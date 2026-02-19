REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Obowiązkowe OC dla właścicieli psów? Więcej pogryzień niż ofiar wypadków drogowych

Obowiązkowe OC dla właścicieli psów? Więcej pogryzień niż ofiar wypadków drogowych

19 lutego 2026, 12:02
Obowiązkowe OC dla właścicieli psów? Więcej pogryzień niż ofiar wypadków drogowych
Obowiązkowe OC dla właścicieli psów? Więcej pogryzień niż ofiar wypadków drogowych
W 2024 roku w Polsce odnotowano 26 588 pogryzień przez psy – średnio 73 dziennie. To więcej niż liczba osób rannych w wypadkach drogowych. Mimo tej skali tylko 35% Polaków popiera obowiązkowe OC dla opiekunów psów.

Więcej osób rocznie doświadcza ugryzienia przez psa niż doznaje urazu w wypadku drogowym. W 2024 roku odnotowano 26 588 pogryzień, tak wynika z raportu Izabeli Kadłuckiej przygotowanego we współpracy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska. To oznacza średnio 73 osoby dziennie. W tym samym czasie ranne w wypadach drogowych zostały 24 782 osoby, czyli średnio 68 dziennie. Mimo to tylko 35% Polaków uważa, że opiekunowie psów powinni posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC – wynika z badania Rankomat.pl.

Pogryzienia przez psy i wypadki drogowe, to dwie różne kategorie zdarzeń o różnych skutkach, jednak dane pokazują, że problem pogryzień nie ma charakteru marginalnego. Warto przy tym pamiętać, że statystyki obejmują wyłącznie zgłoszone przypadki, co może oznaczać, że rzeczywista liczba incydentów – zwłaszcza lżejszych – jest wyższa.

Najczęściej gryzą psy znane ofiarom

Na dodatkowe dane zwraca uwagę dr Robert Maślak, zoolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak podkreśla w mediach społecznościowych, do pogryzień częściej dochodzi na terenach wiejskich, gdzie psy trzymane na uwięzi w gospodarstwach wykazują większą skłonność do agresji.

Od 53 do 58% przypadków stanowią pogryzienia przez psy znane – należące do rodziny lub sąsiadów. Od 19 do 26% to ataki ze strony psów nieznanych. Co piąte ugryzienie dotyczy opiekuna zwierzęcia. Szczególnie narażone są dzieci, które nie rozumieją sygnałów ostrzegawczych wysyłanych przez psy. W przypadku najmłodszych aż 70% zdarzeń dotyczy zwierząt znanych rodzinie. Szacuje się, że od 5 do 8 tys. ugryzień rocznie dotyczy psów nieszczepionych przeciwko wściekliźnie lub o nieznanym statusie szczepień.

8 milionów psów w Polsce i pytanie o odpowiedzialność

W Polsce żyje ponad 8 mln psów – to czwarty wynik w Unii Europejskiej, po Włoszech, Hiszpanii i Niemczech. Przy takiej skali naturalnie pojawia się pytanie o finansową odpowiedzialność opiekunów. Zgodnie z prawem za szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego opiekun. W praktyce dochodzenie roszczeń bywa jednak utrudnione i może wymagać postępowania sądowego. Obowiązkowe OC mogłoby uprościć proces uzyskania odszkodowania oraz ograniczyć problem nieściągalności świadczeń.

Z badania Rankomat.pl wynika, że 35% Polaków popiera wprowadzenie obowiązkowego OC dla opiekunów psów (13% zdecydowanie, 22% raczej). Przeciwnego zdania jest 28% badanych (15% raczej, 13% zdecydowanie), natomiast aż 37% nie ma wyrobionej opinii.

„Skala pogryzień pokazuje, że nie jest to problem marginalny. Odpowiadamy nie tylko za dobrostan psa, lecz także za szkody, które może wyrządzić zarówno na innych osobach, jak i przedmiotach. Edukacja i szkolenie są kluczowe, ale nawet najlepiej ułożone zwierzę może zachować się nieprzewidywalnie. Najtańsze polisy OC dla właścicieli psów zaczynają się za mniej niż 100 zł rocznie i są dodatkiem do polisy mieszkaniowej, więc w tej cenie chronione może być także wyposażenie mieszkania, np. w razie kradzieży. Na rynku są też dedykowane ubezpieczenia dla psów i ich opiekunów, a cena zależy m.in. od rasy psa i wybranej sumy ubezpieczenia. W obu rodzajach polis należy liczyć się z możliwymi wyłączeniami.” – komentuje Ewelina Ratajczak ekspertka ds. ubezpieczeń Rankomat.pl.

OC jako narzędzie zwiększania odpowiedzialności

Wśród zwolenników obowiązkowego OC najczęściej pojawia się argument, że takie rozwiązanie ograniczyłoby liczbę nieodpowiedzialnych opiekunów (50%) oraz zwiększyłoby ich odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia (49%). 44% badanych uważa, że obowiązkowa polisa podniosłaby poczucie bezpieczeństwa potencjalnych poszkodowanych, 43% wskazuje na łatwiejsze pokrycie kosztów leczenia lub naprawy zniszczonego mienia, a 39% – na uporządkowanie sytuacji prawnej w przypadku szkód.

Przeciwnicy: kolejne obciążenie finansowe

Przeciwnicy obowiązkowego OC najczęściej wskazują, że byłoby to kolejne, niepotrzebne obciążenie finansowe (48%). 41% badanych mówi o zbyt dużej ingerencji państwa w życie prywatne, a 33% uważa, że większość psów nie stanowi realnego zagrożenia. 24% ma wątpliwości co do skuteczności egzekwowania takiego obowiązku, a 21% twierdzi, że obecne przepisy wystarczająco regulują odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psy.

Skala zjawiska nie pozostawia jednak wątpliwości – problem pogryzień dotyczy tysięcy osób rocznie. Pytanie o obowiązkowe OC dla opiekunów psów coraz częściej powraca do debaty publicznej.

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Prawo
