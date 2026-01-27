Komunikat ZUS: od lutego zmiany w 800+ dla obywateli Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie z 27 stycznia 2026 r., że od 1 lutego 2026 r. zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób, które będą miały obowiązek ponownie złożyć wniosek oraz spełnić warunek aktywności zawodowej.

Wstrzymanie wypłat od 31 stycznia - aby dalej otrzymywać 800+ trzeba złożyć wniosek

ZUS informuje, że 31 stycznia 2026 roku wypłata świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR zostanie wstrzymana. Aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego 2026 roku będą musieli złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. Nowe zasady dotyczą wyłącznie tej grupy i obejmą około 150 tys. osób, które przebywają w Polsce w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.



We wniosku składanym od 1 lutego 2026 roku trzeba będzie:

- podać obowiązkowy numer PESEL wnioskodawcy i dziecka,

- wskazać dane dotyczące przekroczenia granicy,

- potwierdzić legalność pobytu w Polsce,

- potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej,

- złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.



Wniosek będzie zawierał także nowe pytania dotyczące niepełnosprawności dziecka:

- Czy dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie, ma orzeczenie o niepełnosprawności i nie ma 16 lat?

- Czy dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie, na ustalony stopień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny) i ma powyżej 16 lat?

ZUS sprawdzi aktywność zawodową

Prawo do świadczenia będzie co do zasady zależeć od aktywności zawodowej osoby, która składa wniosek, w miesiącu poprzedzającym jego złożenie. ZUS sprawdzi ten warunek na podstawie danych z systemów ubezpieczeniowych. W większości przypadków nie trzeba będzie dostarczać dodatkowych dokumentów.

Ważne Warunek aktywności zawodowej nie dotyczy cudzoziemców, którzy:

- wnioskują o świadczenie na dziecko, które jest obywatelem Polski,

- wychowują dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- wychowują dziecko powyżej 16 roku życia z orzeczonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności.

Za aktywność zawodową uznaje się m.in.:

• pracę na umowę o pracę lub umowę zlecenia,

• prowadzenie działalności gospodarczej,

• pobieranie stypendium sportowego i doktoranckiego,

• pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub udział w szkoleniach ze stypendium.



Pełny katalog aktywności, które umożliwiają otrzymanie świadczenia, jest dostępny na stronie ZUS.

W przypadku osób, które wykonują pewne rodzaje aktywności zawodowej, wymagane będzie, aby podstawa ich wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosiła co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Natomiast dla innej grupy klientów próg ten będzie wymagany na poziomie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z obowiązku spełnienia tego warunku zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.

Jakie warunki związane z nauką i miejscem zamieszkania musi spełniać dziecko

Świadczenie przysługuje teraz tylko wtedy, gdy dziecko realizuje obowiązek przedszkolny lub szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. Zarówno dziecko, jak i wnioskodawca muszą mieszkać w Polsce. W uzasadnionych przypadkach, np. odroczenia obowiązku szkolnego, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia.

– ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia 800+, jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy dana osoba mieszka w Polsce, co do aktywności zawodowej rodzica lub tego, czy dziecko realizuje obowiązek nauki. Będziemy regularnie, co miesiąc sprawdzać, czy te warunki są spełnione – podkreśla Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.