REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 11 pojemników na odpady pod każdym domem, żeby – ludzie nie mylili się, gdzie co wrzucać. Rewolucja w segregacji odpadów w nowym projekcie UE

11 pojemników na odpady pod każdym domem, żeby – ludzie nie mylili się, gdzie co wrzucać. Rewolucja w segregacji odpadów w nowym projekcie UE

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 08:05
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
odpady, odpady (śmieci), dom, nieruchomości, odpady komunalne, UE, segregacja odpadów, Unia Europejska, recykling
11 pojemników na odpady pod każdym domem, żeby – ludzie nie mylili się, gdzie co wrzucać. Rewolucja w segregacji odpadów w nowym projekcie UE
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W opublikowanym w dniu 13 stycznia 2026 r. raporcie jednostki badawczej Komisji Europejskiej (JRC) została sformułowana propozycja zharmonizowania zasad segregacji odpadów w UE, w związku z rozporządzeniem PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), które wchodzi w życie w dniu 12 sierpnia 2026 r. 4 pojemniki na odpady, miałoby zastąpić aż 11, do których – miałyby trafiać odpady oznaczone ujednoliconymi dla całej unii etykietami.

Czym są odpady komunalne oraz jakie zasady ich segregacji aktualnie obowiązują?

Odpady komunalne – zgodnie z definicją ustawową – stanowią odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane.

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – segregacji, czyli selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych w każdej gminie, podlegają co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, jak również – w wyznaczonym przez gminę punkcie selektywnego zbierania odpadów (tzw. PSZOK-u): odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstylne i odzieży, a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

Ważne

Co istotne – rada gminy może w tzw. regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wyżej wymienione oraz określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów.

Na każdym właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek selektywnego zbierania odpadów powstałych na terenie jego nieruchomości, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz wymaganiami określonymi przez radę gminy w wydanym przez nią regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a zatem – zbierania odpadów do pojemników lub worków w odpowiednich kolorach. Jaki podział pojemników (lub odpowiednio – worków) służących do zbierania różnego rodzaju odpadów, aktualnie obowiązuje?

Ważne

Do pojemników / worków w kolorze:

  • niebieskim, oznaczonych napisem „papier” – podlegają zbieraniu odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, czyli – opakowania z papieru, karton, katalogi, ulotki, gazety, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
  • zielonym, oznaczonym napisem „szkło” – podlegają zbieraniu odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, czyli – butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
  • żółtym, oznaczonym napisem „metale i tworzywa sztuczne” – podlegają zbieraniu odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, czyli – plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, aluminiowe i metale kolorowe,
  • brązowym, oznaczonym napisem „bio” – podlegają zbieraniu bioodpady, czyli – to co może ulec biodegradacji, a więc odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, czy skoszona trawa.

Należy również pamiętać, że od początku 2025 r. selektywnej zbiórce podlegają również odpady tekstylne (czyli – tekstylia, odzież i obuwie). Do odpadów tekstylnych nie zostały wydzielone osobne pojemniki / worki w ramach systemu segregacji (ponieważ jest ich zbyt mało), ale na gminie ciąży obowiązek zorganizowania punktów ich zbiórki. Może to być PSZOK lub ustawione przez gminę w tym celu, w wyznaczonych miejscach, pojemniki.

REKLAMA

Z kolei od października 2025 r., opakowania po napojach, a konkretnie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • plastikowe butelki o pojemności do 3 l,
  • metalowe puszki o pojemności do 1 l oraz
  • szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5,

zostały objęte tzw. systemem kaucyjnym, co oznacza, że – są one warte od 50 groszy do 1 złotówki, a informacja o tym powinna każdorazowo widnieć na opakowaniu.

JRC (wewnętrzna służba naukowa i analityczna Komisji Europejskiej): 11 pojemników na odpady – nowy projekt zharmonizowanej segregacji odpadów w UE

Z opublikowanego w dniu 13 stycznia 2026 r. raportu JRC (tj. Wspólnego Centrum Badawczego, które jest wewnętrzną służbą naukową i analityczną Komisji Europejskiej), pt. JRC technical proposal on EU harmonised waste sorting labels under the packaging and packaging waste regulation1 wynika propozycja zharmonizowania zasad segregacji odpadów w UE, w związku z rozporządzeniem PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation)2, które wchodzi w życie w dniu 12 sierpnia 2026 r. Należy przy tym podkreślić, że – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) jest aktem prawnym wiążącym w całości i stosowanym bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE (a więc również w Polsce), co oznacza, że – wchodzi ono w życie automatycznie, bez potrzeby jego implementacji do krajowego porządku prawnego (tak jak ma to miejsce w przypadku dyrektywy UE).

Zgodnie z art. 12 ww. rozporządzenia – od dnia 12 sierpnia 2028 r. lub 24 miesiące od dnia wejścia w życie aktu wykonawczego przyjętego na podstawie niniejszego artykułu, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza – na opakowaniach wprowadzanych do obrotu, będą musiały być zamieszczane zharmonizowane etykiety, zawierające informacje o ich składzie materiałowym, aby ułatwić konsumentom sortowanie. Etykieta taka, będzie musiała zawierać piktogramy i powinna być łatwo zrozumiała (w tym dla osób z niepełnosprawnościami) – na jej podstawie konsument ma, z łatwością, ustalić, w którym pojemniku na odpady, powinien umieścić dane opakowanie.

Oprócz zharmonizowanej etykiety – podmioty gospodarcze, będą mogły umieszczać na opakowaniach kod QR lub inny rodzaj znormalizowanego, otwartego, cyfrowego nośnika danych, zawierający informacje o przeznaczeniu każdej oddzielnej części składowej opakowania, aby ułatwić konsumentom sortowanie.

Zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia natomiast – w terminie do dnia 12 sierpnia 2028 r. lub 30 miesięcy od przyjęcia aktów wykonawczy – te same zharmonizowane etykiety co na opakowaniach – będą musiały zostać umieszczone na wszystkich pojemnikach na odpady, służących do zbierania odpadów opakowaniowych.

Powyższe zmiany, mają na celu zwiększenie poziomu recyklingu, w związku z faktem, że konsumenci nie będą popełniać błędów w umieszczaniu opakowań we właściwych pojemnikach (ta sama, zharmonizowana etykieta, będzie znajdować się zarówno na opakowaniu, jak i na pojemniku na odpady, w związku z czym – każdy będzie wiedział, gdzie co wrzucić).

Ze wspomnianego powyżej raportu JRC, w którego przygotowanie zaangażowanych było ponad 25 000 obywateli UE i ponad 250 ekspertów interesariuszy – wynika właśnie propozycja podziału odpadów na poszczególne kategorie na potrzeby wprowadzenia ww. zharmonizowanych etykiet, wynikających z rozporządzenia PPWR. Zgodnie z informacją zawartą w treści raportu – definiuje on zasady wizualnego i koncepcyjnego projektowania zharmonizowanych etykiet dotyczących segregacji odpadów w UE oraz zawiera pełny zestaw projektów etykiet, w tym proponowane kolory i terminologię.

Ważne

Zgodnie z ww. propozycją, zawartą w raporcie JRC – odpady miałyby zostać podzielone na następujące kategorie:

