Wyższy próg dochodowy uprawniający do 500 plus dla osób niesamodzielnych od 1 marca 2026 r. (świadczenie uzupełniające)

Wyższy próg dochodowy uprawniający do 500 plus dla osób niesamodzielnych od 1 marca 2026 r. (świadczenie uzupełniające)

16 lutego 2026, 18:40
Wyższy próg dochodowy uprawniający do 500 plus dla osób niesamodzielnych od 1 marca 2026 r. (świadczenie uzupełniające)
Wyższy próg dochodowy uprawniający do 500 plus dla osób niesamodzielnych od 1 marca 2026 r. (świadczenie uzupełniające)
Wraz z waloryzacją emerytur i rent, od 1 marca 2026 r. wzrasta próg dochodowy uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do końca lutego br wynosi on 2 552,39 zł brutto, a od marca będzie to 2 687,67 zł brutto. Maksymalna wysokość samego świadczenia pozostaje bez zmian i nadal wynosi 500 zł „na rękę”.

Kiedy trzeba złożyć wniosek by dostawać wyższe 500 plus od 1 marca 2026 r.?

Zmiana limitu od 1 marca br nie oznacza konieczności składania nowego wniosku przez osoby pobierające świadczenie 500+ dla niesamodzielnych. - Wniosek należy złożyć jedynie w sytuacji, gdy upłynął termin ważności orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub gdy nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Jakie warunki (w tym kryterium dochodowe) trzeba spełnić, aby otrzymać 500 plus dla osób niesamodzielnych?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Mogą je otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Oznacza to konieczność stałej lub długotrwałej pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak przygotowywanie posiłków, mycie czy wykonywanie najprostszych czynności. Prawo do świadczenia 500+ dla niesamodzielnych przysługuje także pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Łączna kwota brutto emerytury, renty oraz innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub wypłacanych przez zagraniczne instytucje emerytalno-rentowe nie może przekraczać 2 687,67 zł brutto.

Wysokość świadczenie uzupełniającego

Maksymalna kwota świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi 500 zł. Taka wysokość przysługuje osobom, które nie mają prawa do emerytury, renty ani innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a także tym, których łączna kwota brutto pobieranych świadczeń nie przekracza 2187,67 zł.

Świadczenie uzupełniające może być niższe niż 500 zł, jeśli osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenia, a ich łączna kwota brutto przekracza 2187,67 zł, ale nie jest wyższa niż 2687,67 zł. W takiej sytuacji wysokość dopłaty stanowi różnicę między kwotą 2687,67 zł a sumą pobieranych świadczeń. Na przykład przy łącznej kwocie świadczeń 2 300 zł brutto, świadczenie uzupełniające będzie wynosić od 1 marca br. 387,67 zł.

Jakie świadczenia wlicza się do dochodu

Do świadczeń finansowanych ze środków publicznych zaliczają się m.in. emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS oraz inne organy, a także świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłek stały czy dodatek mieszkaniowy. Do dochodu wliczane są również świadczenia otrzymywane z zagranicznych instytucji właściwych do spraw emerytalno-rentowych.

Do dochodu nie wlicza się natomiast dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego ani ryczałtu energetycznego. Nie są także uwzględniane świadczenia o charakterze jednorazowym, takie jak zasiłki socjalne czy zasiłek pogrzebowy. Przy ustalaniu łącznej kwoty pobieranych świadczeń nie bierze się również pod uwagę świadczenia wspierającego ani renty rodzinnej dla dziecka, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia albo w trakcie nauki w szkole, przed ukończeniem 25. roku życia.

Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które mają wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego oraz jego wysokość, jest dostępny na stronie www.zus.pl oraz w salach obsługi klientów w każdej placówce ZUS-u.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim


oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS

Wyższy próg dochodowy uprawniający do 500 plus dla osób niesamodzielnych od 1 marca 2026 r. (świadczenie uzupełniające)
16 lut 2026

Wraz z waloryzacją emerytur i rent, od 1 marca 2026 r. wzrasta próg dochodowy uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do końca lutego br wynosi on 2 552,39 zł brutto, a od marca będzie to 2 687,67 zł brutto. Maksymalna wysokość samego świadczenia pozostaje bez zmian i nadal wynosi 500 zł „na rękę”.
