REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto

Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 16:52
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy świadczenie kompensacyjne to rozwiązanie, które zapewnia wpływy na konto pozwalające zainteresowanym na pokrycie niezbędnych życiowych wydatków? Jego wysokość nie jest jednolita i jest uzależniona od indywidualnej sytuacji uprawnionego. Znamy jednak jego średnią wartość.

Wyjątki od zasady powszechnego wieku emerytalnego a nauczyciele

Co dalej z powszechnym wiekiem emerytalnym? Na razie nie wiadomo. Choć coraz częściej słychać głosy, że musi zostać zmieniony, a przede wszystkim należy zrównać go dla kobiet i mężczyzn, to póki co nie pojawiają się w tym zakresie żadne konkretne propozycje zmian. Nadal obowiązuje więc zasada, zgodnie z którą kobiety mogą zakończyć swoją aktywność zawodową w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Jednak niezależnie od tej granicy przepisy przewidują szereg wyjątków od powszechnego wieku emerytalnego i regulują przypadki, w których zakończenie aktywności zawodowej jest możliwe wcześniej. Dotyczy to oczywiście ograniczonej liczby ubezpieczonych należących do określonych grup zawodowych. Wśród nich znajdują się m.in. nauczyciele, którzy mogą skorzystać ze szczególnych rozwiązań pomostowych. Jednym z nich jest świadczenie kompensacyjne, które choć w najbliższych latach ma zostać wygaszone, to na razie należy do katalogu rozwiązań krytykowanych, ale wciąż dostępnych dla osób spełniających warunki określane przez ustawodawcę. Aby nabyć do niego prawo, należy:
- osiągnąć odpowiedni wiek (inny dla kobiet i mężczyzn),
- mieć okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy „nauczycielskiej” w określonego rodzaju placówkach w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
- rozwiązać stosunek pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Już po 50 roku życia niektórzy mogą ubiegać się o szczególne świadczenie

Jaki wiek jest w tym przypadku odpowiedni? W 2026 r. to 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn, czyli granica jest taka sama, jak w minionym roku. W 2027 roku wzrośnie do 57 i 62 lat, w 2029 roku do 58 i 63 lat, a w 2031 roku do 59 i 64 lat. Placówki, w których należy wykonywać pracę, aby należeć do grona uprawnionych do omawianego świadczenia to: publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne szkoły z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania, określone ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe.

A na jakie wpływy na konto mogą liczyć osoby, które zdecydują się skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego? Jego wysokość nie jest stała i każdorazowo jest uzależniona od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy. Istnieje jednak dolna granica, które omawiane świadczenie nie może przekroczyć. Jest nią wysokość minimalnej emerytury. Z kolei jak wynika z danych publikowanych przez ZUS, średnia wysokość świadczenia pobieranego przez uprawnionych wynosiła w październiku 2025 r. 4526,16 zł.

Podstawa prawna

art. 5 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 174)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
26 sty 2026

Czy świadczenie kompensacyjne to rozwiązanie, które zapewnia wpływy na konto pozwalające zainteresowanym na pokrycie niezbędnych życiowych wydatków? Jego wysokość nie jest jednolita i jest uzależniona od indywidualnej sytuacji uprawnionego. Znamy jednak jego średnią wartość.
Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA
26 sty 2026

Dobro publiczne, przestrzeganie ochrony środowiska czy może prawo do prywatności? To kluczowe pytanie, bo teraz nawet sprawdzają czy segregujesz śmieci przez monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA, który analizujemy i piszemy jak jest i jak być powinno. Zatem, czy to przełomowe orzeczenie kończy erę „śmieciowej inwigilacji” w polskich blokowiskach?
Dziedziczenie w Polsce bez tajemnic. Kiedy obowiązuje ustawa, a kiedy testament?
26 sty 2026

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe? Jak sporządzić ważny testament, kogo można wydziedziczyć i jakie formalności trzeba spełnić po śmierci bliskiej osoby? Kiedy spadek jest zwolniony z podatku? Najczęstsze wątpliwości związane z dziedziczeniem wyjaśnia Małgorzata Rosińska, Kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM.
Komfortki: udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
26 sty 2026

Komfortki: niby nowe niby nie nowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. W Polsce każdego dnia ponad 150 tysięcy dorosłych niesamodzielnych osób korzysta z pieluchomajtek i innych środków chłonnych. Poza domem robią to zwykle w niehigienicznych i urągających ich godności i bezpieczeństwu warunkach. Na ratunek pospieszyły Im w 2021 roku organizacje pozarządowe. Zawiązana przez nie Koalicja prowadzi akcję społeczną „Przewijamy Polskę” i inicjuje powstawanie komfortek w całym kraju. Służy wiedzą, doświadczeniem i wsparciem merytorycznym - podaje Koalicja.

REKLAMA

Pracodawcy interpretują przepisy inaczej niż resort pracy i nie chcą wypłacać pracownikom nagród. O co chodzi?
26 sty 2026

Nowelizacja przepisów dotyczących stażu pracy wywołała spore zamieszanie. Dotyczy ono m.in. nagród jubileuszowych, do których pracownicy nabyli prawo przed 1 stycznia 2026 r. Skąd bierze się rozbieżna interpretacja przepisów?
Mały ZUS plus – coraz mniej czasu na zgłoszenie
26 sty 2026

Przedsiębiorcy mogą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Taką ulgę umożliwia tzw. „mały ZUS plus”. Co należy zrobić, żeby opłacać ulgowe składki i w jakim terminie należy dokonać zgłoszenia?
WIBOR przed kluczowym wyrokiem TSUE. O czym zdecyduje Trybunał? Dlaczego „koniec spekulacji” może okazać się tylko medialnym hasłem
26 sty 2026

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów opartych na WIBOR zostanie ogłoszone 12 lutego 2026 r. Nie będzie to rutynowe rozstrzygnięcie, które da się streścić w kilku zdaniach komunikatu prasowego. To wyrok, który może zasadniczo zmienić architekturę sporów wokół kredytów złotowych - podobnie jak przed laty zmienił ją wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaków dotyczący kredytów frankowych.
Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych
24 sty 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z wypowiedzią udzieloną dla Strefy Biznesu przez Katarzynę Urbańską, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, opublikowaną w kontekście toczącej się debaty wokół kredytów opartych o WIBOR oraz pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem artykułu nie jest publicystyczna krytyka sektora bankowego, lecz rzeczowa analiza przedstawionych tez – z uwzględnieniem faktycznej chronologii regulacyjnej, praktyki kontraktowej banków oraz realiów tzw. starego portfela kredytowego. Spór o WIBOR nie sprowadza się bowiem wyłącznie do tego, „czy wskaźnik był legalny”, ale do pytania, jak był ustalany i czy konsument miał realną możliwość zrozumienia ryzyka, które na siebie brał.

REKLAMA

Władza robi autopromocję na dobroczynności z publicznych środków. Prawo musi wreszcie określić, co wolno rządzącym
25 sty 2026

Gdzie przebiega granica między informowaniem obywateli a autopromocją władzy? Czy polityk może budować własny wizerunek – nawet w szczytnym celu – z wykorzystaniem urzędu, symboliki państwa i pieniędzy publicznych? I dlaczego w Polsce wciąż brakuje jasnych reguł, które chroniłyby powagę instytucji oraz samych decydentów przed przekraczaniem granic odpowiedzialności?
ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku
23 sty 2026

RPO zapytał o wstrzymywanie wypłaty świadczeń kobietom w ciąży ze względu na prowadzone postępowanie, dotyczące ustalenia prawa do zasiłku. ZUS odpowiedział, że wypłata świadczenia chorobowego przed stwierdzeniem uprawnień byłaby niezgodna z prawem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA