Wiemy o ile wzrosną emerytury i renty od 1 marca 2026 r. [i nie będzie to prognozowane 5,08 proc.]. Ostateczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 r. pozytywnie zaskoczy

Wiemy o ile wzrosną emerytury i renty od 1 marca 2026 r. [i nie będzie to prognozowane 5,08 proc.]. Ostateczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 r. pozytywnie zaskoczy

09 lutego 2026, 19:50
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
GUS, waloryzacja, waloryzacja emerytur, waloryzacja rent i emerytur, emerytury, renta, świadczenie, wskaźnik waloryzacji
Wiemy o ile wzrosną emerytury i renty od 1 marca 2026 r. [i nie będzie to prognozowane 5,08 proc.]. Ostateczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 r. pozytywnie zaskoczy

9 lutego br. Prezes GUS ogłosił komunikat, z którego wynikają ostatnie brakujące dane potrzebne do wyliczenia rzeczywistego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (tj. komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r.). Wynika z niego, że w tym roku, świadczenia emerytalno-rentowe nie wzrosną o prognozowane w ostatnim czasie 5,08 proc., a ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie wyższy.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent – czym jest? [definicja z ustawy o emeryturach i rentach z FUS]

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

W jaki sposób przeprowadzana jest waloryzacja emerytur i rent?

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest odpowiedzią na spadek siły nabywczej pieniądza spowodowany głównie przez inflację. Ma ona na celu urealnienie wartości wypłacanych świadczeń w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dostosowując – w sposób ciągły – wartość wypłacanych świadczeń do zmian cen.

Emerytury i renty (oraz niektóre dodatki do nich, jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne) podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten – jak już zostało wspomniane powyżej – odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W przypadku braku porozumienia w ramach tych negocjacji – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w danym roku, określa rozporządzenie Rady Ministrów.

W 2025 r. – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.07.2024 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. – została ustalona na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rzeczywisty wskaźnik rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych opiera się na danych dotyczących faktycznego wykonania w zakresie inflacji i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (ogłaszanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Ostatnia prognoza wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. [z uwzględnieniem danych GUS w zakresie inflacji i szacunków z ustawy budżetowej na rok 2026]

Zgodnie z ostatnią prognozą wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok 2026 – uwzględniającą dane Prezesa GUS w zakresie inflacji w roku 2025 (w stosunku do roku 2024) oraz prognozę w zakresie realnego wzrostu płac, zawartą w ustawie budżetowej na 2026 r. – świadczenia emerytalno-rentowe, od 1 marca 2026 r., miały wzrosnąć o 5,08%.

Więcej na ten temat, można przeczytać w poniższym artykule:

Zobacz również:

Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. – wynika jednak, że ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., będzie wyższy od powyższej prognozy.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – będzie wyższy od ostatniej prognozy

Do wyliczenia rzeczywistego wskaźnika rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych – jak zostało już wspomniane powyżej – potrzebne są dane z dwóch komunikatów Prezesa GUS:

  1. dotyczące faktycznego wykonania w zakresie inflacji oraz
  2. dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Pierwszy z powyższych komunikatów, to – komunikat Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r., zgodnie z którym – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%).

Drugi z ww. komunikatów – w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. – został przez Prezesa GUS ogłoszony w dniu 9 lutego br. Zgodnie z nim – realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r., w stosunku do 2024 r., wyniósł 5,5%.

W związku z tym, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem wspomniane powyżej 4,2%), zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – o równe 20% ze wspomnianego powyżej 5,5%) – należy spodziewać się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., wyniesie 5,3% (tj. 4,2%+1,1%). Świadczenia emerytalno-rentowe nie wzrosną zatem, w tym roku, o ostatnio prognozowane 5,08%, a o 5,3%.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zostanie jednak ogłoszony w komunikacie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (tj. aktualnie – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r, a zatem – do dnia 12 lutego 2026 r.

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie będzie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku do ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

Wysokość najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r. [z uwzględnieniem ostatecznego wskaźnika waloryzacji]

Po waloryzacji, która nastąpi 1 marca 2026 r. – uwzględniając wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. na poziomie 5,3% – najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe, opiewać będą na:

  • najniższa emerytura1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł1),
  • najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł zł1),
  • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy1 483,87 zł (podwyżka o 74,69 zł2),
  • najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 2 374,19 zł (podwyżka o 119,5 zł),
  • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową1 780,64 zł (podwyżka o 89,62 zł),
  • najniższa renta rodzinna1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł zł1) i
  • najniższa renta socjalna1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł zł1).

1 Od 1 marca 2025 r. obowiązuje bowiem kwota 1 878,91 zł na podstawie pkt 1 lit. a) komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2025 r., poz. 152)

2 Od 1 marca 2025 r. obowiązuje bowiem kwota 1 409,18 zł podstawie pkt 1 lit. b) komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2025 r., poz. 152)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1749 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1048)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r.
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r.
Prawo
Wiemy o ile wzrosną emerytury i renty od 1 marca 2026 r. [i nie będzie to prognozowane 5,08 proc.]. Ostateczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 r. pozytywnie zaskoczy
09 lut 2026

9 lutego br. Prezes GUS ogłosił komunikat, z którego wynikają ostatnie brakujące dane potrzebne do wyliczenia rzeczywistego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (tj. komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r.). Wynika z niego, że w tym roku, świadczenia emerytalno-rentowe nie wzrosną o prognozowane w ostatnim czasie 5,08 proc., a ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie wyższy.
