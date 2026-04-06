Znika luka w przepisach o balkonach, tarasach i loggiach. Remonty nie obciążą właścicieli mieszkań

Znika luka w przepisach o balkonach, tarasach i loggiach. Remonty nie obciążą właścicieli mieszkań

06 kwietnia 2026, 18:01
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Mała rewolucja w prawie. Koniec dwoistości balkonów. Balkon już nie będzie jednocześnie prywatny i wspólny
Shutterstock

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. I tam szykują się duże zmiany co do remontów balkonów. Załóżmy, że masz balkon i pękają jego elementy. Kto płaci za remont - np. 5000 zł? Ty, czy wspólnota mieszkaniowa? Do tej pory musiałeś się kłócić o to. Rozpoznać kto płaci za remont „pewne sytuacje” to nawet nie doktorat, a profesura z prawa budowlanego. Dziś są częścią składową poszczególnych lokali (wtedy Ty płacisz za remont balkonu), ale w pewnych sytuacjach są traktowane jak części wspólne budynku (wtedy płaci wspólnota albo spółdzielnia).

Na końcu artykułu zamieszczam przykładowy wyrok Wyrok NSA z 13 maja 2025 r., sygn. II OSK 2492/22 link do wyroku pokazujący jakim kłopotem jest dziś ustalenie tak prostej rzeczy, kto płaci za remont balkonu (jest niezbędny, bo uszkodzenia zagrażają bezpieczeństwu). Przeczytanie wskazanego wyroku ze zrozumieniem i mając przepisy w dłoni, zajmie kilkanaście minut, a i tak nie będziemy w stanie rozpoznawać, która część balkonu jest wspólna, a która prywatna. W efekcie nie wiemy, kto płaci za remont.

Wreszcie prawo rozwiąże ten węzeł gordyjski i mieszkańcy bloków i apartamentowców nie będą płacili za remonty balkonów, gdy powinna to pokryć wspólnota mieszkaniowa. Będzie też mniej sporów o to w sądach.

Przed nowelizacją i po nowelizacji – art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali. Co się zmienia

 KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Przed nowelizacją art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali

Po nowelizacji art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

 

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz elementy konstrukcyjne balkonów, loggii i tarasów.”

 

Dodano więc zwrot "oraz elementy konstrukcyjne balkonów, loggii i tarasów.”

W efekcie tego otrzymujemy jednoznaczną kwalifikację statusu balkonów (tarasów, loggii). Nie będzie już:

1) sporów o elementy balkonów stanowiące część wspólną - tylko za remont tej części zapłaci wspólnota mieszkaniowa;

2) problemów, kto płaci za utrzymanie elementów balkonów w należytym stanie technicznym.

Przykład

Nowelizacja wyjaśnia kwestię:

1) remontów warstwy hydroizolacji oraz związaną z tym koniecznością usunięcia posadzki.

 2) Elementy konstrukcyjne balkonu (dźwigary, płyta balkonowa, balustrada, elementy architektoniczne związane z balkonem) stanowić będą nieruchomość wspólną, za której utrzymanie (konserwację, naprawy, remonty, odtworzenie) odpowiada wspólnota mieszkaniowa.

Żeby nie było za prosto, to dalej różnice w kwalifikacji będą wynikały z oceny, czy balkon należy w całości zaliczyć do nieruchomości wspólnej (np. gdy służy on jako ciąg komunikacyjny), czy jedynie w części obejmującej elementy konstrukcyjne. Inaczej będzie w przypadku balkonu, gdy jest on przedmiotem użytkowania wspólnego, a inaczej wyłącznego przez właściciela lokalu. Zazwyczaj balkon jednak przylegają wyłącznie do konkretnego lokalu i są wykorzystywane jedynie przez jego właściciela.

Wyrok pokazujący jak skomplikowana jest ocena rozliczenia remontu balkonu

Wyrok NSA z dnia 13 maja 2025 r., sygn. II OSK 2492/22. Wyrok dotyczy nic nie mówiącego przeciętnemu właścicielowi balkonu "Odspojonych płytek przy pionowych ścianach balkonowych, które rodziły zagrożenie". Rozstrzygnięcie sądu zawiera takie zapisy, które dowodzą, że prostego prawa w zakresie balkonów na dziś nie mamy:

 1) (...) warstwy zabezpieczające i izolacyjne balkonu, mogą być zaliczane do części wspólnych budynku, bo ich zadaniem nie jest wyłącznie ochrona balkonu lecz również elementów konstrukcyjnych balkonu, ścian pod balkonem, czy też płyty wspornikowej balkonu. Konieczność zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi, między innymi ścian zewnętrznych budynku należy do całej wspólnoty, a nie do poszczególnych właścicieli lokali.

2) Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 marca 2008 r. III CZP 10/08 (publ. Biuletyn SN 2008/3/6) stwierdził, że właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu. Natomiast wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem obciążają wspólnotę mieszkaniową.

3) Bezspornym jest w sprawie, że płyty balkonowe/tarasy są elementem architektonicznym konstrukcji budynku i nie są od bryły budynku oddylatowane (oddzielone). Nie można przyjąć, aby obowiązki dotyczące utrzymania płyt balkonowych/tarasów w należytym stanie technicznym, w szczególności te, o których była wyżej mowa, dotyczyły tych ich części, które wykorzystywane są tylko do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez osoby zamieszkałe w lokalach, do których te balkony/tarasy przynależą. Są to elementy konstrukcji architektonicznej mieszkalnego budynku wielorodzinnego, które powinny być zakwalifikowane jako stanowiące nieruchomość wspólną.

4) Należy zwrócić uwagę na dwoistą naturę balkonów czy też tarasów budynków, które, będąc częścią składową poszczególnych lokali, w pewnych sytuacjach muszą być traktowane jak części wspólne budynku. Właśnie taka sytuacja zaistniała w realiach tej sprawy.

Pozwolenie na przebudowę balkonu

Infor.pl sygnalizował w przeszłości kilka innych problemów związanych z balkonami - np. problem zabudowania balkonu. Pisaliśmy o tym w poniższym artykule:

"W mediach pojawiają się co jakiś czas informacje trwożące mieszkańców bloków, którzy postanowili zabudować sobie balkon. Czy faktycznie muszą się bać, że nie wystąpili o pozwolenie na budowę, czy rozbudowę? Czy muszą obawiać się nakazu usunięcia tej zabudowy (rozbiórki) na własny koszt? Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - wyrażonym w cytowanym niżej wyroku - zabudowa balkonu witryną szklaną w ramach PCV nie daje podstaw do kwalifikacji robót do rozbudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane. NSA uznał, że tego typu konstrukcji nie regulują wprost przepisy Prawa budowlanego. A zatem - zdaniem sądu - nie trzeba występować o pozwolenie na budowę ani zgłaszać takich prac do nadzoru budowlanego. Ponadto § 14a ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych dopuszcza wprost instalowanie na budynku mieszkalnym wielorodzinnym urządzeń związanych z użytkowaniem budynku lub mieszkania, jak: kraty, żaluzje, rolety, zabudowy balkonów i loggii. Jak rozumie tę kwestię Ministerstwo Rozwoju i Technologii, do którego właściwości należy m.in. nadzór architektoniczno-budowlany - uzyskaliśmy stanowisko resortu w tym zakresie."

Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
06 kwi 2026

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę. Jednocześnie jednak – pomimo podpisania ustawy – Karol Nawrocki zastrzegł, że w trybie kontroli następczej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

Oszukiwał "na wnuczka", teraz grozi mu do 8 lat więzienia
05 kwi 2026

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa dokonanego metodą na wnuczka skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. Na ławie oskarżonych zasiądzie mieszkaniec okolic Warszawy, który odebrał od oszukanej Ostrołęczanki 30 tys. zł na rzekomą kaucję za syna, który miał potrącić ciężarną kobietę.

Tańsze paliwo kusi Niemców. Oblężenie stacji w Polsce
04 kwi 2026

Na stacjach paliw w Lubieszynie (powiat policki) w Wielką Sobotę wciąż można zobaczyć kolejki samochodów z niemieckimi rejestracjami. Powodem są niższe ceny paliw w Polsce – benzyna i diesel kosztują tu nawet o 50 eurocentów za litr mniej niż w Niemczech.
Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych
04 kwi 2026

W debacie o sprawności sądów najczęściej mówi się o procedurach, cyfryzacji, zmianach legislacyjnych i przeciążeniu sędziów. To ważne. Ale jest jeszcze jeden element, bez którego tysiące postępowań po prostu nie mogą ruszyć dalej z odpowiednią dynamiką. To dostępność biegłych sądowych. I tu zaczyna się realny problem.
Pilny komunikat: Prezydent Karol Nawrocki wysyła wojska na granicę Polski – w celu „zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego"
06 kwi 2026

W komunikacie z dnia 3 kwietnia 2026 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o wydanym przez Prezydenta Karola Nawrockiego postanowieniu o skierowaniu wojska polskiego (Sił Zbrojnych RP) na granicę Polski. Zgodnie z podstawą prawną ww. postanowienia, które wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2026 r. – zostało ono wydane na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Deregulacja i urlopy wypoczynkowe. Zmienił się ważny termin – teraz wynosi 10 dni
04 kwi 2026

W styczniu 2026 r. zmieniły się zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Od tego czasu kluczowy jest termin 10 dni. Czego dotyczy i kto musi o nim pamiętać? Zasady powinni znać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Wyrok sądu w Brukseli. Czy Polska zapłaci Pfizerowi ponad 5,6 mld zł? Ministerstwo Zdrowia zapowiada apelację
02 kwi 2026

Sąd w Brukseli orzekł w sprawie nieodebranych szczepionek przeciw COVID-19. Polska ma odebrać szczepionki i zapłacić ponad 5,6 mld zł amerykańskiemu koncernowi farmaceutycznemu Pfizer. Ministerstwo Zdrowia zapowiada apelację.
Skarbówka dzieli podatników? Burza wokół darowizn i przelewów na cudze konto
02 kwi 2026

Czy darowizna w rodzinie może kosztować podatek tylko dlatego, że pieniądze trafiły na konto dewelopera zamiast do obdarowanego? Jak w takich przypadkach działa dziś skarbówka. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, sądy mają inne zdanie niż fiskus, a ministerstwo zapowiada zmiany. Stawką są nasze pieniądze i prawo do zwolnienia, które miało chronić najbliższych.
