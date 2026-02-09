W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki.
Zimowe ferie są w połowie, ale warto już myśleć o wiosennym wypoczynku! Zatem mamy świetne wieści dla wszystkich, którzy marzą o wiosennym wypoczynku, np. na Warmii i Mazurach! Od lutego 2026 roku ruszać będzie Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny, dający możliwość otrzymania dopłaty do noclegu w wysokości 300 lub 500 złotych albo skorzystania z dziesięcioprocentowego rabatu. To świetna okazja, aby taniej poznać piękno województwa warmińsko-mazurskiego.
Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny rusza w lutym 2026! 300 zł, 500 zł lub 10% rabatu na wymarzony wypoczynek
Już pod koniec lutego 2026 roku startuje program „Wiosna na Warmii i Mazurach", w ramach którego można otrzymać bon turystyczny o wartości 300 zł, 500 zł lub 10-procentowy rabat na noclegi. Wystarczy być pełnoletnim mieszkańcem Polski, założyć konto na stronie programu i w odpowiednim dniu złożyć wniosek. Kto może skorzystać, ile wynosi dofinansowanie i jakie zasady obowiązują? Wyjaśniamy krok po kroku.
Jak wygląda program i kto może w nim uczestniczyć?
Program na Warmii i Mazurach skierowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i zamieszkują terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej – zarówno turystów przyjeżdżających z innych regionów, jak i lokalnych mieszkańców. Jego głównym celem jest umożliwienie łatwiejszego dostępu do atrakcji turystycznych, które oferuje województwo warmińsko-mazurskie.
W ramach programu można poznawać malownicze krajobrazy, odwiedzać zabytkowe miejsca, brać udział w lokalnych wydarzeniach czy też delektować się regionalną kuchnią. Bon czyni to wszystko bardziej przystępne finansowo.
Jakie rodzaje bonów dostępne są dla uczestników?
Program oferuje dwa rodzaje wsparcia finansowego: bony kwotowe i zniżkowy:
- 300 złotych – przeznaczone dla obiektów tańszych: hoteli jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatów, apartamentów, domków turystycznych, ośrodków wypoczynkowych, kampingów, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, schronisk, pokoi gościnnych, kwater agroturystycznych oraz pól biwakowych.
- 500 złotych brutto – dedykowane dla zabudowań wyższej klasy, czyli hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych.
- Bon zniżkowy: 10% rabatu na noclegi we wszystkich obiektach noclegowych biorących udział w programie.
Kiedy i jak ubiegać się o bon?
Harmonogram rejestracji i generowania bonów nie jest skomplikowany. Procedura składa się z kilku etapów:
- Od 23 lutego 2026 roku – możliwość założenia indywidualnego konta użytkownika na oficjalnej stronie www.bonwarmiamazury.pl oraz zalogowania się do konta z poprzedniej edycji programu
- 27 lutego 2026 roku - dzień generowania bonów; każda osób wybiera wartość dopłaty i miesiąc realizacji
- Po wyborze – otrzymanie potwierdzenia na adres e-mailowy i numer telefonu.
Jak przystąpić do programu?
Aby uczestniczyć w programie, należy:
- Założyć konto użytkownika na stronie programu.
- Zaakceptować regulaminy i zapisy Karty Sympatyka Warmii i Mazur.
- Złożyć elektroniczny wniosek o bon w dniu 27 lutego 2026 roku
- Zarezerwować minimum dwie noce w jednym z zakwalifikowanych obiektów noclegowych
Uwaga: w lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki. Trzeba się spieszyć. Jak wygląda bon i jak z niego korzystać?
Bon ma formę elektroniczną – to unikalny, dziewięciocyfrowy kod przypisany do numeru telefonu podanego podczas rejestracji. Kod zawiera:
- Wartość dopłaty lub procent zniżki
- Miesiąc, w którym bon można wykorzystać
- Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby uprawnionej
Okres ważności i warunki realizacji
Bon można wykorzystać w okresie od 2 marca do 17 maja 2026 roku, z wyjątkiem dni: 4–6 kwietnia oraz 1–3 maja 2026 r. Jak już było wskazane, realizacja bonu wymaga zarezerwowania co najmniej dwóch nocy w wybranym obiekcie noclegowym na swoje nazwisko. Przy płatności należy podać wygenerowany kod.
Uwaga: w lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki. Trzeba się spieszyć. Kto może korzystać z bonu?
Bon jest przypisany wyłącznie do osoby, która go wygenerowała. Nie można go przekazywać innym osobom, odsprzedawać ani podarowywać. Osoba otrzymująca bon musi osobiście korzystać z zarezerwowanych noclegów – nie można go zlecić innym.
Dodatkowe ograniczenia: bon nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być wykorzystany do opłacenia zaliczki. Bon jest jednorazowy – po zrealizowaniu nie można go ponownie użyć. Bon traci ważność po upływie wybranego miesiąca – nie można przenieść go na inny okres. W trakcie całego programu można złożyć tylko jeden wniosek i wygenerować tylko jeden bon.
Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny: pobyt dwóch osób
Dwie osoby mogą skorzystać z bonu, ale wymaga to osobnej procedury: każda musi mieć swój bon na co najmniej cztery noce lub rezerwować dwa odrębne pokoje.
Jak znaleźć obiekty biorące udział w programie?
Pełną listę zakwalifikowanych obiektów noclegowych znajdziesz na stronie www.bonwarmiamazury.pl od 23 lutego 2026 roku. Mogą to być zarówno hotele sieciowe, jak i małe pensjonaty czy kwatery prywatne.
Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny to doskonała okazja do zaplanowania wiosennego wypoczynku na przystępnych warunkach finansowych. Od lutego 2026 roku każdy uprawniany mieszkaniec Polski ma szansę otrzymać dopłatę 300 lub 500 złotych albo dziesięcioprocentowy rabat na noclegi w regionie. Program wzmacnia turystykę lokalną i czyni poznawanie piękna Warmii i Mazur bardziej dostępnym dla wszystkich. Wystarczy założyć konto, wygenerować bon 27 lutego i zarezerwować co najmniej dwie noce, aby cieszyć się wiosną w jednym z piękniejszych regionów Polski.