  1. Kolor niebieski karton i papier, do którego miałyby trafiać:
    1. karton,
    2. papier,
  3. Kolor zielonyszkło, do którego miałyby trafiać:
    1. szkło bezbarwne,
    2. szkło kolorowe,
    3. szkło zielone,
    4. szkło brązowe,
  5. Kolor żółtyplastik, do którego miałyby trafiać:
    1. plastik twardy,
    2. plastik miękki,
  7. Kolor pomarańczowykompozyty, do którego miałyby trafiać:
    1. kartony po napojach,
    2. papier (kompozyt A),
    3. papier (kompozyt B),
  9. Kolor szarymetal, do którego miałby trafiać:
    1. metal,
  11. Kolor brązowyodpady kompostowalne, do którego miałby trafiać:
    1. odpady kompostowalne z domów,
    2. odpady kompostowalne przemysłowe,
  13. Kolor różowytekstylia, do którego miałby trafiać:
    1. tekstylia,
  15. Kolor błękitnyceramika, do którego miałaby trafiać:
    1. ceramika,
  17. Kolor jasnobrązowydrewno i korek, do którego miałaby trafiać:
    1. drewno,
    2. korek
  19. Kolor czerwony odpady niebezpieczne, do którego miałaby trafiać:
    1. odpady niebezpieczne oraz
  21. Kolor fioletowyodpady zmieszane, do którego miałaby trafiać:
    1. pozostałe odpady zmieszane.

Poniżej można zapoznać się z zawartą w raporcie JRC infografiką, prezentującą ww. podział:

Projekt zharmonizowanych etykiet dotyczących segregacji odpadów w UE (JRC technical proposal on EU harmonised waste sorting labels under the packaging and packaging waste regulation, 2026)

Inne

11 pojemników na odpady, czyli nowy projekt zharmonizowanej segregacji odpadów w UE – kiedy można spodziewać się wejścia przepisów w życie?

Należy podkreślić, że powyższe zestawienie podziału odpadów na 11 kategorii, stanowi jedynie propozycję przedstawioną przez jednostkę badawczą Komisji Europejskiej i jak podkreślono w raporcie – niekoniecznie odzwierciedla ono stanowisko Komisji Europejskiej w tej kwestii. Celem raportu JRC i zawartych w nim propozycji jest – zapewnienie opartego na dowodach naukowego wsparcia dla europejskiego procesu kształtowania polityki. Po rozważeniu ww. propozycji JRC – organy prawodawcze UE (w następstwie ewentualnej propozycji złożonej w tym przedmiocie przez Komisję Europejską) zdecydują, czy będą ją wdrażać w przepisach unijnych. Na chwilę obecną, nie wiadomo więc, czy ww. propozycja będzie wdrażana i kiedy może to nastąpić. Pewien wyznacznik może stanowić jednak data 12 sierpnia 2026 r., kiedy to wchodzi w życie rozporządzenie PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), na potrzeby którego został opracowany przez JRC ww. zestaw zharmonizowanych etykiet, które to – zgodnie z ww. rozporządzeniem – będą musiały być umieszczane nie tylko na odpadach opakowaniowych, ale również na pojemnikach na odpady.

Wideoszkolenie: Podatek od nieruchomości 2025 – czy firmy czeka rewolucja?

1 Bruns, H., Borsello, A., Dupoux, M., Hamarat, Y., Milios, L., Papa, F., JRC technical proposal on EU harmonised waste sorting labels under the packaging and packaging waste regulation, 2026

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE (Dz.U. L, 2025/40)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 733)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r., poz. 906)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE (Dz.U. L, 2025/40)
Powiązane
Osoby na B2B będą musiały zapłacić o 5,5 proc. wyższy podatek – przełomowa interpretacja podatkowa, która mocno uderzy po kieszeniach dotychczas „uprzywilejowanej” branży
Osoby na B2B będą musiały zapłacić o 5,5 proc. wyższy podatek – przełomowa interpretacja podatkowa, która mocno uderzy po kieszeniach dotychczas „uprzywilejowanej” branży
Orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na podeszły wiek [lista świadczeń, ulg i uprawnień przysługujących niepełnosprawnym seniorom w 2026 r.]
Orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na podeszły wiek [lista świadczeń, ulg i uprawnień przysługujących niepełnosprawnym seniorom w 2026 r.]
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”? Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego już w Sejmie
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”? Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego już w Sejmie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy UE zakaże hodowli zwierząt na futro? Odpowiedź już za kilka tygodni
06 lut 2026

Komisja Europejska ma czas do końca marca, aby udzielić oficjalnej odpowiedzi na Europejską Inicjatywę Obywatelską Fur Free Europe, którą podpisało ponad 1,5 mln obywateli UE. Celem inicjatywy jest całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zakaz importu futer do krajów Unii. Obywatele wzywają komisarzy do działania w międzynarodowej akcji mailingowej, w Polsce prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki.
Reforma PIP: Niedopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną. Projekt ustawy daje inspektorom pracy potężne uprawnienia
06 lut 2026

W wyniku reformy Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy PIP otrzymają uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Przyjęcie ustawy jest pilną sprawą ze względu na konieczność wdrożenia tzw. kamieni milowych, od realizacji których zależy wypłata pieniędzy z KPO. Co zmieni nowelizacja ustawy o PIP?
Rekrutacje w IT na fali. Doświadczeni specjaliści i jawne wynagrodzenia to teraz priorytet
05 lut 2026

Liczba ofert pracy w branży IT na platformie Pracuj.pl wzrosła o 18% r/r w 2025 r. do 762,8 tys.; 32% ofert zawierało informację o widełkach płacowych, zaś udział ofert z sektora IT w ogólnej liczbie ogłoszeń na Pracuj.pl wyniósł 10%, wynika z badania Pracuj.pl. Liczba ogłoszeń skierowanych do doświadczonych ekspertów wzrosła o 77% r/r.
Nowość w mObywatelu. Poradnik Bezpieczeństwa już w wersji interaktywnej
05 lut 2026

Poradnik Bezpieczeństwa jest już dostępny w wersji interaktywnej w aplikacji mObywatel - poinformowali w czwartek na wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Można usłyszeć tam m.in. jak brzmią sygnały alarmowe.

REKLAMA

Czy radny może pełnić służbę wojskową i z tego tytułu otrzymać stopień oficerski
05 lut 2026

Zarówno żołnierz zawodowy, jak i niezawodowy, mogą sprawować funkcję radnego samorządu terytorialnego. Czy to jest przesłanka do nadania mu stopnia oficerskiego?
Świadczenie wspierające 2026. Niższy próg od stycznia i wyższe kwoty od marca. Sprawdź, ile punktów potrzebujesz
05 lut 2026

Rok 2026 przynosi przełom dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z harmonogramem, od 1 stycznia próg uprawniający do pobierania świadczenia wspierającego spadł do 70 punktów. To szansa na dodatkowe pieniądze dla ogromnej grupy osób, które do tej pory pozostawały bez wsparcia. Sprawdź nowe stawki, które wzrosną już 1 marca wraz z waloryzacją renty socjalnej.
KRUS wysyła deklaracje podatkowe. W jakim terminie świadczeniobiorcy otrzymają PIT-y?
05 lut 2026

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obliczyła podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń podlegających opodatkowaniu. KRUS już wysyła PIT-y do świadczeniobiorców.
Przełom czy cios dla frankowiczów? Ministerstwo interpretuje wyrok TSUE – czy staje po stronie banków w tej jednej kwestii?
05 lut 2026

Potrącenie legalne. Odsetki do przeliczenia. Koszty procesu - niewiadoma. Ministerstwo Sprawiedliwości nie zostawia wątpliwości: wyrok TSUE z 22 stycznia 2026 r. (sprawa Herchoski) zmienia układ sił w sporach frankowych. Resort traktuje orzeczenie jako potwierdzenie założeń nowej ustawy przyspieszającej te postępowania. Dla frankowiczów i ich prawników to sygnał do rewizji strategii, a sądy właśnie dostały nowe wytyczne z Brukseli.

REKLAMA

Cudzoziemcy zalewają polski rynek pracy. Kto, oprócz Ukraińców, szuka pracy w Polsce?
05 lut 2026

W bazach ZUS zapisano już 1,29 mln cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce. To 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przybyło Ukraińców, ale i pracowników z dalszych części świata – czytamy w wydaniu „Rz”.
203-204 zł – tyle średnio wzrasta emerytura po przeliczeniu przez ZUS tzw. emerytur czerwcowych
05 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych i przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te zasady. Emeryci i renciści nie musieli składać żadnych wniosków.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA