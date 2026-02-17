Koniec z nieodpłatnym przekazywaniem przez Skarb Państwa nieruchomości na rzecz Kościoła katolickiego. W ten sposób, do majątku kościelnego przetransferowano już niemal 3,5 mld zł z budżetu państwa

W dniu 24 września 2025 r. do Sejmu trafił projekt ustawy, który zakłada usunięcie z porządku prawnego regulacji, stanowiącej „nieproporcjonalny mechanizm uszczuplający majątek państwa, który kreuje pole do nadużyć, stanowiąc jednocześnie ponadprzeciętną możliwość akumulacji kapitału przez Kościół Katolicki”. Na podstawie przepisu, którego usunięcia domagają się posłowie – w latach 1992-2019, Kościół katolicki nieodpłatnie przejął od Skarbu Państwa 76 244 ha ziemi rolnej, o łącznej wartości niemal 3,5 mld zł. Nieruchomości nabywane w powyższym trybie przez kościelne osoby prawne nie zawsze są ujawniane w księgach wieczystych, a ponadto – nierzadko są przez Kościół zbywane.

Archaiczny przepis, na podstawie którego nieruchomości Skarbu Państwa są nieodpłatnie przekazywane na rzecz Kościoła katolickiego

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się przepis, a konkretnie – art. 70a, zgodnie z którym – osobom prawnym Kościoła katolickiego, które po dniu 8 maja 1945 r. podjęły działalność na Ziemiach Zachodnich i Północnych, mogą być, na ich wniosek, przekazane nieodpłatnie na własność grunty znajdujące się w zasobach Państwowego Funduszu Ziemi albo w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Przekazanie Kościołowi na własność ww. gruntów następuje w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wydanej za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR). Na podstawie art. 70a ww. ustawy – o grunty mogą występować podmioty nowotworzone (nie tylko te, które podjęły działalność na Ziemiach Zachodnich i Północnych bezpośrednio po II wojnie światowej), a także niezależnie od lokalizacji ich „siedziby” (tj. np. do Wojewody Dolnośląskiego, o przekazanie nieodpłatnie na własność gruntów, może wnioskować podmiot, który ma siedzibę na terenie województwa opolskiego i tam też, już wcześniej, również otrzymał grunty w ramach nieodpłatnego przekazania, na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego). Powyższe (a konkretnie fakt, iż wspomniana powyżej sytuacja rzeczywiście miała miejsce – „jeden z podmiotów na rzecz którego miała być przekazana nieruchomość w województwie dolnośląskim, otrzymał już wcześniej na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego grunty rolne o powierzchni 14,9787 ha”), stało się powodem postulatu dotyczącego uchylenia art. 70a ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej sformułowanego na początku 2024 r. przez Zespół do spraw gruntów przekazanych podmiotom kościelnym przez Wojewodę Dolnośląskiego.1

Pole do nadużyć – nieruchomości otrzymane przez Kościół katolicki ze Skarbu Państwa, w przypadku ich zbycia, nie są ujawniane w księgach wieczystych, a inne kościoły i związki wyznaniowe nie posiadają analogicznych uprawnień

Jak wynika z uzasadnienia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (nr RPW/31532/2025, a następnie druk sejmowy nr 1942), który w dniu 24 września 2025 r. został złożony do Sejmu – przepis art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – jest polem do wielu nadużyć. „Obowiązujące sformułowanie przepisu spowodowało bowiem, że kościelne osoby prawne mogą bezterminowo nabywać nieodpłatnie nieruchomości rolne w określonym przez ustawę areale, następnie je zbywać i występować ponownie o przekazanie kolejnych gruntów przy jednoczesnych trudnościach weryfikacji przez właściwy organ, czy dana osoba prawna uzyskała już wcześniej nieruchomości rolne w trybie art. 70a u.s.p.k.k.” Z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK), sporządzonego po wykonanej na zlecenie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni kontroli finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych w latach 2021-2021, ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła katolickiego, wynika ponadto, że – nowy właściciel nieruchomości przekazanych na podstawie art. 70a u.s.p.k.k. nie jest ujawniany w księgach wieczystych. Jak ustaliła NIK – w województwie warmińsko-mazurskim i dolnośląskim – zmiana właściciela nieruchomości na kościelną osobę prawną, została ujawniona tylko w 3 z 25 przypadków. Podsumowując – autorzy projektu, który 24 września 2025 r. trafił do Sejmu podkreślają, że – „zakładany cel regulacji art. 70a u.s.p.k.k. [red.: którym była rekompensata za nieruchomości pozostawione przez Kościół na Kresach Wschodnich po II wojnie światowej] nie jest realizowany, a nadto stwarza pole do nadużyć, skutkujących nieuzasadnionym zwiększeniem majątku Kościoła Katolickiego kosztem Skarbu Państwa.”

Warto w tym miejscu również wspomnieć, że inne kościoły i związki wyznaniowe (nie tylko Kościół katolicki) otrzymały analogiczną do art. 70 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej możliwość nabywania nieruchomości rolnych, ale – była ona ograniczona w czasie. Uprawnienie to wygasło dla większości uprawnionych podmiotów (z wyjątkiem Kościoła katolickiego) po 31 grudnia 1998 r. W tym kontekście, wobec zarzutu naruszenia konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i związków – w wyroku z 2 kwietnia 2003 r., sygn. akt K 13/02 oraz z 8 czerwca 2011 r., sygn. akt K 3/09 – wypowiedział się negatywnie Trybunał Konstytucyjny.

W związku z powyższym – autorzy projektu ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej stoją na stanowisku, że – podobne ograniczenie, prawie 3 dekady później, powinno zostać nałożone również na Kościół katolicki poprzez wykreślenie z porządku prawnego art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

76 244 ha ziemi wartej łącznie 3 487 629 292 zł – tyle gruntów zostało nieodpłatnie przekazanych Kościołowi katolickiemu ze Skarbu Państwa w latach 1992-2019

Według wyliczeń Stowarzyszenia SOISH, na podstawie danych udostępnionych przez KOWR w trybie dostępu do informacji publicznej – od 1 stycznia 1992 r. do 30 czerwca 2019 r. KOWR przekazał w trybie art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 76 244 ha ziemi rolnej na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego. Przy założeniu średniej ceny za ha według GUS – nieruchomości te, potencjalnie, byłyby więc warte w 2019 r. 3 487 629 292 zł (czyli niemal 3,5 mld zł) – argumentują autorzy projektu. Z wykonanego na zlecenie Marszałka Sejmu raportu NIK sporządzonego po kontroli pt. „Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych oraz niektórych związanych z nimi podmiotów przez wybrane jednostki publiczne” wynika natomiast, iż w latach 2021-2023 – na podstawie art. 70a ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – w wyniku wydania 27 decyzji przez wojewodów, na rzecz Kościoła nieodpłatnie przekazano nieruchomości o łącznej powierzchni 144,5116 ha.

Do Sejmu trafił projekt, który ma uchylić przepis pozwalający na nieodpłatne przekazywanie przez Skarb Państwa nieruchomości na rzecz Kościoła katolickiego

Jak zostało już wspomniane powyżej – w dniu 24 września 2025 r., przez grupę posłów Polska 2050 – Trzecia Droga, został do Sejmu złożony projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (nr RPW/31532/2025, a następnie druk sejmowy nr 1942), który zakłada uchylenie art. 70a ww. ustawy, umożliwiającego nieodpłatne przekazywanie przez Skarb Państwa nieruchomości na rzecz Kościoła katolickiego, a ponadto – przewiduje umorzenie postępowań w sprawie przekazania nieruchomości, będących w toku w dniu wejścia w życie ustawy.

Autorzy projektu stoją na stanowisku, że – utrzymywanie 80 lat po II wojnie światowej niezmienionego stanu prawnego w zakresie możliwości uzyskania przez Kościół rekompensaty za ziemie pozostawione na Kresach Wschodnich jest nieuzasadnione, „zaś tak ukształtowana regulacja stanowi nieproporcjonalny mechanizm uszczuplający majątek państwa, który kreuje pole do nadużyć, stanowiąc jednocześnie ponadprzeciętną możliwość akumulacji kapitału przez Kościół Katolicki”. W ocenie posłów – mając na uwadze dotychczasową wysokość transferów przekazanych Kościołowi katolickiemu w ramach rekompensaty, „należy stwierdzić, iż wyczerpała się przesłanka kompensacyjna, kształtująca możliwość bezpłatnego przekazywania nieruchomości w ramach omawianej regulacji prawnej”, tj. art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, którego wykreślenia z porządku prawnego domagają się projektodawcy.

Na temat projektu, który ma uchylić przepis pozwalający na nieodpłatne przekazywanie przez Skarb Państwa nieruchomości na rzecz Kościoła katolickiego – głos zabrali sami Polacy

W dniu 25 października 2025 r. zakończyły się konsultacje społeczne poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, który zakłada uchylenie art. 70a ww. ustawy, umożliwiającego nieodpłatne przekazywanie przez Skarb Państwa nieruchomości na rzecz Kościoła katolickiego. W konsultacjach tych wzięło udział łącznie 280 ankietowanych, w tym – 136 kobiet i 144 mężczyzn. 88,2% respondentów stwierdziło, że ich zdaniem – przyjęcie ww. regulacji jest zdecydowanie potrzebne, a 7,9% respondentów zdecydowanie się jej sprzeciwia.

Wśród komentarzy do całości projektu ustawy, znalazły się zarówno opinie pozytywne na temat proponowanego rozwiązania, takie jak m.in.:

„Popieram projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, przewidujący uchylenie art. 70a. Rozwiązanie to przywraca spójność systemu prawa i służy wzmocnieniu zasady równości wszystkich obywateli oraz podmiotów życia społecznego wobec państwa. Przepisy zawarte w art. 70a stanowiły wyjątek od ogólnych reguł, prowadząc do nierównego traktowania Kościoła Katolickiego względem innych związków wyznaniowych. Ich uchylenie jest wyrazem poszanowania konstytucyjnej zasady bezstronności światopoglądowej państwa (art. 25 Konstytucji RP) i gwarancji swobody sumienia oraz wyznania (art. 53 Konstytucji RP). Projektowane zmiany nie godzą w wolność religijną, lecz przeciwnie - eliminują szczególny przywilej, który nie przystaje do nowoczesnego, demokratycznego porządku prawnego. Państwo powinno zapewniać wszystkim Kościołom i związkom wyznaniowym równą pozycję prawną, bez tworzenia mechanizmów, które faworyzują jeden podmiot. Uchylenie art. 70a zakończy także nierówności i spory interpretacyjne, które towarzyszyły jego stosowaniu. Regulacja ułatwi stosowanie prawa, wzmocni przejrzystość finansów publicznych i ograniczy ryzyko kolejnych konfliktów kompetencyjnych. Dlatego uważam, że przyjęcie ustawy jest krokiem w kierunku nowoczesnego, równego wobec prawa i światopoglądowo neutralnego państwa, działającego zgodnie z wartościami konstytucyjnymi i oczekiwaniami obywateli.”

„Popieram w całej rozciągłości. Kościół już DOŚĆ dostał od Państwa.”

„Zmiany na linii Kościół - Państwo są konieczne, ta ustawa to dobry krok. Jednak jest to jeden krok z wielu do wykonania.”

„Ustawa jest konieczna i powinna zostać wprowadzona najszybciej jak to możliwe. Polska jest państwem sekularnym, nie ma żadnego powodu, żeby jakiekolwiek organizacje kościelne były traktowane preferencyjnie.”

„Jako katolik zgadzam się całkowicie. Szanujmy siebie i religię. Nie wykorzystujmy jej do celów wymienionych w uzasadnieniu i nadużyć.”

„W mojej ocenie narusza to zasadę równości wobec prawa, faworyzuje jedną wspólnotę religijną kosztem innych oraz całego społeczeństwa. Państwowe grunty powinny być zarządzane w sposób sprawiedliwy i przejrzysty, a ich przekazywanie powinno następować na zasadach rynkowych, tak aby służyły wszystkim obywatelom, a nie tylko jednej instytucji wyznaniowej.”

„Jako osoba nieidentyfikująca się jako katoliczka (członkini wspólnoty), czuję się poszkodowana, wiedząc, że środki publiczne są przeznaczane na utrzymywanie kościoła - zwłaszcza że jego reprezentanci przeprowadzają codziennie (a nawet kilka razy dziennie) zbiórki na terenie własnych świątyń i nie tylko. Dokładanie się do utrzymania tej wspólnoty powinno wynikać z dobrej woli jej członków i nie być wymuszane na obywatelach niezwiązanych z tą instytucją. Środki publiczne powinny być inwestowane nie w ideologię, a w projekty zwiększające dobrobyt wszystkich obywateli Polski oraz osób aktywnych zawodowo na terenie tego kraju.”

jak i opinie negatywne, a wśród nich m.in.:

„Projekt ustawy w obecnej formie narusza fundamentalne zasady konstytucyjne i może zostać uznany za niekonstytucyjny. 1. Naruszenie zasady równości wyznań (art. 25 ust. 1 Konstytucji RP) Projekt uchyla art. 70a wyłącznie w ustawie dotyczącej Kościoła Katolickiego, pozostawiając analogiczne przepisy w ustawach regulujących stosunki z innymi związkami wyznaniowymi (np. ustawa o gminach wyznaniowych żydowskich z 1997 r.). To ewidentna dyskryminacja jednego związku wyznaniowego. 2. Niepełna analiza problemu Raport NIK obejmuje jedynie 3 lata (2021-2023) z 32-letniego okresu obowiązywania ustawy (1991-2023). Brak kompleksowej analizy wszystkich beneficjentów systemu restytucji - np. według danych z 2013 r. gminy żydowskie odzyskały majątek o wartości przekraczającej 205 mln zł. 3. Brak systemowego podejścia. Problem braku transparentności i kontroli nad przekazywaniem majątku dotyczy wszystkich związków wyznaniowych. Rozwiązanie powinno obejmować: Jednolite zasady sprawozdawczości dla wszystkich związków wyznaniowych, Publiczny rejestr wszystkich przekazanych nieruchomości, Kontrolę NIK nad wszystkimi transferami majątkowymi, Termin końcowy składania wniosków restytucyjnych. 4. Ryzyko prawne i społeczne - Selektywne podejście grozi zaskarżeniem do Trybunału Konstytucyjnego, pogłębieniem podziałów społecznych i utworzeniem niebezpiecznego precedensu nierównego traktowania związków wyznaniowych. Projekt wymaga całkowitego przepracowania w kierunku rozwiązań systemowych, obejmujących wszystkie związki wyznaniowe, zgodnie z konstytucyjną zasadą równości.”

„Szanowni Państwo, budowa kościołów i miejsc kultu religijnego jest działalnością przynoszącą korzyści społeczeństwu. Duża jego część korzysta z takich miejsc. Czym różni się przekazanie przez gminę terenu klubowi sportowemu, który wybuduje tam stadion, a przekazanie terenu Kościołowi i wybudowanie tam świątyni? Z obu tych obiektów korzysta część obywateli, którzy są tym zainteresowani i dla obu grup przynosi to pożytek i pozwala wartościowo spędzić czas.”

Na jakim etapie są obecnie prace w Sejmie nad projektem ustawy, który ma uchylić przepis pozwalający na nieodpłatne przekazywanie przez Skarb Państwa nieruchomości na rzecz Kościoła katolickiego?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (nr RPW/31532/2025,a następnie druk sejmowy nr 1942), który zakłada wykreślenie art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym – zamykając drogę do nieodpłatnego przekazywania przez Skarb Państwa nieruchomości na rzecz Kościoła katolickiego – w dniu 7 listopada 2025 r. został skierowany do I czytania w komisjach (a konkretnie – w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych). Aktualnie projekt oczekuje na III czytanie w ww. Komisji, którego termin nie został jeszcze wyznaczony.

Jakby tego było mało – Kościół katolicki, co do zasady, zwolniony z podatku od należących do niego nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – kościelne osoby prawne są zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub ich części, stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej.

Zasada ta, dotyczy jednak nie tylko Kościoła katolickiego, ale również innych wspólnot religijnych tworzonych w Polsce (tj. innych kościołów i związków wyznaniowych), które – zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 1 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – także są zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub ich części, stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej.

Z powyższych zasad wynika zatem, że zarówno Kościół katolicki, jak i inne kościoły i związki wyznaniowe działające w Polsce, co do zasady – są zwolnione z podatku od nieruchomości (niezależnie od tego czy są one wykorzystywane do celów religijnych czy nie). Podatek od nieruchomości – Kościoły i związki wyznaniowe zapłacą tylko od nieruchomości lub ich części, które wykorzystywane są przez nie na wykonywanie działalności gospodarczej (czyli m.in. od gruntów, które są przez kościoły wynajmowane lub dzierżawione, jak również od lokali, w których prowadzone są np. punkty sprzedaż dewocjonaliów – tj. przedmiotów kultu religijnego, zwykle niewielkich rozmiarów, wykorzystywanych w praktykach religijnych i stanowiących symbol wiary). Znaczna część nieruchomości należących do kościołów i związków wyznaniowych – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości zatem nie podlega.

