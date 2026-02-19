REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 500 plus dla osób niesamodzielnych (świadczenie uzupełniające) w 2026 roku: od 1 marca wyższy próg dochodowy

500 plus dla osób niesamodzielnych (świadczenie uzupełniające) w 2026 roku: od 1 marca wyższy próg dochodowy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 00:41
Wyższy próg dochodowy uprawniający do 500 plus dla osób niesamodzielnych od 1 marca 2026 r. (świadczenie uzupełniające)
Wyższy próg dochodowy uprawniający do 500 plus dla osób niesamodzielnych od 1 marca 2026 r. (świadczenie uzupełniające)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wraz z waloryzacją emerytur i rent, od 1 marca 2026 r. wzrasta próg dochodowy uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do końca lutego br wynosi on 2 552,39 zł brutto, a od marca będzie to 2 687,67 zł brutto. Maksymalna wysokość samego świadczenia pozostaje bez zmian i nadal wynosi 500 zł „na rękę”.

Kiedy trzeba złożyć wniosek by dostawać wyższe 500 plus od 1 marca 2026 r.?

Zmiana limitu od 1 marca br nie oznacza konieczności składania nowego wniosku przez osoby pobierające świadczenie 500+ dla niesamodzielnych. - Wniosek należy złożyć jedynie w sytuacji, gdy upłynął termin ważności orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub gdy nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie warunki (w tym kryterium dochodowe) trzeba spełnić, aby otrzymać 500 plus dla osób niesamodzielnych?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Mogą je otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Oznacza to konieczność stałej lub długotrwałej pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak przygotowywanie posiłków, mycie czy wykonywanie najprostszych czynności. Prawo do świadczenia 500+ dla niesamodzielnych przysługuje także pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Łączna kwota brutto emerytury, renty oraz innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub wypłacanych przez zagraniczne instytucje emerytalno-rentowe nie może przekraczać 2 687,67 zł brutto.

Wysokość świadczenie uzupełniającego

Maksymalna kwota świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi 500 zł. Taka wysokość przysługuje osobom, które nie mają prawa do emerytury, renty ani innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a także tym, których łączna kwota brutto pobieranych świadczeń nie przekracza 2187,67 zł.

Świadczenie uzupełniające może być niższe niż 500 zł, jeśli osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenia, a ich łączna kwota brutto przekracza 2187,67 zł, ale nie jest wyższa niż 2687,67 zł. W takiej sytuacji wysokość dopłaty stanowi różnicę między kwotą 2687,67 zł a sumą pobieranych świadczeń. Na przykład przy łącznej kwocie świadczeń 2 300 zł brutto, świadczenie uzupełniające będzie wynosić od 1 marca br. 387,67 zł.

Jakie świadczenia wlicza się do dochodu

Do świadczeń finansowanych ze środków publicznych zaliczają się m.in. emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS oraz inne organy, a także świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłek stały czy dodatek mieszkaniowy. Do dochodu wliczane są również świadczenia otrzymywane z zagranicznych instytucji właściwych do spraw emerytalno-rentowych.

Do dochodu nie wlicza się natomiast dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego ani ryczałtu energetycznego. Nie są także uwzględniane świadczenia o charakterze jednorazowym, takie jak zasiłki socjalne czy zasiłek pogrzebowy. Przy ustalaniu łącznej kwoty pobieranych świadczeń nie bierze się również pod uwagę świadczenia wspierającego ani renty rodzinnej dla dziecka, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia albo w trakcie nauki w szkole, przed ukończeniem 25. roku życia.

Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które mają wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego oraz jego wysokość, jest dostępny na stronie www.zus.pl oraz w salach obsługi klientów w każdej placówce ZUS-u.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

REKLAMA

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Od 1 marca zmieni się wysokość świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
19 lut 2026

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa co roku podlega waloryzacji. Tak samo jest i teraz, co wynika z komunikatu prezesa KRUS, który podał wysokość świadczenia, która będzie obowiązywać od 1 marca 2026 roku. Sprawdź, jaka to kwota.
Sztuczna inteligencja pomaga ZUS w pracy. W których systemach ZUS już jest AI, a w których zaraz będzie?
18 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, by sztuczna inteligencja (AI) wspierała pracę i rozwój tej instytucji. W komunikacie z 18 lutego 2026 r. Rzecznik ZUS poinformował w których systemach informatycznych ZUS już są elementy AI, a w których dopiero będą. ZUS deklaruje, że tworząc rozwiązania z elementami sztucznej inteligencji uwzględnia zarządzanie ryzykiem i dba, by modele AI zapewniały bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności, były przejrzyste (wyjaśnialne), odporne na ataki i nadużycia, zgodne z etyką i prawem oraz audytowalne. ZUS dokłada też starań, by AI w systemach informatycznych Zakładu podlegała nadzorowi człowieka i wynikały z rzeczywistych potrzeb, tj. rozwiązywały problemy pracowników. ZUS dba również, by wdrażane elementy AI były zgodne z prawem (zgodność z RODO i AI Act), architekturą IT, nie zagrażały wydajności i bezpieczeństwu systemów informatycznych. ZUS deklaruje, że algorytmy AI (i podejmowane przez nie działania) są jedynie elementem w procesach, w których występują. Generalną zasadą stosowaną w ZUS jest to, że AI jest wykorzystywana do wspomagania decyzji ludzkich, a nie do automatycznego podejmowania decyzji.
Koniec z wykupem mieszkań na własność, aby nieruchomości wyprzedawane przez gminy, nie były „przedmiotem dalszego obrotu” ale – dla niektórych jest jeszcze „światełko w tunelu”
18 lut 2026

Od maja 2025 r. w Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, który ma zlikwidować problem „wyprzedaży” mieszkań komunalnych należących do zasobów gmin. Proponowanym rozwiązaniem jest likwidacja uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, co ma zmusić samorząd do wyceniania mienia po wartości rynkowej lub pozostawienia go w zasobie mieszkaniowym. Jako że gminy nierzadko udzielały bonifikat sięgających nawet 80, 90 czy 98% wartości nieruchomości – dla wielu rodzin o niższych dochodach, wprowadzenie takiej zmiany, będzie równoznaczne z brakiem możliwości wykupu wynajmowanego mieszkania na własność. Do projektu zgłoszono jednak poprawki.
Łatwiejszy obrót ziemią rolną dla firm. Rząd przyjął deregulację przepisów
18 lut 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany mają uprościć obrót nieruchomościami rolnymi przez przedsiębiorców, usunąć wątpliwości interpretacyjne i ułatwić realizację inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony gospodarstw rodzinnych.

REKLAMA

Jak naprawić usterki rękami innej firmy na koszt wykonawcy? Wykonanie zastępcze
18 lut 2026

Wyobraź sobie, że inwestujesz setki tysięcy złotych w nową infrastrukturę. Prace dobiegają końca, przecinasz wstęgę, a kilka tygodni później pojawiają się pierwsze problemy. Dzwonisz do wykonawcy, powołujesz się na rękojmię, a w odpowiedzi słyszysz: „Będziemy w przyszłym tygodniu”. Tydzień mija, telefon milczy, a usterka dewastuje Twój biznes. Brzmi znajomo?
Czy wiadomości na komunikatorze i mailu są wiążące i mogą zastąpić umowę?
18 lut 2026

Żyjemy w erze cyfrowego przyspieszenia. Zlecenia transportowe dogrywamy na giełdach i komunikatorach, szczegóły sesji zdjęciowych ustalamy w mailach, a podwykonawców instruujemy przez SMS-y. Mimo to, gdy dochodzi do sporu o pieniądze, wciąż słyszymy tę samą, błędną linię obrony: „Przecież niczego nie podpisałem, nie ma żadnej umowy”.
Duże zmiany w programie Czyste Powietrze. NFOŚiGW rusza z konsultacjami
18 lut 2026

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada zmiany w programie Czyste Powietrze, które mają zwiększyć jego dostępność, uprościć zasady i lepiej dopasować wsparcie do realnych możliwości mieszkańców. Reformy będą wdrażane etapami w 2026 r., a uwagi do propozycji można zgłaszać do 16 marca 2026 r.
3 000 zł dotacji na jeden pojazd [tachografy z KPO]. Nabór wniosków przedłużony do 2 marca 2026 r.
18 lut 2026

Przewoźnicy drogowi mogą otrzymać nawet 3 000 zł dotacji na jeden pojazd na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach KPO. Jak wynika z informacji Ministerstwo Infrastruktury, termin składania wniosków został wydłużony i ostatecznie upływa 2 marca 2026 r., a pomoc jest przyznawana według kolejności zgłoszeń do wyczerpania budżetu.

REKLAMA

Komunikat ZUS: Koniec z wysyłką deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11
18 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do osób, które w ubiegłym roku choćby tylko raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych trafiło ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Ostatnie przesyłki z PIT-ami zostały przekazane do operatora pocztowego w dniu 18 lutego 2026 r.
Od 19 lutego wypłacisz tylko 200 zł w bankomacie (jednorazowo). Największa polska sieć bankomatów zmniejsza limit wypłaty gotówki kodem BLIK
18 lut 2026

Euronet Polska poinformował, że od 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Limit będzie obowiązywał do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach należących do sieci Euronet Polska. Co ważne - limit ten nie obejmie urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków. Pozostałe zasady realizacji transakcji wypłaty lub wpłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK pozostają bez zmian. Dotychczas limit jednorazowej wypłaty z kodem BLIK wynosił 800 zł.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA