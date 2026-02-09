Zimowe ferie są w połowie, ale warto już myśleć o wiosennym wypoczynku! Zatem mamy świetne wieści dla wszystkich, którzy marzą o wiosennym wypoczynku, np. na Warmii i Mazurach! Od lutego 2026 roku ruszać będzie Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny, dający możliwość otrzymania dopłaty do noclegu w wysokości 300 lub 500 złotych albo skorzystania z dziesięcioprocentowego rabatu. To świetna okazja, aby taniej poznać piękno województwa warmińsko-mazurskiego.

rozwiń >

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny rusza w lutym 2026! 300 zł, 500 zł lub 10% rabatu na wymarzony wypoczynek

Już pod koniec lutego 2026 roku startuje program „Wiosna na Warmii i Mazurach", w ramach którego można otrzymać bon turystyczny o wartości 300 zł, 500 zł lub 10-procentowy rabat na noclegi. Wystarczy być pełnoletnim mieszkańcem Polski, założyć konto na stronie programu i w odpowiednim dniu złożyć wniosek. Kto może skorzystać, ile wynosi dofinansowanie i jakie zasady obowiązują? Wyjaśniamy krok po kroku.

REKLAMA

REKLAMA

Jak wygląda program i kto może w nim uczestniczyć?

Program na Warmii i Mazurach skierowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i zamieszkują terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej – zarówno turystów przyjeżdżających z innych regionów, jak i lokalnych mieszkańców. Jego głównym celem jest umożliwienie łatwiejszego dostępu do atrakcji turystycznych, które oferuje województwo warmińsko-mazurskie.

W ramach programu można poznawać malownicze krajobrazy, odwiedzać zabytkowe miejsca, brać udział w lokalnych wydarzeniach czy też delektować się regionalną kuchnią. Bon czyni to wszystko bardziej przystępne finansowo.

Jakie rodzaje bonów dostępne są dla uczestników?

Program oferuje dwa rodzaje wsparcia finansowego: bony kwotowe i zniżkowy:

REKLAMA

300 złotych – przeznaczone dla obiektów tańszych: hoteli jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatów, apartamentów, domków turystycznych, ośrodków wypoczynkowych, kampingów, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, schronisk, pokoi gościnnych, kwater agroturystycznych oraz pól biwakowych.

– przeznaczone dla obiektów tańszych: hoteli jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatów, apartamentów, domków turystycznych, ośrodków wypoczynkowych, kampingów, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, schronisk, pokoi gościnnych, kwater agroturystycznych oraz pól biwakowych. 500 złotych brutto – dedykowane dla zabudowań wyższej klasy, czyli hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych.

– dedykowane dla zabudowań wyższej klasy, czyli hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych. Bon zniżkowy: 10% rabatu na noclegi we wszystkich obiektach noclegowych biorących udział w programie.

W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki. W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki. shutterstock

Kiedy i jak ubiegać się o bon?

Harmonogram rejestracji i generowania bonów nie jest skomplikowany. Procedura składa się z kilku etapów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 23 lutego 2026 roku – możliwość założenia indywidualnego konta użytkownika na oficjalnej stronie www.bonwarmiamazury.pl oraz zalogowania się do konta z poprzedniej edycji programu

– możliwość założenia indywidualnego konta użytkownika na oficjalnej stronie www.bonwarmiamazury.pl oraz zalogowania się do konta z poprzedniej edycji programu 27 lutego 2026 roku - dzień generowania bonów; każda osób wybiera wartość dopłaty i miesiąc realizacji

- dzień generowania bonów; każda osób wybiera wartość dopłaty i miesiąc realizacji Po wyborze – otrzymanie potwierdzenia na adres e-mailowy i numer telefonu.

W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki. W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki. ShutterStock

Jak przystąpić do programu?

Aby uczestniczyć w programie, należy:

Założyć konto użytkownika na stronie programu.

Zaakceptować regulaminy i zapisy Karty Sympatyka Warmii i Mazur.

Złożyć elektroniczny wniosek o bon w dniu 27 lutego 2026 roku

Zarezerwować minimum dwie noce w jednym z zakwalifikowanych obiektów noclegowych

Uwaga: w lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki. Trzeba się spieszyć. Jak wygląda bon i jak z niego korzystać?

Bon ma formę elektroniczną – to unikalny, dziewięciocyfrowy kod przypisany do numeru telefonu podanego podczas rejestracji. Kod zawiera:

Wartość dopłaty lub procent zniżki

Miesiąc, w którym bon można wykorzystać

Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby uprawnionej

Okres ważności i warunki realizacji

Bon można wykorzystać w okresie od 2 marca do 17 maja 2026 roku, z wyjątkiem dni: 4–6 kwietnia oraz 1–3 maja 2026 r. Jak już było wskazane, realizacja bonu wymaga zarezerwowania co najmniej dwóch nocy w wybranym obiekcie noclegowym na swoje nazwisko. Przy płatności należy podać wygenerowany kod.

Uwaga: w lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki. Trzeba się spieszyć. Kto może korzystać z bonu?

Bon jest przypisany wyłącznie do osoby, która go wygenerowała. Nie można go przekazywać innym osobom, odsprzedawać ani podarowywać. Osoba otrzymująca bon musi osobiście korzystać z zarezerwowanych noclegów – nie można go zlecić innym.

Ważne Dodatkowe ograniczenia: bon nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być wykorzystany do opłacenia zaliczki. Bon jest jednorazowy – po zrealizowaniu nie można go ponownie użyć. Bon traci ważność po upływie wybranego miesiąca – nie można przenieść go na inny okres. W trakcie całego programu można złożyć tylko jeden wniosek i wygenerować tylko jeden bon.

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny: pobyt dwóch osób

Dwie osoby mogą skorzystać z bonu, ale wymaga to osobnej procedury: każda musi mieć swój bon na co najmniej cztery noce lub rezerwować dwa odrębne pokoje.

Jak znaleźć obiekty biorące udział w programie?

Pełną listę zakwalifikowanych obiektów noclegowych znajdziesz na stronie www.bonwarmiamazury.pl od 23 lutego 2026 roku. Mogą to być zarówno hotele sieciowe, jak i małe pensjonaty czy kwatery prywatne.