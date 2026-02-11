Nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym, jeżeli za dużo zarabiasz lub posiadasz w tym samym mieście (lub choćby w jego okolicach) inną nieruchomość. Ministerstwo Rozwoju i Technologii mówi stop niesprawiedliwemu bogaceniu

W dniu 6 lutego 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który ma wprowadzić przewrót w zasadach „dziedziczenia” stosunku najmu mieszkań komunalnych. Jest to projekt, który podczas posiedzenia Senatu, które odbyło się w dniu 17 lipca 2025 r., został po raz pierwszy zapowiedziany przez wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego i którego celem – jak zostało wówczas wspomniane – jest ukrócenie bogacenia się na komunalnych zasobach mieszkaniowych przez osoby o wysokich dochodach, które są już w posiadaniu innych nieruchomości w danym mieście (lub w jego okolicach).

rozwiń >

Czym są komunalne zasoby mieszkaniowe gmin i jakie warunki trzeba spełnić, aby wejść w posiadanie mieszkania w ramach najmu komunalnego?

Komunalne zasoby mieszkaniowe to mieszkania będące własnością gminy, przeznaczone do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach, które nie posiadają własnego mieszkania i spełniają kryteria określone w uchwałach gminnych. Osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania czy też na wynajęcie mieszkania na zasadach wolnorynkowych, mogą zatem – na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – starać się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy (tzw. mieszkania komunalnego). Do zadań gminy, należy bowiem tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców.

REKLAMA

REKLAMA

Realizacja powyższego zadania (które jest zadaniem własnym gminy) – może odbywać się poprzez tworzenie przez gminę własnego zasobu mieszkaniowego. Lokale mieszkalne należące do zasobów gminy, mogą być następnie przez gminę przedmiotem najmu (tzw. najmu komunalnego).

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy – mieszkania komunalne, mogą być wynajmowane przez gminę wyłącznie na czas nieznaczony. Z ustawy wynika również, iż w przypadku gdy powierzchnia użytkowa wynajmowanego lokalu przekracza w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego:

50 m 2 – dla jednej osoby,

– dla jednej osoby, 25 m 2 – dla każdej kolejnej osoby

– wynajmujący (czyli gmina) może wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem jednoczesnego przedstawienia najemcy pisemnej oferty zawarcia umowy najmu innego lokalu, spełniającego wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny. Gmina może również określić w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy termin wypowiedzenia umowy najmu dłuższy niż 6 miesięcy. Koszty przeprowadzki do zaoferowanego lokalu pokrywa gmina.

REKLAMA

Pozostałe zasady i kryteria wynajmowania lokali wchodzących w skład komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy, ustalane są przez radę gminy, w drodze uchwały. Uchwała ta, powinna określać w szczególności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu ,

wchodzącego w skład komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy oraz , warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy (w postaci uzyskania mieszkania komunalnego od gminy),

kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego,

warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy,

zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

Szczegółowych informacji na temat obowiązujących w danej gminie zasad wynajmu mieszkań komunalnych – należy zatem poszukiwać w uchwałach rady gminy lub zwrócić się o ich udzielenie bezpośrednio do właściwego urzędu gminy.

Jednakowe zasady dziedziczenia wynajmowanych mieszkań komunalnych we wszystkich gminach w kraju (niezależnie od uchwał podejmowanych w tym przedmiocie przez samorządy)

Niezależnie od uchwał podejmowanych przez rady gminy w przedmiocie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy – we wszystkich gminach, obowiązują jednakowe zasady dziedziczenia wynajmowanych mieszkań komunalnych, a konkretnie – dziedziczenia stosunku najmu mieszkania komunalnego. Wynikają one z art. 691 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym – w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu (z mocy prawa) wstępują:

małżonek niebędący współnajemcą lokalu,

dzieci najemcy i jego współmałżonka,

inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz

osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Warunkiem wstąpienia przez ww. osoby w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jest stałe zamieszkiwanie przez nie z najemcą, w tym lokalu, w chwili jego śmierci. Osoby, które na powyższych zasadach, wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu lokalu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób – stosunek ten wygasa wyłącznie względem osób, które go wypowiedziały. W razie braku osób, które po śmierci najemcy wstąpiłyby w stosunek najmu lokalu natomiast – cały stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

Co więcej, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – art. 691 kodeksu cywilnego dotyczący dziedziczenia stosunku najmu lokalu mieszkalnego, znajduje zastosowanie również do osób, które do chwili śmierci najemcy lokalu sprawowały nad nim opiekę na podstawie umowy zawartej z najemcą przed dniem 12 listopada 1994 r., spełniającej wymagania określone w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe (tj. na zawarcie której wyraził zgodę terenowy organ administracji państwowej, po zasięgnięciu opinii zespołu opieki zdrowotnej właściwego dla miejsca zamieszkania najemcy oraz opinii wynajmującego).

W sytuacji, gdy osoba zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy lokalu, nie zgadza się z zajętym przez wynajmującego (czyli gminę) stanowiskiem (np. iż nie spełnia ona wymogów ustawowych do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy) – może wystąpić w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie istnienia stosunku najmu przez właściwy sąd rejonowy.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii: Koniec z dziedziczeniem stosunku najmu mieszkań komunalnych „z automatu” (niezależnie od osiąganych dochodów i posiadanego majątku) oraz bogaceniem się na gminnych zasobach mieszkaniowych

Podczas posiedzenia Senatu, które odbyło się w dniu 17 lipca 2025 r., wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski zapowiedział, iż w resorcie trwają prace nad projektem ustawy, która ma wyłączyć stosowanie przepisu art. 691 kodeksu cywilnego do wstępowania w stosunek najmu po śmierci najemcy lokalu komunalnego.

– „Mamy projekt ustawy – mówię o gotowych przepisach, które zostały złożone we wniosku o wpis do wykazu prac rządu – zmieniającą ustawę o ochronie praw lokatorów w zakresie ucywilizowania zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym. (…) Także wprowadzamy zakaz dziedziczenia umów, czyli krótko mówiąc: nie wejdziesz do umowy najmu „z automatu”, niezależnie od wysokości dochodów, jeżeli twoi rodzice w tym lokalu mieszkali i miałeś takie szczęście. A więc: możesz zarabiać 100 tysięcy zł, rodzice mieli mieszkanie komunalne, wykażesz, że z nimi mieszkałeś przed ich śmiercią – wchodzisz do umowy najmu „z automatu”. Uważam, że to jest po prostu niesprawiedliwe. Nie chcemy tych ludzi wyrzucać z zasobu, ale samorząd powinien mieć prawo weryfikowania dochodowego, czy ta osoba ma np. nieruchomość w danym mieście. Zatem znowu – „dosypujemy” duże pieniądze i uważam, że opinia publiczna, społeczeństwo ma prawo od nas oczekiwać, żeby ten system dobrze działał, żeby był sprawiedliwy, żeby nie było właśnie takich sytuacji, że są w tym systemie osoby „za bogate.”” – wyjaśnił wiceminister.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt ustawy wyłączającej „automatyzm” w dziedziczeniu stosunku najmu mieszkań komunalnych (niezależnie od osiąganych dochodów i posiadanego majątku w postaci nieruchomości w tej samej lub pobliskiej miejscowości)

Projekt ustawy wyłączający stosowanie art. 691 kodeksu cywilnego do stosunków najmu mieszkań komunalnych, został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów w dniu 6 lutego 2026 r. pod nazwą – projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (i pod numerem: UD313). Zgodnie z oceną skutków regulacji (OSR) – celem projektu jest m.in. poprawa wykorzystania mieszkań należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, dla „umożliwienia zaadresowania podejmowanych działań do osób realnie najbardziej potrzebujących pomocy od gminy oraz wyeliminowania osób, które mogą samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe w oparciu o posiadany majątek”. Jednym ze środków pozwalających na osiągnięcie powyższego celu, ma być właśnie – wyeliminowanie „automatyczności” wstępowania w stosunek najmu komunalnego po śmierci najemcy.

Jak wyjaśniono : Od wielu lat obowiązują przepisy dotyczące wstąpienia w najem po śmierci najemcy, które powodują w praktyce swoistą „dziedziczność” najmu lokali, spowodowaną tym, że uzyskanie prawa do lokalu jest niezależne od sytuacji dochodowej i materialnej osób wstępujących w najem w trybie art. 691 kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z ww. przepisem (art. 691 kodeksu cywilnego) – w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, w stosunek najmu lokalu wstępują z mocy prawa: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Oznacza to, iż wstąpienie w stosunek najmu osób wskazanych w ww. przepisie następuje z mocy prawa, bez konieczności zawierania nowej umowy. Stosunek najmu przekształca się podmiotowo po stronie najemcy. W praktyce oznacza to, iż po śmierci najemcy lokale komunalne nie „wracają” do gminnego zasobu mieszkaniowego, co powoduje, że gmina jako właściciel nie ma możliwości dysponowania lokalami „dziedziczonymi” przez najemców. Wynika to z faktu, iż brak jest rozwiązań, które pozwalają weryfikować sytuację dochodową i majątkową tych osób. Powoduje to, że mieszkania są często dziedziczone przez osoby, które mogą samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe. W konsekwencji gmina nie może tych mieszkań przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych faktycznie potrzebujących takiej pomocy. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie rozwiązania, które wyeliminuje „automatyczność” wstępowania w stosunek najmu po śmierci najemcy.

Z powyższych względów – zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw :

W odniesieniu do lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego – proponuje się przyjęcie regulacji stanowiącej przepis szczególny w stosunku do art. 691 kodeksu cywilnego, która wyłączałaby jego stosowanie w przypadku śmierci najemcy lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego. W przypadku śmierci najemcy lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego – umowa najmu będzie wygasać. Małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci, będą mieli roszczenie o zawarcie umowy najmu tego lokalu. Oświadczenie woli zawarcia umowy najmu lokalu wraz z: deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za określony okres oraz

za określony okres oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu lub domu jednorodzinnego, położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, składać się będzie wynajmującemu w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci najemcy, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia. Do wzoru deklaracji o dochodach członków gospodarstwa domowego oraz odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań w tym zakresie – zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wynajmujący będzie składał pisemną ofertę zawarcia umowy najmu lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania oświadczenia woli zawarcia umowy najmu lokalu. Jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy, w przyjętym ustawowo okresie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, będzie wyższy niż progi dochodowe wskazane w ustawie – wysokość czynszu będzie ustalana zgodnie z nowymi zasadami obliczania podwyższonego czynszu. Odmowa zawarcia zaoferowanej przez wynajmującego umowy lub brak odpowiedzi na ofertę w określonym terminie – spowoduje wygaśnięcie roszczenia o zawarcie umowy najmu oraz będzie równoznaczne z koniecznością opróżnienia zajmowanego mieszkania w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania oferty. Od chwili śmierci najemcy do dnia zawarcia umowy najmu lub upływu terminu, w którym lokal winien być opróżniony – osoby pozostające w lokalu będą wnosiły opłaty w wysokości czynszu, jaki byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Po upływie terminu, w którym lokal mieszkalny powinien zostać opróżniony – zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Koniec z „automatyzmem” w dziedziczeniu stosunku najmu mieszkań komunalnych (niezależnie od osiąganych dochodów i posiadanego majątku w postaci nieruchomości w tej samej lub pobliskiej miejscowości) – kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Zgodnie z art. 12 projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD313) – nowe przepisy, wyłączające „ automatyzm” w dziedziczeniu stosunku najmu komunalnego, mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie – Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje, aby przepisy likwidujące automatyzm wstępowania w najem po śmierci najemcy, nie znajdowały zastosowania, jeżeli śmierć najemcy nastąpi przed 1 stycznia 2027 r.

Należy również podkreślić, że omawiany projekt ustawy, w dniu 6 lutego 2026 r., został dopiero opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania, które potrwają do 8 marca br. Jeżeli ostatecznie, projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów – premier złoży go wówczas do laski marszałkowskiej, kierując tym samym do dalszych prac w Sejmie. Regulacja ta jest więc dopiero na samym początku swojej „drogi” przez proces legislacyjny.

Więcej mieszkań dla „klasy średniej, tj. osób uczciwie pracujących, zarabiających, które są cały czas zbyt biedne na rynek zarówno w tej wersji najmu, jak i zakupu” i to nie tylko dzięki projektowanym ograniczeniom w dziedziczeniu stosunku najmu komunalnego

Jeżeli projektowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmiany w zakresie dziedziczenia stosunku najmu mieszkań należących do komunalnych zasobów gmin wejdą w życie – z pewnością, wpłynie to na zwiększenie nieruchomości będących w zasobach samorządów. Na rozbudowę komunalnych zasobów lokalowych gmin, pozytywnie może jednak również wpłynąć zapowiadany przez MRiT Program Budownictwa Socjalnego i Komunalnego, na który resort ma zamiar przeznaczyć aż 45 mld zł. Jak zapowiedział wiceminister Tomasz Lewandowski – do tej pory, z Krajowego Planu Odbudowy, gmina mogła uzyskać grant na budowę mieszkań komunalnych na poziomie 15% wartości inwestycji. Wartość ta, ma jednak zostać podwyższona o 10%, czyli do 25% wartości inwestycji.

– „Dajemy zupełnie nowe ramy, nowe możliwości finansowania mieszkalnictwa społecznego, komunalnego, a wyznaczając te ramy, określamy je kwotą do 45 miliardów zł w perspektywie do 2030 r. To pieniądze na budowę mieszkań, podnajem mieszkań nie tylko dla osób najsłabszych, najuboższych, ale także dla, powiedzmy – klasy średniej, tj. osób uczciwie pracujących, zarabiających, ale które są cały czas zbyt biedne na rynek zarówno w tej wersji najmu, jak i zakupu – osób, które na to nie stać.” – podsumował wiceminister.

Podstawa prawna: