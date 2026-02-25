Limit renty wdowiej 2026. Od 1 marca maksymalna kwota świadczeń w zbiegu wyższa o prawie 300 zł. Jakie skutki przekroczenia limitu?

ZUS informuje, że od 1 marca 2026 roku wzrośnie maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną w ramach tzw. renty wdowiej. Po marcowej waloryzacji limit ten zwiększy się o niemal 300 zł i wyniesie 5 935,47 zł brutto. ZUS wyjaśnia też jakie są skutki przekroczenia tego limitu.

Renta wdowia - na czym polega to świadczenie

Renta wdowia nie jest nowym świadczeniem. To połączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem, na przykład emeryturą. Oznacza to, że można otrzymywać dwa świadczenia jednocześnie. Jedno z nich wypłacane jest w całości, a drugie jedynie w części.



- W praktyce oznacza to, że można pobierać całą emeryturę i 15 procent renty rodzinnej albo całą rentę rodzinną i 15 procent własnego świadczenia. Od 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 procent, co przełoży się na wyższe wypłaty. Warto pamiętać, że renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



Osoba składająca wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty lub we wniosku zaznaczyć, aby wyboru wyższego świadczenia dokonał ZUS.

Limit renty wdowiej 2026

Co ważne, suma świadczeń wypłacanych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po waloryzacji od 1 marca 2026 r. limit ten wzrośnie o niemal 300 zł — z kwoty 5 636,73 zł do 5 935,47 zł brutto.

Jakie skutki przekroczenia limitu?

W przypadku przekroczenia tej wysokości świadczenia zostaną pomniejszane o wartość nadwyżki. Jeżeli natomiast już jedno świadczenie, emerytura lub renta rodzinna, będzie równe limitowi lub go przekroczy, renta wdowia nie będzie przysługiwać i wypłacane będzie wyłącznie jedno świadczenie. To istotna informacja zarówno dla osób, które już pobierają to świadczenie, jak i dla tych, które zamierzają złożyć wniosek.

Kto może otrzymać rentę wdowią

Prawo do renty wdowiej przysługuje osobom spełniającym ściśle określone warunki. Muszą mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Do dnia śmierci współmałżonka pozostawać z nim w małżeństwie. Ważne jest także, aby prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku zostało przyznane nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie może także zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o rentę wdowią (formularz ERWD) można złożyć w placówce ZUS-u, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie przez platformę eZUS.

Terminy wypłat renty wdowiej

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane w tym samym terminie co świadczenie podstawowe, czyli 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Termin płatności wskazany jest w decyzji ustalającej zbieg świadczeń z rentą rodzinną.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim