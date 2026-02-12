REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wyrok TSUE: bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji dot. WIBOR

Wyrok TSUE: bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji dot. WIBOR

Subskrybuj nas na Youtube
12 lutego 2026, 10:12
Wyrok TSUE: bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji dot. WIBOR
Wyrok TSUE: bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji dot. WIBOR
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł 12 lutego 2026 r., że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika. Obowiązek informacyjny ciążący na banku nie obliguje go do przekazywania konsumentowi szczegółowych informacji nt. metodologii regulowanego wskaźnika referencyjnego służącego do obliczania zmiennej stopy proc.

Wyrok TSUE w sprawie WIBOR

W ten sposób TSUE (sprawa C-471/24) odpowiedział na pytania prejudycjalnie Sądu Okręgowego w Częstochowie, dotyczące wskaźnika referencyjnego WIBOR w umowie  kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem, zawartej z konsumentem w sierpniu  2019 r. Wątpliwości sądu dotyczą tego, czy dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich pozwala na badanie postanowień umowy na kredyt, dotyczących zmiennego oprocentowania w oparciu o WIBOR. Sąd chce też wiedzieć, czy postanowienia te należy uznać za nieuczciwe m.in. ze względu na niepoinformowanie konsumenta o sposobie ustalania tego wskaźnika.
W postępowaniu przed tym sądem konsument dochodzi m.in. ustalenia, że warunki umowy w zakresie, w jakim odnoszą się do WIBOR 6M, stanowią niedozwolone postanowienia umowne, a przez to nie wiążą go od chwili zawarcia umowy.

Trybunał stwierdził, że wymóg przejrzystości, przewidziany w dyrektywie, nie nakłada na bank obowiązku przekazania konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii wskaźnika referencyjnego, takiego jak WIBOR.

TSUE przypomniał, że WIBOR jest przedmiotem wyczerpujących ram prawnych na poziomie Unii, których przestrzeganie zapewniają właściwe organy krajowe. - W związku z tym, o ile wskaźnik referencyjny, taki jak WIBOR, można uznać za zgodny z tymi ramami prawnymi, klauzula, która go zawiera, nie powoduje, co do zasady, sama w sobie znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta - orzekł TSUE. (PAP)
mce/ rtt/

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Wyrok TSUE: bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji dot. WIBOR
12 lut 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.
Koniec z nieodpłatnym przekazywaniem przez Skarb Państwa nieruchomości na rzecz Kościoła katolickiego. W ten sposób, do majątku kościelnego przetransferowano już niemal 3,5 mld zł z budżetu państwa
12 lut 2026

W dniu 24 września 2025 r. do Sejmu trafił projekt ustawy, który zakłada usunięcie z porządku prawnego regulacji, stanowiącej „nieproporcjonalny mechanizm uszczuplający majątek państwa, który kreuje pole do nadużyć, stanowiąc jednocześnie ponadprzeciętną możliwość akumulacji kapitału przez Kościół Katolicki”. Na podstawie przepisu, którego usunięcia domagają się posłowie – w latach 1992-2019, Kościół katolicki nieodpłatnie przejął od Skarbu Państwa 76 244 ha ziemi rolnej, o łącznej wartości niemal 3,5 mld zł. Nieruchomości nabywane w powyższym trybie przez kościelne osoby prawne nie zawsze są ujawniane w księgach wieczystych, a ponadto – nierzadko są przez Kościół zbywane.
Co dalej z przekształcaniem umów cywilnoprawnych w umowy o pracę? Znamy wspólne stanowisko pracodawców w tej sprawie
11 lut 2026

Trwają prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy. I choć projekt ustawy mającej umocnić jej pozycję istotnie się zmienił, to nadal szereg przewidzianych w nim rozwiązań budzi wątpliwości, a przedstawiciele pracodawców dostali mało czasu na wnikliwe przeanalizowanie zawartych w nim rozwiązań.
UE szykuje rewolucję w ETS. Von der Leyen chce miliardów euro dla przemysłu
11 lut 2026

Komisja Europejska zapowiada duże zmiany w systemie handlu emisjami. Celem reformy ma być skierowanie znacznie większych środków do przemysłu, który stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją.

REKLAMA

Nowe świadczenie po 1600 zł miesięcznie - do Sejmu trafił projekt "rekompensaty za wychowanie podatników". Co to dokładnie za dodatkowe pieniądze i dla kogo?
12 lut 2026

To może być rewolucja w systemie wsparcia starszych pokoleń. W Sejmie leży pomysł na wprowadzenie zupełnie nowego świadczenia: 1600 zł miesięcznie dla rodziców. Warunki do spełnienia? Wychowanie co najmniej dwójki dzieci, które dorosły, pracują w Polsce i tu odprowadzają podatki. To ma być rekompensata po latach za trud wychowania polskiego podatnika. Kto dokładnie mógłby liczyć na wypłatę?
Data powstania niepełnosprawności. Dlaczego to ważny element orzeczenia? [Przykłady]
11 lut 2026

„Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Z mojego orzeczenia wynika, że niepełnosprawność powstała zaraz po studiach. Czy mogę dostać zasiłek pielęgnacyjny” – pyta Czytelnik.
P. Kuczyński: WIBOR straszy tylko na papierze. Masowych pozwów nie będzie
11 lut 2026

Od kilku dni w przestrzeni medialnej znów pojawia się znany już schemat: zbliża się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, więc należy zapowiedzieć „moment przełomowy”, „początek lawiny pozwów” i „historyczne rozstrzygnięcie”, które rzekomo ma wywrócić do góry nogami rynek kredytów w Polsce. Artykuł Karoliny Pilawskiej wpisuje się dokładnie w ten scenariusz. Dlatego czuję się w obowiązku po raz kolejny tę narrację ostudzić.
100 zł na energię elektryczną do 6 miesięcy, łącznie 600 zł dodatku. Od 16 lutego 2026 r. można już składać wnioski
11 lut 2026

Rachunki za energię elektryczną potrafią zwalić z nóg. Wiele osób nie ma pojęcia, że należy im się aż 600 zł dopłaty do energii elektrycznej w 2026 r. Już lada moment rusza kluczowy nabór wniosków, a pieniądze dosłownie leżą na stole. Kto może po nie sięgnąć i jak zyskać dodatkowe środki bez wychodzenia z domu?

REKLAMA

Anonimowość wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Stanowisko RPO w sprawie tożsamości
11 lut 2026

Wymóg ujawnienia tożsamości przez osobę składającą wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest pozbawiony ustawowej podstawy prawnej – ocenił rzecznik praw obywatelskich w skardze skierowanej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Będzie zmiana przepisów: Wkrótce logowanie do KSeF za pomocą mObywatela
11 lut 2026

W ciągu najbliższych dni będzie szansa na logowanie do KSeF przez mObywatela. Ma to na celu przezwyciężenie trudności z zalogowaniem przez Profil Zaufany. Od kiedy będzie możliwe logowanie do KSeF za pomocą mObywatela?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA