygotowanie odpowiedzialny jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd, został określony na II kwartał 2026 r. Zgodnie z opublikowanymi założeniami – projekt ma ponadto przewidywać dwumiesięczne vacatio legis, którego celem jest umożliwienie ZUS dokonania niezbędnych zmian organizacyjnych i informatycznych, pozwalających na sprawne wdrożenie nowych przepisów.

