REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki.

W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 lutego 2026, 11:29
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Mazury
W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zimowe ferie są w połowie, ale warto już myśleć o wiosennym wypoczynku! Zatem mamy świetne wieści dla wszystkich, którzy marzą o wiosennym wypoczynku, np. na Warmii i Mazurach! Od lutego 2026 roku ruszać będzie Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny, dający możliwość otrzymania dopłaty do noclegu w wysokości 300 lub 500 złotych albo skorzystania z dziesięcioprocentowego rabatu. To świetna okazja, aby taniej poznać piękno województwa warmińsko-mazurskiego.

rozwiń >

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny rusza w lutym 2026! 300 zł, 500 zł lub 10% rabatu na wymarzony wypoczynek

Już pod koniec lutego 2026 roku startuje program „Wiosna na Warmii i Mazurach", w ramach którego można otrzymać bon turystyczny o wartości 300 zł, 500 zł lub 10-procentowy rabat na noclegi. Wystarczy być pełnoletnim mieszkańcem Polski, założyć konto na stronie programu i w odpowiednim dniu złożyć wniosek. Kto może skorzystać, ile wynosi dofinansowanie i jakie zasady obowiązują? Wyjaśniamy krok po kroku.

REKLAMA

REKLAMA

Jak wygląda program i kto może w nim uczestniczyć?

Program na Warmii i Mazurach skierowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i zamieszkują terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej – zarówno turystów przyjeżdżających z innych regionów, jak i lokalnych mieszkańców. Jego głównym celem jest umożliwienie łatwiejszego dostępu do atrakcji turystycznych, które oferuje województwo warmińsko-mazurskie.

W ramach programu można poznawać malownicze krajobrazy, odwiedzać zabytkowe miejsca, brać udział w lokalnych wydarzeniach czy też delektować się regionalną kuchnią. Bon czyni to wszystko bardziej przystępne finansowo.

Jakie rodzaje bonów dostępne są dla uczestników?

Program oferuje dwa rodzaje wsparcia finansowego: bony kwotowe i zniżkowy:

REKLAMA

  • 300 złotych – przeznaczone dla obiektów tańszych: hoteli jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatów, apartamentów, domków turystycznych, ośrodków wypoczynkowych, kampingów, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, schronisk, pokoi gościnnych, kwater agroturystycznych oraz pól biwakowych.
  • 500 złotych brutto – dedykowane dla zabudowań wyższej klasy, czyli hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych.
  • Bon zniżkowy: 10% rabatu na noclegi we wszystkich obiektach noclegowych biorących udział w programie.

W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki.

W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki.

shutterstock

Kiedy i jak ubiegać się o bon?

Harmonogram rejestracji i generowania bonów nie jest skomplikowany. Procedura składa się z kilku etapów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Od 23 lutego 2026 roku – możliwość założenia indywidualnego konta użytkownika na oficjalnej stronie www.bonwarmiamazury.pl oraz zalogowania się do konta z poprzedniej edycji programu
  • 27 lutego 2026 roku - dzień generowania bonów; każda osób wybiera wartość dopłaty i miesiąc realizacji
  • Po wyborze – otrzymanie potwierdzenia na adres e-mailowy i numer telefonu.

W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki.

W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki.

ShutterStock

Jak przystąpić do programu?

Aby uczestniczyć w programie, należy:

  • Założyć konto użytkownika na stronie programu.
  • Zaakceptować regulaminy i zapisy Karty Sympatyka Warmii i Mazur.
  • Złożyć elektroniczny wniosek o bon w dniu 27 lutego 2026 roku
  • Zarezerwować minimum dwie noce w jednym z zakwalifikowanych obiektów noclegowych
Ważne

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny 2026 - tutaj dostępne są wszystkie niezbędne informacje.

Uwaga: w lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki. Trzeba się spieszyć. Jak wygląda bon i jak z niego korzystać?

Bon ma formę elektroniczną – to unikalny, dziewięciocyfrowy kod przypisany do numeru telefonu podanego podczas rejestracji. Kod zawiera:

  • Wartość dopłaty lub procent zniżki
  • Miesiąc, w którym bon można wykorzystać
  • Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby uprawnionej

Okres ważności i warunki realizacji

Bon można wykorzystać w okresie od 2 marca do 17 maja 2026 roku, z wyjątkiem dni: 4–6 kwietnia oraz 1–3 maja 2026 r. Jak już było wskazane, realizacja bonu wymaga zarezerwowania co najmniej dwóch nocy w wybranym obiekcie noclegowym na swoje nazwisko. Przy płatności należy podać wygenerowany kod.

Uwaga: w lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki. Trzeba się spieszyć. Kto może korzystać z bonu?

Bon jest przypisany wyłącznie do osoby, która go wygenerowała. Nie można go przekazywać innym osobom, odsprzedawać ani podarowywać. Osoba otrzymująca bon musi osobiście korzystać z zarezerwowanych noclegów – nie można go zlecić innym.

Ważne

Dodatkowe ograniczenia: bon nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być wykorzystany do opłacenia zaliczki. Bon jest jednorazowy – po zrealizowaniu nie można go ponownie użyć. Bon traci ważność po upływie wybranego miesiąca – nie można przenieść go na inny okres. W trakcie całego programu można złożyć tylko jeden wniosek i wygenerować tylko jeden bon.

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny: pobyt dwóch osób

Dwie osoby mogą skorzystać z bonu, ale wymaga to osobnej procedury: każda musi mieć swój bon na co najmniej cztery noce lub rezerwować dwa odrębne pokoje.

Jak znaleźć obiekty biorące udział w programie?

Pełną listę zakwalifikowanych obiektów noclegowych znajdziesz na stronie www.bonwarmiamazury.pl od 23 lutego 2026 roku. Mogą to być zarówno hotele sieciowe, jak i małe pensjonaty czy kwatery prywatne.

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny to doskonała okazja do zaplanowania wiosennego wypoczynku na przystępnych warunkach finansowych. Od lutego 2026 roku każdy uprawniany mieszkaniec Polski ma szansę otrzymać dopłatę 300 lub 500 złotych albo dziesięcioprocentowy rabat na noclegi w regionie. Program wzmacnia turystykę lokalną i czyni poznawanie piękna Warmii i Mazur bardziej dostępnym dla wszystkich. Wystarczy założyć konto, wygenerować bon 27 lutego i zarezerwować co najmniej dwie noce, aby cieszyć się wiosną w jednym z piękniejszych regionów Polski.

Powiązane
W lutym 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe warunki na 2026
W lutym 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe warunki na 2026
Czy to koniec 13. i 14. emerytury w 2026? Zamiast tego bon leczniczy. Nie chcemy, wolimy gotówkę: mówią rozgoryczeni emeryci
Czy to koniec 13. i 14. emerytury w 2026? Zamiast tego bon leczniczy. Nie chcemy, wolimy gotówkę: mówią rozgoryczeni emeryci
Bony rodzinne zamiast 800+. Czy wejdą?
Bony rodzinne zamiast 800+. Czy wejdą?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Jakie świadczenia przysługują w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy?
09 lut 2026

W razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Sprawdź, jakie to są dokumenty i na jak długo przysługuje zasiłek chorobowy
Komisja Izby Reprezentantów USA: Komisja Europejska cenzuruje internet i tłumi narracje zagrażające jej władzy
06 lut 2026

Opublikowany 3 lutego 2026 r. raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA szczegółowo opisuje trwającą od dziesięciu lat kampanię Komisji Europejskiej, mającą na celu przejęcie kontroli nad narracją w internecie. Dokument, oparty na tysiącach wewnętrznych dokumentów firm technologicznych, dowodzi, że europejskie regulacje – z Aktem o usługach cyfrowych (DSA) na czele – są wykorzystywane do zmuszania amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Google, Meta czy TikTok, do cenzurowania legalnych wypowiedzi politycznych, co bezpośrednio uderza w wolność słowa obywateli Stanów Zjednoczonych.
PIP wyjaśnia: Kiedy pracownik musi dostać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zmiany kodeksu pracy w 2026 roku
07 lut 2026

Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku) udzieliła wyjaśnień kiedy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i jakie zmiany w tym zakresie weszły w życie pod koniec stycznia 2026 r.
Wpis w księdze wieczystej a zasiedzenie działki. Szczególna sytuacja. Przerwanie biegu zasiedzenia
06 lut 2026

Wpis obciążający księgę wieczystą na niekorzyść właściciela nieruchomości (o roszczeniu przeciwko niemu), może wskazywać na przerwanie bieg zasiedzenia. Jest to bowiem zewnętrzny dowód w dokumentach prawnych na to, że osoba widniejąca w księdze wieczystej jest traktowana przez osobę kierującą roszczenia jako właściciel nieruchomości (skoro są kierowane przeciwko niej roszczenia urzędu skarbowego, w sprawie o alimenty albo kontrahentów).

REKLAMA

MSWiA kupiło 140 tys. czujek dymu i czadu. Strażacy bezpłatnie zamontują urządzenia
07 lut 2026

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zainaugurował akcję dystrybucji czujek dymu i czadu w całej Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakupiło 140 tys. tych urządzeń, a strażacy zainstalują je u osób najbardziej potrzebujących. Czujki będą obowiązkowe we wszystkich domach i mieszkaniach, w których są źródła ciepła na opał lub paliwo.
NSA: skarga wysłana przez zły system nie może zamknąć drogi do sądu
06 lut 2026

Wybór niewłaściwego kanału elektronicznego nie może decydować o utracie prawa do sądu – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Przełomowe postanowienie podważa formalistyczne podejście do składania skarg i może istotnie zmienić praktykę kancelarii oraz organów podatkowych.
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Jaki zasiłek chorobowy się należy i jak długo powinien być wypłacany? Jaki wniosek złożyć?
06 lut 2026

ZUS wyjaśnia, że osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 procent podstawy wymiaru. Świadczenie przysługuje bez okresu wyczekiwania, nawet jeśli wypadek zdarzył się pierwszego dnia ubezpieczenia. Trzeba jednak potwierdzić, jak doszło do wypadku i że droga do pracy lub z pracy była najkrótsza albo najwygodniejsza.
Gdy matka przebaczyła, syn nie może być niegodny dziedziczenia
06 lut 2026

Czasami pomimo spełnienia przesłanki niegodności, krewny spadek dostanie. Nie można bowiem uznać kogoś za niegodnego dziedziczenia, gdy w grę wchodzi skuteczne przebaczenie. To ważna zasada, o której nie każdy pamięta.

REKLAMA

Polska gospodarka na skraju kryzysu? Zabraknie rąk do pracy, a imigracja nie pomoże
06 lut 2026

Choć tempo wzrostu PKB w Polsce należy imigracja do najwyższych w Europie, to w ciągu kilku lat może wyraźnie wyhamować - pisze w piątek „Puls Biznesu”. Gazeta cytuje dane MFW, z których wynika, że spadku liczby osób w wieku produkcyjnym nie będzie w stanie uzupełnić imigracja.
Nawet kilkanaście tysięcy złotych przy odejściu z pracy. Sprawdź, ile musi wypłacić Ci szef
06 lut 2026

Przejście na emeryturę to nie tylko koniec aktywności zawodowej, ale także prawo do ostatniego, często bardzo wysokiego zastrzyku gotówki od pracodawcy. Odprawa emerytalna w 2026 roku, dzięki rekordowym podwyżkom wynagrodzeń, stała się znaczącym kapitałem na start nowej drogi życia. Komu przysługuje odprawa emerytalna? Jak obliczyć jej wysokość?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA