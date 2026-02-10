REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowość w mObywatelu. Od 9 lutego 2026 każdy może zastrzec dowód lub paszport jednym kliknięciem

Nowość w mObywatelu. Od 9 lutego 2026 każdy może zastrzec dowód lub paszport jednym kliknięciem

10 lutego 2026, 16:20
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Nowość w mObywatelu. Od 9 lutego 2026 każdy może zastrzec dowód lub paszport jednym kliknięciem
Masz dowód albo paszport? Od lutego zrobisz to bez urzędu. Nowa funkcja mObywatela już działa
Zgubiony dowód osobisty lub paszport to jedna z najbardziej stresujących sytuacji, zwłaszcza gdy liczy się czas. Od lutego 2026 roku procedura została znacząco uproszczona. W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja, która pozwala zastrzec utracony dokument tożsamości bez wizyty w urzędzie i bez kontaktu z bankiem. Wystarczy telefon i kilka kliknięć. Sprawdzamy, kto może skorzystać z tej opcji i jak działa nowe zabezpieczenie.

Zgubiony dokument? Teraz wystarczy telefon

Do tej pory zastrzeżenie dowodu osobistego lub paszportu wiązało się z wizytą w urzędzie, banku albo koniecznością dzwonienia na infolinię. W sytuacji stresowej, często poza godzinami pracy instytucji, oznaczało to realny problem.

Od 9 lutego 2026 roku ten scenariusz przestaje obowiązywać. W aplikacji mObywatel udostępniono nową usługę, dzięki której utracony dokument można zastrzec natychmiast, z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Co dokładnie można zastrzec w mObywatelu?

Nowa funkcja obejmuje dwa najważniejsze dokumenty tożsamości:

  • dowód osobisty,
  • paszport.

Zastrzeżenie odbywa się całkowicie online. Po zatwierdzeniu zgłoszenia informacja automatycznie trafia do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, z którego korzystają m.in. banki, instytucje finansowe i inni partnerzy systemu bezpieczeństwa.

Efekt jest natychmiastowy: dokument przestaje być akceptowany jako ważny, co znacząco ogranicza ryzyko kradzieży tożsamości.

Jak działa zastrzeżenie dokumentu krok po kroku?

Procedura została maksymalnie uproszczona:

  1. użytkownik loguje się do aplikacji mObywatel,
  2. wybiera dokument, który został zgubiony lub skradziony,
  3. potwierdza zastrzeżenie,
  4. system automatycznie przekazuje informację do ogólnopolskiej bazy.

Całość trwa kilkadziesiąt sekund i nie wymaga żadnych dodatkowych formalności.

Kto może skorzystać z nowej funkcji?

Aby zastrzec dokument w mObywatelu, trzeba spełnić trzy warunki:

  • być osobą pełnoletnią,
  • posiadać aktywny mDowód w aplikacji,
  • korzystać z aktualnej wersji aplikacji (minimum 4.75.0).

Funkcja jest wdrażana stopniowo, ale do 9 lutego 2026 roku ma być dostępna dla wszystkich użytkowników. W razie potrzeby aktualizację można pobrać ręcznie ze sklepu z aplikacjami.

Co jeśli dokument się odnajdzie?

To jeden z najważniejszych elementów nowej usługi. Jeśli dokument zostanie odnaleziony:

  • zastrzeżenie można cofnąć bezpośrednio w aplikacji,
  • ale tylko wtedy, gdy pierwotne zgłoszenie również zostało wykonane w mObywatelu.

Jeżeli dokument był zastrzeżony w banku lub innej instytucji, cofnięcie blokady wymaga kontaktu z tą instytucją. Aplikacja jasno informuje użytkownika o tym rozróżnieniu.

Dlaczego ta zmiana jest tak istotna?

Zgubiony dokument to nie tylko problem formalny. To realne ryzyko:

  • wyłudzenia kredytu,
  • zawarcia umowy na cudze dane,
  • problemów z bankiem lub urzędem.

Nowa funkcja mObywatela znacząco skraca czas reakcji i eliminuje konieczność szukania pomocy w kilku miejscach jednocześnie. Z perspektywy bezpieczeństwa danych osobowych to jedna z najbardziej praktycznych zmian w aplikacji od lat.

mObywatel coraz bliżej „cyfrowego urzędu”

Zastrzeganie dokumentów to kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji podstawowych spraw urzędowych. Aplikacja stopniowo przejmuje funkcje, które wcześniej wymagały fizycznej obecności w urzędzie lub banku.

Dla użytkowników oznacza to jedno: mniej stresu, mniej kolejek i szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych.

Podsumowanie – co warto zapamiętać?

  • od 9 lutego 2026 r. zastrzeżesz dowód lub paszport w mObywatelu,
  • nie potrzebujesz wizyty w urzędzie ani banku,
  • informacja trafia od razu do ogólnopolskiej bazy,
  • zastrzeżenie można cofnąć w aplikacji, jeśli tam zostało zgłoszone,
  • funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników do 9 lutego 2026 r.

To jedna z tych zmian, o których warto wiedzieć zanim zgubi się dokument, a nie dopiero wtedy, gdy liczy się każda minuta.

Źródło: INFOR
