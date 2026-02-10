Masz dowód albo paszport? Od lutego zrobisz to bez urzędu. Nowa funkcja mObywatela już działa

Nowość w mObywatelu. Od 9 lutego 2026 każdy może zastrzec dowód lub paszport jednym kliknięciem
Zgubiony dowód osobisty lub paszport to jedna z najbardziej stresujących sytuacji, zwłaszcza gdy liczy się czas. Od lutego 2026 roku procedura została znacząco uproszczona. W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja, która pozwala zastrzec utracony dokument tożsamości bez wizyty w urzędzie i bez kontaktu z bankiem. Wystarczy telefon i kilka kliknięć. Sprawdzamy, kto może skorzystać z tej opcji i jak działa nowe zabezpieczenie.
Zgubiony dokument? Teraz wystarczy telefon
Do tej pory zastrzeżenie dowodu osobistego lub paszportu wiązało się z wizytą w urzędzie, banku albo koniecznością dzwonienia na infolinię. W sytuacji stresowej, często poza godzinami pracy instytucji, oznaczało to realny problem.
Od 9 lutego 2026 roku ten scenariusz przestaje obowiązywać. W aplikacji mObywatel udostępniono nową usługę, dzięki której utracony dokument można zastrzec natychmiast, z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Co dokładnie można zastrzec w mObywatelu?
Nowa funkcja obejmuje dwa najważniejsze dokumenty tożsamości:
- dowód osobisty,
- paszport.
Zastrzeżenie odbywa się całkowicie online. Po zatwierdzeniu zgłoszenia informacja automatycznie trafia do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, z którego korzystają m.in. banki, instytucje finansowe i inni partnerzy systemu bezpieczeństwa.
Efekt jest natychmiastowy: dokument przestaje być akceptowany jako ważny, co znacząco ogranicza ryzyko kradzieży tożsamości.
Jak działa zastrzeżenie dokumentu krok po kroku?
Procedura została maksymalnie uproszczona:
- użytkownik loguje się do aplikacji mObywatel,
- wybiera dokument, który został zgubiony lub skradziony,
- potwierdza zastrzeżenie,
- system automatycznie przekazuje informację do ogólnopolskiej bazy.
Całość trwa kilkadziesiąt sekund i nie wymaga żadnych dodatkowych formalności.
Kto może skorzystać z nowej funkcji?
Aby zastrzec dokument w mObywatelu, trzeba spełnić trzy warunki:
- być osobą pełnoletnią,
- posiadać aktywny mDowód w aplikacji,
- korzystać z aktualnej wersji aplikacji (minimum 4.75.0).
Funkcja jest wdrażana stopniowo, ale do 9 lutego 2026 roku ma być dostępna dla wszystkich użytkowników. W razie potrzeby aktualizację można pobrać ręcznie ze sklepu z aplikacjami.
Co jeśli dokument się odnajdzie?
To jeden z najważniejszych elementów nowej usługi. Jeśli dokument zostanie odnaleziony:
- zastrzeżenie można cofnąć bezpośrednio w aplikacji,
- ale tylko wtedy, gdy pierwotne zgłoszenie również zostało wykonane w mObywatelu.
Jeżeli dokument był zastrzeżony w banku lub innej instytucji, cofnięcie blokady wymaga kontaktu z tą instytucją. Aplikacja jasno informuje użytkownika o tym rozróżnieniu.
Dlaczego ta zmiana jest tak istotna?
Zgubiony dokument to nie tylko problem formalny. To realne ryzyko:
- wyłudzenia kredytu,
- zawarcia umowy na cudze dane,
- problemów z bankiem lub urzędem.
Nowa funkcja mObywatela znacząco skraca czas reakcji i eliminuje konieczność szukania pomocy w kilku miejscach jednocześnie. Z perspektywy bezpieczeństwa danych osobowych to jedna z najbardziej praktycznych zmian w aplikacji od lat.
mObywatel coraz bliżej „cyfrowego urzędu”
Zastrzeganie dokumentów to kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji podstawowych spraw urzędowych. Aplikacja stopniowo przejmuje funkcje, które wcześniej wymagały fizycznej obecności w urzędzie lub banku.
Dla użytkowników oznacza to jedno: mniej stresu, mniej kolejek i szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych.
Podsumowanie – co warto zapamiętać?
- od 9 lutego 2026 r. zastrzeżesz dowód lub paszport w mObywatelu,
- nie potrzebujesz wizyty w urzędzie ani banku,
- informacja trafia od razu do ogólnopolskiej bazy,
- zastrzeżenie można cofnąć w aplikacji, jeśli tam zostało zgłoszone,
- funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników do 9 lutego 2026 r.
To jedna z tych zmian, o których warto wiedzieć zanim zgubi się dokument, a nie dopiero wtedy, gdy liczy się każda minuta.
