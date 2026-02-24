REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » PFRON: Punkty preferencyjne dla osób niepełnosprawnych: 1-2 pkt za wiek, 1 pkt za wspólne gospodarstwo, 1 pkt za etat albo firmę

PFRON: Punkty preferencyjne dla osób niepełnosprawnych: 1-2 pkt za wiek, 1 pkt za wspólne gospodarstwo, 1 pkt za etat albo firmę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lutego 2026, 21:39
[Data aktualizacji 24 lutego 2026, 21:39]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
[Dofinansowania dla niepełnosprawnych] Punkty preferencyjne: 1-2 pkt za wiek, 1 pkt za wspólne gospodarstwo, 1 pkt za etat albo firmę
[Dofinansowania dla niepełnosprawnych] Punkty preferencyjne: 1-2 pkt za wiek, 1 pkt za wspólne gospodarstwo, 1 pkt za etat albo firmę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W PFRON funkcjonuje system punktów. Aby otrzymać dofinansowanie do np. zakupu samochodu w PFRON (przez osobę niepełnosprawną) trzeba złożyć wniosek. Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty. Dzięki nim osoba niepełnosprawna ma szanse na wyższe dofinansowanie z PFRON. Najwyższe preferencje punktowe PFRON przewidział dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Jest to logiczne.W PFRON

2 marca 2026 r. około godz. 10.00 osoby niepełnosprawne i ich rodziny zasypią PFRON wnioskami o samochody (ściślej o dofinansowanie do zakupu samochodów o wartości nawet 230 000 zł lub 300 000 zł). Odbędzie się wyścig o dofinansowanie PFRON do kupna samochodów za nawet 300 000 zł. Konstrukcja programu jest taka, że w praktyce decyduje kolejność składania wniosków. Wszystko przez punkty preferencyjne. Jeżeli osoba niepełnosprawna ma taką samą liczbę punktów preferencyjnych co konkurent, to decyduje kolejność wniosków.0.PFRON.

REKLAMA

REKLAMA

Wnioski ruszają 2 marca 2026 r. od godziny 10. Formalnie nie decyduje kolejność składania wniosku. Tak wynika z poniższej zasady PFRON:

Ważne

Po upływie terminu składania wniosków, w każdym Oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Ale to pozór. Wystarczy przeczytać jak obliczane są punkty preferencyjne - jeżeli dwie osoby niepełnosprawne ma taką samą liczbę punktów, to wygrywa pierwszy wniosek (złożony wcześniej).

REKLAMA

Dlaczego ciężko poszkodowani zdrowotnie niepełnosprawni muszą brać udział w wyścigu o samochód?

Pytanie wynika z tego, że z dokładniejszej analizy zasad PFRON dofinansowanie do samochodu wartego 230 000 zł albo 300 000 zł jest zależne od szybkości złożenia wniosku w modelu "Kryteria punktowe są następujące:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
    • osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 4 roku życia do 65 roku życia – 2 punkty;
    • osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 65 roku życia – 1 punkt;
    • osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 4 roku życia – 1 punkt;
    • we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby z niepełnosprawnościami spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt;
    • osoby z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo - 1 punkt. WAŻNE! Składają one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie składają także osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą.

I teraz reguła, która zmusza osoby niepełnosprawne do wyścigu o samochody:

W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków (daty, godziny i minuty).

Przy ograniczonej puli pieniędzy i wysokiej wartości dofinansowania liczba wniosków wielokrotnie przekracza możliwości programu. Więc wtedy stosowana jest ta reguła "Kto pierwszy, ten lepszy":

Ważne

Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego Oddziału PFRON.

Przykład

Jan Kowalski złożył wniosek o dofinansowanie 140 000 zł do samochodu z PFRON. Wniosek ma 4 punkty preferencyjne. Został złożony o godz. 10.04. Anna Kawalec złożyła podobny wniosek na 120 000 zł o 10.05. Też ma 4 punkty preferencyjne. Wygrał Jan Kowalski.

Oświadczenia osoby niepełnosprawnej warunkiem skorzystania z punktów preferencyjnych

Integralną część elektronicznego wniosku stanowią OŚWIADCZENIA do zaakceptowania, które należy zaznaczyć w SOW – nie trzeba załączać skanów tych oświadczeń:

Przykład

Oświadczenie o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, które rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku albo o prowadzeniu działalności gospodarczej, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku – dotyczy beneficjentów powyżej 65 roku życia, czynnych zawodowo. [Oświadczenie opcjonalne – złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku. Oświadczenie widoczne jedynie dla osób których wiek na dzień składania wniosku to 65 lat lub więcej].

Przykład

Oświadczenie o liczbie osób z niepełnosprawnościami spełniających warunki udziału w programie we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zobacz również:

Osobom niepełnosprawnym nie jest łatwo dostać dopłatę do samochodu z PFON

Świadczy o tym poniższy list naszego czytelnika:

Szanowny Panie,.

Przeczytałem właśnie Pana artykuł (ze stycznia) o dofinansowaniu samochodów dla osób niepełnosprawnych, terminach itd.

Parę słów.....

Staramy się z żoną o dofinansowanie po raz trzeci bo opiekujemy się niepełnosprawną (....), która od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe czterokończynowe. Jest osobą (...) całkowicie niesamodzielną.

2 krotnie dostaliśmy odpowiedź odmowną ze względu na brak środków mimo, że wniosek w pierwszym przypadku był wysłany 5 dni po otwarciu programu, a w drugim przypadku 5 godzin po otwarciu programu i możliwości ich wysyłania. Ciekaw jestem, kto otrzymuje te dofinansowania. Bo wątpię, że osoby uprawnione. Przeczytałem w Pana artykule, że przyjmowanie wniosków zostało przedłużone do 45 dni. Pytam tylko po co, skoro po 5 godzinach od momentu ich przyjmowania brak jest środków. No chyba, że z góry jest wiadomo, kto to finansowanie ma dostać. Mieszkamy w (...). Oczywiście dodzwonić się do tego oddziału, to jak trafić 6 w totolotku, a wyjazd do (...) byłby możliwy gdybyśmy mieli taki samochód. Bo zapakowanie (w rękach) osoby na wózek inwalidzki, zjechanie po schodach z 4 piętra (brak windy) i szukanie transportu dla wózka wbrew pozorom nie jest taki łatwy jakim może się wydawać urzędnikom z PFRON.

Pozdrawiam

Dopłata PFRON - Im wyższa wartość samochodu, tym mniejsze dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej

PFRON przyjął w tym programie dofinansowywane kumulatywnie.

Ścieżka 1. Osoba niepełnosprawna jest kierowcą samochodu o wartości do 300 000 zł. Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 150.000,00 zł - 80%. Limity dla samochodów dostosowanych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu:
1) do kwoty 150.000,00 zł - 80%,
2) nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
3) nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
4) nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;

Ścieżka 2. Osoba trzecia prowadzi samochód o wartości do 230 000 zł (osoba niepełnosprawna jest pasażerem). Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 130.000,00 zł - 85%. Limity są tu takie: 
1) do kwoty 130.000,00 zł - 85%, 
2) nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
3) nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
4) nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Cechy samochodu kupionego z dopłatą PFRON

Samochód osobowy, którego zakup został wsparty funduszami z PFRON i jest przystosowany do potrzeb osoby na wózku inwalidzkim:

1) gdy jest dostosowany do kierowcy na wózku – powinien pozwalać na zajęcie miejsca za kierownicą i samodzielne prowadzenie auta bez przesiadania się z wózka na fotel kierowcy; zmiany muszą być indywidualnie dopasowane do możliwości beneficjenta;

2) gdy jest przystosowany do pasażera na wózku – powinien umożliwiać podróżowanie na wózku bez konieczności przesiadania się z niego na siedzenie pasażera.

Powiązane
Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS. Co się nie zmieni w 2026 roku?
Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS. Co się nie zmieni w 2026 roku?
Rodzice dzieci autystycznych składają wnioski w MOPS o pomoc. Nie mają wsparcia w szkołach, przychodniach i NFZ
Rodzice dzieci autystycznych składają wnioski w MOPS o pomoc. Nie mają wsparcia w szkołach, przychodniach i NFZ
Niepełnosprawni! Nie cieszcie się z asystentów. Dla MOPS asystent to pretekst do odmowy świadczeń
Niepełnosprawni! Nie cieszcie się z asystentów. Dla MOPS asystent to pretekst do odmowy świadczeń
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Gmina Sońsk oferuje 1 500 zł za adopcję psa – nowy program ma pomóc bezdomnym czworonogom
24 lut 2026

1,5 tys. zł za przygarnięcie psa ze schroniska – taki program chce uruchomić Gmina Sońsk w woj. mazowieckim. Projekt „Becikowe na 4 łapy” ma zachęcić do adopcji bezdomnych zwierząt odłowionych na jej terenie. Decyzja zapadnie już wkrótce.
Decyzje o wydaleniu z Polski dla setek cudzoziemców. Czy to koniec „polskiego Eldorado”?
24 lut 2026

Decyzje o wydaleniu z Polski dla setek cudzoziemców. Czy to koniec „polskiego Eldorado”? Wydaje się, że powoli tak -bo Straż graniczna wydaje coraz więcej decyzji o deportacji. Sprawy są różnorakie i dotyczą obywateli rożnych krajów, nie tylko Ukrainy.
Dłużnik nie uniknie egzekucji zmieniając pracę. W świadectwie pracy trzeba zamieścić informacje zapewniające ciągłość egzekucji
24 lut 2026

Dłużnik nie uniknie egzekucji zmieniając pracę. W świadectwie pracy trzeba zamieścić wymagane informacje dotyczące realizacji dokonanego zajęcia i tym samym zapewnić ciągłość egzekucji. Musi zrobić to pracodawca, na którego przepisy nakładają szereg obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę.
Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie. Niestety nie jest ona taka, jak spodziewają się pracownicy. Dowiadują się o tym, gdy tracą pieniądze
24 lut 2026

Wynagrodzenie to nie każde pieniądze, które należą się od szefa. Dla pracownika nie zawsze ma to istotne znaczenie. O tym, jak jest to ważne często przekonuje się dopiero wtedy, gdy środki zamiast do niego, trafiają do komornika.

REKLAMA

Work life blending – co oznacza dla pracodawców i pracowników? Czy obowiązujące przepisy pozwalają na jego stosowanie?
24 lut 2026

Czy work life blending ma szansę porwać pracodawców i pracowników równie mocno, jak swego czasu work life balance? Choć obowiązujące przepisy dają stronom stosunku pracy wiele możliwości na dostosowanie łączącej ich relacji do swoich potrzeb, to jednak wymagają też stosowania jasno określonych zasad.
Człowiek jest ważniejszy od kamery, a uzasadniony interes z RODO nie zawsze wystarczy, nawet gdy istnieje
24 lut 2026

Naczelny Sąd Administracyjny poinformował komunikatem z 19 lutego 2026 r., że wydał przełomowe orzeczenie dotyczące monitoringu wizyjnego. Sąd jasno stwierdził: Twoja wolność i prywatność są ważniejsze niż „uzasadnione interesy" tego, kto Cię nagrywa. Co to oznacza, gdy znajdziesz się w zasięgu czyjejś kamery?
934,1 tys. bezrobotnych w Polsce. GUS publikuje najnowsze dane o bezrobociu
24 lut 2026

Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc., wobec 5,7 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
PFRON: Punkty preferencyjne dla osób niepełnosprawnych: 1-2 pkt za wiek, 1 pkt za wspólne gospodarstwo, 1 pkt za etat albo firmę
24 lut 2026

W PFRON funkcjonuje system punktów. Aby otrzymać dofinansowanie do np. zakupu samochodu w PFRON (przez osobę niepełnosprawną) trzeba złożyć wniosek. Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty. Dzięki nim osoba niepełnosprawna ma szanse na wyższe dofinansowanie z PFRON. Najwyższe preferencje punktowe PFRON przewidział dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Jest to logiczne.W PFRON

REKLAMA

Dopłaty do samochodów. W PFRON niszcząca niepełnosprawnych kolejność wniosków. Dla umiarkowanego tylko wyposażenie
24 lut 2026

2 marca 2026 r. o godzinie 10.00 rozpocznie się siódma tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Program dofinansowań do zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych trwa już kilka lat. Chodzi o samochody warte nawet 300 000 zł. Jest krytykowany za to, że o przyznaniu dofinansowania niestety w praktyce decyduje kolejność składania wniosków. Więc 2 marca odbędzie się wyścig "Kto, pierwszy". Program jest także krytykowany za ograniczenie możliwości dofinansowania tylko dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności tak znacznym, że niepełnosprawny nie może sam przenieść swojego ciała z wózka inwalidzkiego. Niepełnosprawni ze stopniem umiarkowanym (w bardzo mogą uzyskać dopłaty do wyposażenia samochodu.
Czy z powodu zdrady mogę odwołać darowiznę? Przykłady z sądów
23 lut 2026

Czy zdrada może być przyczyną odwołania darowizny? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedz. O tym zdrada stanowi rażącą niewdzięczność obdarowanego małżonka, decydują konkretne okoliczności. Co mówią o tym przepisy? Jak orzekają sądy? Rozwiewamy wątpliwości.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA