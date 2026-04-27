Dodatek mieszkaniowy w 2026 r. - kto może otrzymać i ile. Wyższe limity dochodowe i aktualne normatywy metrażu mieszkania

Dodatek mieszkaniowy w 2026 r. - kto może otrzymać i ile. Wyższe limity dochodowe i aktualne normatywy metrażu mieszkania

27 kwietnia 2026, 22:28
Magdalena Markiewicz
Ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl i Manager w Mzuri CFI
oprac. Paweł Huczko
Dodatek mieszkaniowy – zmiany od lutego 2026 r. Ile wynosi, kto może otrzymać: limity dochodów i metrażu mieszkania (normatywy)
Na początku lutego 2026 roku wzrosły limity dochodowe uprawniające do pobierania dodatku mieszkaniowego. Przypominamy ważne informacje o tej formie pomocy. Kto może uzyskać dodatek mieszkaniowy, jakie są aktualne kryteria dochodowe i normatywy powierzchni mieszkania?

Koszty mieszkaniowe zauważalnie rosną w 2026 roku. Wzrosły też limity dochodowe dla dodatku mieszkaniowego

Najnowsze dane GUS nie pozostawiają złudzeń - to koszty mieszkaniowe „ciągną” inflację w górę. Przypomnijmy, że najnowszy wstępny odczyt inflacji ze stycznia 2026 r. to 2,2% rok do roku. Poza wyrobami tytoniowymi i napojami alkoholowymi (+7,0% rocznie), największy wzrost dotyczył właśnie kosztów mieszkaniowych (+2,9%). Co więcej, wciąż trwająca zima okazała się mroźna, więc można oczekiwać kosztów ogrzewania wyższych niż zazwyczaj. Czy w tych niezbyt optymistycznych realiach kosztowych, można mówić o jakiejś pozytywnej wiadomości?
Na pewno jest nią podwyżka limitów dochodowych, które uprawniają do pobierania dodatku mieszkaniowego. Przy okazji zmiany pozytywnej z punktu widzenia beneficjentów, warto przypomnieć podstawowe zasady dodatku dla mniej zamożnych właścicieli i najemców mieszkań. Wynosi on przeciętnie ok. 300 zł - 400 zł na miesiąc.

Dodatek mieszkaniowy - pomoc wciąż tylko dla uboższych

Zgodnie z zasadą obowiązującą już od wielu lat, dodatek mieszkaniowy ma pomóc mniej zamożnym osobom w sfinansowaniu ich kosztów mieszkaniowych. Ograniczenie pomocy do mniej zamożnych właścicieli i najemców lokali oraz domów, wiąże się z istniejącym limitem dochodowym. Według przepisów ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie powinien przekroczyć (w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku):

- 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - limit dotyczący osób samotnych (wzrost od 9 lutego 2026 r. z 3272,69 zł do 3561,42 zł).

- 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny - limit dla większych gospodarstw domowych (wzrost od 9 lutego 2026 r. z 2454,52 zł do 2671,07 zł).

Warto zwrócić uwagę na te zmiany obowiązujące od 9 lutego 2026 roku. Okazuje się bowiem, że nawet w artykułach opublikowanych po tej dacie, czasem znajdziemy nieaktualne limity dochodowe.

Zmianie nie uległa natomiast zasada „złotówka za złotówkę”, zgodnie z którą niewielkie przekroczenie limitu dochodowego nie pozbawi prawa do mieszkaniowej pomocy. - W takiej sytuacji dodatek mieszkaniowy zostanie jedynie zredukowany o nadwyżkę ponad limit dochodowy - wyjaśnia Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Niektórzy mogą otrzymać dodatek ale nie składają wniosku

Co ważne, rada gminy może ustalić wyższy od ustawowego poziom limitów dochodowych, więc warto na wszelki wypadek sprawdzić, czy taka sytuacja nie nastąpiła. W praktyce okazuje się bowiem, że czasem o dodatki mieszkaniowe nie wnioskują osoby do nich uprawnione. Jest to spowodowane wstydem, ale również niewiedzą. Każdy potencjalny wnioskodawca powinien dodatkowo wiedzieć, że przy ustalaniu dochodu gospodarstwa domowego na cele dodatku mieszkaniowego i przy porównywaniu tego dochodu z limitami dochodowymi, należy brać pod uwagę kwoty netto. Niestety, są też gorsze informacje dla części wnioskodawców.

Normatywy mieszkaniowe (limity powierzchni mieszkania)

Chodzi o tak zwany system normatywów mieszkaniowych. „Powierzchnia normatywna nie tylko wpływa bowiem na wysokość dodatku mieszkaniowego, ale również czasem wyklucza możliwość jego otrzymania” - wyjaśnia Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, normatywy wyglądają następująco:
- 35 m kw. - dla 1 osoby w gospodarstwie domowym,
- 40 m kw. - dla 2 osób,
- 45 m kw. - dla 3 osób,
- 55 m kw. - dla 4 osób,
- 65 m kw. - dla 5 osób,
- 70 m kw. - dla 6 osób,
- przy większej liczbie osób (ponad 6), dodatkowe 5 m kw. dla każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym,
- dodatkowe 15 m kw. jeśli w lokum zamieszkuje niepełnosprawny poruszający się na wózku inwalidzkim lub niepełnosprawny, którego niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Według obowiązujących przepisów, dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokum wnioskodawcy przekracza normatyw o ponad:
30% - standardowe przekroczenie,
50% - większe dopuszczalne przekroczenie stosowane, o ile udział powierzchni pokoi i kuchni nie wynosi więcej niż 60% całego lokum.

Rada gminy może ustalić bardziej korzystne dla wnioskodawców poziomy normatywu lub jego maksymalnego przekroczenia. - Niemniej jednak, obecne przepisy są mało korzystne dla osób zamieszkujących większe domy, które przecież trudno jest ogrzać - zauważa Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Kto może dostać dodatek mieszkaniowy?

Lepszą wiadomością w kontekście dostępności dodatku mieszkaniowego jest fakt, że przysługuje on nie tylko lokatorom spółdzielczych oraz gminnych mieszkań, czyli dwóm największym grupom beneficjentów. - O pomoc mieszkaniową mogą też wnioskować osoby posiadające lokum na własność, najemcy prywatnych mieszkań, lokatorzy TBS-ów, a nawet osoby bez tytułu prawnego do aktualnie zasiedlonego mieszkania (czekające na lokal zamienny albo najem socjalny) - wylicza Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Jak jest obliczany dodatek mieszkaniowy?

Obliczeniem wysokości dodatku mieszkaniowego, który wnioskodawca otrzymuje na kolejne 6 miesięcy, zajmują się urzędnicy gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Nie ma zatem sensu opisywać samego sposobu kalkulacji, który niestety jest dość skomplikowany. Wspomnijmy tylko, że dodatek mieszkaniowy ustala się jako różnicę kwalifikowalnych wydatków mieszkaniowych (przypadających na normatywną powierzchnię użytkową lokum) oraz wydatków poniesionych samodzielnie przez wnioskodawcę. - Przy kalkulowaniu dodatku mieszkaniowego urzędnicy uwzględniają między innymi czynsz, koszty związane z eksploatacją części wspólnych budynku, a także opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe - dodaje Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Czy dodatek mieszkaniowy dostaniemy do ręki?

Przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. wskazują również, jak obliczany jest przysługujący w ramach dodatku ryczałt za zakup opału dla gospodarstw domowych, które ponoszą taki wydatek. Informacje o sposobie ogrzewania lokum, a także inne szczegółowe informacje podaje się we wniosku o dodatek mieszkaniowy, którego wzór określa rada gminy. Wraz z wnioskiem składana jest deklaracja dochodowa. Warto pamiętać, że po przyznaniu dodatku, tylko właściciele domów jednorodzinnych otrzymają go do ręki. - W przypadku mieszkańców bloków i kamienic, dodatek co miesiąc otrzymuje osoba lub instytucja uprawniona do pobierania opłat za mieszkanie, a to oznacza pomniejszenie zobowiązań beneficjenta pomocy - podsumowuje Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

