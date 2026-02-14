Wypowiedzenie Konkordatu, aby Polska „odzyskała suwerenność” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego – Sejm rozpatrzy wniosek w sprawie rozwiązania umowy ze Stolicą Apostolską

„Przywrócenie polskiemu państwu suwerenności” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego to najważniejsze powody, dla których 15 tys. osób podpisało się pod petycją w sprawie wypowiedzenia przez Polskę umowy międzynarodowej łączącej ją ze Stolicą Apostolską, czyli – Konkordatu. Fundacja będąca autorem petycji, złożyła ją w Sejmie w dniu 13 lutego 2026 r.

Czym jest Konkordat?

Konkordat jest umową międzynarodową zawartą w dniu 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, w której Polska i Kościół Katolicki uzgodniły wzajemne stosunki.

Zgodnie z art. 4 Konkordatu – Rzeczpospolita Polska uznała osobowość prawną Kościoła Katolickiego, jak również wszystkich instytucji kościelnych terytorialnych i personalnych, które uzyskały taką podmiotowość na podstawie przepisów prawa kanonicznego.

Na mocy art. 5 Konkordatu – Polska zobowiązana jest do zapewniania Kościołowi Katolickiemu, bez względu na obrządek – możliwości swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami, a na podstawie art. 6 Konkordatu – Kościół Katolicki jest uprawniony do tworzenia swoich struktur. Art. 8 Konkordatu z kolei – gwarantuje Kościołowi Katolickiemu wolność sprawowania kultu religijnego i prawo do organizowania kultu publicznego. Miejscom przeznaczonym przez władzę kościelną do sprawowania kultu – państwo polskie zapewnia natomiast nienaruszalność. Kościół – na mocy Konkordatu – jest również uprawniony do sprawowania kultu publicznego w innych miejscach, niż wyłącznie do tego przeznaczone i nie wymaga to zgody władz państwowych.

Na uwagę zasługuje również art. 12 Konkordatu, zgodnie z którym – rodzice mają prawo do religijnego wychowania dzieci, a państwo polskie gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej – organizują, zgodnie z wolą zainteresowanych, naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. Program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje przy tym wyłącznie władza kościelna i jedynie – podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej. W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym, a w innych sprawach – przepisom państwowym.

Na mocy art. 23 Konkordatu Kościół Katolicki może ponadto – zgodnie z przepisami prawa polskiego – nabywać, posiadać, użytkować i zbywać mienie nieruchome i ruchome oraz nabywać i zbywać prawa majątkowe, czyli – posiadać i dysponować własnym majątkiem.

15 tys. osób poparło inicjatywę wypowiedzenia przez Polskę Konkordatu – aby „Polska odzyskała suwerenność” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego

W dniu 13 lutego 2026 r., o godz. 12, zgodnie z zapowiedzą fundatora Fundacji Grupa Inicjatywa – pisarza i działacza społecznego Rafała Betlejewskiego, do Sejmu została złożona petycja z żądaniem wypowiedzenia przez Polskę umowy międzynarodowej łączącej nasze państwo ze Stolicą Apostolską, czyli – Konkordatu. Pod petycją podpisało się 15 tys. osób.

Jak poinformowała Fundacja Grupa Inicjatywa – żądanie wypowiedzenia przez Polskę Konkordatu motywuje wolą „odzyskania przez Polskę suwerenności” w zakresie:

„stanowienia prawa (szczególnie chodzi o prawa reprodukcyjne, prawa równościowe),

edukacji dzieci i młodzieży (religia musi zniknąć szkół),

dysponowania funduszami publicznymi (w zakresie przymusowego finansowania Kościoła katolickiego),

rozliczenia kościelnej pedofilii (dzisiaj biskup na bazie konkordatu może odmówić dostępu do akt organom ścigania)

procesu wyborczego (Kościół nie może wpływać na wybory powszechne w Polsce).”

– „Petycję podpisało 15 000 osób. Dziękuję partii Zieloni oraz Klaudii Jachirze, Michałowi Suchorze za umożliwienie nam zabrania głosu w Sejmie. Zapraszamy wszystkich posłów i posłanki z dowolnych frakcji, dziennikarzy i media!” – zapowiedział w czwartek, 12 lutego br., autor inicjatywy, Rafał Betlejewski.

Podczas wizyty przedstawicieli Fundacji Grupa Inicjatywa w Sejmie, w dniu 11 września 2025 r., która – jak poinformowała Fundacja – „była możliwa dzięki posłom partii Zielonych” – Fundacja poinformowała, że wypowiedzenie przez Polskę Konkordatu, jest – w jej ocenie – warunkiem, by „Polska odzyskała suwerenność w trzech zakresach. Po pierwsze, wypowiedzenie Konkordatu przywróci polskiemu państwu suwerenność w zakresie edukacji dzieci. Nie wszyscy wiedzą, że Konkordat zmusza polski system oświatowy do organizacji katechezy w szkołach publicznych, a MEN nie ma żadnego wpływu na treść katechezy, gdyż Polska zrezygnowała z tego w Konkordacie. Kościół może np. nauczać, że homoseksualizm to choroba i system edukacji nie może z tym nic poradzić.

Po drugie, w zakresie dysponowania groszem publicznym. Polska nie może być przymuszona do stałego i bezwarunkowego wspierania jednego kościoła z budżetu państwa niezależnie od tego, jak ten kościół się zachowuje i co robi.

Wreszcie Polska musi odzyskać suwerenność w zakresie procesu wyborczego. Nie może być tak, że Kościół katolicki jest nieformalną partią polityczną, która wspiera jednych kandydatów, a gani innych i „ustawia” nam wybory. To deformuje polskie życie polityczne. Kościół trzeba odciąć od polskiej polityki. I z takimi hasłami Grupa Inicjatywa pojawi się w Sejmie.” – podsumowali przedstawiciele Fundacji.

Wypowiedzenie Konkordatu – na jakich zasadach może się odbyć i czy w ogóle jest możliwe?

W treści Konkordatu nie przewidziano zapisów mówiących o tym, w jaki sposób można go rozwiązać. W rozmowie z Tok Fm1, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Paweł Borecki, podkreślił jednak, że „nie oznacza to, że umowa ta jest wieczysta”, a w takiej sytuacji – zastosowanie znajduje Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 roku.

Dr hab. Teresa Gardocka, która przez wiele lak kierowała Instytutem Prawa Uniwersytetu SWPS, podkreśliła natomiast, że kluczowa jest kwestia zapisania istnienia i obowiązywania konkordatu w obowiązującej Konstytucji (a konkretnie jej art. 25 ust. 4), zgodnie z którą – „Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.” Pojawienie się ww. zapisu w Konstytucji – w opinii prof. Teresy Gardockiej oznacza, że – Konkordatu nie można jednostronnie wypowiedzieć.

– „Gdyby się konkordat jednostronnie wypowiedziało, to ta norma konstytucyjna byłaby normą pustą. Byłoby w Konstytucji zapisane, że stosunki reguluje Konkordat, a Konkordatu by nie było. Więc moje zdanie jest takie, że nie można go jednostronnie wypowiedzieć. Można zwracać się do Stolicy Apostolskiej o renegocjację Konkordatu, czyli wprowadzenie w jego treść takich zmian, na jakich państwu by zależało” – wyjaśniła wówczas ekspertka, podkreślając jednocześnie, że jej stanowisko w powyższej kwestii nie jest jedynym.

W opinii dr hab. Pawła Boreckiego, prof. UW – teoretycznie, istnieje możliwość wypowiedzenia Konkordatu, ale jak podkreślił – by móc wyjść z tej „legislacyjnej pułapki” musiałby zajść szereg trudnych do spełnienia warunków. W pierwszej kolejności – należałoby zmienić Konstytucję. Ponadto – trzeba by dysponować argumentami w postaci przypadków naruszeń postanowień umowy przez stronę kościelną. – „Przykłady te, świadczyłyby to o tym, że strona ta narusza fundamentalną zasadę prawa międzynarodowego i prawa naturalnego "pacta sunt servanta" – umów należy dotrzymywać. To otwiera pole do dyskusji, czy w takich warunkach Polska ma nadal przestrzegać umowy, która jest ewidentnie naruszana przez drugiego kontrahenta.” – wyjaśnił prof. Borecki. Ponadto – Konkordat stanowi umowę międzynarodową ratyfikowaną za zgodą wyrażoną w ustawie. Oznacza to, że – jej wypowiedzenie, również musiałoby nastąpić za zgodą wyrażoną w ustawie. Innymi słowy – na wypowiedzenie Konkordatu, musiałby wyrazić zgodę cały szereg ośrodków politycznych i naczelnych organów władzy państwowej – w tym Prezydent RP, w zakresie kompetencji którego leży wypowiadanie, zawieranie i ratyfikowanie umów międzynarodowych.

Petycja w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konkordatu, autorstwa Fundacji Grupa Inicjatywa, z całą pewnością – zostanie skierowana do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji, która będzie mogła zdecydować, czy podejmie w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą.

Podstawa prawna: