Dyrektor nie zawiesi już zajęć w szkole z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub komunikacyjnych – „bo uprawnienia te są używane zbyt swobodnie, bez jednoznacznych merytorycznych przesłanek uzasadniających odwołanie zajęć"?

23 lutego 2026, 07:25

Aleksandra Rybak

23 lutego 2026, 07:25
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Dyrektor nie zawiesi już zajęć w szkole z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub komunikacyjnych – „bo uprawnienia te są używane zbyt swobodnie, bez jednoznacznych merytorycznych przesłanek uzasadniających odwołanie zajęć”?
W przedostatnim tygodniu stycznia 2026 r. zajęcia lekcyjne z powodu trudnej sytuacji pogodowej (która przekładała się również na trudne warunki komunikacyjne) – zostały zawieszone w ok. 600 szkołach w kilku województwach w kraju. Jak się teraz okazuje – niektórzy postrzegali to jednak jako działanie „nadmiarowe” ze strony dyrektorów szkół, którzy wydali takie zarządzenia. W jakich okolicznościach – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z uwagi na warunki atmosferyczne i na czym miałyby polegać ograniczenia kompetencji dyrektorów szkół w powyższym zakresie, będące przedmiotem żądania petycji, której rozpatrzeniem zajmie się w najbliższym czasie Komisja sejmowa?

Niskie temperatury i mróz a zajęcia w szkole i uprawnienie dyrektora szkoły do ich zawieszenia, w obecnym stanie prawym

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – w par. 18 ust. 2 pkt 1 – odnosi się wprost do sytuacji, w której temperatury na zewnątrz są na tyle niskie, że uzasadnione jest zawieszenie zajęć w szkole. Zgodnie z ww. przepisem:

Ważne

Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego szkołę (tj. ministra, jednostki samorządu terytorialnego bądź innej osoby prawnej lub fizycznej), może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00, w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć lekcyjnych, wynosi –15°C lub jest niższa.

Zgoda organu prowadzącego szkołę, o której mowa powyżej, jako iż zawieszenie zajęć lekcyjnych jest środkiem zaradczym podejmowanym ad hoc – może zostać wydawana również ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku – powinna jedynie zostać utrwalona przez dyrektora szkoły w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób, na piśmie.

Przepisy ww. rozporządzenia odnoszą się również w precyzyjny sposób do temperatury panującej wewnątrz budynku szkoły. I tak – zgodnie z par. 17 ust. 1 rozporządzenia:

Ważne

W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia – szkoła zobowiązana jest do zapewnienia temperatury na poziomie nie niższym niż 18°C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury na powyższym poziomie – dyrektor szkoły zobowiązany jest do zawieszenia zajęć lekcyjnych na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

O przesłankach zawieszenia zajęć w szkole i przedszkolu, stanowi również art. 125a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którym:

Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

  1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
  3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1–3 (którym mogą być m.in. utrudnienia komunikacyjne uniemożliwiające bezpieczne dotarcie do szkoły, spowodowane opadami śniegu.

Ww. regulacje (m.in. w zakresie wysokości temperatury, poniżej której zajęcia w szkole mogą zostać zawieszone oraz trybu tego zawieszenia) uszczegóławiają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Czy wymóg zapewnienia temperatury na poziomie co najmniej 18°C dotyczy wszystkich pomieszczeń w budynku szkoły?

Zgodnie z par. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce. Z par. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika natomiast, że – w ramach powyższego – zobowiązany jest on m.in. do zapewnienia w pomieszczeniach szkoły właściwego ogrzewania.

Poza wspomnianym powyżej par. 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, z którego wynika obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach szkoły, w których odbywają się zajęcia, temperatury na poziomie co najmniej 18°C – o wysokości temperatury, która powinny panować w pomieszczeniach szkoły, stanowi również inny akt prawny. Mowa o rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którym:

  • Na sali gimnastycznej, na której prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego (zajęcia ruchowe) – temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 16°C, natomiast
  • W pomieszczeniach przebieralni oraz łazienek – temperatura powinna wynosić co najmniej 24°C.

Jeżeli nie jest możliwe zagwarantowanie powyższych warunków – dyrektor zobowiązany jest podjąć działania w zakresie zapewnienia odpowiedniej temperatury, a w przypadku braku możliwości – powinien ograniczyć pobyt uczniów w placówce.

Intensywne opady śniegu a zajęcia w szkole i uprawnienie dyrektora szkoły do ich zawieszenia, w obecnym stanie prawym

Mróz i skrajnie niskie temperatury, to jednak nie jedyne zjawiska meteorologiczne, które w okresie zimowym, mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić uczniom bezpieczne dotarcie do szkoły. Intensywne opady śniegu, które nierzadko powodują paraliż komunikacyjny (i nie zawsze wiążą się z występowaniem temperatur na poziomie –15°C lub niższym), również mogą być przyczyną braku możliwości bezpiecznego dotarcia do placówki.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nie odnosi się wprost do możliwości zawieszania zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, spowodowanymi intensywnymi opadami śniegu.  

Zgodnie z par. 18 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia:

Ważne

Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego szkołę (tj. ministra, jednostki samorządu terytorialnego bądź innej osoby prawnej lub fizycznej), może jednak zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli na danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Za takie zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów – mogą zostać oczywiście uznane trudne warunki komunikacyjne spowodowane intensywnymi opadami śniegu. Brak jest jednak w tym zakresie precyzyjnych wytycznych.

   Z powodu intensywnych opadów śniegu i trudnych warunków na drogach – szkoły odwoływały zajęcia już na początku stycznia 2026 r., a w przedostatnim tygodniu stycznia br. – zajęcia zawieszono w ok. 600 szkołach

Już w pierwszych dniach stycznia (a konkretnie 5 stycznia 2026 r.) niektóre szkoły zdecydowały się na odwołanie zajęć lekcyjnych z powodu intensywnych opadów śniegu i spowodowanych nimi trudnych warunków na drogach. Dyrektor jednej ze szkół w województwie pomorskim (a dokładnie Aneta Pietrowska-Śniegula – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie), ogłosiła wówczas na profilu szkoły w mediach społecznościowych:

Ze względu na intensywne opady śniegu i niepokojące alerty RCB oraz trudne warunki na drogach, zajęcia szkolne w dniu 5 stycznia 2026 roku zostają odwołane. Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów. Prosimy o ostrożność i bezpieczne pozostanie w domach. O ewentualnych dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.”

Tak jak w powyższym przypadku – motywem decyzji dyrektora, który odwołuje zajęcia szkolne z powodu trudnych warunków atmosferycznych – jest przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów. Znajduje to potwierdzenie również w przepisach, a konkretnie (przywołanym powyżej) – art. 125a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej – w przedostatnim tygodniu stycznia br. natomiast zajęcia zostały odwołane, zawieszone lub zorganizowane w formie zdalnej w ok. 600 szkołach w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Jak poinformował resort w komunikacie z 27 stycznia br. – było to spowodowane trudnymi warunkami komunikacyjnymi (w tym zwłaszcza gołoledzią).

Uprawnienia dyrektora szkoły do zawieszenia zajęć w szkołach z przyczyn meteorologicznych lub komunikacyjnych „są używane zbyt swobodnie, bez jednoznacznych merytorycznych przesłanek uzasadniających odwołanie zajęć” – do Sejmu trafiła petycja obywatelska w sprawie ograniczenia kompetencji dyrektorów szkół

W dniu 31 stycznia 2026 r., czyli po trudnym pogodowo tygodniu, który miał miejsce w okresie od 19 do 25 stycznia br., kiedy to wiele szkół w różnych częściach kraju, zdecydowało się na odwołanie zajęć w szkołach, z powodu panujących wówczas trudnych warunków pogodowych (objawiających się m.in. intensywnymi opadami śniegu i gołoledzią) – do Sejmu trafiła petycja obywatelska (nr BKSP-153-X-845/26) w sprawie zmiany zasad zawieszania zajęć dydaktycznych w szkołach z powodu warunków atmosferycznych.

Autor petycji argumentuje, że „obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz aktów wykonawczych pozostawiają znaczną swobodę decyzyjną w zakresie zawieszania zajęć z uwagi na warunki atmosferyczne i w jego ocenie – bywa, że uprawnienia te są używane prze dyrektorów szkół zbyt swobodnie, bez jednoznacznych merytorycznych przesłanek uzasadniających odwołanie zajęć. Brak – w opinii petytora – jednoznacznych kryteriów uzasadniających zawieszenie zajęć w szkołach – „skutkuje niejednolitym stosowaniem prawa oraz brakiem spójności decyzji na obszarze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego”.

Z powyższych przyczyn – autor petycji zwrócił się do Sejmu o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do:

  • wprowadzenia ustawowych, jednolitych kryteriów zawieszania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach publicznych z przyczyn meteorologicznych lub komunikacyjnych,
  • przypisania kompetencji do wydawania decyzji o zawieszeniu zajęć zespołom zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy lub powiatu, jak również
  • ograniczenia uznaniowości indywidualnych decyzji podejmowanych przez dyrektorów szkół w sytuacjach niezwiązanych bezpośrednio ze stanem technicznym obiektów szkolnych.

Zdaniem petytora – zespoły zarządzania kryzysowego funkcjonujące na szczeblu gminnym i powiatowym (w przeciwieństwie do dyrektorów szkół) dysponują narzędziami analitycznymi oraz informacjami od wyspecjalizowanych służb, co umożliwia im obiektywną ocenę zagrożeń. W związku z powyższym – „powierzenie im kompetencji decyzyjnych w tym zakresie, przyczyniłoby się do zwiększenia przewidywalności i jednolitości działań administracji publicznej.”

W dniu 11 lutego 2026 r., ww. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji. Na dzień dzisiejszy, nie wyznaczono jeszcze terminu posiedzenia, podczas którego zostanie ona poddana obradom posłów, będących członkami tejże Komisji.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1043 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.)
