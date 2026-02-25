REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Limit renty wdowiej 2026. Od 1 marca maksymalna kwota świadczeń w zbiegu wyższa o prawie 300 zł. Jakie skutki przekroczenia limitu?

Limit renty wdowiej 2026. Od 1 marca maksymalna kwota świadczeń w zbiegu wyższa o prawie 300 zł. Jakie skutki przekroczenia limitu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 lutego 2026, 11:41
Renta wdowia
Limit renty wdowiej 2026. Od 1 marca maksymalna kwota świadczeń w zbiegu wyższa o prawie 300 zł. Jakie skutki przekroczenia limitu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS informuje, że od 1 marca 2026 roku wzrośnie maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną w ramach tzw. renty wdowiej. Po marcowej waloryzacji limit ten zwiększy się o niemal 300 zł i wyniesie 5 935,47 zł brutto. ZUS wyjaśnia też jakie są skutki przekroczenia tego limitu.

rozwiń >

Renta wdowia - na czym polega to świadczenie

Renta wdowia nie jest nowym świadczeniem. To połączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem, na przykład emeryturą. Oznacza to, że można otrzymywać dwa świadczenia jednocześnie. Jedno z nich wypłacane jest w całości, a drugie jedynie w części.

- W praktyce oznacza to, że można pobierać całą emeryturę i 15 procent renty rodzinnej albo całą rentę rodzinną i 15 procent własnego świadczenia. Od 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 procent, co przełoży się na wyższe wypłaty. Warto pamiętać, że renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Osoba składająca wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty lub we wniosku zaznaczyć, aby wyboru wyższego świadczenia dokonał ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

Limit renty wdowiej 2026

Co ważne, suma świadczeń wypłacanych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po waloryzacji od 1 marca 2026 r. limit ten wzrośnie o niemal 300 zł — z kwoty 5 636,73 zł do 5 935,47 zł brutto.

Jakie skutki przekroczenia limitu?

W przypadku przekroczenia tej wysokości świadczenia zostaną pomniejszane o wartość nadwyżki. Jeżeli natomiast już jedno świadczenie, emerytura lub renta rodzinna, będzie równe limitowi lub go przekroczy, renta wdowia nie będzie przysługiwać i wypłacane będzie wyłącznie jedno świadczenie. To istotna informacja zarówno dla osób, które już pobierają to świadczenie, jak i dla tych, które zamierzają złożyć wniosek.

Kto może otrzymać rentę wdowią

Prawo do renty wdowiej przysługuje osobom spełniającym ściśle określone warunki. Muszą mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Do dnia śmierci współmałżonka pozostawać z nim w małżeństwie. Ważne jest także, aby prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku zostało przyznane nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie może także zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

REKLAMA

Jak złożyć wniosek

Wniosek o rentę wdowią (formularz ERWD) można złożyć w placówce ZUS-u, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie przez platformę eZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Terminy wypłat renty wdowiej

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane w tym samym terminie co świadczenie podstawowe, czyli 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Termin płatności wskazany jest w decyzji ustalającej zbieg świadczeń z rentą rodzinną.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Kredyty z WIBOR: im starsze, tym bardziej wątpliwe. Wyrok TSUE dopuszcza sądową kontrolę metodologii i realności nadzoru w okresie przed BMR
25 lut 2026

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 lutego 2026 r. w sprawie C-471/24 może okazać się jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w sporach dotyczących kredytów opartych o WIBOR. Nie dlatego, że Trybunał wprost zakwestionował legalność tego wskaźnika. Nie dlatego, że unieważnił jakikolwiek model oprocentowania. Lecz dlatego, że wyraźnie dopuścił sądową weryfikację dwóch kluczowych elementów w odniesieniu do stawek referencyjnych stosowanych przed wejściem w życie rozporządzenia BMR.
Limit renty wdowiej 2026. Od 1 marca maksymalna kwota świadczeń w zbiegu wyższa o prawie 300 zł. Jakie skutki przekroczenia limitu?
25 lut 2026

ZUS informuje, że od 1 marca 2026 roku wzrośnie maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną w ramach tzw. renty wdowiej. Po marcowej waloryzacji limit ten zwiększy się o niemal 300 zł i wyniesie 5 935,47 zł brutto. ZUS wyjaśnia też jakie są skutki przekroczenia tego limitu.
Niepełnosprawni zostali bez technologii wspomagającej. Centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami została zamknięta
25 lut 2026

Zamknięto centralną wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, kupionego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych poinformowała, że trwają prace, by potrzebującym zapewnić dostęp do technologii wspomagających.pap
ZUS: Ci emeryci dostaną wyższą 13. i 14. emeryturę, gdy złożą wniosek EPD-21
25 lut 2026

ZUS informuje, że emeryci i renciści, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł, mogą uniknąć potrącania zaliczek na podatek od dodatkowych świadczeń. Złożenie odpowiedniego formularza w ZUS sprawi, że 13. i 14. emerytura wpłyną na konto w wyższej kwocie netto. Jednak dla części seniorów takie rozwiązanie może oznaczać konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

REKLAMA

Właściciele balkonów mogą „odetchnąć” z ulgą – nie będą już musieli ponosić tego spornego kosztu
25 lut 2026

W dniu 20 lutego 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali, który raz na zawsze ma rozwiązać spory, do których dochodzi pomiędzy właścicielami mieszkań i wspólnotami mieszkaniowymi o to, kto jest właścicielem i w zakresie czyjej odpowiedzialności pozostają poszczególne części balkonów (lub odpowiednio – loggii czy tarasów). Po zmianie – wspólnota nie będzie mogła już wymagać od właścicieli lokali mieszkalnych poniesienia kosztu remontu określonych części balkonu (co dotychczas było przedmiotem niejednolitego orzecznictwa sądów i pozostawało nieuregulowane w przepisach).
Sejm chce zmian w KRS. Jest projekt uchwały i plan po wecie prezydenta
25 lut 2026

Sejm wyraża stanowisko, że skład KRS powinien obejmować przedstawicieli sędziów wyłanianych przez środowiska sędziowskie – wynika z projektu uchwały opublikowanego na stronach sejmowych. W dokumencie zapisano również, że Sejm uwzględni wyniki wyborów dokonanych przez polskich sędziów.
Gmina Sońsk oferuje 1 500 zł za adopcję psa – nowy program ma pomóc bezdomnym czworonogom
24 lut 2026

1,5 tys. zł za przygarnięcie psa ze schroniska – taki program chce uruchomić Gmina Sońsk w woj. mazowieckim. Projekt „Becikowe na 4 łapy” ma zachęcić do adopcji bezdomnych zwierząt odłowionych na jej terenie. Decyzja zapadnie już wkrótce.
Decyzje o wydaleniu z Polski dla setek cudzoziemców. Czy to koniec „polskiego Eldorado”?
24 lut 2026

Decyzje o wydaleniu z Polski dla setek cudzoziemców. Czy to koniec „polskiego Eldorado”? Wydaje się, że powoli tak -bo Straż graniczna wydaje coraz więcej decyzji o deportacji. Sprawy są różnorakie i dotyczą obywateli rożnych krajów, nie tylko Ukrainy.

REKLAMA

Dłużnik nie uniknie egzekucji zmieniając pracę. W świadectwie pracy trzeba zamieścić informacje zapewniające ciągłość egzekucji
24 lut 2026

Dłużnik nie uniknie egzekucji zmieniając pracę. W świadectwie pracy trzeba zamieścić wymagane informacje dotyczące realizacji dokonanego zajęcia i tym samym zapewnić ciągłość egzekucji. Musi zrobić to pracodawca, na którego przepisy nakładają szereg obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę.
Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie. Niestety nie jest ona taka, jak spodziewają się pracownicy. Dowiadują się o tym, gdy tracą pieniądze
24 lut 2026

Wynagrodzenie to nie każde pieniądze, które należą się od szefa. Dla pracownika nie zawsze ma to istotne znaczenie. O tym, jak jest to ważne często przekonuje się dopiero wtedy, gdy środki zamiast do niego, trafiają do komornika.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA