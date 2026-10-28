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Kominki i piece na drewno zalecane w Poradniku Bezpieczeństwa MSWiA i MON na sytuacje kryzysowe. Czy zmieni się prawo co do urządzeń grzewczych na paliwa stałe?

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28 października 2026, 16:33
oprac. Paweł Huczko
Alternatywne źródła ogrzewania w Poradniku Bezpieczeństwa
Kominki i piece na drewno zalecane w Poradniku Bezpieczeństwa MSWiA i MON na sytuacje kryzysowe. Czy zmieni się prawo co do stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe?
MSWiA

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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej wydało Poradnik Bezpieczeństwa. Publikacja dotarła do wszystkich domów i mieszkań w Polsce i od razu stała się przedmiotem analiz i debaty ale też krytyki, kpin, i żartów. Nie będziemy znęcać się nad wyrwanymi z kontekstu fragmentami Poradnika ale spróbujemy przeanalizować jak jego zapisy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego można odnieść do takich urządzeń grzewczych na drewno, jakimi są kominki i piece.

Poradnik ma tylko niecałe 50 stron i został skierowany do każdego z nas. Nie wszystkie porady i zalecenia w nim zawarte da się zastosować do wszystkich i w każdym wypadku. Do poradnika należy podejść kreatywnie i wydobyć z niego to, co jest najlepsze dla naszego bezpieczeństwa.

W tym opracowaniu postaramy się skomentować zalecenia znajdujące się w Poradniku ale też uzupełnić tą wiedzę.

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Nie każdy może sobie pozwolić na kominek, czy piec na drewno

W kontekście ogrzewania się niezależnymi źródłami ciepła, jakimi są piece lub kominki na drewno musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie każdy ma jednakową możliwość korzystania z takich źródeł i dostępu do nich. W dużo korzystniejszej sytuacji, zarówno jeśli chodzi o dostęp do komina jak i dostęp do opału, są mieszkańcy domów jednorodzinnych lub budynków w niskiej lub szeregowej zabudowie w porównaniu z mieszkańcami bloków. Do działania urządzenia na drewno niezbędny jest komin, który ma odpowiednią wysokość, przekrój i przebieg.

Zalecamy zatem wyposażanie nowo budowanych ale też istniejących domów i mieszkań w kominy tam, gdzie jest to technicznie możliwe. W sytuacji awaryjnej lub kryzysowej dostęp do komina da nam lepszy i łatwiejszy dostęp do ogrzewania. Tam gdzie nie ma możliwości instalacji komina lub go nie ma, do działania prostej kozy na drewno w sytuacji awaryjnej wystarczy kawałek rury wystawiony za okno. Oczywiście jest to rozwiązanie mniej bezpieczne i tymczasowe.

Z natury rzeczy bardziej narażeni na przerwy w dostawach prądu lub ciepła będą mieszkańcy bloków w miastach gdyż przykładowy atak hakerski, terrorystyczny lub zbrojny na infrastrukturę krytyczną może dotknąć na wiele gospodarstw domowych podczas gdy w rozproszonej zabudowie możliwości odcięcia prądu na dużą skalę są mniejsze a domów wyposażonych w komin praktycznie nie można pozbawić dostępu do ciepła.

Alternatywne źródła ogrzewania

Strona 1. Poradnika „Twoje przygotowanie ma znaczenie

W razie nagłego zagrożenia jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Zanim zjawi się ktoś, kto ci pomoże może być już za późno. Jeśli nie przygotujesz alternatywnego, zawsze działającego źródła ciepła lub zapasu opału może cię zaskoczyć przerwa w dostawie prądu, awaria instalacji lub zwykła mroźna zima.

Strona 15 Poradnika „Pamiętaj o regularnych przeglądach instalacji kominowej”

Nawet jeśli nie mamy albo nie używamy kominka lub pieca, instalacja kominowa powinna być zawsze sprawna i gotowa do użycia w każdej chwili.

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Strona 18 Poradnika „Przygotuj (…) alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd.”

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Takim alternatywnym źródłem ogrzewania jest tylko kominek, piec lub koza na drewno. To urządzenia, które działają zawsze. Wystarczy mieć zapas drewna a w sytuacji krytycznej jakiekolwiek materiały palne.

Oczywiście ze wspomnianych wcześniej powodów nie każdy ma możliwość posiadania czy zainstalowania takiego urządzenia. Warunkiem jest tu istnienie działającego komina. Oczywiście nie ma przeciwwskazań by w ślad za Poradnikiem Bezpieczeństwa wprowadzić obowiązek instalowania kominów wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe (domy jednorodzinne, domy w zabudowie szeregowej, niskie budynki wielopiętrowe).

Zalecenia Poradnika nie korelują z aktualną polityką

Niestety wiele istotnych zaleceń Poradnika nie koreluje z aktualną polityką. Jak się ma zalecenie posiadania gotówki w różnych nominałach do planowanej likwidacji gotówki?

Co ma zrobić np. mieszkaniec Krakowa z zaleceniem posiadania alternatywnego źródła ogrzewania gdy w całym mieście obowiązuje zakaz palenia drewnem?

Być może ten Poradnik będzie przełomem, który zwróci uwagę lub nawet zablokuje pewne irracjonalne tendencje, które godzą wprost w nasze bezpieczeństwo.

Jeśli nie, to będzie to tylko makulatura wydrukowana za środki publiczne, która będzie mogła posłużyć jedynie do rozpalenia w kominku w sytuacji krytycznej.

Oczywiście tylko tam, gdzie taki kominek będzie.

Wojciech Perek - ekspert OSKP / Drewno Pozytywna Energia

Źródło: Poradnik bezpieczeństwa - (https://www.gov.pl/attachment/fa491036-8872-457c-95e4-d1292e4a8203)

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Źródło: INFOR
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