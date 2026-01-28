REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » 14 lutego jak 15 sierpnia – nowe święto państwowe, ale czy również dzień wolny od pracy w 2026 r.?

14 lutego jak 15 sierpnia – nowe święto państwowe, ale czy również dzień wolny od pracy w 2026 r.?

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 07:33
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
14 lutego jak 15 sierpnia – nowe święto państwowe, ale czy również dzień wolny od pracy w 2026 r.?
11 lutego 2025 r. weszła w życie ustawa, będąca inicjatywą poselską Klub Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, która wprowadziła nowe święto państwowe, przypadające na dzień 14 lutego. Czy – zgodnie z ww. przepisami – jest to jednak również dzień wolny od pracy dla Polaków?

Jakie dni są, w obecnym stanie prawnym, dniami ustawowo wolnymi od pracy? [dni wolne od pracy w roku 2026]

O tym, jakie dni są ustawowo wolne od pracy, stanowi ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ww. aktem – dniami wolnymi od pracy, są:

  1. 1 stycznia – Nowy Rok (który w 2026 r. wypadał w czwartek),
  2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli (który w 2026 r. wypadał we wtorek),
  3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypada 5 kwietnia (w niedzielę),
  4. drugi dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypada 6 kwietnia (w poniedziałek),
  5. 1 maja – Święto Państwowe (który w 2026 r. wypada w piątek),
  6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (który w 2026 r. wypada w niedzielę),
  7. pierwszy dzień Zielonych Świątek – który w 2026 r. wypada 24 maja (w niedzielę),
  8. dzień Bożego Ciała – który w 2026 r. wypada 4 czerwca (w czwartek),
  9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (który w 2026 r. wypada w sobotę),
  10. 1 listopada – Wszystkich Świętych (który w 2026 r. wypada w niedzielę),
  11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (który w 2026 r. wypada w środę),
  12. 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (która w 2026 r. wypada w czwartek)
  13. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w piątek),
  14. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w sobotę)

oraz

  1.  niedziele.

Ponadto, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – dni wolne od pracy (inne niż wyżej wymienione), w drodze rozporządzenia, może również określić Prezes Rady Ministrów.

Czym jest święto państwowe i czy jest ono dniem wolnym od pracy?

W aktualnym stanie prawnym – brak jest definicji legalnej „święta państwowego” (lub używanego zamiennie – „święta narodowego”). Jedynym aktem prawnym, który powołuje się na pojęcie „święta państwowego” jest ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, która w jej art. 7 ust. 1 stanowi o obowiązku podnoszenia flagi państwowej Rzeczpospolitej Polskiej z okazji świąt państwowych, na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych. 

Święto państwowe – zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN – stanowi „święto ustanowione przez władze państwowe”, zaś pojęciem święta narodowego określa się „święto upamiętniające wydarzenia ważne dla jakiegoś narodu”. Z analizy Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego wynika, że w prawodawstwie – pojęcia te stosowane są równolegle bądź zamiennie – „Brakuje klucza, nie ma reguły określającej, które święta należy nazywać państwowymi, a które narodowymi i jakie niesie to za sobą konsekwencje (np. protokolarne czy organizacyjne). I tak np. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego jest nazwany w ustawie świętem państwowym, a już Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 - nie, a przy tym, mimo użycia terminu „narodowy”, przyjęty został tylko uchwałą Sejmu.”1

Święta państwowe i święta narodowe są zatem ustanawiane zarówno aktami prawnymi rangi ustawowej, jak i uchwałami Sejmu. Wśród świąt państwowych ustanowionych w drodze ustawy, można wymienić m.in.:

  • 2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej (ustanowiony ustawą z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej), 
  • 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego (ustanowione ustawą z dnia 30.07.1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego i utrzymane ustawą z dnia 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny), 
  • 14 października – Dzień Edukacji Narodowej (ustanowiony ustawą z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela) czy
  • 16 października – Dzień Papieża Jana Pawła II (ustanowiony ustawą z dnia 27.07.2005 r. o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II).

Wśród świąt państwowych ustanowionych w drodze uchwały Sejmu natomiast:

  • 27 września – Dzień Podziemnego Państwa Polskiego (ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.09.1998 r. w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego Państwa Podziemnego) czy
  • 4 października – Dzień Zwierząt (ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.10.2006 r. w sprawie ustanowienia Dnia Zwierząt). 

Jak wynika z powyższych, jedynie przykładowych dat – ustanowienie święta państwowego nie oznacza wcale, że jest to jednocześnie dzień wolny od pracy. Wprowadzenie dnia wolnego od pracy musiałoby bowiem nastąpić w drodze zmiany ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Przykład

Przykład święta państwowego, które stanowi jednocześnie dzień wolny od pracy, jest Święto Wojska Polskiego, które przypada na dzień 15 sierpnia. 15 sierpnia jest jednak dniem wolnym od pracy nie z okazji Święta Wojska Polskiego, a przypadającego również w tym dniu – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

14 lutego nowym świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej [14 lutego 2026]

W dniu 11 lutego 2025 r. (czyli na 3 dni przed 14 lutego 2025 r.) weszła w życie ustawa, która dzień 14 lutego ustanowiła nowym świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Regulacja ta, została przyjęta z inicjatywy posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej – największej konspiracyjnej armii w podbitej przez Niemcy i Rosję Europie, armii, która jako zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego prowadziła bohaterską walkę o odzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności i niepodległości, a której żołnierze, po II wojnie światowej, byli prześladowani przez władze komunistyczne zależne od Związku Sowieckiego. Celem ustanowienia tego święta, jest zatem – upamiętnienie ochotniczego wojska Polskiego Państwa Podziemnego  i złożenia hołdu kilkuset tysiącom Polek i Polaków, którzy w ramach struktur zorganizowanych stanęli do bohaterskiej walki z niemieckim okupantem

Jak wynikało z uzasadnienia projektu ww. ustawy – ustanowienie 14 lutego świętem państwowym było uzasadnione mając na uwadze należyte upamiętnienie Armii Krajowej, kultywowanie pamięci o naszych przodkach walczących o niepodległość i upowszechnienie wiedzy o konspiracji niepodległościowej w latach 1939-1945. (…) Szczególnie biorąc pod uwagę coraz mniej liczne grono żyjących Weteranów, bohaterskich żołnierzy i żołnierek Polskiego Państwa Podziemnego, dla których święto to stanowić będzie kolejny wyraz pamięci i szacunku obecnych pokoleń.”

Z uwagi na fakt, iż ustawa wprowadzająca ww. święto, w ubiegłym roku, weszła w życie „na ostatni moment” i w bieżącym roku (2026) Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej – jako święto państwowe – obchodzony będzie dopiero po raz drugi – fakt jego ustanowienia, mógł umknąć uwadze wielu Polaków.

14 lutego nowym dniem ustawowo wolnym od pracy w 2026 r.?

Już z DSR (tj. Deklarowanych Skutków Regulacji), które stanowiły załącznik do projektu ustawy, która ustanowiła 14 lutego nowym świętem państwowym (Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej), wprost wynikało, że – dzień ten, nie ma być jednak równocześnie dniem ustawowo wolnym od pracy. Ustanowienie tego święta państwowego, nie wiąże się również z ograniczeniem pracy w placówkach handlowych, w myśl art. 151[9] i następnych kodeksu pracy.

14 lutego podzielił zatem „losy” innych, polskich świąt państwowych, w które Polacy, muszą – tak jak zwykle – udać się do pracy.  

1  Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego,  „Święto państwowe czy narodowe?” 08.2018 r. (https://camiso.org.pl/publikacje/raporty/publikacja/article/rownouprawnienie-jestesmy-za-a-nawet-przeciw-1/article/swieto-panstwowe-czy-narodowe/)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)
  • Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 299)
