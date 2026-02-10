Masz dowód albo paszport? Od lutego zrobisz to bez urzędu. Nowa funkcja mObywatela już działa

Zgubiony dowód osobisty lub paszport to jedna z najbardziej stresujących sytuacji, zwłaszcza gdy liczy się czas. Od lutego 2026 roku procedura została znacząco uproszczona. W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja, która pozwala zastrzec utracony dokument tożsamości bez wizyty w urzędzie i bez kontaktu z bankiem. Wystarczy telefon i kilka kliknięć. Sprawdzamy, kto może skorzystać z tej opcji i jak działa nowe zabezpieczenie.

rozwiń >

Zgubiony dokument? Teraz wystarczy telefon

Do tej pory zastrzeżenie dowodu osobistego lub paszportu wiązało się z wizytą w urzędzie, banku albo koniecznością dzwonienia na infolinię. W sytuacji stresowej, często poza godzinami pracy instytucji, oznaczało to realny problem.

REKLAMA

REKLAMA

Od 9 lutego 2026 roku ten scenariusz przestaje obowiązywać. W aplikacji mObywatel udostępniono nową usługę, dzięki której utracony dokument można zastrzec natychmiast, z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Co dokładnie można zastrzec w mObywatelu?

Nowa funkcja obejmuje dwa najważniejsze dokumenty tożsamości:

dowód osobisty ,

, paszport.

Zastrzeżenie odbywa się całkowicie online. Po zatwierdzeniu zgłoszenia informacja automatycznie trafia do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, z którego korzystają m.in. banki, instytucje finansowe i inni partnerzy systemu bezpieczeństwa.

REKLAMA

Efekt jest natychmiastowy: dokument przestaje być akceptowany jako ważny, co znacząco ogranicza ryzyko kradzieży tożsamości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak działa zastrzeżenie dokumentu krok po kroku?

Procedura została maksymalnie uproszczona:

użytkownik loguje się do aplikacji mObywatel, wybiera dokument, który został zgubiony lub skradziony, potwierdza zastrzeżenie, system automatycznie przekazuje informację do ogólnopolskiej bazy.

Całość trwa kilkadziesiąt sekund i nie wymaga żadnych dodatkowych formalności.

Kto może skorzystać z nowej funkcji?

Aby zastrzec dokument w mObywatelu, trzeba spełnić trzy warunki:

być osobą pełnoletnią ,

, posiadać aktywny mDowód w aplikacji,

w aplikacji, korzystać z aktualnej wersji aplikacji (minimum 4.75.0).

Funkcja jest wdrażana stopniowo, ale do 9 lutego 2026 roku ma być dostępna dla wszystkich użytkowników. W razie potrzeby aktualizację można pobrać ręcznie ze sklepu z aplikacjami.

Co jeśli dokument się odnajdzie?

To jeden z najważniejszych elementów nowej usługi. Jeśli dokument zostanie odnaleziony:

zastrzeżenie można cofnąć bezpośrednio w aplikacji ,

, ale tylko wtedy, gdy pierwotne zgłoszenie również zostało wykonane w mObywatelu.

Jeżeli dokument był zastrzeżony w banku lub innej instytucji, cofnięcie blokady wymaga kontaktu z tą instytucją. Aplikacja jasno informuje użytkownika o tym rozróżnieniu.

Dlaczego ta zmiana jest tak istotna?

Zgubiony dokument to nie tylko problem formalny. To realne ryzyko:

wyłudzenia kredytu,

zawarcia umowy na cudze dane,

problemów z bankiem lub urzędem.

Nowa funkcja mObywatela znacząco skraca czas reakcji i eliminuje konieczność szukania pomocy w kilku miejscach jednocześnie. Z perspektywy bezpieczeństwa danych osobowych to jedna z najbardziej praktycznych zmian w aplikacji od lat.

mObywatel coraz bliżej „cyfrowego urzędu”

Zastrzeganie dokumentów to kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji podstawowych spraw urzędowych. Aplikacja stopniowo przejmuje funkcje, które wcześniej wymagały fizycznej obecności w urzędzie lub banku.

Dla użytkowników oznacza to jedno: mniej stresu, mniej kolejek i szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych.

Podsumowanie – co warto zapamiętać?

od 9 lutego 2026 r. zastrzeżesz dowód lub paszport w mObywatelu,

nie potrzebujesz wizyty w urzędzie ani banku,

informacja trafia od razu do ogólnopolskiej bazy,

zastrzeżenie można cofnąć w aplikacji, jeśli tam zostało zgłoszone,

funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników do 9 lutego 2026 r.

To jedna z tych zmian, o których warto wiedzieć zanim zgubi się dokument, a nie dopiero wtedy, gdy liczy się każda minuta.