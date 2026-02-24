REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 1500 zł na psa. Gmina Sońsk chce płacić za adopcję czworonogów

1500 zł na psa. Gmina Sońsk chce płacić za adopcję czworonogów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lutego 2026, 16:53
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pies dofinansowanie pieniądze
1500 zł na psa. Gmina Sońsk chce płacić za adopcję czworonogów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

1,5 tys. zł za przygarnięcie psa ze schroniska – taki program chce uruchomić Gmina Sońsk w woj. mazowieckim. Projekt „Becikowe na 4 łapy” ma zachęcić do adopcji bezdomnych zwierząt odłowionych na jej terenie. Decyzja zapadnie już wkrótce.

rozwiń >

1500 zł za adopcję psa, czyli „Becikowe na 4 łapy”

Gmina Sońsk (woj. mazowieckie) chce wprowadzić program „Becikowe na 4 łapy” czyli 1,5 tys. zł dotacji za adopcję psa odłowionego na jej terenie i czekającego w schronisku w Pawłowie. W czwartek o wprowadzeniu pomysłu zadecydują lokalni radni.

REKLAMA

REKLAMA

„Pomysł tego programu zrodził się z potrzeby i chęci zapewnienia odpowiednich warunków wszystkim tym pieskom, które są odławiane w terenu gminy Sońsk. Trzeba szukać rozwiązań systemowych, próbować, być może żaden program nigdy nie będzie idealnym programem, ale dopóki nie będziemy podejmować działań, to nie dowiemy się o tym, czy przyniesie rezultaty, czy też nie. Stąd inicjatywa ‘becikowego na cztery łapy’” - powiedział wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski.

Kto może dostać dofinansowanie w ramach programu? Potrzebny wniosek

Program dotyczy każdej osoby z Polski, zdecydowanej na adopcję psa, który został odłowiony na terenie gminy Sońsk. Po podpisaniu umowy adopcyjnej, składa wniosek o wypłatę 1500 zł „becikowego”.

„Oczywiście we wniosku jest szereg obostrzeń, oświadczeń, które weryfikujemy. Czyli np. zapewnienie odpowiednich warunków pieskowi, to jest posiadanie chociażby środków finansowych, że możemy takiego pieska utrzymać” - wyjaśnił Muchowski.

REKLAMA

Gmina będzie weryfikować to np. na podstawie umowy o pracę, PIT-u za rok poprzedni czy też innej formy udokumentowania stałego dochodu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kontrole i obowiązki nowych właścicieli

„Ponadto taka osoba podpisze oświadczenie, że jest świadoma, że tym psem trzeba się w odpowiedni sposób zajmować, poświęcać mu czas, uwagę i traktować go w jakimś sensie jak członka rodziny, a nie jak przedmiot” - zaznaczył wójt gminy Sońsk, dodając, że w każdym momencie urzędnicy ratusza będą mogli skontrolować warunki bytowe i dobrostan psa. Program dotyczy adopcji maksymalnie dwóch psów rocznie.

Wójt podkreślił, że wszystkie psy wychodzące ze schroniska są po pełnej ścieżce weterynaryjnej, są odrobaczone, mają wszczepione mikroczipy.

„W przypadku jeżeli piesek ponownie gdzieś znalazłby się, bardzo łatwo namierzamy właściciela i tego pieska odstawiamy. Niestety są konsekwencje związane z obciążeniem takiej osoby o koszty odłowu i dostarczenia takiego pieska pod dom” - dodał.

Właściciel zaadoptowanego psa będzie też miał obowiązek zgłosić w ciągu siedmiu dni zaginięcie lub śmierć zwierzęcia. Jeżeli wiązałoby się to z zaniedbaniem właściciela, to możliwe jest zwrot pieniędzy.

Gmina nie wskazuje na co można wydać pieniądze, choć, jak powiedział Muchowski, liczy na to, że będą to zakupy bud, kojców, karmy czy chociażby smyczy, misek itp.

26 psów w schronisku i rosnące koszty opieki

Psy z gminy Sońsk trafiają do schroniska w Pawłowie. Jest ich 26.

Koszty odłowienia jednego psa sięgają kilkuset złotych, do tego dochodzą znacznie wyższe koszty opieki lekarskiej: szczepienia, odrobaczenie, czipowanie i leczenie, co w sumie daje około 1-2 tysięcy złotych.

Za dzień pobytu psa w schronisku gmina płaci 20 zł, co w skali miesiąca daje koszt około 600 zł.

„Natomiast jeżeli piesek będzie tam kilka lat przebywał, to już musimy tą stawkę mnożyć kilka, kilkanaście razy i wtedy wychodzą nam dziesiątki tysięcy złotych” - zaznaczył wójt Sońska.

Kiedy program wejdzie w życie?

W tym momencie projekt uchwały w sprawie programu jest przekazywany radnym, którzy zajmą się nim w czwartek 26 lutego br.

„Mamy nadzieję, że oczywiście zostanie ona podjęta. Po podjęciu tej uchwały, musimy poczekać na wpis do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego. I dopiero po publikacji w dzienniku wejdzie ona w życie i pewnie będzie to w połowie marca - zaznaczył Muchowski.

Obowiązek znakowania psów i kotów w schroniskach

We wtorek 24 lutego wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak poinformował, że rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Regulacja zakłada obowiązkowe czipowanie psów i zwierząt w schroniskach. W przypadku kotów system ma być, z wyjątkami, dobrowolny.

„Przyjęty dziś projekt to ważny krok w stronę realnego ograniczania bezdomności zwierząt w Polsce. Obowiązkowe znakowanie i rejestracja są uznawane za jedne z najskuteczniejszych sposobów ograniczania bezdomności psów i kotów. Dzięki powstaniu KROPiK możliwe będzie jednoznaczne powiązanie zwierzęcia z jego właścicielem lub ze schroniskiem, w którym przebywa” – wskazał wiceminister Jacek Czerniak.

Najważniejsze założenia projektowanej ustawy

Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt oraz zmniejszyć rosnące koszty ponoszone przez gminy na utrzymanie schronisk. Główne założenia przyjętego projektu ustawy to:

  • Powszechna identyfikacja: wprowadzenie obowiązku elektronicznej identyfikacji i rejestracji wszystkich psów, a także kotów utrzymywanych w schroniskach dla zwierząt lub wprowadzanych do obrotu (np. wydawanych ze schronisk lub sprzedawanych z hodowli), co pozwoli na trwałe powiązanie zwierzęcia z właścicielem.
  • Walka z porzucaniem: łatwiejsze ustalanie właścicieli zwierząt, które zostały porzucone lub uciekły, co ma zniechęcać do nieodpowiedzialnych zachowań.
  • Oszczędności dla gmin: zmniejszenie kosztów ponoszonych przez samorządy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
  • Stworzenie centralnej bazy: powstanie ogólnokrajowego, spójnego rejestru, ułatwiającego odnajdywanie zaginionych psów i kotów, pozwalającego na odszukanie właściciela zwierzęcia, gwarantującego przy tym właściwą ochronę danych osobowych właścicieli zwierząt zarejestrowanych w KROPiK.

Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy i będzie polegał na ich oznakowaniu elektronicznym transponderem oraz rejestracji w systemie KROPiK. Obowiązek będzie dotyczył również:

  • psów i kotów przebywających w schroniskach,
  • kotów wprowadzanych do obrotu (sprzedaż, adopcja, darowizna).

Koty posiadające właścicieli będą mogły zostać zidentyfikowane i zarejestrowane w KROPiK na życzenie właściciela (dobrowolnie). Kontrole związane z obowiązkiem czipowania i rejestracji zwierząt będą mogły prowadzić m.in. policja, straż miejska oraz Inspekcja Weterynaryjna.

Rejestr KROPiK

Ustawa zakłada utworzenie centralnego rejestru (bazy danych zwierząt oznakowanych elektronicznym transponderem), za budowę i prowadzenie którego odpowiadać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Właściciel zwierzęcia będzie mógł samodzielnie i bezpłatnie w KROPiK:

  • zmienić adres i numer telefonu,
  • zmienić imię zwierzęcia,
  • zgłosić śmierć zwierzęcia (z datą i przyczyną),
  • oznaczyć zwierzę jako zaginione.

Dane, w tym dane osobowe właścicieli zawarte w KROPiK będą dostępne wyłącznie dla uprawnionych instytucji, np. w celu odnalezienia opiekuna zagubionego zwierzęcia.

Harmonogram wdrożenia KROPiK

Rejestr KROPiK ma zostać utworzony w ciągu 3 lat, a następne 3 lata przewidziano na identyfikację i rejestrację zwierząt objętych ustawą. Zwierzęta, które zostały już wcześniej oznakowane elektronicznym transponderem, a ich numer identyfikacyjny można odczytać przy użyciu czytnika zgodnego z normą ISO 11785, nie będą wymagały ponownego oznakowania – konieczne będzie jedynie ich zarejestrowanie w systemie KROPiK. Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 latach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz również:
Powiązane
Skarbówka odmawia ulgi rehabilitacyjnej. Jeden brak formalny decyduje o tysiącach złotych
Skarbówka odmawia ulgi rehabilitacyjnej. Jeden brak formalny decyduje o tysiącach złotych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
1500 zł na psa. Gmina Sońsk chce płacić za adopcję czworonogów
24 lut 2026

1,5 tys. zł za przygarnięcie psa ze schroniska – taki program chce uruchomić Gmina Sońsk w woj. mazowieckim. Projekt „Becikowe na 4 łapy” ma zachęcić do adopcji bezdomnych zwierząt odłowionych na jej terenie. Decyzja zapadnie już wkrótce.
Decyzje o wydaleniu z Polski dla setek cudzoziemców. Czy to koniec „polskiego Eldorado”?
24 lut 2026

Decyzje o wydaleniu z Polski dla setek cudzoziemców. Czy to koniec „polskiego Eldorado”? Wydaje się, że powoli tak -bo Straż graniczna wydaje coraz więcej decyzji o deportacji. Sprawy są różnorakie i dotyczą obywateli rożnych krajów, nie tylko Ukrainy.
Dłużnik nie uniknie egzekucji zmieniając pracę. W świadectwie pracy trzeba zamieścić informacje zapewniające ciągłość egzekucji
24 lut 2026

Dłużnik nie uniknie egzekucji zmieniając pracę. W świadectwie pracy trzeba zamieścić wymagane informacje dotyczące realizacji dokonanego zajęcia i tym samym zapewnić ciągłość egzekucji. Musi zrobić to pracodawca, na którego przepisy nakładają szereg obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę.
Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie. Niestety nie jest ona taka, jak spodziewają się pracownicy. Dowiadują się o tym, gdy tracą pieniądze
24 lut 2026

Wynagrodzenie to nie każde pieniądze, które należą się od szefa. Dla pracownika nie zawsze ma to istotne znaczenie. O tym, jak jest to ważne często przekonuje się dopiero wtedy, gdy środki zamiast do niego, trafiają do komornika.

REKLAMA

Work life blending – co oznacza dla pracodawców i pracowników? Czy obowiązujące przepisy pozwalają na jego stosowanie?
24 lut 2026

Czy work life blending ma szansę porwać pracodawców i pracowników równie mocno, jak swego czasu work life balance? Choć obowiązujące przepisy dają stronom stosunku pracy wiele możliwości na dostosowanie łączącej ich relacji do swoich potrzeb, to jednak wymagają też stosowania jasno określonych zasad.
Człowiek jest ważniejszy od kamery, a uzasadniony interes z RODO nie zawsze wystarczy, nawet gdy istnieje
24 lut 2026

Naczelny Sąd Administracyjny poinformował komunikatem z 19 lutego 2026 r., że wydał przełomowe orzeczenie dotyczące monitoringu wizyjnego. Sąd jasno stwierdził: Twoja wolność i prywatność są ważniejsze niż „uzasadnione interesy" tego, kto Cię nagrywa. Co to oznacza, gdy znajdziesz się w zasięgu czyjejś kamery?
934,1 tys. bezrobotnych w Polsce. GUS publikuje najnowsze dane o bezrobociu
24 lut 2026

Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc., wobec 5,7 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
PFRON i punkty preferencyjne dla niepełnosprawnych: 1-2 pkt za wiek, 1 pkt za wspólne gospodarstwo, 1 pkt za etat albo firmę
24 lut 2026

2 marca 2026 r. około godz. 10.00 osoby niepełnosprawne i ich rodziny zasypią PFRON wnioskami o samochody (ściślej o dofinansowanie do zakupu samochodów o wartości nawet 230 000 zł lub 300 000 zł). Odbędzie się wyścig o dofinansowanie PFRON do kupna samochodów za nawet 300 000 zł. Konstrukcja programu jest taka, że w praktyce decyduje kolejność składania wniosków. Wszystko przez punkty preferencyjne. Jeżeli osoba niepełnosprawna ma taką samą liczbę punktów preferencyjnych co konkurent, to decyduje kolejność wniosków.0.PFRON.

REKLAMA

Dopłaty do samochodów. W PFRON niszcząca niepełnosprawnych kolejność wniosków. Dla umiarkowanego tylko wyposażenie
24 lut 2026

2 marca 2026 r. o godzinie 10.00 rozpocznie się siódma tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Program dofinansowań do zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych trwa już kilka lat. Chodzi o samochody warte nawet 300 000 zł. Jest krytykowany za to, że o przyznaniu dofinansowania niestety w praktyce decyduje kolejność składania wniosków. Więc 2 marca odbędzie się wyścig "Kto, pierwszy". Program jest także krytykowany za ograniczenie możliwości dofinansowania tylko dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności tak znacznym, że niepełnosprawny nie może sam przenieść swojego ciała z wózka inwalidzkiego. Niepełnosprawni ze stopniem umiarkowanym (w bardzo mogą uzyskać dopłaty do wyposażenia samochodu.
Czy z powodu zdrady mogę odwołać darowiznę? Przykłady z sądów
23 lut 2026

Czy zdrada może być przyczyną odwołania darowizny? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedz. O tym zdrada stanowi rażącą niewdzięczność obdarowanego małżonka, decydują konkretne okoliczności. Co mówią o tym przepisy? Jak orzekają sądy? Rozwiewamy wątpliwości.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA