REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Komisja Izby Reprezentantów USA: Komisja Europejska cenzuruje internet i tłumi narracje zagrażające jej władzy

Komisja Izby Reprezentantów USA: Komisja Europejska cenzuruje internet i tłumi narracje zagrażające jej władzy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 21:40
Raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA: Komisja Europejska cenzuruje internet i tłumi narracje zagrażające jej władzy
Raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA: Komisja Europejska cenzuruje internet i tłumi narracje zagrażające jej władzy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Opublikowany 3 lutego 2026 r. raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA szczegółowo opisuje trwającą od dziesięciu lat kampanię Komisji Europejskiej, mającą na celu przejęcie kontroli nad narracją w internecie. Dokument, oparty na tysiącach wewnętrznych dokumentów firm technologicznych, dowodzi, że europejskie regulacje – z Aktem o usługach cyfrowych (DSA) na czele – są wykorzystywane do zmuszania amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Google, Meta czy TikTok, do cenzurowania legalnych wypowiedzi politycznych, co bezpośrednio uderza w wolność słowa obywateli Stanów Zjednoczonych.

rozwiń >

Nacisk na platformy społecznościowe

Zgodnie z ustaleniami Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów, Komisja Europejska (KE) od 2015 roku systematycznie budowała aparat nacisku na platformy społecznościowe. Początkowo odbywało się to poprzez pozornie dobrowolne „kodeksy postępowania” dotyczące mowy nienawiści i dezinformacji, które wewnętrzne dokumenty firm takich jak Google określają jednak jako de facto obowiązkowe. Agendy tych działań były ustalane pod silnym impulsem KE, a platformy czuły, że „nie mają wyboru” i muszą do nich dołączyć.

REKLAMA

REKLAMA

Kluczowym narzędziem stał się Akt o usługach cyfrowych (DSA), który wszedł w życie w 2023 roku. Przepisy te pozwalają na nakładanie gigantycznych kar finansowych – do 6% globalnego obrotu – co zmusza firmy do dostosowania swoich globalnych zasad moderacji do rygorystycznych i często subiektywnych standardów europejskich. Ponieważ większość dużych platform stosuje jeden zestaw reguł dla całego świata, europejskie wymogi stają się standardem globalnym, ograniczając to, co Amerykanie mogą publikować i oglądać we własnym kraju.

Cenzura pod płaszczykiem walki z „dezinformacją”

Raport wskazuje, że KE wykorzystuje nieostre pojęcia, takie jak „dezinformacja” czy „mowa nienawiści”, do zwalczania niewygodnych narracji politycznych. Wśród treści objętych presją cenzorską znalazły się:

• Debaty na temat pandemii COVID-19: Naciskano na platformy, by usuwały treści kwestionujące oficjalną narrację rządu, w tym satyrę oraz pytania o skuteczność szczepionek u dzieci;
• Kwestie migracji i ideologii gender: KE instruowała platformy, jak moderować „treści na granicy”, do których zaliczono m.in. retorykę populistyczną, satyrę polityczną oraz opinie konserwatywne na temat płci i masowej migracji.

• Humor i memy: Raport ujawnia, że unijne wytyczne traktują „subkulturę memów” jako potencjalne zagrożenie wymagające moderacji.

Ingerencja w procesy wyborcze

Szczególnie niepokojącym elementem raportu są dowody na ingerencję KE w wybory narodowe oraz próby wpływania na procesy polityczne w USA. KE wydała wytyczne wyborcze DSA, które w praktyce nakładają na platformy obowiązek ograniczania zasięgów treści uznanych przez urzędników za szkodliwe w okresach przedwyborczych.

Jako przykłady podano wybory na Słowacji w 2023 roku, gdzie TikTok, pod presją UE, cenzurował legalne opinie polityczne (np. stwierdzenia, że istnieją tylko dwie płcie).

W Rumunii w 2024 roku KE wszczęła dochodzenie przeciwko TikTokowi po sukcesie kandydata populistycznego, opierając się na niepotwierdzonych zarzutach o rosyjską ingerencję, które zostały podważone przez wewnętrzne dane platformy.

Dokument opisuje również otwarte groźby ówczesnego komisarza Thierry’ego Bretona wobec Elona Muska przed jego wywiadem z Donaldem Trumpem w 2024 roku.

KE ostrzegała przed „efektem rozlania” tej amerykańskiej rozmowy na terytorium UE, co mogłoby skutkować sankcjami przeciwko platformie X.

REKLAMA

W jaki sposób Komisja Europejska ingerowała w przebieg wyborów w Rumunii?

Komisja Europejska (KE) ingerowała w przebieg wyborów prezydenckich w Rumunii w 2024 roku, wykorzystując przepisy Aktu o usługach cyfrowych (DSA) do wywierania presji na platformy społecznościowe w celu cenzurowania wypowiedzi politycznych oraz wszczynając dochodzenia oparte na niepotwierdzonych zarzutach.

Główne mechanizmy ingerencji opisane w omawianym Raporcie obejmowały:
• Wykorzystanie niepotwierdzonych zarzutów o rosyjską ingerencję: Po zwycięstwie niezależnego populistycznego kandydata Călina Georgescu w pierwszej turze wyborów w listopadzie 2024 roku, rumuńskie służby wywiadowcze zarzuciły Rosji wspieranie go poprzez skoordynowaną kampanię na TikToku. Komisja Europejska natychmiast wykorzystała te oskarżenia do wszczęcia formalnego dochodzenia przeciwko TikTokowi, mimo że wewnętrzne zespoły wywiadowcze platformy nie znalazły dowodów na istnienie skoordynowanej sieci 25 000 kont powiązanych z kampanią Georgescu, o której mówiły władze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• Żądania usuwania treści politycznych: Rumuńskie organy regulacyjne, działające w porozumieniu z KE i wzmocnione przez DSA, domagały się usuwania legalnych wypowiedzi politycznych. Żądano m.in. usunięcia treści, które uznano za „brak szacunku lub obrażanie partii PSD” (będącej wówczas częścią koalicji rządzącej) oraz nakazywano, aby „wszystkie materiały zawierające wizerunek Călina Georgescu zostały usunięte”.

• Próby egzekwowania cenzury o zasięgu globalnym: Rumuńskie organy regulacyjne twierdziły, że ich nakazy usunięcia treści są obowiązkowe nie tylko na terytorium Rumunii, ale na całym świecie. Raport wskazuje, że TikTok oparł się tym żądaniom, odmawiając globalnego usuwania postów pro-Georgescu ze względu na wolność słowa, co spotkało się z niezadowoleniem regulatorów.

• Uruchomienie „Systemów Szybkiego Reagowania” i cenzorskich NGO: KE aktywowała mechanizmy, w ramach których zatwierdzone przez rząd organizacje (tzw. fact-checkerzy, np. Funky Citizens) mogły składać priorytetowe wnioski o cenzurę. Organizacje te kopiowały urzędników Komisji Europejskiej w swoich żądaniach usunięcia setek filmów na TikToku, w tym standardowych wypowiedzi politycznych dotyczących stanowiska kandydata w sprawach środowiska czy członkostwa Rumunii w strefie Schengen.

• Wymuszanie zmian w algorytmach i politykach platformy: Pod presją KE TikTok został zmuszony do cenzurowania terminów takich jak „pucz” czy „wojna” w kontekście rumuńskim, co bezpośrednio ograniczało debatę na temat anulowania wyników wyborów przez sąd.

Ostatecznie, mimo że późniejsze doniesienia medialne i ustalenia organów podatkowych wskazywały, iż rzekoma rosyjska kampania mogła być w rzeczywistości finansowana przez inną rumuńską partię polityczną, wyniki pierwszej tury nigdy nie zostały przywrócone, a w powtórzonych wyborach w maju 2025 roku wygrał kandydat preferowany przez establishment. Raport ocenia te działania jako bezprecedensową próbę kontroli narracji i wpływania na procesy demokratyczne w suwerennym państwie członkowskim UE.

Sprawa platformy X

W grudniu 2025 roku KE nałożyła na platformę X pierwszą karę w wysokości 120 milionów euro. Raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów określa zarzuty wobec X jako „pretekstowe” i „śmieszne”, wskazując, że ukarano firmę m.in. za innowacyjną zmianę systemu przyznawania „niebieskich znaczków” oraz za obronę wolności słowa. KE zagroziła całkowitym zablokowaniem X w Unii Europejskiej, jeśli platforma nie ulegnie żądaniom cenzury.

Tarcza Demokracji

Komisja Sądownictwa ostrzega też przed nowymi inicjatywami KE, takimi jak „Democracy Shield” (Tarcza Demokracji), które mogą doprowadzić do końca anonimowości w mediach społecznościowych poprzez wymóg weryfikacji tożsamości użytkowników.

Jakie kroki prawne rekomenduje Komisja Sądownictwa Izby Reprezentantów

Podsumowując, raport stwierdza, że działania Komisji Europejskiej stanowią zagrożenie dla amerykańskiej suwerenności i Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA.

W konsekwencji ustaleń zawartych w raporcie, Komisja Sądownictwa Izby Reprezentantów USA planuje podjęcie następujących kroków prawnych i legislacyjnych:

• Opracowanie rozwiązań ustawodawczych: Komisja zapowiedziała, że na podstawie ujawnionych dokumentów i dowodów podejmie kroki legislacyjne mające na celu ochronę amerykańskiej wolności słowa w internecie. Rozwiązania te mają służyć jako skuteczna obrona przed zagraniczną cenzurą, którą raport określa mianem „egzystencjalnego zagrożenia” dla podstawowych praw Amerykanów.

• Przeciwdziałanie naruszeniom suwerenności: Planowane kroki prawne mają na celu przeciwdziałanie eksterytorialnym działaniom Komisji Europejskiej, które bezpośrednio uderzają w suwerenność Stanów Zjednoczonych i ograniczają to, co obywatele USA mogą publikować i oglądać w sieci we własnym kraju.

• Kontynuacja dochodzenia i nadzoru: Komisja będzie nadal prowadzić intensywne działania nadzorcze i dochodzeniowe w sprawie zagranicznych praw, regulacji i nakazów sądowych, które zmuszają amerykańskie firmy technologiczne do cenzurowania treści. Pozyskane w ten sposób informacje mają stać się fundamentem dla przyszłych aktów prawnych przygotowywanych przez Kongres.

• Ochrona Pierwszej Poprawki: Głównym celem planowanych kroków prawnych jest zabezpieczenie prawa do wolności wypowiedzi (First Amendment) przed wpływem zagranicznych organów regulacyjnych, takich jak te egzekwujące unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA).

Komisja Sądownictwa Izby Reprezentantów USA podkreśliła, że rozwój tych rozwiązań jest konieczny, aby skutecznie odeprzeć próby przejmowania kontroli nad narracją w globalnym internecie przez podmioty zagraniczne.

Źródło: THE FOREIGN CENSORSHIP THREAT, PART II: EUROPE’S DECADE-LONG CAMPAIGN TO CENSOR THE GLOBAL INTERNET AND HOW IT HARMS AMERICAN SPEECH IN THE UNITED STATES - Interim Staff Report of the Committee on the Judiciary of the U.S. House of Representatives ("Zagrożenie zagraniczną cenzurą, Część II: trwająca dekadę europejska kampania na rzecz cenzurowania globalnego internetu i sposób, w jaki szkodzi ona wolności wypowiedzi Amerykanów w Stanach Zjednoczonych" – Tymczasowy raport personelu Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA).

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Komisja Izby Reprezentantów USA: Komisja Europejska cenzuruje internet i tłumi narracje zagrażające jej władzy
06 lut 2026

Opublikowany 3 lutego 2026 r. raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA szczegółowo opisuje trwającą od dziesięciu lat kampanię Komisji Europejskiej, mającą na celu przejęcie kontroli nad narracją w internecie. Dokument, oparty na tysiącach wewnętrznych dokumentów firm technologicznych, dowodzi, że europejskie regulacje – z Aktem o usługach cyfrowych (DSA) na czele – są wykorzystywane do zmuszania amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Google, Meta czy TikTok, do cenzurowania legalnych wypowiedzi politycznych, co bezpośrednio uderza w wolność słowa obywateli Stanów Zjednoczonych.
PIP wyjaśnia: Kiedy pracownik musi dostać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zmiany kodeksu pracy w 2026 roku
07 lut 2026

Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku) udzieliła wyjaśnień kiedy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i jakie zmiany w tym zakresie weszły w życie pod koniec stycznia 2026 r.
Wpis w księdze wieczystej a zasiedzenie działki. Szczególna sytuacja. Przerwanie biegu zasiedzenia
06 lut 2026

Wpis obciążający księgę wieczystą na niekorzyść właściciela nieruchomości (o roszczeniu przeciwko niemu), może wskazywać na przerwanie bieg zasiedzenia. Jest to bowiem zewnętrzny dowód w dokumentach prawnych na to, że osoba widniejąca w księdze wieczystej jest traktowana przez osobę kierującą roszczenia jako właściciel nieruchomości (skoro są kierowane przeciwko niej roszczenia urzędu skarbowego, w sprawie o alimenty albo kontrahentów).
MSWiA kupiło 140 tys. czujek dymu i czadu. Strażacy bezpłatnie zamontują urządzenia
07 lut 2026

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zainaugurował akcję dystrybucji czujek dymu i czadu w całej Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakupiło 140 tys. tych urządzeń, a strażacy zainstalują je u osób najbardziej potrzebujących. Czujki będą obowiązkowe we wszystkich domach i mieszkaniach, w których są źródła ciepła na opał lub paliwo.

REKLAMA

NSA: skarga wysłana przez zły system nie może zamknąć drogi do sądu
06 lut 2026

Wybór niewłaściwego kanału elektronicznego nie może decydować o utracie prawa do sądu – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Przełomowe postanowienie podważa formalistyczne podejście do składania skarg i może istotnie zmienić praktykę kancelarii oraz organów podatkowych.
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Jaki zasiłek chorobowy się należy i jak długo powinien być wypłacany? Jaki wniosek złożyć?
06 lut 2026

ZUS wyjaśnia, że osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 procent podstawy wymiaru. Świadczenie przysługuje bez okresu wyczekiwania, nawet jeśli wypadek zdarzył się pierwszego dnia ubezpieczenia. Trzeba jednak potwierdzić, jak doszło do wypadku i że droga do pracy lub z pracy była najkrótsza albo najwygodniejsza.
Gdy matka przebaczyła, syn nie może być niegodny dziedziczenia
06 lut 2026

Czasami pomimo spełnienia przesłanki niedogodności, krewny spadek dostanie. Nie można bowiem uznać kogoś za niegodnego dziedziczenia, gdy w grę wchodzi skuteczne przebaczenie. To ważna zasada, o której nie każdy pamięta.
Polska gospodarka na skraju kryzysu? Zabraknie rąk do pracy, a imigracja nie pomoże
06 lut 2026

Choć tempo wzrostu PKB w Polsce należy imigracja do najwyższych w Europie, to w ciągu kilku lat może wyraźnie wyhamować - pisze w piątek „Puls Biznesu”. Gazeta cytuje dane MFW, z których wynika, że spadku liczby osób w wieku produkcyjnym nie będzie w stanie uzupełnić imigracja.

REKLAMA

Nawet kilkanaście tysięcy złotych przy odejściu z pracy. Sprawdź, ile musi wypłacić Ci szef
06 lut 2026

Przejście na emeryturę to nie tylko koniec aktywności zawodowej, ale także prawo do ostatniego, często bardzo wysokiego zastrzyku gotówki od pracodawcy. Odprawa emerytalna w 2026 roku, dzięki rekordowym podwyżkom wynagrodzeń, stała się znaczącym kapitałem na start nowej drogi życia. Komu przysługuje odprawa emerytalna? Jak obliczyć jej wysokość?
Czy UE zakaże hodowli zwierząt na futro? Odpowiedź już za kilka tygodni
06 lut 2026

Komisja Europejska ma czas do końca marca, aby udzielić oficjalnej odpowiedzi na Europejską Inicjatywę Obywatelską Fur Free Europe, którą podpisało ponad 1,5 mln obywateli UE. Celem inicjatywy jest całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zakaz importu futer do krajów Unii. Obywatele wzywają komisarzy do działania w międzynarodowej akcji mailingowej, w Polsce prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA